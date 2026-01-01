Taiwanul reacționează la exercițiile militare chineze și promisiunea lui Xi
MainNews.ro, 1 ianuarie 2026 16:20
Taiwanul răspunde ferm amenințărilor Chinei. Președintele Lai Ching-te reafirmă suveranitatea națională, pledând pentru o apărare solidă și reziliență societală. În contextul exercițiilor militare chineze și promisiunii de reunificare de către Xi Jinping, Taiwanul subliniază sprijinul internațional constant. Liderul Taiwanului, Lai Ching-te, reafirmă angajamentul de a apăra suveranitatea națională Discursul său subliniază importanța întăririi apărării naționale
• • •
16:20
Taiwanul răspunde ferm amenințărilor Chinei. Președintele Lai Ching-te reafirmă suveranitatea națională, pledând pentru o apărare solidă și reziliență societală. În contextul exercițiilor militare chineze și promisiunii de reunificare de către Xi Jinping, Taiwanul subliniază sprijinul internațional constant. Liderul Taiwanului, Lai Ching-te, reafirmă angajamentul de a apăra suveranitatea națională Discursul său subliniază importanța întăririi apărării naționale
16:00
Carlos Alcaraz, liderul mondial la tenis, a dispărut din fotografiile lui Juan Carlos Ferrero, antrenorul său, evidențiind o ruptură în relația lor. Acesta nu se regăsește în postările de final de an ale jucătorului spaniol. Alcaraz se pregătește acum cu Samu Lopez înainte de Australian Open, care începe pe 12 ianuarie. Carlos Alcaraz l-a șters
16:00
Dan Negru comentează din nou pierderea audiențelor de Revelion de către Antena 1, subliniind că este al patrulea an consecutiv. Fostul prezentator al emisiunii de Revelion la Antena 1 afirmă că succesul echipei sale a fost datorat colaborării, nu orgoliilor. Pro TV domină audiențele, cu Antena 1 pe locul doi. Pro TV a câștigat pentru
15:30
Schimbări majore în 2026: Taxare rutieră pentru șoferii români și rovinietă actualizată # MainNews.ro
Reguli noi pentru șoferii români în 2026. Modificările majore în taxarea rutieră includ sistemul de plată pe kilometru pentru vehiculele grele și actualizarea rovinietei pentru cele ușoare. Află cele mai importante detalii despre aceste schimbări esențiale pe Profit.ro și cum te pot afecta. Intră în vigoare reguli noi pentru taxarea rutieră în România Vehiculele grele
15:20
Un moldovean de 63 de ani a murit tragic, în seara de Revelion, la Roma, după ce o petardă pe care o manevra a explodat. Incidentul s-a petrecut în cartierul Acilia, provocându-i răni grave, inclusiv amputarea unei mâini. Medicii nu au putut salva viața bărbatului din cauza hemoragiei masive. Ancheta continuă. Un moldovean de 63
15:20
Incendiu devastator în barul din Elveția, peste 100 de persoane la petrecere de Anul Nou # MainNews.ro
O explozie tragică a avut loc în barul din Crans Montana, Elveția, unde peste 100 de persoane sărbătoreau Anul Nou. Aproximativ 40 de persoane au murit, iar alte 100 au fost rănite. Autoritățile investighează incidentul, care nu este considerat un atac. Spitalele sunt supuse unei presiuni severe din cauza victimelor. O explozie a avut loc
15:00
Chelsea a rămas fără antrenor după plecarea lui Enzo Maresca, la doar câteva zile înainte de meciul cu Manchester City. Deși a câștigat trofee importante, tensiunile dintre el și conducere au dus la o despărțire amiabilă. Liam Rosenior, antrenorul de la RC Strasbourg, este favorit pentru a prelua echipa. Chelsea a rămas fără antrenor după
14:30
Gazprom pierde piața principală, exporturile scad dramatic, cea mai slabă poziție din 1973 # MainNews.ro
Gazprom, gigantul rus al gazelor naturale, pierde drastic piața europeană, cu exporturi scăzute cu 44% în 2025. De la maximul istoric din 2019, livrările au ajuns la un minim din 1973. În timp ce Uniunea Europeană își reduce dependența, China devine principalul cumpărător, cu negocieri complicate privind prețurile. Gazprom a pierdut piața europeană, exporturile scăzând
