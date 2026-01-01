Ce au căutat românii pe Dexonline în 2025. Explicația cuvântului din fruntea clasamentului este pe placul tuturor
StirileProtv.ro, 1 ianuarie 2026 17:20
Termenii „sinecură”, „suveranitate” și „suveranism” au fost cei mai căutați de români pe Dexonline în 2025, arată bilanțul publicat de administratorii platformei.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 15 minute
17:40
Rusul păcălit de „vulpe”. Inamicul personal al lui Putin a „înviat”, iar Ucraina a încasat recompensa oferită de Kremlin # StirileProtv.ro
Serviciile speciale ruse au fost păcălite de Serviciul de spionaj al Ucrainei (GUR) și a încasat chiar și recompensa Moscovei pe o asasinare înscenată.
Acum 30 minute
17:30
Proteste violente în Iran, față de scumpiri. Trei persoane au murit în ciocnirile cu forțele de ordine # StirileProtv.ro
Trei persoane şi-au pierdut viaţa joi în Iran în ciocniri între manifestanţi şi forţele de ordine, primele victime de la începutul unei mobilizări împotriva scumpirii vieţii, transmite France Presse.
17:30
Cum se schimbă fiscalitatea în 2026: taxe mai mari, conturi obligatorii pentru firme și impact major pentru populație # StirileProtv.ro
România a intrat în 2026 cu schimbări fiscale profunde care vor afecta atât consumatorii, cât și companiile, totul începând cu cel de-al doilea pachet de reforme fiscal-bugetare al Guvernului Ilie Bolojan.
Acum o oră
17:20
Ce au căutat românii pe Dexonline în 2025. Explicația cuvântului din fruntea clasamentului este pe placul tuturor # StirileProtv.ro
Termenii „sinecură”, „suveranitate” și „suveranism” au fost cei mai căutați de români pe Dexonline în 2025, arată bilanțul publicat de administratorii platformei.
17:00
Covid-19 este cunoscută mai ales ca o afecţiune respiratorie, dar datele acumulate sugerează că poate avea efecte care se văd şi în afara plămânilor.
Acum 2 ore
16:40
Mesajul Papei Leon al XIV-lea de Revelion: „Lumea nu se salvează”. Trecerea dintre ani concide cu Ziua Mondială a Păcii # StirileProtv.ro
Papa Leon al XIV-lea a avertizat joi că lumea nu se salvează ascuţind săbii, ci prin iertare şi înţelegere, în timpul primei Liturghii din noul an, care coincide cu cea de-a 59-a Zi Mondială a Păcii, transmite EFE.
16:40
Zohran Mamdani, primul primar care a jurat pe Coran. A fost învestit într-o stație de metrou abandonată din New York # StirileProtv.ro
Zohram Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Socialistul a fost primul edil care a jurat pe Coran.
16:40
Nu de puține ori ni s-a întâmplat să vedem căpșuni mari, frumoase, pe rafturile magazinelor, dar în momentul în care le gustăm să descoperim că fie nu au niciun gust, fie au o aromă foarte slabă.
16:40
Tragedia din Elveția. Pompierii plângeau când au ajuns la barul din Crans-Montana, unde au ars de vii zeci de oameni # StirileProtv.ro
Un tânăr din Geneva care a fost martor la tragedia din stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana a povestit ceea ce a văzut.
16:40
Momentul în care a izbucnit incendiul în care au murit 40 de oameni de Revelion, într-o stațiune din Elveția. VIDEO # StirileProtv.ro
Au apărut imagini din primele momente ale izbucnirii incendiului care a devastat un bar dintr-o stațiune de schi din Elveția în timpul unei petreceri de Revelion, provocând moartea a zeci de persoane.
16:00
Dovezi suplimentare găsite de Rusia despre presupusul atac asupra reședinței lui Putin. Datele decodate ajung în SUA # StirileProtv.ro
Rusia susține că a decodat datele unei drone ucrainene doborâte și acuză Kievul că ar fi vizat o reședință prezidențială folosită de Vladimir Putin.
16:00
Posibila cauză a tragediei din Elveția, în urma căreia au murit cel puțin 40 de oameni și 100 au fost grav răniți de Revelion # StirileProtv.ro
Comandantul Poliţiei Cantonale din Valais, Frederic Gisler, a confirmat joi, că "zeci de persoane au murit" în incendiul care a izbucnit în primele ore ale noului an într-un bar din populara staţiune de schi elveţiană Crans-Montana.
