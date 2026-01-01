Provocare literară GSP pentru canotoarele campioane mondiale și europene Simona Radiș și Magdalena Rusu » Ce cărți au ales
Gazeta Sporturilor, 1 ianuarie 2026 14:20
Simona Radiș (26 de ani) și Magdalena Rusu (26 de ani) au ales una dintre cele patru cărți de genuri diferite pe care le-au avut în față, în cadrul unei provocări inedite. Pe final de an 2025, poate și la început de 2026, între Sărbători și clipe petrecute alături de cei dragi, e posibil să rămână timp și pentru lectură. Așa că GSP le-a oferit Simonei Radiș și Magdalenei Rusu ocazia să aleagă o carte din cele patru propuse. Toate din genuri diferite. ...
• • •
Acum 30 minute
14:30
14:30
Brentford și Tottenham se întâlnesc astăzi, de la ora 22:00, în cadrul unui meci din etapa cu numărul 19 din Premier League. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și și pe platforma de streaming Voyo.Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, se întoarce pe stadionul fostei sale formații, iar Radu Drăgușin este în lotul echipei pentru duelul din această seară. ...
14:20
Acum o oră
14:00
Liverpool și Leeds se întâlnesc astăzi, de la ora 19:30, în cadrul unui meci din etapa cu numărul 19 din Premier League. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și pe platforma VOYO, în baza unui abonament lunar.Duel interesant în prima zi din 2026. Cele două echipe se întâlnesc la mai puțin de o lună de la ultimul duel direct. Pe 6 decembrie, Liverpool și Leeds au oferit un spectaculos 3-3, pe Ellan Road. ...
13:50
Mijlocașul german Pascal Gross (34 de ani) revine la Brighton, la un an și jumătate după ce „pescărușii” l-au vândut la Borussia Dortmund.În vara lui 2024, după 7 ani la Brighton, Pascal Gross a revenit în țara natală, semnând pe 2 ani cu Borussia Dortmund.Gross a jucat de 66 de ori pentru galben-negri și a contribuit cu 1 gol și 17 pase decisive, dar nu-și va duce contractul la final. ...
13:50
Adnan Golubovic (30 de ani) ar putea evolua din nou în Superliga, după ce s-a despărțit de Dinamo, în vara anului trecut. Portarul care s-a transferat liber de contract la FC Ballkani nu a reușit să se impună la noua sa echipă și este tentat să revină în România, fiind în vizorul celor de la UTA. ...
Acum 2 ore
13:20
Inter Milano, AS Monaco și Braga sunt pe urmele fundașului stânga Marcelo Vaz (18 ani), care activează în prezent la Varesina, în a patra ligă italiană.Pe lista de transferuri a lui Inter, echipa antrenată de românul Cristi Chivu, se află și un promițător jucător guineez. Este vorba despre Marcelo Vaz, fundaș stânga la Varesina, în Serie D, al patrulea eșalon italian. Vaz este eligibil atât pentru reprezentativa din Guinea-Bissau, cât și pentru cea a Senegalului. ...
13:10
Tragedie incomensurabilă în noaptea de Revelion: cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în stațiunea luxoasă de schi Crans-Montana # Gazeta Sporturilor
2026 începe cu o dramă de proporții în noaptea dintre ani în Elveția. Le Constellation Bar din Crans Montana a luat foc ăn jurul orei 1:30, iar incendiul provocat, se pare, de artificiile aprinse în resortul din luxoasa stațiune de schi, ar fi luat 40 de vieți, primul bilanț al autorităților vorbind și despre 100 de răniți, dintre care destui transportați cu elicopterele la spital în stare gravă!S-a întâmplat în inima Alpilor elvețieni. ...
12:50
CR7 > Soție » Postarea de An Nou a internaționalului german i-a amuzat teribil pe fani # Gazeta Sporturilor
La trecerea în noul an, fundașul stânga Maximilian Mittelstadt (28 de ani), internațional german, a publicat reperele lui 2025. Prioritate în lista fotografiilor a avut-o un cadru alături de Cristiano Ronaldo, nu cele de la nuntă.Ultimele zile din 2025 au servit drept prilej pentru ca sportivii să-și prezinte momentele de referință din anul abia încheiat.A făcut-o și Maximilian Mittelstadt, fundașul lui Stuttgart și al naționalei Germaniei. ...
