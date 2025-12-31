Mașinile vechi - taxate triplu în 2026. A apărut regula „poluatorul plătește”
Profit.ro, 1 ianuarie 2026 00:50
Impozitul auto crește semnificativ de acest an.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
01:30
Impozitele pe casă și mașini cresc - Cum vei fi afectat și cum vor fi reevaluate casele și spațiile comerciale # Profit.ro
Noile reglementări privind creșterea impozitelor pe locuințe în România care sunt aplicate începând cu 2026 marchează o schimbare semnificativă în modul de evaluare și impozitare a proprietăților.
Acum 15 minute
01:20
Reguli noi pentru șoferii români. Cele mai mari schimbări din ultimul deceniu privind taxarea rutieră, în 2026. Vehiculele grele vor trece la un sistem de plată pe kilometru, rovinieta pentru vehiculele ușoare va fi actualizată # Profit.ro
Cele mai importante modificări din ultimul deceniu privind taxarea rutieră vor fi aplicate din acest an..
Acum 30 minute
01:10
Bulgaria s-a alăturat de astăzi zonei euro. A devenit astfel a 21-a țară care adoptă moneda unică europeană.
Acum o oră
00:50
Indicatorul de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) scade la 5,67% în trimestrul I din 2026.
00:50
Impozitul auto crește semnificativ de acest an.
00:40
Prețul carburanților crește cu circa 30 de bani pe litru la pompă din această noapte.
Acum 2 ore
00:30
Zilele libere 2026. Cu una mai puțin, dar este pregătită introducerea unei noi zi libere legale. Plus o tradiție oprită de Bolojan # Profit.ro
Anul 2026 aduce 16 zile libere legale pentru angajații din România.
00:20
2026 - Impozitele pe locuințe cresc cu 80%. Ai plătit 200 de lei impozit pentru un apartament în București? Acum vei plăti mult mai mult. Noile taxe și la mașini # Profit.ro
Impozitele pe locuințe cresc puternic din acest an, cu 79,5%, potrivit calculelor Profit.ro. Astfel, pentru un apartament de trei camere din București pentru care impozitul a fost anul trecut de 198 de lei, anul acesta proprietarul va datora 355 de lei, arată calculele Profit.ro.
00:10
Ieșim din 2025, an în care Profit.ro a devenit liderul presei de business, exact la 10 ani de la lansare. Urmează un an 2026 cu mari provocări. Mulțumim cititorilor și partenerilor pentru că ne sunt permanent alături # Profit.ro
Am ieșit din 2025, an care pentru noi a avut și o semnificație specială - Profit.ro a împlinit 10 ani de la lansare. O aniversare care a adus și o recunoaștere din partea cititorilor - Profit.ro a devenit liderul presei de business, cea mai citită publicație de business, cu până la 3 milioane de cititori lunar.
Acum 6 ore
21:20
Sute de locuitori din județul Alba, din zona orașului Aiud, au rămas fără energie electrică, înainte de Revelion.
21:10
Noua șefă a mărcii Dacia anunță: 52 de premii internaționale în 2025, Bigster primul pe listă # Profit.ro
Anul 2025 a fost unul de succes pentru marca Dacia, chiar dacă a trecut printr-un mic cutremur în luna august, când fostul CEO, Denis le Vot, a demisionat. Premiile primite de modelele Dacia în Europa au fost mai multe ca niciodată.
21:00
Mai multe blocuri din capitală primesc și astăzi, înainte de Revelion, căldură și apă caldă la nivel scăzut.
20:40
Câștig loto de 34 milioane euro devine coșmar. Localnicii sunt furioși și aruncă cu acuzații după ce au aflat de o eroare # Profit.ro
Un sat din Spania care a câștigat 34 de milioane de euro la loteria de Crăciun nu poate încasa întreaga sumă.
20:30
Oana Lasconi, fiica fostei lidere USR Elena Lasconi, prezintă o fotografie cu ceea ce susține că este carnetul său de membru al Partidului Socialist Român.
20:20
Papa, avertisment neobișnuit de război: Atenție la strategii menite să cucerească teritorii, mascate prin discursuri ipocrite, proclamații ideologice și motive religioase false # Profit.ro
Papa Leon al XIV-lea avertizează, în perspectiva noului an, asupra planurilor de 'cucerire' a lumii prin 'strategii armate mascate prin discursuri ipocrite'.
