Învinsă categoric de Nick Kyrgios, Aryna Sabalenka vrea revanșa și propune două schimbări de format: „Mi s-a părut puțin dificil”

Simona Radiș (26 de ani) și Magdalena Rusu (26 de ani) au ales una dintre cele patru cărți de genuri diferite pe care le-au avut în față, în cadrul unei provocări inedite. Pe final de an 2025, poate și la început de 2026, între Sărbători și clipe petrecute alături de cei dragi, e posibil să rămână timp și pentru lectură. Așa că GSP le-a oferit Simonei Radiș și Magdalenei Rusu ocazia să aleagă o carte din cele patru propuse. Toate din genuri diferite. ...