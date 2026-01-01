Oana Gheorghiu: and #8221;2025 a fost un an greu pentru noi toţi, cu provocări şi decizii dificile and #8221;
1 ianuarie 2026
Vicepremierul Oana Gheorghiu transmite, joi, că 2025 a fost un an greu pentru noi toţi, cu provocări şi decizii dificile iar când ne e greu, cel mai mult contează să rămânem aproape unii de alţii şi să nu ne pierdem încrederea
Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut, în ultimele 24 de ore, 400 de intervenţii, mai mult decât media acestei perioade
Siegfried Mureşan: and #8221;Felicitări vecinilor noştri bulgari pentru aderarea la zona euro and #8221; # Bursa
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan transmite, joi, după aderarea Bulgariei la zona euro, că poate suntem dezamăgiţi că ei aderă înaintea noastră, dar, dacă ei respectă criteriile, trebuie să recunoaştem acest lucru şi merită să îi felicităm
Radu Miruţă: and #8221;Războiul şi teroarea nu ţin cont nici de Revelion, nici de Sfântul Vasile and #8221; # Bursa
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a reacţionat, joi, după noile atacuri lansate de Federaţia Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcţia Ismail, el precizând că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional
Antonio Tajani, ministrul italian de Externe: 40 de persoane decedate în tragedia de la Crans-Montana # Bursa
Ministrrul italian de Externe, Antonio Tajani, a declarat că informaţiile primite de la poliţia elveţiană indică aproximativ 40 de persoane decedate în urma tragediei din această noapte de la Crans-Montana, potrivit agenţiei Reuters. Antonio Tajani a declarat că incendiul ar fi putut fi cauzat de artificii. 'Se pare că a fost un accident provocat de un foc, de o explozie, de o petardă aruncată în timpul sărbătorilor de Anul Nou and #8221;, a declarat Tajani pentru postul de televiziune italian Sky TG24.
CIA, agenţia de informaţii a SUA, a evaluat că Ucraina nu a urmărit să lovească o reşedinţă folosită de preşedintele rus Vladimir Putin în recentul atac cu drone din nordul ţării, potrivit oficialilor americani, care contrazic informaţiile pe care liderul rus i le-a dat luni preşedintelui Donald Trump într-o convorbire telefonică, conform NBC News.
Începutul anului 2026 aduce în Rusia majorarea TVA de la 20% la 22%, pentru a ajuta la finanţarea războiului din Ucraina, sporind presiunile cu care se confruntă bugetele gospodăriilor, conform DPA.
Preşedintele Nicuşor Dan s-a declarat profud întristat după ce a aflat despre tragedia petrecută în noaptea dintre ani într-un local din Elveţia, potrivit postării sale pe platforma X.
Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, potrivit AFP.
Ministerul Apărării din Ucraina a informat astăzi că şi-a adăugat în arsenal două sisteme Patriot destinate protecţiei oraşelor şi infrastructurii critice datorită cooperării cu Germania, potrivit G4Media.
Marile companii din domeniul plăţilor şi tehnologiei accelerează dezvoltarea infrastructurii pentru ceea ce consideră a fi următoarea etapă majoră a comerţului global, adică agenţii de inteligenţă artificială capabili să caute produse, să compare preţuri şi să finalizeze achiziţii în numele consumatorilor, potrivit CNBC.
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a anunţat reintroducerea serviciului militar obligatoriu pentru bărbaţii între 19 şi 27 de ani, cu o durată de aproximativ 75 de zile, subliniind că scopul este pregătirea tinerilor pentru responsabilităţi civice şi întărirea apărării ţării, în timp ce serviciul civil rămâne o alternativă pentru cei cu obiecţii de conştiinţă, potrivit Ziare.com.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României în Confederaţia Elveţiană, s-a autosesizat în urma apariţiei în mass-media a informaţiilor cu privire la producerea unei explozii în staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana şi a întreprins demersuri pe lângă autorităţile locale competente, în vederea obţinerii unor informaţii oficiale cu privire la cetăţenia, identitatea şi starea de sănătate a persoanelor afectate, conform unui comunicat emis din partea MAE.
Preşedintele Elveţiei şi-a anulat discursul de Anul Nou, după tragedia de Revelion. Premieră în 85 de ani # Bursa
La câteva ore de la tragedie, s-a luat o primă decizie la cel mai înalt nivel, anume că, potrivit presei din Elveţia, preşedintele Guy Parmelin nu va mai transmite public mesajul de Anul Nou, care ar fi fost programat în prima zi din ianuarie, din respect pentru familiile sutelor de victime.
părerilor care circulau în mediul online şi transmiteau că o explozie a fost de vină pentru incident, conform cotidianului elveţian Le Nouvelliste.Acest incendiu a fost cel care a provocat mai multe explozii auzite de martori, exploziile fiind and #8222; o consecinţă a incendiului, nu invers and #8221;, a clarificat consilierul de stat Stephane Ganzer, pentru sursa citată.
Forţele aeriene ale Ucrainei au doborât în noaptea dintre ani şi în zorii zilei de 1 ianuarie 176 de drone lansate de Rusia împotriva teritoriului său, într-un atac în care ţara invadatoare a folosit 205 drone, potrivit G4Media.