16:00
Incendiu de proporții în Amsterdam, de Revelion. O biserică istorică a fost mistuită de flăcări # StirileProtv.ro
Un incendiu de proporţii a distrus, joi, o biserică din Amsterdam datând din secolul al XIX-lea, în timp ce Olanda a trecut printr-o noapte de Revelion agitată, cu două victime ale focurilor de artificii şi violenţe fără precedent împotriva poliţiei.
Acum 4 ore
15:20
Alertă de urs la Sinaia. A fost văzut aproape de Castelul Peleș. Avertismentul transmis turiștilor # StirileProtv.ro
O alertă privind prezența unui urs a fost emisă, joi după-amiază, în stațiunea montană Sinaia, după ce un animal a fost văzut în apropiere de Castelul Peleș.
15:20
Șase milioane de români au dat check-in la PROTEVELION 2026. Pavel Bartoș: „Vă mulțumim” # StirileProtv.ro
Românii au ales să întâmpine Anul Nou alături de PRO TV, bucurându-se de spectacolul de la PROTEVELION 2026.
15:10
Se fac demersuri pentru a afla dacă au fost români implicați în explozia de la Crans Montana, Elveția # StirileProtv.ro
Ambasadorul Italiei în Elveţia, Gian Lorenzo Cornado, a declarat că vor fi nevoie de săptămâni întregi pentru a se identifica victimele incendiului din Crans-Montana.
15:10
Trump l-a atacat dur de Revelion pe George Clooney pentru că a obținut cetățenia franceză. Ce a putut să spună despre actor # StirileProtv.ro
Donald Trump l-a atacat în noaptea de Revelion pe actorul George Clooney pentru că a obţinut cetăţenia franceză şi chiar a profitat de ocazie pentru a afirma că Franţa suferă de o "problemă gravă de delincvenţă" din cauza imigraţiei.
15:00
„Piperchi târgâsiti” este un fel de mâncare simplu și sățios. Rețeta a fost transmisă din generație în generație în comunitățile aromâne.
14:50
Bulgaria a intrat în zona euro, România rămâne pe dinafară. Deficitul bugetar ne blochează aderarea # StirileProtv.ro
Bulgaria a devenit joi cel de-al 21-lea stat membru al zonei euro, în pofida opoziţiilor interne, rămânând doar câteva ţări membre UE care nu au adoptat încă moneda unică. România nu poate face acest pas din cauza finanțelor publice.
14:20
Decizia luată de Rusia la început de an. Măsura vizează finanțarea războiului și pune presiune pe populație # StirileProtv.ro
Începutul lui 2026 aduce în Rusia majorarea TVA de la 20% la 22%, pentru a ajuta la finanţarea războiului din Ucraina, sporind presiunile cu care se confruntă bugetele gospodăriilor, transmite DPA.
14:20
Accident grav pe DN1, în județul Sibiu. Cinci persoane rănite au fost transportate la spital. Cum s-a produs. FOTO # StirileProtv.ro
Cinci persoane conștiente sunt transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu, fiind rănite în urma accidentului rutier care a avut loc joi pe DN1, în Hula Bradului.
14:10
Mesajul lui Nicușor Dan după tragedia din Elveția. Explozia din Crans-Montana a provocat zeci de victime # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, că la începutul noului an, a fost profund întristat să afle despre explozia şi incendiul care au avut loc în Crans-Montana, care au provocat numeroase victime şi răniţi.
Acum 6 ore
13:30
Cel mai bun an pentru băncile europene din ultimele 30 de ani. În 2026, profitul ridicat deschide noi oportunități # StirileProtv.ro
Sectorul bancar european a înregistrat cel mai bun an din 1997, indicele STOXX 600 Banks fiind în creştere cu aproape 60% de la începutul anului.
13:30
Urarea făcută de Donald Trump de Revelion către un parlamentar republican: „Să putrezească în Iad”. Ce l-a enervat # StirileProtv.ro
Donald Trump a dat startul Revelionului cu un mesaj online tipic, plin de bunăvoință, în care i-a spus unui parlamentar republican să „putrezească în iad”.