14:20
CIA contrazice declarațiile lui Putin și afirmă că Ucraina nu a vizat palatul președintelui rus într-un atac cu drone. În urma acestei evaluări, Trump a fost informat de directorul agenției. Reacțiile din partea liderilor ucraineni și ruși intensifică tensiunile, influențând negocierile de pace. CIA contrazice Rusia, afirmând că Ucraina nu a atacat reședința lui Putin
14:00
Incendiu devastator în barul din stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde zeci de persoane au murit și sute au fost rănite. Deflagrația, cauzată de o lumânare în mâinile unui ospătar, a dus la o aglomerație fatală în timpul petrecerii de Revelion. Detalii și mărturii cutremurătoare despre tragedie. Incendiu devastator în barul Constellation din Crans-Montana, Elveția, în seara
14:00
La începutul noului an, o tragedie a zguduit Elveția: o explozie la Crans-Montana a dus la pierderea a 40 de vieți și a lăsat 100 de răniți. Președintele Nicușor Dan a exprimat condoleanțe victimelor și familiilor afectate. Detalii despre starea de urgență declarată în Valais. Anul Nou a început cu o tragedie în Elveția, unde
13:50
Jucătorii FCSB-ului au petrecut Anul Nou în diverse destinații. Mentența antrenorului Elias Charalambous a adus o pauză binevenită. Mihai Lixandru și colegii săi au ales să sărbătorească în România alături de familie, în timp ce alții, precum Daniel Bîrligea și Alibec, s-au bucurat de vacanțe exotice în Kenya, Bali și Dubai. Jucătorii FCSB-ului s-au relaxat
13:20
Un atac cu drone asupra vilei lui Vladimir Putin de la Valdai a stârnit reacții furioase în Kremlin. Se crede că acolo locuiesc copiii săi cu Alina Kabayeva. Moscova acuză Ucraina de atac, în timp ce Kievul neagă. Vila de la Valdai este o proprietate bine păzită, având o valoare de 120 milioane dolari. Un
12:50
Mesajul Nadiei Comăneci pentru 2026: Bolojan și planurile pentru „Zeița de la Montreal” # MainNews.ro
Nadia Comăneci a transmis un mesaj emoționant cu ocazia anului 2026, sărbătorind 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii, obținut la Montreal. În 2026, România va organiza „Anul Nadia Comăneci" și o gală specială. Ilie Bolojan propune acordarea distincției „Steaua României" fostei campioane. Nadia Comăneci a transmis un mesaj pentru anul 2026,
12:50
Cetățenii Uniunii Europene și ai Republicii Moldova pot suna, trimite mesaje și utiliza date mobile fără taxe suplimentare de la 1 ianuarie 2026, prin programul „Roam Like at Home". Această integrare în piața unică europeană facilitează comunicarea la tarife naționale și îmbunătățește accesul la servicii de telefonie. Cetăţenii UE şi ai Republicii Moldova pot comunica
12:30
Descoperă Hunedoara, orașul din România unde o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro în 2026. Deși prețurile locuințelor cresc constant, există oportunități unice. Află cum poți achiziționa o locuință cu doar câteva salarii lunare și ce alte zone din țară oferă oferte imbatabile. Prețul locuințelor din România continuă să crească, dar există oportunități accesibile
12:30
La începutul anului 2026, liderii mondiali transmit mesaje contrastante: Zelenski solicită pace, Putin promite victorie, iar Trump vorbește despre „pace pe Pământ" fără detalii. Războiul din Ucraina continuă fără acorduri semnate, lăsând viitorul conflictului incert. Descoperiți pozițiile fiecărui lider. Liderii implicați în războiul din Ucraina au transmis mesaje diferite la începutul anului 2026 Zelenski a
12:20
FBI confiscă motociclete de milioane de dolari de la fostul sportiv canadian baron al drogurilor # MainNews.ro
FBI a confiscat motociclete de lux în valoare de 40 de milioane de dolari asociate fostului sportiv olimpic canadian Ryan Wedding, căutat pentru trafic de droguri. În urma perchezițiilor în Mexic, au fost recuperate 62 de motociclete, opere de artă și droguri. Wedding este pe lista celor mai căutați fugiți, legat de cartelul Sinaloa. Zeci
