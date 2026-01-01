Papa Leon de Anul Nou: Lumea nu se salvează ascuţind săbii

07:30

Anul 2026 începe pentru tenorul Ştefan von Korch pe scena Sălii Studio a Teatrului Naţional I.l. Caragaiale din Bucureşti, unde acesta ajunge, în premieră, cu deja binecunoscuta stagiune Musical Extravaganza: recitalul de canțonete şi tarantele „O Sole Mio” va fi găzduit pe 12 ianuarie la TNB Sala Studio şi îi va aduce alături de solistul gazdă pe soprana Oana Maria Şerban, baritonul Adrian Mărcan şi pianistul Alexandru Burcă.