Joi, 1 ianuarie, au avut loc noi atacuri cu drone efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu ţara noastră, potrivit unui comunicat emis din partea MApN.
Fiecare colet cu bunuri având valoare comercială declarată sub 150 euro, provenit din afara Uniunii Europene şi care intră pe teritoriul României, va fi taxat cu 25 de lei începând de azi, 1 ianuarie 2026, potrivit Digi24.
Indicii principali ai Wall Street au încheiat în scădere ultima sesiune de tranzacţionare din 2025, dar au înregistrat câştiguri anuale importante, după un an marcat de suişuri şi coborâşuri, dominat de incertitudinile legate de tarifele impuse de preşedintele Donald Trump şi de euforia în jurul acţiunilor axate pe inteligenţa artificială, potrivit Reuters.
Preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te, s-a angajat joi să and #8222;apere cu fermitate suveranitatea naţională and #8221; a insulei democratice în jurul căreia forţele armate chineze au efectuat săptămâna aceasta simulări de blocadă şi atacuri împotriva ţintelor maritime, potrivit Ziare.com.
Federaţia Rusă solicită cel mai des, în cadrul schimburilor de prizonieri cu Ucraina, etnici ruşi din regiunea Moscova, precum şi din regiunile Krasnodar şi Perm, evitând să repatrieze infractorii pe care i-a trimis pe front şi persoanele care înainte de a se înrola nu aveau niciun loc de muncă, potrivit Ziare.com.
Locuitorii de pe întreg continentul vor avea de luat, anul acesta, decizii importante la urne, potrivit Hotnews.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat, miercuri, că retrage trupele Gărzii Naţionale din mai multe oraşe americane, printre care Chicago şi Los Angeles, după ce o hotărâre a Curţii Supreme de săptămâna trecută i-a subminat autoritatea de a folosi trupele pentru menţinerea ordinii publice, potrivit Hotnews.
Mai multe persoane au murit şi altele au fost rănite în urma unei explozii care s-a produs, azi noapte, într-un bar din staţiunea de schi Crans-Montana din Elveţia, potrivit G4Media.
Kim Jong Un, mesaj pentru forţele armate nord-coreene: and #8222;Phenianul şi Moscova vă susţin and #8221; # Bursa
Într-un mesaj de Anul Nou adresat forţelor armate, liderul nord-coreean Kim Jong Un a salutat trupele care luptă and #8222;pe pământ străin and #8221; (n.red. - în Ucraina) şi a reamintit alianţa ţării sale cu Rusia, conform Hotnews.
Preşedintele Volodimir Zelenskiy a declarat, în discursul său de Anul Nou adresat naţiunii, că Ucraina doreşte încetarea războiului, dar nu cu orice preţ, adăugând că nu va semna un acord de pace and #8222;slab and #8221; care nu ar face decât să prelungească războiul, conform News.ro.
Preşedintele francez Emmanuel Macron a promis, în discursul său de Revelion, un an 2026 and #8222;util and #8221; pentru francezi, în ciuda instabilităţii politice şi a sfârşitului mandatului său de cinci ani care se apropie, asigurând că va rămâne and #8222;până în ultima secundă la lucru and #8221;, în ciuda apelurilor repetate de a-şi da demisia, potrivit News.ro.
Salvamontiştii din ţară au intervenit miercuri, în ultima zi din 2025, pentru salvarea a 39 de persoane accidentate în zonele montane, conform G4Media.
La fel ca în fiecare an, ziua de 1 ianuarie aduce o serie de scumpiri pentru cetăţenii ţării noastre, dar şi taxe noi sau crescute, potrivit G4Media.
Cipru preia astăzi preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, care se roteşte la fiecare şase luni între cele 27 de state membre ale blocului european, potrivit G4Media.
Cele două târguri principale de Crăciun din Praga - cel din Piaţa Oraşului Vechi şi cel Piaţa Wenceslas - fac din capitala Cehiei una dintre cele mai fermecătoare destinaţii ale Europei în sezonul de iarnă
Socialistul musulman Zohran Mamdani preia oficial miercuri la miezul nopţii funcţia de primar al oraşului New York, post în care numeroase provocări îl aşteaptă pe acest democrat în vârstă de 34 de ani, ales după o campanie electorală bazată pe promisiuni ambiţioase de stânga şi pe ideea unei confruntări directe cu preşedintele republican Donald Trump
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că în 2026 este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni, după ce 2025 a fost 'un an al încercărilor, al neliniştilor şi al întrebărilor fireşti', dar şi al 'rezistenţei şi al maturităţii civice'
Gabriel Avrămescu, ASF: and #8222;Este momentul să reglementăm criptoactivele şi să stimulăm fondurile de private equity and #8221; # Bursa
* and #8222;Finalul de an ne găseşte cu două proiecte strategice în linie dreaptă: Contrapartea Centrală şi Piaţa de Creştere and #8221;Finalul anului 2025 găseşte Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) cu două proiecte strategice aflate în linie dreaptă - Contrapartea Centrală şi Piaţa de Creştere - care vor contribui la creşterea lichidităţii, la diversificarea instrumentelor şi la consolidarea rolului pieţei de capital în finanţarea economiei, a scris, într-o postare pe o reţea socială, Gabriel-Ioan Avrămescu, prim-vicepreşedinte al ASF, coordonator al Sectorului Instrumente şi Investiţii Financiare.