11:50
Gică Hagi, fost manager la Farul Constanța, a renunțat la funcție, dar nu s-a pensionat din antrenorat. Cumnatul său, Gică Popescu, anunță o posibilă revenire, fie la Farul, fie ca antrenor al echipei naționale, în cazul unei crize. Hagi a luat o pauză, dar dorința de a antrena rămâne puternică. Gică Hagi a renunțat la
11:50
Armata Română a ridicat avioane de vânătoare F-16 după un atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene. A fost emis un mesaj RO-Alert în Tulcea pentru a avertiza populația despre posibile pericole. Autoritățile au monitorizat situația și au confirmat că nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian național. Două avioane F-16 din Baza 86
11:20
Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena va fi difuzat pe TVR 1 pe 1 ianuarie 2026, de la ora 12:15, având-o în orchestră pe românca Adela Frăsineanu. Ediția din 2026 este dirijată de canadianul Yannick Nézet-Séguin. Redifuzarea are loc la TVR Cultural la 19:00 și pe 4 ianuarie, la 09:30. Concertul de Anul
11:20
Serviciile de informații americane neagă acuzațiile Rusiei conform cărora Ucraina ar fi încercat să atace reședința lui Vladimir Putin. Informațiile sugerează că o țintă militară din apropiere ar fi putut fi vizată, nu reședința liderului rus. Analizăm reacțiile oficialilor și implicațiile politice. Serviciile de informații americane afirmă că Ucraina nu a încercat să atace reședința
10:50
Fotbaliști renumiți precum Bernardo Silva și Ruben Neves se apropie de finalul contractelor, cu posibile transferuri în Europa. La Real Madrid, Rudiger și Lewandowski au oferte tentante din Premier League și MLS, iar speculațiile privind viitorul lor se intensifică. Urmărește evoluțiile din piața transferurilor! Bernardo Silva va părăsi Manchester City la finalul sezonului, fiind evaluat
10:20
Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a participat la festivitățile de Anul Nou din Phenian, acompaniat de fiica sa, Ju Ae. Cu focuri de artificii și dansuri patriotice, Kim a lăudat succesele poporului și a subliniat unitatea necesară în perspectiva Congresului Partidului Muncitorilor. Detalii despre mesajele de Anul Nou transmise au fost, de asemenea,
10:20
Bulgaria devine al 21-lea membru al zonei euro, afectând România economic. Intrarea Bulgariei în euro poate aduce creșteri de prețuri, dar pentru români, cumpărăturile și vacanțele rămân atractive. România riscă să piardă investiții din cauza stabilității oferite de Banca Centrală Europeană. Află mai multe despre impactul acestei schimbări. Bulgaria devine al 21-lea stat din zona
09:50
Cupa Africii pe Națiuni 2025 a intrat în faza optimilor de finală, cu Algeria ca învingătoare în faza grupelor. Vedeți toate echipele calificate și programul meciurilor din optimile de finală. Algeria a dat dovadă de forță cu 9 puncte și golaveraj impresionant. Meciurile încep pe 3 ianuarie. 16 echipe s-au calificat în optimile de finală
09:50
România va angaja 90.000 de lucrători străini în 2026 pentru a acoperi deficitul de personal din sectoare precum curierat, construcții și comerț. Guvernul aprobă această măsură din cauza dificultăților în recrutarea forței de muncă autohtone și pentru a răspunde cererii în continuă creștere pe piața muncii. Guvernul României aprobă angajarea a 90.000 de lucrători străini
09:20
De la 1 ianuarie 2026, românii vor plăti taxe majorate pentru locu
09:10
Liderul organizației teroriste Statul Islamic din Damasc, Taha al-Zoubi, a fost reținut de forțele siriene în urma unei operațiuni de securitate. Acest eveniment intervine după un atac soldat cu moartea a doi militari și a unui interpret american. Autoritățile siriene demonstrează astfel eficiență în combaterea amenințărilor. Un lider al organizației Statul Islamic din Damasc a … Articolul Lider important al ISIS din Damasc, arestat de forțele siriene apare prima dată în Main News.