Acum 4 ore
12:40
Dan Negru a văzut audiențele de Revelion, în bătălia Pro TV - Antena 1, și a reacționat! A fost și un duel al foștilor fotbaliști # Gazeta Sporturilor
PRO TV a câștigat duelul audiențelor în noaptea de Revelion, depășind-o pe Antena 1. Ambele televiziuni au avut în platou mai mulți foști internaționali români.Peste 1,9 milioane de oameni au petrecut noapte de Revelion alături de PRO TV, eveniment la care au participat foștii fotbaliști Florin Gardoș și Costel Pantilimon. FOTO. ...
12:10
Alibek în locul lui Munteanu » Cine e uriașul de 1,90 m pe care pariază CFR Cluj pentru postul de atacant # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj nu rămâne descoperită în atac după ce l-a vândut pe Louis Munteanu în SUA, la D.C. United. Ardelenii îl aduc pe Alibek Aliev, un vârf de 29 de ani, care măsoară 1,90 m.Trupa lui Daniel Pancu s-a mișcat repede după ce ieri a bătut palma pentru cedarea lui Louis Munteanu în MLS. Și bifează a doua achiziție a iernii. După extrema de 18 ani Denis Crișan, CFR Cluj îl aduce pe Alibek Aliev. ...
12:10
Spaniolii anunță „prima mare problemă pentru Xabi Alonso” la Real Madrid în 2026 # Gazeta Sporturilor
Xabi Alonso (44 de ani) începe noul an cu mari bătăi de cap, după ce golgheterul lui Real Madrid, Kylian Mbappe, s-a accidentat și va rata cel puțin primul meci din 2026.Miercuri, Real Madrid a anunțat diagnosticul lui Kylian Mbappe, care a fost supus unei serii de investigații după ce a reclamat dureri la genunchiul. Francezul a suferit o entorsă, problemă care-l va ține în afara terenului cel puțin la meciul cu Real Betis, în campionat, pe 4 ianuarie. ...
12:00
Taxează dur artificiile de Revelion: „Mi se pare suficient pentru ca alte civilizații să nu ne contacteze!” # Gazeta Sporturilor
La fiecare Revelion, în dezbaterea publică revine tema artificiilor și a materialelor pirotehnice care sperie micile animale. Lumea sportului a reacționat pe marginea acestui subiect. E demonstrat științific că pisicile, câinii și celelalte animale sunt afectate de zgomotele puternice din noaptea de Revelion. Cei 190 de decibeli pe care îi emit artificiile pot duce la pierderea auzului la animale sau la apariția tinitusului (țiuitul în ureche). ...
11:30
Situație tulbure la Chelsea: antrenorul Enzo Maresca (45 de ani) ia în calcul să plece! Decizia finală va fi luată chiar astăzi, 1 ianuarie, scrie presa din Insulă.Părea că Enzo Maresca a stabilizat-o pe Chelsea, mai ales după cele două trofee cucerite în finalul sezonului precedent, Conference League și Campionatul Mondial al Cluburilor, dar recenta serie de rezultate a dinamitat vestiarul albaștrilor. ...
11:10
Neymar (33 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Santos, unde va evolua încă un sezon, până la 31 decembrie 2026.Vechiul contract dintre Santos și Neymar era scadent la 10 iunie 2026. Părea mai probabil ca Neymar să schimbe campionatul, dar părțile s-au înțeles să prelungească până la finalul anului în care abia am intrat. ...
11:00
Anthony Joshua (36 de ani), un cunoscut boxer britanic, a fost implicat în această săptămână într-un tragic accident petrecut în Nigeria, în urma căruia doi dintre apropiații săi au decedat.Acesta a fost externat dintr-un spital din Lagos, Nigeria, unde fusese internat în urma acestui incident. ...
11:00
Lovitura începutului de an?! Nici Dinamo, nici Craiova, unde poate ajunge Andrei Coubiș în Superligă # Gazeta Sporturilor
Andrei Coubiș, 22 de ani, a fost pe lista „câinilor”, este dorit insistent și în Bănie, dar ar putea semna cu U Cluj zilele următoare! Fundașul crescut la AC Milan nu a impresionat la Sampdoria, dar rămâne atractiv pentru Liga 1Andrei Coubiș, 22 de ani, a revenit în atenție în mercato invernal fiind dorit din nou în Superliga. ...
