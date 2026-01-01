Ministrul Apărării, reacție la atacurile Rusiei către porturile ucrainene de la Dunăre. „Războiul şi teroarea nu ţin cont nici de Revelion”
Adevarul.ro, 1 ianuarie 2026 15:00
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a reacţionat, joi, după noile atacuri lansate de Federaţia Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcţia Ismail, el precizând că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.
Cât vor plăti pentru vinietă șoferii români care tranzitează spre Grecia după ce Bulgaria a aderat la moneda euro # Adevarul.ro
Odată cu intrarea Bulgariei în zona euro, de la 1 ianuarie 2026, șoferii români care merg în vacanță la sud de Dunăre sau tranzitează Bulgaria în drum spre Grecia vor plăti vinieta rutieră în euro.
„A fost ca la Colectiv”. Român martor la tragedia din Elveția: „Am scos peste 80 de persoane din bar. Sunt peste 70 de morți” # Adevarul.ro
Un român stabilit în Elveția, aflat întâmplător în apropierea barului care a luat foc în noaptea de Revelion, la Crans-Montana, susține că a reușit să salveze peste 80 de persoane și estimează că bilanțul real al tragediei ar putea depăși cifrele comunicate oficial.
Donald Trump a fost desemnat de către postul public Radio România drept Omul Anului 2025, ”pentru stilul său inedit și curajos”, după cum este prezentat în comunicatul instituției.
Neglijență fatală: gestul care ar fi transformat petrecerea de Revelion într-o tragedie cu zeci de morți într-o stațiune elvețiană # Adevarul.ro
Aproximativ 40 de persoane ar fi decedate, iar peste 100 rănite în urma exploziei urmate de un incendiu devastator produs în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea elvețiană de lux Crans-Montana.
Chelsea s-a despărțit de antrenorul Enzo Maresca. Italianul a rezistat 18 luni pe banca londonezilor # Adevarul.ro
Enzo Maresca a câștigat două trofee la Londra: Conference League League și Cupa Mondială a Cluburilor.
Un oraș din regiunea Zaporojie a căzut după ce o unitate ucraineană s-a retras în grabă, lăsând în urmă echipamente # Adevarul.ro
Șeful armatei ucrainene Oleksandr Sîrski a ordonat zilele trecute o anchetă asupra comandamentului după ce o unitate ucraineană din forțele teritoriale, care apăra de luni bune orașul Huliaipole din regiunea Zaporojie, s-a retras în grabă din calea forțelor ruse.
Mesajul președintelui Nicușor Dan după explozia din stațiunea elvețiană unde au murit 40 de persoane # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, că la începutul noului an, a fost profund întristat să afle despre explozia şi incendiul care au avut loc în Crans-Montana, care au provocat numeroase victime şi răniţi.
Haos de Revelion în Amsterdam: violențe fără precedent, doi morți din cauza artificiilor și biserică mistuită de flăcări # Adevarul.ro
În noaptea dintre ani, un incendiu uriaș a cuprins o biserică istorică din centrul orașului Amsterdam. Olanda s-a confruntat cu un val de violențe în noaptea dintre ani.
Marile concerte ale anului 2026 în România: Metallica, The Cure, Iron Maiden, Nick Cave și zeci de artiști internaționali pe scenele din țară # Adevarul.ro
Anul 2026 se anunță unul spectaculos pentru iubitorii de muzică live din România. De la legende rock și metal, până la artiști pop, jazz, fado sau muzică simfonică, scenele din București, Cluj-Napoca și marile festivaluri vor găzdui unele dintre cele mai așteptate concerte ale ultimilor ani.
O șoferiță a intrat într-o mașină de pe contrasens: cinci persoane rănite și trafic blocat pe DN1, în Sibiu # Adevarul.ro
Cinci persoane conştiente sunt transportate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, fiind rănite în urma accidentului rutier care a avut loc joi pe DN1, în Hula Bradului, unde au fost implicate trei maşini.
Guvernul schimbă modul de finanțare a medicilor de familie: plata per serviciu medical crește de la 1 ianuarie 2026 # Adevarul.ro
Actul normativ, propus de Ministerul Sănătății, prevede că, începând cu 1 ianuarie 2026, doar 25% din fondurile alocate medicilor de familie vor fi direcționate către plata per capita, în timp ce 75% vor merge către plata pe serviciu medical efectiv prestat.