08:50
Petrolul Ploiești se confruntă cu o situație financiară gravă, având datorii de 6 milioane de euro. Președintele Claudiu Tudor a confirmat că echipa lucrează pentru a-și stinge datoriile până în martie. În ciuda problemelor financiare, jucătorii și-au primit salariile, iar clubul sărbătorește 101 ani de la înființare. Petrolul Ploiești se confruntă cu datorii de aproximativ … Articolul Club din Liga 1 în criză: Datorii de 6 milioane de euro apare prima dată în Main News.
08:50
O explozie devastatoare a avut loc în noaptea de Revelion la barul Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana, Elveția, provocând răniți și mai multe victime. Poliția elvețiană investighează cauza incidentului, iar imagini din zonă arată clădiri în flăcări și intervenția serviciilor de urgență. Explozie devastatoare într-un bar din stațiunea de schi Crans Montana, Elveția, în … Articolul Explozie tragică de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția: victime și răniți apare prima dată în Main News.
08:40
Codul penal din Republica Moldova se înăsprește, introducând pedepse mai severe pentru abuzurile online, precum hărțuirea cibernetică și violența digitală. Noile măsuri permit eliminarea conținutului ilegal și protecția victimelor, cu amenzi de până la 50.000 de lei și închisoare de până la 12 ani pentru infracțiuni grave. Codul penal din Republica Moldova se înăsprește pentru … Articolul Amenzi și închisoare pentru abuzuri online: Codul penal se înăsprește apare prima dată în Main News.
08:30
Adevăratul motiv al războiului din Ucraina, revelat de un document din 1992, arată că Rusia folosește extinderea NATO ca pretext pentru agresiune. Naționaliștii ruși, precum Serghei Baburin, au prevăzut conflicte continue între Ucraina și Rusia, în căutarea revenirii la granițele istorice. Articolul Motivul ascuns al războiului din Ucraina: adevărul despre NATO și Putin apare prima dată în Main News.
08:20
Descoperă cele 26 de startup-uri românești de urmărit în 2026! Aceste afaceri promițătoare, cu fondatori români, au atras investiții semnificative și se pregătesc pentru expansiune internațională. Fii la curent cu inovațiile și tendințele din ecosistemul antreprenorial românesc și nu rata oportunitățile viitoare! Startup-urile românești au continuat să fie active și în 2025, atrăgând finanțări importante … Articolul 26 startup-uri românești promițătoare de urmărit în 2026 apare prima dată în Main News.
08:10
Scăderea prețului cocainei determină traficanții să refolosească narco-submarinele, abandonate după cursele din America de Sud. Aceste semi-submersibile sunt acum renovate pentru multiple curse. Activitatea narco-submarinelor crește, în timp ce traficul cu bărci cu vele scade, evidențiind noi metode de transport al drogurilor. Scăderea prețului cocainei a determinat traficanții să refolosească narco-submarinele Aceste submarine erau scufundate … Articolul Prețul scăzut al cocainei forțează traficanții să refolosească narco-submarinele apare prima dată în Main News.