10:50
Va începe Ferrari 2026 în forță? Șeful Scuderiei, mesaj curios la trecerea în noul an # Gazeta Sporturilor
Directorul Ferrari, Fred Vasseur, anticipează o dezvoltare rapidă a monoposturilor pe parcursul sezonului 2026, odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări tehnice. Francezul este convins că ierarhia din prima cursă, la Melbourne, nu va fi definitorie pentru noul an, un mesaj la libera interpretare a fanilor Scuderiei. 2026 aduce o revoluție în Formula 1. ...
Acum 6 ore
10:30
Tabloul complet al optimilor Cupei Africii » 3 jucători din Superligă au fost eliminați # Gazeta Sporturilor
Meciurile jucate pe 31 decembrie au definitivat tabloul optimilor Cupei Africii pe Națiuni. Dintre cei 7 reprezentanți ai Superligii României, 4 rămân în competiție.Miercuri seara au avut loc ultimele meciuri din grupele Cupei Africii pe Națiuni, cele aferente seriilor E și F. Rezultatele înregistrate au stabilit cine continuă în competiție, respectiv cine merge acasă. ...
10:20
Aflat acasă în vacanță, Zeljko Kopic, 48 de ani, s-a reîntâlnit cu fostul căpitan al „câinilor”, croatul Antun Palic, 37 de ani, iar mesajul i-a impresionat pe suporteri: „Spiritul lui Dinamo la Zagreb”Dinamo a intrat în 2026 de pe locul 4 în Superliga la două puncte de liderul Universitatea Craiova. Sâmbătă, "câinii" merg în cantonament în Lara (Antalya) acolo unde, așa cum GSP. ...
10:20
Mihai Stere anunță revirimentul unei echipe de tradiție din România: „Pare pe un drum bun” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stere, 49 de ani, figură importantă la mijlocul terenului într-una dintre cele mai bune echipe ale lui FC Brașov, cu peste 200 de partide în primul eșalon al fotbalului românesc, în prezent antrenor în Liga a 3-a, la Zărnești, spune că urmărește constant meciurile din Liga 1, pentru spectacol și goluri, fără să susțină o echipă anume, fiind încă 100% conectat la fenomen.Remarcă forma bună a Craiovei și a FCSB-ului, în ciuda startului prăpăstios de sezon. ...
10:10
„Au venit 20.000 de oameni ca să dea cu pietre în hotel” » Adrian Bumbescu prevede haosul la cel mai important eveniment sportiv al anului 2026 # Gazeta Sporturilor
Naționala României mai are o șansă de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj. Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câștige două meciuri, semifinală și finală, ambele disputate într-o singură manșă.În urma tragerii la sorți, România va disputa semifinala, în 26 martie 2026, în Turcia. Dacă va învinge, finala o va disputa tot în deplasare, în Slovacia sau Kosovo. ...
10:00
Cum au petrecut sportivii români noaptea de Revelion » O echipă a sărbătorit în cantonament! Cum s-a fotografiat Alibec alături de iubită # Gazeta Sporturilor
Sportivii români au petrecut pe cinste în noaptea de Revelion. A existat și o echipă care a sărbătorit în cantonamentul de la Cheile Grădiștei, handbalistele de la Dunărea Brăila. Urmează un an 2026 plin pentru sportul românesc. Naționala de fotbal forțează calificarea la Campionatul Mondial, România va găzdui turnee finale importante, cum ar fi Europeanul de handbal feminin și cel de volei masculin. Sportivii și-au încărcat bateriile la petrecerea de Revelion. ...
Acum 24 ore
23:10
Singurul sezon în care în Italia nu s-a acordat titlul de campioană la fotbal » Primul mare caz de corupție în „Cizmă” # Gazeta Sporturilor
Cine parcurge lista echipelor campioane din Italia poate observa că în ediția 1926 - 1927 titlul n-a fost acordat nimănui. Un prim scandal imens de corupție i-a făcut pe șefii de atunci ai federației italiene să retragă acel trofeu echipei AC Torino.În acest episod din „Istorii neștiute”, iată, pe scurt, culisele „Scandalului Allemandi”, așa cum a rămas cunoscut. ...
22:10
Geniul Magnus Carlsen, față-n față cu Joe Rogan, într-un dialog senzațional: avalanșa AI, echipa favorită de fotbal și cum „nu aș putea fi prins niciodată că trișez” # Gazeta Sporturilor
Magnus Carlsen, 35 de ani, cel mai mare jucător de șah în activitate și unul dintre cei mai interesanți din toate timpurile, considerat un „Mozart al șahului”, a fost invitat anul acesta la podcastul americanului Joe Rogan, unul dintre cele mai urmărite din lume. ...