Loredana Groza își plânge tatăl, care a murit la 88 de ani. „Pentru mine, tata este nemuritor”. Mesajul emoționant al artistei # Adevarul.ro
Veste tristă pentru Loredana Groza, la început de an. Tatăl artistei s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani.
Orchestre simfonice, ansambluri camerale, soliști și dirijori cu minunatele lor albume.
Rusia crește TVA la 22% pentru a strânge mai mulți bani în contextul războiului din Ucraina # Adevarul.ro
Începutul lui 2026 aduce în Rusia majorarea TVA de la 20% la 22%, pentru a ajuta la finanţarea războiului din Ucraina.
Zelenski, mesaj de Anul Nou pentru ucraineni: „Ne dorim sfârșitul războiului, nu al Ucrainei” # Adevarul.ro
În discursul său de Anul Nou, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că Ucraina face tot posibilul să obțină pacea, dar nu va accepta un acord care să compromită supraviețuirea țării, relatează Kyiv Independent.
Mesajul Nadiei Comăneci pentru anul 2026. Tema pe care Bolojan a lăsat-o la Cotroceni și care o vizează pe „Zeița de la Montreal” # Adevarul.ro
2026 a fost decretat „Anul Nadia Comăneci”, în care se sărbătorește primul 10 din istoria gimnasticii, obţinut de marea gimnastăc în 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal.
Un bărbat a căzut într-un pasaj subteran din Timișoara, în noaptea de Revelion, și a avut nevoie de îngrijiri medicale # Adevarul.ro
Un bărbat a fost transportat de urgență la spital după ce a căzut în pasajul subteran din Piața Victoriei din Timișoara, în noaptea de Revelion.
Un fost vicepremier ucrainean, acuzat că a primit apartamente la preț simbolic. A girat un tun imobiliar de 25 de milioane de dolari # Adevarul.ro
Autoritățile anticorupție din Ucraina au finalizat ancheta într-un caz care vizează un prejudiciu de aproximativ 25 de milioane de dolari. Un fost vicepremier este acuzat că a primit apartamente la preț simbolic.
Administratorii site-ului dexonline.ro au prezentat topul căutărilor făcute de români în 2025.
Peste 700 de români au avut nevoie de Ambulanță în noaptea de Revelion, inclusiv pentru accidente cu petarde și excese de alcool # Adevarul.ro
Românii au încins liniile telefonice de Revelion, și nu doar pentru a-și suna rudele sau prietenii, ci și pentru a solicita intervenția medicilor. În timpul petrecerilor de Anul Nou, multe persoane au făcut excese alimentare sau au consumat prea mult alcool, ajungând la camerele de gardă.
Aeronave de luptă F-16 ridicate în aer după un atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Ro-Alert în Tulcea # Adevarul.ro
În prima zi a anului au avut loc noi atacuri cu drone efectuate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România.
Trump a redistribuit un editorial necruțător al New York Post despre minciunile lui Putin # Adevarul.ro
În ajunul Anului Nou, președintele american Donald Trump, contrar obiceiului de a transmite mesaje directe, a lăsat de data asta un titlu să vorbească în locul său, și anume restribuind un editoriall din New York Post care îl acuza pe Vladimir Putin că a mințit cu privire la atacul ucrainean.
Incident șocant la un priveghi în Bicaz-Neamț. Casa a luat foc, iar rudele mortului s-au salvat după ce au spart geamurile # Adevarul.ro
Patru victime au fost transportate la spital. Persoana decedată, un bărbat de 72 de ani, nu a putut fi scoasă din imobil, trupul carbonizat fiind găsit de pompieri.
Meteorologii anunţă, joi, că aria precipitaţiilor se extinde în cea mai mare parte a ţării şi sunt aşteptate ninsori semnificative în zonele montane, până sâmbătă.
Pe cine așteaptă Gică Hagi la cotitură, ca să-i ia locul pe banca tehnică. Cumnatul său anunță că „Regele” nu s-a pensionat din antrenorat # Adevarul.ro
Gică Hagi (60 de ani) este gata să revină în antrenorat.