20:00
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, într-un mesaj transmis românilor cu ocazia Anului Nou, că anul care se încheie a fost unul dificil, unul în care a fost necesar să se facă ordine în finanțe și să fie îndreptate multe neajunsuri.
Acum 8 ore
19:30
Warner Bros Discovery va respinge, cel mai probabil, oferta ostilă de preluare din partea Paramount Skydance și va merge mai departe cu Netflix # Profit.ro
Consiliul de administrație al Warner Bros. Discovery intenționează să respingă cea mai recentă ofertă, ostilă, de preluare făcută de Paramount Skydance, în valoare de aproximativ 108 miliarde de dolari, chiar dacă aceasta a fost susținută printr-o garanție personală oferită de miliardarul Larry Ellison, co-fondator Oracle.
18:40
Liderii globali ai industriei auto și de IT și-au unit forțele și lansează cockpitul auto cu AI integrat # Profit.ro
Unul dintre cei mai mari producători de componente pentru industria auto, Bosch, s-a asociat cu cel mai mare producător de chip-uri electronice, Nvidia, și cel mai mare furnizor de software, Microsoft, pentru a dezvolta o tehnologie avansată dedicată automobilelor viitorului.
18:20
România - controlată de companii străine la capital și mari afaceri chiar dacă antreprenorii români dețin 94% din firme # Profit.ro
Chiar dacă antreprenorii români controlează aproape 94% dintre companiile din România și angajează aproape două treimi din forța de muncă, mai mult de două treimi din capitalurile totale și aproape jumătate din cifra de afaceri totală sunt concentrate în companiile cu capital străin.
18:00
Olanda va trece la un nou sistem de pensii, pe 1 ianuarie.
17:50
Din cauza zilelor libere legale de la începutul anului și a unor probleme de ordin bugetar, plata pensiilor pentru luna ianuarie 2026 va înregistra o întârziere.
Acum 12 ore
17:30
Pe Valea Prahovei, în Brașov dar și în alte locuri de la munte, cu aer curat și zăpadă, în ultima zi a anului locurile de cazare sunt „pe alese”.
17:10
Pe 31 decembrie 2025, Banca Națională a României a afișat un curs de referință de 5,0985 lei pentru un euro, ceea ce înseamnă o depreciere de aproximativ 2,5% față de începutul anului.
16:50
Ministrul ucrainean al Apărării Denîs Șmîhal a mulțumit României pentru contribuția de 50 de milioane de euro în cadrul mecanismului ”Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL).
16:40
Un incendiu a izbucnit la rafinăria petrolieră Tuapse, provocat de un atac ucrainean cu drone.
16:40
Jandarmii au descoperit, în București, materiale pirotehnice ascunse într-o geantă de livrare a produselor alimentare.
16:30
La aproape patru ani de la începerea ofensivei, Vladimir Putin a afirmat, în discursul său de Anul Nou, că Rusia crede în 'victoria' sa în Ucraina.
16:20
În ultima săptămână s-au înregistrat două noi decese din cauza gripei, după primul deces provocat de un virus gripal, confirmat săptămâna trecută, anunță Institutul Național de Sănătate Publică.
16:20
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a început disponibilizările de personal ca urmare a implementării noii organigrame la nivelul instituției.
16:10
Avertisment al bulgarilor pentru turiști de Revelion: Plătiți cash! Probleme cu aparatele vechi, risc de confuzie. Bulgaria adoptă acum moneda euro # Profit.ro
Bulgaria este foarte căutată de români în această perioadă, în special pentru stațiunile de schi precum Bansko, Borovets și Pamporovo, apreciate pentru raportul calitate - preț.
15:50
Cozi la unele benzinării, șoferii vor să mai prindă carburanți la actualul preț. Alții, mai supărați, susțin că nu vor mai merge cu mașina # Profit.ro
Unii șoferi s-au așezat deja la coadă la benzinării, pentru a mai apuca să cumpere carburanți la actualul preț, înainte de scumpirea de peste câteva ore.
15:40
Ca urmare a aplicării taxei pe carbon pentru materiile prime importate din afara Uniunii Europene, costurile din construcții vor intra într-un proces de creștere graduală începând cu 1 ianuarie 2026.
15:40
Persoanele fizice care obțin venituri din închirieri în scop turistic vor fi impozitate diferit din 2026, sumele astfel obținute urmând să fie asimilate veniturilor din activități independente sau celor din cedarea folosinței bunurilor.