21:50
25 de imagini memorabile din sportul anului 2025 » Iluzii optice, atleți „zburători” și momente de neuitat pentru România # Gazeta Sporturilor
Am strâns 25 de imagini memorabile din anul 2025. Ipostaze din competițiile de nivel mondial, momente de neuitat pentru sportul românesc, câteva experiențe personale. Să avem parte de unele și mai frumoase în 2026! Vizionare plăcută și la mulți ani!Mondial în AfricaEdiția a 98-a a Campionatelor Mondiale de ciclism pe șosea a fost organizată pentru prima oară în istorie pe continentul african. ...
21:40
FIFA a impus o sancțiune dură unui club cunoscut » Au primit interzis la transferuri # Gazeta Sporturilor
FIFA a impus clubului brazilian Botafogo o interdicție de a cumpăra și vinde jucători pentru trei perioade de transferuri. Motivul este o datorie legată de transferul argentinianului Thiago Almada de la Atlanta United.Botafogo, sacțiune din partea FIFABotafogo a fost suspendată de FIFA la transferuri și nu va mai putea înregistra jucători noi pentru următoarele trei perioade de transferuri. ...
21:20
Kopic chiar vrea atacantul din Superligă! Ce i-a transmis conducerea lui Dinamo # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, îl dorește pe Antoine Baroan (25 de ani), atacantul de la Rapid. Tehnicianul croat și-a exprimat dorința conducerii clubului roș-alb și a primit răspunsul.Șefii lui Dinamo i-au transmis lui Kopic că vor încerca să-l ia pe Baroan, atât timp cât pretențiile francezului nu vor fi exagerate, potrivit surselor GSP. ...
20:20
Imagini bestiale » Campioana Mihaela Cambei a intrat în „Jocul ursului”, una dintre cele mai frumoase tradiții de final de an # Gazeta Sporturilor
În ultima zi a anului 2025, Mihaela Cambei (23 de ani), campioană europeană la haltere, nu a uitat de origini și s-a întors în comuna Dofteana, județul Bacău, locul unde aceasta s-a născut.Aceasta a participat la „Festivalul de datini și obiceiuri de iarnă”, acolo unde a luat parte la tradiții și s-a costumat în urs.FOTO. ...
20:10
Dinamo, tot mai aproape de transfer » Contract întrerupt pentru jucătorul dorit de „câini” # Gazeta Sporturilor
Andres Dumitrescu (24 de ani), fundașul stânga dorit de Dinamo, a plecat oficial de la Sigma Olomuc, clubul care l-a împrumutat în vară de la Slavia Praga.Fostul jucător de la Sepsi fusese trimis de Slavia la Sigma Olomuc la începutul sezonului, dar nu s-a impus. A jucat doar 5 meciuri, iar împrumutul lui a fost întrerupt la final de decembrie. Sigma Olomuc a anunțat oficial despărțirea de Dumitrescu. ...
20:10
Când va debuta Louis Munteanu la D.C. United » Detaliul nefericit despre noua lui echipă # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu și-a dat acordul, după ce CFR Cluj și D.C. United au bătut palma, și va juca din 2026 în MLS. El va debuta spre finalul lunii februarie în MLS.După mai multe runde de negocieri între CFR Cluj și D.C. United, club care s-a mișcat cel mai repede și a oferit suma dorită de ardeleni, s-a bătut palma între cele două părți, iar internaționalul român a semnat și în ianuarie va pleca în SUA.Când va debuta Louis Munteanu la D. ...
19:50
„De multe ori mă criticau și eu aveam 7 goluri consecutive pe Giulești” » Alex Dobre dă cărțile pe față, la final de 2025: „Știți ce m-a frustrat cel mai mult?” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Dobre (27 de ani), mijlocașul dreapta de la Rapid, a acordat un interviu pentru GSP.ro, la final de an, în care a abordat pe larg tot ceea ce s-a întâmplat în 2025 pentru el și giuleșteni.Din noiembrie 2024 în România, Dobre a ajuns dintr-o rezervă la cel mai important și reprezentativ fotbalist al Rapidului. Cu 11 goluri marcate, rapidistul este golgheterul Superligii la final de 2025, la egalitate cu Jovo Lukic (U Cluj). ...
19:30
În ziua în care a împlinit 43 de ani, 31 decembrie, Corina Caragea a ținut să transmită un mesaj pe rețelele de socializare.Prezentatoarea știrilor sportive de la Pro TV a transmis că e recunoscătoare pentru tot ce s-a întâmplat în 2025 și a publicat câteva imagini spectaculoase cu ocazia aniversării.GALERIE FOTO. Corina Caragea, apariție spectaculoasă de ziua ei+1 FOTO„Nivel nou deblocat. ...
