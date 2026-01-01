Călătoria cu avionul în 2026 se poate schimba semnificativ

02:10

Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și, totodată, principalul furnizor concurențial de curent electric pentru consumatori finali din țară, își anunță clienții că începând de astăzi efectuează lucrări de mentenanță ale sistemelor informatice, pentru a se asigura că totul funcționează în cele mai bune condiții.