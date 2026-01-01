Șase răniți în urma unui incendiu produs de Revelion în Capitală

08:50

Sfântul Vasile, unul dintre cei mai importanţi ai Bisericii Ortodoxe, considerat şi păzitor de duhuri rele, este sărbătorit în prima zi din noul an, cu urări şi petrecere, considerându-se că aşa cum este musafirul din această zi, bogat sau sărac, aşa va fi omul tot anul.