19:30
„A durat vreo 3 ani tratamentul de leucemie. Liverpool a însemnat de atunci și mai mult” » Interviu cu poetul Alin Dimache: „Poezie am găsit pe mai multe stadioane” # Gazeta Sporturilor
Alin Dimache este avocat, poet și „cormoran”. Pe scurt, Liverpool i-a schimbat viața, poate chiar i-a salvat-o. Povestea e mai lungă, dar merită citită. În copilărie, Dimache era stelist și a adormit plângând după meciul de la Middlesbrough. Apoi s-a întâmplat că Alin s-a îmbolnăvit de leucemie, dar, visând la Anfield, s-a vindecat.Și s-a mai întâmplat că a ajuns în Anglia, printr-o minune făcută de alți suporteri ai lui Liverpool. ...
19:20
De necrezut! Cum au vrut comuniștii să-l „boteze” pe Loți Boloni: „N-a acceptat acest nume” # Gazeta Sporturilor
Klara, soția și femeia ce i-a stat alături legendarului tehnician de zeci de ani, a povestit în filmul „Bölöni - Legenda care ne leagă” cum autoritățile ceaușiste ar fi vrut ca Ladislau să fie trecut „Bălan” și nu Bölöni, dorindu-se românizarea numelui marelui fotbalistLadislau Bölöni - sau mai bine zis László Bölöni, fiindcă așa se recomandă Loți de zeci de ani și astfel este recunoscut în lumea fotbalului internațional! - a fost în centrul unei gale ...
19:10
Transferul lui Joao Lameira a intrat în impas » Ultimele detalii de la negocieri # Gazeta Sporturilor
Joao Lameira (26 de ani), căpitanul celor de la Oțelul, ar putea rămâne la Galați și în 2026, după ce mutarea în prima ligă a Poloniei, la Widzew Lodz, s-a blocat în ultimele zile ale anului.Pentru mijlocașul portughez, formația de pe locul 15 din Ekstraklasa înaintase o propunere financiară de 500.000 de euro, însă discuțiile nu au mai avansat, astfel că jucătorul este așteptat la reunirea echipei. ...
18:50
Gică Popescu, cumnatul lui Gică Hagi, a anunțat că „Regele” va reveni în antrenorat, după pauza luată începând cu vara anului 2025.La finalul sezonului trecut, Gică Hagi a făcut un pas în spate și a renunțat la banca Farului. Acționarul echipei constănțene l-a numit în locul lui pe Ianis Zicu.După mai bine de jumătate de an în care a stat în afara luminii reflectoarelor, ocupându-se de academie în principal, Gică Hagi e pregătit să redevină A1 la o echipă. ...
18:50
Mariana Târcă se întoarce în „Liga Florilor” » Va fi director tehnic la o echipă de cupe europene # Gazeta Sporturilor
Mariana Târcă (63 de ani) revine într-o funcție oficială la Corona Brașov, vicecampioana României la handbal feminin. Începând cu 5 ianuarie 2026, va ocupa funcția de director tehnic.Corona Brașov, revelația ultimelor două sezoane în handbalul românesc, trece printr-o transformare radicală. Vor exista modificări majore la nivel de lot, un antrenor nou, Bent Dahl în locul lui Bogdan Burcea.Mariana Târcă se întoarce la Corona BrașovGSP. ...
18:40
IFAB votează 4 modificări de regulament! » Noutate la analiza VAR + Extinderea regulii de 8 secunde la auturi # Gazeta Sporturilor
Fotbalul s-ar putea schimba iar în 2026. Peste trei săptămâni, la sediul IFAB (International Football Association Board), singurul for care decide modificările aduse regulamentului jocului, vor fi supuse votului patru schimbări importante. ...
18:30
Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, a oferit o primă reacție după ce a ajuns la un acord cu DC United pentru transferul lui Louis Munteanu.Varga a confirmat informațiile oferite de GSP. Louis Munteanu va face vizita medicală pe 5 ianuarie, în Europa. Atacantul are nevoie de viză pentru a intra în SUA.Ioan Varga: „Totul este agreat de ambele părți, este practic închis”„Detaliile negocierilor dintre cluburi și jucători au fost încheiate. Acum trebuie puse pe hârtie. ...