07:50
Nadia Comăneci a transmis un mesaj de Anul Nou, subliniind anticiparea pentru anul 2026, când va celebra 50 de ani de la primul 10 în gimnastică la Jocurile Olimpice de la Montreal. În România se va organiza o gală specială pe 29 mai, dedicată inegalabilei gimnaste. La mulți ani, 2026! Nadia Comăneci a transmis un … Articolul Mesajul Nadiei Comăneci de Anul Nou: Sărbătoare istorică la Montreal apare prima dată în Main News.
07:50
În 2026, românii se bucură de 17 zile libere legale, incluzând cinci în luna ianuarie. Cele mai importante sărbători sunt Anul Nou, Paștele, Ziua Muncii, Ziua Națională și Crăciunul. Verifică lista completă și planifică-ți minivacanțele pentru a profita de weekenduri prelungite! Luna ianuarie 2026 aduce cinci zile libere legale pentru români Totalul zilelor libere legale … Articolul Zile libere legale 2026: Calendar minivacanțe România apare prima dată în Main News.
07:20
Bulgaria adoptă euro pe 1 ianuarie 2026, renunțând la leva. Deși unii văd această schimbare ca o oportunitate de modernizare și stabilitate, alții se tem de scumpiri și pierderea identității naționale. Presa locală discută despre impactul tranziției asupra economiei și consumatorilor. Bulgaria va adopta euro ca monedă oficială începând cu 1 ianuarie 2026 Presa bulgară … Articolul Bulgaria adoptă euro: optimism oficial și îngrijorări în rândul populației apare prima dată în Main News.
07:10
Papa Leon al XIV-lea a subliniat în discursul său de Anul Nou 2026 importanța păcii, avertizând împotriva strategiilor armate acoperite de discursuri ipocrite. El a cerut un plan milostiv și pașnic, evidențiind nevoia de speranță pentru cei vulnerabili și dorința de a construi un viitor mai bun. Papa Leon al XIV-lea a subliniat nevoia de … Articolul Papa Leon: Omenirea are nevoie de pace, nu de strategii armate ipocrite apare prima dată în Main News.
06:50
Joao Lameira, dorit de FCSB și Rapid, rămâne la Oțelul Galați, după ce transferul său la Widzew Lodz s-a blocat. Deși oferta de 500.000 de euro era atractivă pentru clubul gălățean, discuțiile nu s-au concretizat. Mijlocașul portughez va continua să evolueze în Liga 1, având 78 de meciuri în tricoul Oțelului. Joao Lameira, mijlocașul de … Articolul Transferul jucătorului dorit de FCSB și Rapid în Liga 1, motiv blocare dévoilat apare prima dată în Main News.
06:50
În Piața Alba Iulia din București, Revelionul 2026 a început retro, cu trupa Azur pe scenă. Bucureștenii și turiștii se bucură de un eveniment de sărbătoare, cu muzică live, spectacole multimedia și artificii. Concertează și 3 Sud Est, Spitalul de Urgență, Arsenium și IRIS, promițând un început de an memorabil. Bucureștenii și turiștii se adună … Articolul Revelion 2026 în Piața Alba Iulia: Concert retro cu trupa Azur apare prima dată în Main News.
06:10
Călătoria cu avionul în 2026 va aduce schimbări semnificative, inclusiv upgrade-uri premium, aeroporturi mai confortabile și fuziuni între companii aeriene. Cererea pentru experiențe premium crește, iar modificările geopolitice influențează costurile și rutele, oferind un context dinamic pentru viitorul transportului aerian. Industria aeriană se așteaptă la o perioadă de schimbări semnificative în 2026, inclusiv upgrade-uri premium … Articolul Viitorul călătoriilor cu avionul: schimbările din 2026 apare prima dată în Main News.
05:50
Radu Drăguşin, fundașul de 23 de ani, se pregătește pentru o întâlnire crucială cu conducerea lui Tottenham, fiind asaltat de oferte din Serie A, inclusiv de la Juventus și AS Roma. În fața dorinței de a juca constant, discuțiile vor stabili viitorul său. Interesul cluburilor din Italia crește. Radu Drăguşin are o întâlnire decisivă cu … Articolul Radu Drăgușin, întâlnire crucială cu șefii lui Tottenham pentru viitorul său! apare prima dată în Main News.