Bucureștiul, sub un „nor toxic” după artificii: cartierele unde PM2.5 a urcat la niveluri record # Adevarul.ro
Bucureștiul a intrat în 2026 sub un „nor toxic” de PM2.5, generate de artificii. Valorile au urcat până la 400 µg/m³ în Berceni și peste 300 µg/m³ în Crângași, afectând sănătatea copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii sau cardiovasculare.
Donald Trump îşi contopeşte marca personală cu instituţiile SUA. Numele său este afișat peste tot, de la nave de război la clădiri # Adevarul.ro
În calitate de preşedinte la al doilea mandat, Donald Trump îşi contopeşte marca personală cu instituţiile naţionale şi cu programele guvernamentale, o afirmare neobişnuită a puterii de către un preşedinte american în funcţie, remarcă Reuters.
Trump, informat de CIA că Ucraina nu a vizat o reședință a lui Putin în atacul cu drone, contrar afirmațiilor Kremlinului # Adevarul.ro
CIA a stabilit că Ucraina nu a vizat o reședință folosită de președintele rus Vladimir Putin într-un recent atac cu drone în nordul Rusiei, potrivit unor oficiali americani, infirmând o afirmație pe care liderul rus i-o făcuse președintelui Donald Trump într-o convorbire telefonică de luni.
Noul primar al New York-ului a depus jurământul imediat după miezul nopții într-o clădire aflată sub Primărie # Adevarul.ro
Democratul Zohran Mamdani a depus jurământul ca primar al New York-ului joi, imediat după miezul nopţii, într-o scurtă ceremonie privată alături de familia sa, în cadrul căreia a afirmat că a servi ca edil este "onoarea şi privilegiul" vieţii sale.
Peste 400 de intervenții ale pompierilor din București-Ilfov, în ultimele 24 de ore. Zeci de incendii, unele izbucnite după miezul nopții # Adevarul.ro
Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au avut, în ultimele 24 de ore, peste 400 de intervenții, un număr mai mare decât media obișnuită a perioadei.
Liderul Coreei de Nord, apariția alături de fiica sa la festivităţile de Anul Nou din Phenian # Adevarul.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat la sărbătorile de Anul Nou din Phenian, care au inclus focuri de artificii, cântece şi dansuri patriotice şi o demonstraţie de taekwondo, a informat, joi, agenţia de presă oficială KCNA, citată de presa internaţională.
Cipru a preluat joi preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, care se roteşte la fiecare şase luni între cele 27 de state membre ale blocului european.
A intrat în vigoare taxa pe coletele din afara UE. Cât se plătește și pentru ce tip de pachete se aplică # Adevarul.ro
Începând de astăzi, 1 ianuarie 2026, coletele cu bunuri provenite din afara Uniunii Europene, cu o valoare comercială declarată sub 150 de euro, sunt taxate suplimentar la intrarea pe teritoriul României.
FBI a confiscat motociclete de zeci de milioane de dolari care aparțin unui fost sportiv canadian devenit baron al drogurilor # Adevarul.ro
Zeci de motociclete de lux, aliniate în hangare din Mexic, au fost confiscate în ultimele săptămâni de către autorităţile locale în cadrul unei anchete care îl vizează pe Ryan Wedding, fost sportiv olimpic canadian la snowboard, căutat în prezent de justiţia americană.
Patriarhul Daniel a îndemnat la rugăciune pentru pace între popoare la slujba de Revelion # Adevarul.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a vorbit despre familie şi a îndemnat la rugăciune pentru pace între popoare, în cadrul slujbei Acatistului Domnului Iisus Hristos de binecuvântare a noului an de la Catedrala Patriarhală.
Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană.
Momentul în care un angajat Disney e doborât de un bolovan de 180 de kg care se îndrepta spre spectatori. „Ne-a salvat” # Adevarul.ro
Un angajat al parcului Walt Disney World a fost rănit după ce a intervenit pentru a opri un bolovan fals, de aproximativ 180 de kilograme, care s-a desprins și se îndrepta spre public, în timpul unui spectacol live. Incidentul a fost surprins pe video și confirmat de reprezentanții Disney.
S-au stabilit optimile de finală la Cupa Africii. Algeria a strălucit în faza grupelor # Adevarul.ro
Cupa Africii pe Națiuni se dispută în Maroc.