13:20
Tragedia din Elveția: peste 140 de morți și răniți. „Un ospătar s-a urcat pe umerii altui ospătar. Ţinea în mâini o lumânare” # StirileProtv.ro
Incendiul care a ucis și a rănit peste 140 de persoane la petrecerea de Anul Nou din barul Le Constellation, în stațiunea elvețiană Crans-Montana, s-ar fi produs după ce o lumânare aniversară a aprins tavanul.
13:00
Vești bune pentru cetățenii UE din Republica Moldova. Pot folosi telefonia și internetul fără costuri suplimentare de astăzi # StirileProtv.ro
Cetățenii Uniunii Europene aflați în Republica Moldova, precum și cetățenii moldoveni aflați în statele membre ale UE, pot de joi, 1 ianuarie 2026, să efectueze apeluri, să trimită mesaje și să utilizeze datele mobile fără costuri suplimentare.
13:00
România va celebra „Anul Nadia Comăneci”, în 2026. Se implinesc 50 de ani de la primul 10 din gimnastică # StirileProtv.ro
Nadia Comăneci a transmis un mesaj, la cumpăna dintre ani, în care spune că în 2026 vom sărbători momentul istoric de la primul 10 din istoria gimnasticii, obţinut de marea sportivă în 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal.
12:50
1 ianuarie este una dintre puținele zile din an în care Bucureștiul pare să se oprească complet. Magazinele sunt închise, majoritatea restaurantelor nu funcționează, iar orașul capătă un ritm neașteptat de liniștit.
12:40
Ninsoare abundentă în Maramureș. Drumarii au intervenit cu zeci de utilaje și tone de material antiderapant # StirileProtv.ro
Drumarii au intervenit pe mai multe tronsoane de drumuri naţionale, europene şi judeţene ca urmare a ninsorilor abundente din dimineaţa zilei de joi, a informat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă.
12:30
Pe cine a desemnat Radio România drept Omul Anului 2025, ”pentru stilul său inedit și curajos” # StirileProtv.ro
Donald Trump a fost desemnat de către postul public Radio România drept Omul Anului 2025, ”pentru stilul său inedit și curajos”, după cum este prezentat în comunicatul instituției.
12:30
Un medicament împotriva răului de mișcare a fost autorizat în SUA. Cum acționează pilula # StirileProtv.ro
Un medicamentul pentru prevenirea vărsăturilor induse de kinetoză (rău de mişcare) a fost autorizat Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA, devenind primul tratament pentru această afecţiune aprobat în ultimii 40 de ani, potrivit Reuters.
Acum 8 ore
11:50
Atac cu drone al Rusiei în prima zi a anului, în apropiere de Tulcea. România a ridicat avioane de luptă # StirileProtv.ro
Ministerul Apărării anunţă că, joi dimineaţă, s-au înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, fiind ridicate două aeronave din Baza 86 Aeriană de la Feteşti.
11:40
Warren Buffett se retrage din funcția de CEO executiv al Berkshire Hathaway. „Oracolul din Omaha” și-a ales succesorul # StirileProtv.ro
Warren Buffett se retrage de la conducerea Berkshire Hathaway după șase decenii, iar investitorii așteaptă să vadă cum va gestiona succesorul său portofoliul de peste 1 trilion de dolari
11:40
Incendiu la un priveghi în noaptea de Revelion, în Neamț. Patru persoane au suferit arsuri, iar decedatul a fost carbonizat # StirileProtv.ro
Pompierii din Neamţ au fost chemaţi, în noaptea de miercuri spre joi, să stingă un incendiu care a izbucnit în oraşul Bicaz, într-o locuinţă unde avea loc un priveghi.
11:40
Cod galben de vânt puternic și ninsoare în zonele montane. Cum va fi vremea în București. HARTĂ # StirileProtv.ro
Meteorologii anunţă, joi, că aria precipitaţilor se extinde în cea mai mare parte a ţării şi sunt aşteptate ninsori semnificative în zonele montane, până sâmbătă.
11:20
PROTEVELION 2026 a fost lider incontestabil de audiență. Peste 1.9 milioane de oameni au petrecut alături de PRO TV # StirileProtv.ro
Milioane de români au ales să fie împreună, la PRO TV, într-o seară în care muzica bună, momentele spectaculoase și energia invitaților i-au ținut pe cei de acasă în fața televizoarelor până dimineață.
