Siegfried Mureşan: and #8221;Felicitări vecinilor noştri bulgari pentru aderarea la zona euro and #8221;

14:20

Ministrrul italian de Externe, Antonio Tajani, a declarat că informaţiile primite de la poliţia elveţiană indică aproximativ 40 de persoane decedate în urma tragediei din această noapte de la Crans-Montana, potrivit agenţiei Reuters. Antonio Tajani a declarat că incendiul ar fi putut fi cauzat de artificii. 'Se pare că a fost un accident provocat de un foc, de o explozie, de o petardă aruncată în timpul sărbătorilor de Anul Nou and #8221;, a declarat Tajani pentru postul de televiziune italian Sky TG24.