05:50
Sute de locuințe din județul Alba au rămas fără curent electric de Revelion din cauza unei avarii majore. Inițial, peste 2.000 de case au fost afectate, dar echipele DEER Alba au reușit să rezolve o parte dintre probleme. Zonele afectate includ Aiud, Râdești și localitățile învecinate. Sute de locuințe din județul Alba au rămas fără … Articolul Peste 2.000 de locuințe din Alba, fără curent electric de Revelion apare prima dată în Main News.
05:50
Primarul comunei Ciorani, Marin Voicu, a fost eliberat din funcție de prefect după ce a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudarea alegerilor locale din 2020. El este acuzat că a instigat la furtul a 4.308 buletine de vot. Decizia instanței a fost menținută, iar Voicu nu poate ocupa funcții publice pentru 3 ani. … Articolul Primarul din Ciorani, eliberat din funcție λόγω condamnării pentru fraudă electorală apare prima dată în Main News.
05:10
Descoperă cele mai ciudate creaturi mutante, de la pisicuța ciclop și cerbul zombie până la iepurele Frankenstein cu tentacule. Află cum mutațiile cauzate de virusuri și condiții de mediu devin noi realități în natura sălbatică, atrăgând atenția globală și stârnind curiozitatea oamenilor. Existența unor creaturi mutante, cum ar fi pisica ciclop și cerbii zombie, surprinde … Articolul Ciudățenii ale naturii: pisicuța ciclop, cerbul zombie și iepurele Frankenstein apare prima dată în Main News.
04:50
Premierul Ilie Bolojan a transmis românilor un mesaj de Anul Nou, subliniind dificultățile anului încheiat și mulțumind pentru eforturi și răbdare. Își exprimă speranța ca 2026 va aduce mai multe împliniri și un viitor mai bun pentru toți românii. Bolojan promite stabilitate fiscală și dezvoltare sustenabilă. Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de Anul … Articolul Ilie Bolojan: Mesaj Anul Nou 2026 – Împreună înfruntăm provocările anului 2025 apare prima dată în Main News.
04:50
Cimitirul Eternitatea din Drăgășani a stârnit controverse după ce primarul a tăiat un brad plantat pe mormântul unei familii, invocând motive de siguranță. Răspunsul administrației a fost controversat, susținând că bradul reprezenta un pericol pentru celelalte morminte. Detalii despre această situație și reacțiile comunității. Cimitirul Eternitatea din Drăgășani devine loc de activitate intensă, contrar așteptărilor … Articolul Amenințarea pentru mormintele din apropiere apare prima dată în Main News.
04:40
Află ce ar face cei din fotbal dacă ar primi un milion de euro peste noapte. De la visuri la planuri de viitor, imaginația devine realitate în acest articol captivant. Descoperă răspunsurile inedite și creativitatea jucătorilor și antrenorilor din lumea fotbalului pe Jurnal Antena Sport. Oamenii din fotbal își imaginează ce ar face dacă ar … Articolul Oamenii din fotbal și milionul de euro: ce ar face peste noapte? apare prima dată în Main News.
04:10
Reunificarea Chinei și Taiwanului: Promisiunea lui Xi Jinping în discursul de Revelion # MainNews.ro
Xi Jinping a promis reunificarea Chinei cu Taiwanul în discursul de Revelion, afirmând că această tendință este de neoprit. Exercițiile militare recente din jurul Taiwanului demonstrează intensificarea pregătirilor chineze. China revendică Taiwanul, considerându-l parte a teritoriului său, iar conflictul continuă să preocupe statele occidentale. Xi Jinping promite reunificarea Chinei cu Taiwanul în discursul de Revelion … Articolul Reunificarea Chinei și Taiwanului: Promisiunea lui Xi Jinping în discursul de Revelion apare prima dată în Main News.