11:20
CIA contrazice Rusia: „Ucraina nu a vizat o reședință a lui Putin, în ciuda acuzațiilor Kremlinului” - surse # StirileProtv.ro
CIA, agenţia de informaţii a SUA, a evaluat că Ucraina nu a vizat o reşedinţă folosită de preşedintele rus Vladimir Putin în recentul atac cu drone din nordul ţării, potrivit oficialilor americani.
11:10
10 obiceiuri sănătoase pentru un început de an energic: de la somn la alimentație și mișcare # StirileProtv.ro
Anul Nou este un moment de reflecție și de noi începuturi. Este ocazia potrivită pentru a-ți evalua viața și pentru a-ți stabili țeluri noi pentru lunile următoare.
11:00
Ziua de 1 ianuarie are o istorie îndelungată, legată de schimbările calendarelor și de modul în care civilizațiile au ales să măsoare timpul.
11:00
Cum ar putea agenții AI face cumpărături și rezervări în locul oamenilor. Giganții plăților pregătesc „viitorul comerțului” # StirileProtv.ro
Marile companii din domeniul plăților și tehnologiei accelerează dezvoltarea infrastructurii pentru ceea ce consideră a fi următoarea etapă majoră a comerțului global.
10:50
Cel puțin 10 oameni au murit după o explozie în stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou | VIDEO # StirileProtv.ro
O explozie care a avut loc într-un bar, în noaptea de Anul Nou, s-a soldat cu moartea a cel puţin zece persoane la Crans-Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi poliţia elveţiană, potrivit AFP şi Reuters.
10:40
China a anunțat punerea în funcțiune celei mai puternice centrifuge create vreodată, practic o mașină care va comprima spațiul și timpul. Dispozitivul emite o forță de 1.900 de ori mai puternică decât gravitația Pământului.
10:40
Tradiții și superstiții în prima zi a noului an. Ce se întâmplă dacă verși vin pe masă de Sfântul Vasile # StirileProtv.ro
Sfântul Vasile, sărbătorit în prima zi a noului an, este însoțit de numeroase tradiții și superstiții legate de belșug, noroc și bunăstare.
10:30
PNRR, cursă contra cronometru. România trebuie să atragă într-un an suma pe care a reușit să o obțină în ultimii patru # StirileProtv.ro
Cu un an înainte de termenul-limită de implementare, Planul Național de Redresare și Reziliență rămâne una dintre cele mai mari mize economice ale României.
10:10
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Mulțimi mari de oameni au înfruntat frigul miercuri pentru unul dintre cele mai populare evenimente anuale din New York: coborârea bilei de Anul Nou în Times Square.
10:00
Serbia reintroduce serviciul militar obligatoriu. Ce se va întâmpla cu cei care refuză încorporarea # StirileProtv.ro
Serbia se pregătește să reintroducă serviciul militar obligatoriu, a anunțat președintele Aleksandar Vucic, conform presei sârbe.
Acum 12 ore
09:40
Atac la Viktor Orban, după retrogradarea Budapestei la ”junk”: ”Absurd, meschin, incapabil”. Capitala Ungariei, 0 fonduri UE # StirileProtv.ro
Primarul Budapestei îl atacă dur pe Viktor Orban, după ce capitala Ungariei a fost retrogradată la ”junk”, adică nerecomandată investițiilor. Guvernul Orban este absurd, meschin și incapabil, a răbufnit edilul Gergely Karacsony.
09:30
Statul din Europa care vrea să interzică rețelele sociale pentru cei sub 15 ani din anul școlar 2026. Principalele motive # StirileProtv.ro
Guvernul francez vrea să interzică rețelele sociale pentru cei sub 15 ani începând cu noul an școlar din 2026, potrivit unui proiect de lege consultat de AFP și care urmează să fie dezbătut în viitorul apropiat în Parlament.
08:50
Artificii scăpate de sub control explodează la joasă înălțime, la Revelionul din Timișoara. Oamenii fug speriați | VIDEO # StirileProtv.ro
Un incident a avut loc în apropiere de Piaţa Victoriei din Timişoara, acolo unde primăria a organizat petrecerea de Revelion.
08:40
Zelenski: Acordul de pace cu Rusia este „90% gata”: Restul de 10% vor decide soarta Ucrainei și a Europei # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski, a afirmat miercuri seară în discursul său de Anul Nou că acordul de pace pentru încheierea conflictului cu Rusia este "90% gata", adăugând că restul de 10% "conţine totul, de fapt".
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.