Bogdan Ivan: and #8221;România ori rămâne o ţară care reacţionează la deciziile altora, ori devine o ţară care le influenţează and #8221; # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă, miercuri, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că România nu duce lipsă de energie, ci a dus lipsă de and #8222;direcţie politică and #8221;
Uniunea Europeană a importat anul trecut 120.000 de tone de artificii în valoare de 406,7 milioane de euro din ţări din afara blocului comunitar, o creştere de 9,5% ca volum şi de 21,5% ca valoare faţă de 2023, arată datele publicate miercuri de Eurostat
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat miercuri, în discursul său de Anul Nou, că Rusia crede în and #39;victoria and #39; sa în Ucraina, la aproape patru ani de la începerea ofensivei
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) anunţă, miercuri, că în ultima săptămână s-au înregistrat două noi decese din cauza gripei, după primul deces provocat de un virus gripal, confirmat săptămâna trecută
Franţa a comandat două avioane de supraveghere de tip GlobalEye, produse de către gigantul suedez Saab, în valoare de 12,3 miliarde de coroane suedeze (1,1 miliarde de euro), anunţă marţi într-un comunicat grupul suedez
Polonia cere Bruxelles-ului să investigheze TikTok pentru conţinut suspectat de dezinformare rusă # Bursa
Polonia a solicitat Comisiei Europene să deschidă o investigaţie împotriva TikTok, după ce platforma de social media a găzduit conţinut generat cu ajutorul inteligenţei artificiale care includea apeluri ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană
Metalele preţioase au revenit pe creştere marţi, după scăderile accentuate din sesiunea precedentă, pe măsură ce investitorii s-au reorientat către riscurile geopolitice şi economice, relansând creşterea preţului aurului spre finalul celui mai bun an din 1979 încoace
Ministrul ucrainean al Apărării mulţumeşte ţării noastre pentru contribuţia de 50 milioane euro # Bursa
Ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Şmîhal, a mulţumit ţării noastre pentru contribuţia de 50 de milioane de euro în cadrul mecanismului and #8222;Lista de achiziţii prioritare necesare apărării Ucrainei and #8221; (PURL), potrivit News.ro.
Compania de stat Hidroelectrica anunţă că implementează, între 1 ianuarie - 20 ianuarie 2026, un proiect pentru digitalizarea şi creşterea calităţii serviciilor oferite, care presupune implementare a unui nou sistem informatic, precum şi migrarea bazelor de date, potrivit News.ro. Din acest motiv, temporar, anumite activităţi vor fi întrerupte, respectiv: emiterea şi corectarea facturilor, reconcilierea soldurilor şi alocarea plăţilor, dar şi alte operaţiuni care presupun accesarea sau modificarea bazelor de date, a relatat sursa citată.
Mossadul israelian a făcut apel miercuri la protestatarii iranieni să-şi intensifice mobilizarea socială, afirmând că este alături de ei and #8222;pe teren and #8221;, unde demonstraţiile au afectat marţi cel puţin zece universităţi, potrivit Hotnews.
China îi cere Olandei să îşi and #8222;corecteze greşelile and #8221; după ce a preluat controlul asupra Nexperia # Bursa
China a îndemnat Olanda să corecteze ceea ce Beijingul a numit and #8222;greşeli and #8221; în legătură cu producătorul de cipuri Nexperia şi să elimine obstacolele din calea asigurării stabilităţii producţiei globale de cipuri şi a lanţului de aprovizionare, potrivit Reuters.
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată and #8222;Liderul Mondial al Anului 2025 and #8221; de publicaţia britanică The Telegraph, potrivit Hotnews. and #8222;Liderul pe care Putin nu a reuşit să-l frângă and #8221; este titlul pe care jurnaliştii britanici l-au dat Maiei Sandu, a relatat sursa citată.
*Despre votul defensiv şi eroziunea statului de drept în RomâniaAderenţa populaţiei la democraţie este în reflux, chiar dacă utilizarea mecanismelor democratice rămâne ridicată sau creşte în contexte de criză.În România ultimilor ani, această afirmaţie nu mai descrie doar o tensiune de percepţie, ci un paradox instituţional, produs şi amplificat de evenimente concrete.
Ministerul Agriculturii anunţă desfiinţarea a 216 funcţii de conducere şi reducerea numărului ordonatorilor de credite cu 73, de la 166 în prezent, subliniind că cheltuielile cu salariile vor scădea cu cel puţin 10% la nivelul structurilor reorganizate, potrivit News.ro.
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a pus la îndoială acuzaţia Rusiei că Ucraina a atacat reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin, spunând că doreşte să vadă informaţiile serviciilor secrete americane cu privire la acest incident, potrivit News.ro.