15:30
De la 1 ianuarie 2026, fiecare colet cu bunuri având valoare comercială declarată sub 150 euro, provenit din afara Uniunii Europene și care intră pe teritoriul României, va fi taxat cu 25 de lei.
15:20
Opinii: 2025 va rămâne anul în care lumea a pierdut. Pentru noi, anul în care am fost iarăși jefuiți # Profit.ro
2025 a fost anul în care a părut că statele lumii au încercat să-și scoată deficitele create de pandemie. România a ales TVA. La scară mult mai mare s-au întâmplat schimbari fiscale pe care o lume care mergea spre globalizare economică nici nu le vedea venind.
15:20
Potrivit Codului Fiscal, impozitele locale se majorează anul viitor și se introduce un impozit fix de 40 de lei pentru mașini electrice.
14:40
Replică pentru Trump: două țări africane le interzic americanilor să intre pe teritoriul lor # Profit.ro
Ca răspuns la o măsură echivalentă anunțată de administrația Trump, Mali și Burkina Faso au anunțat că impun o interdicție de călătorie pentru cetățenii Statelor Unite.
14:30
Guvernul german a anunțat că decizia privind continuarea programului de avion de luptă european (SCAF), așteptată la finele lui 2025, a fost amânată din nou, în contextul în care cooperarea în acest proiect de amploare bate pasul pe loc, transmite AFP.
14:20
Anul viitor, piața de PC-uri ar putea scădea cu 8,9%, în cel mai pesimist scenariu trasat de analiștii de la International Data Corporation.
14:00
Potrivit unor surse citate de CNBC, grupul japonez SoftBank a finalizat integral angajamentul de investiție de 40 de miliarde de dolari în OpenAI.
13:30
Serbia a atribuit companiilor chineze proiecte gigantice fără licitație publică - analiză # Profit.ro
Serbia construiește cele mai ambițioase proiecte, de la Expo 2027 la metroul din Belgrad, cu contracte atribuite companiilor chineze în afara proceselor de licitație publică.
13:20
Maia Sandu a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” de revista britanică The Telegraph, pentru rolul decisiv în apărarea democrației, contracararea presiunilor și ingerințelor Federației Ruse.
13:20
VIDEO Finalul unei ere - MTV dispare. Paramount Global închide, după 44 de ani de difuzare continuă, 5 canale TV # Profit.ro
Paramount Global a decis, după 44 de ani de difuzare continuă, închiderea definitivă a 5 canale TV.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR a ajuns la 5,0985 lei, de la 5,0963 lei, curs înregistrat marți.
13:00
După ce reluarea zborurilor directe dintre București și New York a devenit, într-un timp scurt, o constantă în rețeaua sa de operare, HiSky încheie anul cu o confirmare privind interesul pasagerilor pentru conexiunile transatlantice și cu planuri conturate pentru extinderea acestui segment în 2026.
12:50
Hidroelectrica, anunț către clienți - Se intră în mentenanță, întreruperi posibile și la facturi # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și, totodată, principalul furnizor concurențial de curent electric pentru consumatori finali din țară, își anunță clienții că efectuează lucrări de mentenanță ale sistemelor informatice, pentru a se asigura că totul funcționează în cele mai bune condiții.
12:50
Volkswagen va marca 50 de ani de la debutul primului Golf GTI în 2026.
12:50
Jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a opri grupurile de săteni să participe la tradiționala bătaie cu ciomegele din ultima zi a anului din comuna ieșeană Ruginoasa.
12:50
ULTIMA ORĂ VIDEO GUVERN Puteți scăpa de facturi mai mari la gaze. Ministrul Energiei: Lucrez pentru ca gazele să nu se scumpească după eliminarea plafonării # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că lucrează ″cu operatorii″ la o ″formulă foarte simplă″ prin care prețurile finale la gaze naturale să nu crească după eliminarea de la primăvară a plafonării.
12:40
Ratele la creditele în lei scad de la 1 ianuarie 2026, ca urmare a actualizării IRCC la un nivel mai redus. Și debitorii cu credite legate de ROBOR vor beneficia de o scădere a dobânzilor. Din aprilie urmează noi scăderi de rate, dar reduceri semnificative ar putea urma mai degrabă din toamnă, după reducerea ratei cheie a BNR.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.