18:30
Viktor Leonenko, fost jucător al echipei Dinamo Kiev a vorbit despre transferul lui Vladislav Blănuță la formația din capitala Ucrainei.Acesta consideră că venirea românului la Dinamo Kiev a fost una „dezastruoasă”, iar de vină este Igor Surkis, președintele echipei. ...
18:10
Gică Popescu, președintele Farului, consideră că FCSB va ajunge în play-off și se va bate la titlu până la finalul campionatului.Echipa roș-albastră a încheiat anul pe locul 9, la două puncte în spatele Oțelului, aflată pe locul 6, ultimul de play-off. Gică Popescu e convins că FCSB va recupera odată cu revenirea Superligii și va fi una dintre primele 6. ...
18:00
Reinventat la Dinamo! Alberto Soro încheie 2025 pe plus și se destăinuie: „Asta mi-a arătat Kopic! Aceea a fost o noapte de neuitat” # Gazeta Sporturilor
Alberto Soro (26 de ani) a vorbit în exclusivitate pentru GSP.ro despre începutul complicat de sezon, perioada în care nu a intrat în planurile lui Dinamo, revenirea ca titular și modul în care a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai „câinilor”, precum și despre obiectivele echipei în acest sezon.Soro a ajuns la Dinamo în vara lui 2024, liber de contract, după despărțirea de Granada. ...
17:50
Fostul mare internațional Gică Popescu e de părere că Ianis Hagi, nepotul lui, nu va petrece mult timp la Alanyaspor, unde joacă din vară.Mijlocașul ofensiv a ajuns în Turcia în perioada de transferuri din vară, a jucat 14 meciuri în campionat pentru Alanya, a marcat două goluri și a oferit un assist.Gică Popescu a vorbit despre alegerea făcută de Hagi și consideră că Alanyaspor e doar un pas intermediar în cariera lui Ianis. ...
17:50
Barcelona a reziliat acordul de sponsorizare cu Zero-Knowledge Proof (ZKP), o companie legată de tehnologia blockchain,la doar câteva săptămâni după anunțarea acordului.Clubul a confirmat miercuri că parteneriatul, semnat pe 14 noiembrie și care urma să dureze până în 2028, a fost anulat din cauza unei încălcări a contractului. ...
17:40
Denis Crișan (18 ani), mijlocaș ofensiv, e primul jucător care va ajunge la CFR Cluj în pauza de iarnă. El vine în România de la Mallorca U19.Născut pe 25 ianuarie 2007, la Cluj Napoca, Denis Crișan nu a apucat să joace în România. Plecat de mic în străinătate, a trecut prin academiile olandeze Unitas '59 și PSV. În 2022 a ajuns în Spania. A semnat cu Espanyol, unde a stat doi ani în academia clubului catalan. ...
17:20
Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a vorbit despre perioada în care a jucat pentru Arsenal.În timp ce juca pentru „tunari”, Cîrjan a suferit mai multe accidentări care i-au afectat prezența la clubul din Londra. Tânărul jucător român a declarat că David Luiz l-a ajutat cu numeroase sfaturi. ...
17:10
Marian Constantinescu vrea să repună un mare oraș pe harta fotbalului: „E visul meu! Vrea și noul primar” # Gazeta Sporturilor
Marian Constantinescu (41 de ani) nu stă departe de fotbal nici în perioada sărbătorilor și a participat, ca în fiecare an, în decembrie, la „Turneul vedetelor” de la Brașov.Fostul atacant încă „duce” și aleargă cât poate pentru un meci în care să iasă învingător de pe teren. De această dată nu s-a întâmplat, trupa lui Mugurel Buga și Dan Alexa le-a dat scor de neprezentare 0-3.Marian Constantinescu: „Suntem profesioniști și acum. ...
17:00
Șoc pentru Conte: ratează și derby-ul cu Interul lui Chivu » Cât mai stă pe bară Romelu Lukaku # Gazeta Sporturilor
Romelu Lukaku (32 de ani), atacantul lui Napoli, începe 2026 tot în afara terenului de joc. Deși internaționalul belgian s-a refăcut de pe urma gravei rupturi musculare suferite chiar înaintea startului sezonului, Antonio Conte a anunțat că nu îl poate folosi mai devreme de trei săptămâni!Antrenorul campioanei Italiei spera ca, după ce l-a luat la Riad în lotul pentru Supercupa câștigată în finala contra lui Bologna (a fost rezervă nefolosită), să îi acorde treptat ...