Mai multe persoane au murit după o explozie într-un bar dintr-o stațiune de schi din Elveția # Adevarul.ro
Mai multe persoane au murit, iar altele au fost rănite în urma unei explozii produse într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana, din Elveția, au anunțat autoritățile.
Trump, atac ironic la familia Clooney. Președintele american critică Franța pentru „gestionarea dezastruoasă a imigraţiei" # Adevarul.ro
Donald Trump a salutat miercuri, în stilul său caracteristic, faptul că George şi Amal Clooney au primit cetăţenia franceză, considerându-i pe cei doi între "cei mai slabi analişti politici din toate timpurile”.
Zeci de pubele de gunoi au fost cuprinse de flăcări în noaptea de Revelion, în municipiul Iași și în localitățile limitrofe, cel mai probabil din cauza utilizării produselor pirotehnice. Mai multe autospeciale de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiilor.
Incendiu în prima zi a anului într-un bloc din Alexandria. Pompierii au salvat cu autoscara 5 localnici # Adevarul.ro
Pompierii intervin, joi dimineaţă, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament din Alexandria, la etajul al doilea. 12 persoane s-au autoevacuat, iar cinci au fost coborâte cu ajutorul autoscării de la etajil al patrulea.
Pericol la Timişoara, de Revelion: oamenii au fugit panicați după ce artificiile au explodat la joasă înălţime # Adevarul.ro
Un incident a avut loc în apropiere de Piaţa Victoriei din Timişoara, acolo unde primăria a organizat petrecerea de Revelion. Mai multe artificii au scăpat de sub control şi au explodat la joasă înălţime. Oamenii au reuşit să fugă şi nimeni nu a fost rănit.
Sfântul Vasile cel Mare – ce semnifică sărbătoarea din 1 ianuarie și care sunt cele mai cunoscute minuni # Adevarul.ro
Sfântul Vasile cel Mare, sărbătorit pe 1 ianuarie, este unul dintre cei mai importanți Părinți ai Bisericii, un mare teolog, ierarh și filantrop din secolul al IV-lea, cunoscut pentru scrierile sale teologice, organizarea vieții monahale și pentru apărarea dreptei credințe creștine.
Mărturii despre incidentul care l-a determinat pe Trump să-l declare pe Epstein „persoana non grata” la Mar-a-Lago # Adevarul.ro
Jeffrey Epstein era client al clubului Mar-a-Lago al lui Donald Trump la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000. În afară de asta, clubul trimitea frecvent angajați ai spa-ului, de obicei femei tinere, la conacul lui Epstein din vecinătate pentru masaje, manichiură și alte servicii spa.
Omul care a transformat Rusia într-o super putere europeană. Era un pasionat de tehnică și de civilizația occidentală # Adevarul.ro
Rusia a devenit o mare putere europeană în secolul al XVIII lea, atunci când a devenit un imperiu. Artizanul acestui imperiu și omul care a transformat Rusia într-un jucător important în politica europeană a fost țarul Petru I, un adevărat reformator și un susținător al modelelor Occidentale.
Peste jumătate dintre români lasă AI să le organizeze bugetul. Unii fug de stres prin „turism de evadare” # Adevarul.ro
Mai mult de jumătate dintre români spun că inteligența artificială le influențează obiceiurile privind cheltuielile și peste un sfert afirmă că apelează la AI ca să economisească bani, în timp ce aproximativ 35% apreciază „turismul de evadare”, pentru a elibera presiunea psihologică.
China, a treia putere nucleară a lumii după Rusia și Statele Unite, nu pare dispusă să ofere mai multă transparență în privința dezvoltării arsenalului său nuclear în perioada următoare, spun analiștii.
Un an de poveste pentru cinefili: „Odiseea” pe ecrane, „Dune” continuă, clasicii se reinventează. Cele mai așteptate filme din 2026 # Adevarul.ro
2026 va fi un an epic din punct de vedere cinematografic. „Odiseea" lui Homer va fi transpusă pe marile ecrane de regizorul Christopher Nolan, într-o producție așteptată cu sufletul la gură de cinefilii din toată lumea. Tot în noul an, „Dune" va veni cu o continuare.
