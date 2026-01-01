Imagini rare cu Bogdan de la Ploiești, din 2015! Cum arăta cântărețul în urmă cu 11 ani
SpyNews, 1 ianuarie 2026 18:50
Bogdan de la Ploiești și-a descoperit pasiunea față de muzică în urmă cu mult timp, după ce a renunțat la prima lui iubire: fotbalul. Au apărut imagini cu cântărețul de acum 11 ani, despre care probabil că mulți nu știu. Așadar, iată cum arăta BDLP în 2015!
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
19:10
Diana Bart a anunțat ce decizie a luat la final de an. Prezentatoarea TV a recunoscut că a mai încheiat un capitol, la mai bine de jumătate de an de când s-a despărțit de tatăl fiicelor sale.
Acum o oră
18:50
Bogdan de la Ploiești și-a descoperit pasiunea față de muzică în urmă cu mult timp, după ce a renunțat la prima lui iubire: fotbalul. Au apărut imagini cu cântărețul de acum 11 ani, despre care probabil că mulți nu știu. Așadar, iată cum arăta BDLP în 2015!
18:40
Un cuplu a murit în două accidente diferite, la doar câteva ore distanță. Adrian era în vacanță cu iubita, în Spania # SpyNews
Un cuplu a sfârșit tragic, în vacanță, în Spania. Amândoi și-au pierdut viața în accidente de motocicletă diferite, la doar câteva ore distanță. Adrian avea 28 de ani, iar iubita lui 34.
Acum 2 ore
18:10
Tzancă Uraganu a petrecut Revelionul alături de Lambada și copiii lor! Ce făcea Alina Marymar în acest timp # SpyNews
Tzancă Uraganu a petrecut Revelionul alături de Lambada și copiii lor. Prima iubire a manelistului s-a afișat alături de el și de doi dintre copiii lor, în noaptea dintre ani. Ce făcea Alina Marymar în acest timp.
18:10
O femeie a fost violată, înjunghiată și arsă de vie! Familia știa că va merge acasă la o prietenă # SpyNews
O femeie a avut parte de un sfârșit de-a dreptul tragic! Tânăra a fot înjunghiată, violată și apoi arsă de vie, de către niște "prieteni". Familia știa că va merge acasă la o prietenă.
17:30
Jeff Bezos și Lauren Sanchez, puși la zid, după ce au fost văzuți la o petrecere cu femei în bikini: "Oameni dezgustători" # SpyNews
Jeff Bezos și Lauren Sanchez au ajuns rapid în vizorul internauților, după ce au fost văzuți la petrecere neașteptată, cu femei în bikini. Oamenii din mediul online le-au adus celor doi cuvinte greu de digerat.
17:30
Un român, declarații tulburătoare după explozia de la stațiunea din Elveția. A intervenit pentru a-i salva: „Am văzut cum ieșeau oameni arși” # SpyNews
Noaptea de Revelion s-a transformat într-un coșmar, după ce într-un bar dintr-o stațiune montană din Elveția a avut loc o explozie. Primele informații arată că totul ar fi pornit de la o lumânare care ar fi fost aprinsă aproape de tavan. George, un român, care se afla în apropiere, a intervenit pentru a-i salva pe oameni.
Acum 4 ore
17:00
Gabriela Oțil, experiență emoționantă, în Maldive! A pus mâna și a izbucnit imediat în lacrimi # SpyNews
Dani Oțil și soția lui se află în vacanță, în Maldive. Cei doi au plănuit, inițial, să meargă în Doha, dar au schimbat destinația în ultimul moment. Soția prezentatorului TV a avut parte de o experiență emoționantă.
16:30
Avertismentul unui medic în noaptea dintre ani! Cum a ajuns un pacient la urgențe! Abia l-a salvat # SpyNews
Un medic a transmis un avertisment, după ce, în noaptea dintre ani, un pacient a ajuns la spital. Suferise un infarct și a durat trei ore să îl salveze. După situația din noaptea de Revelion, specialistul trage un semnal de alarmă cu privire la fumat.
16:20
Cum a petrecut Cristina Pucean de Revelion, fără Bogdan de la Ploiești! A ales cea mai sexoasă rochie roșie și a făcut show | VIDEO # SpyNews
Cristina Pucean pare că a renăscut! Dacă fanii se așteptau să o vadă de Revelion tristă din cauza despărțirii de Bogdan de la Ploiești, care nu ar fi fost tocmai pașnică când în vedere acuzațiile ei, ei bine... dansatoarea s-a îmbrăcat în cea mai sexoasă rochie și a făcut show incendiar în noaptea dintre ani.
15:40
Singurele imagini care arată cum a pornit focul în interiorul barului din Elveția. Locul în care cel puțin 40 de persoane au murit # SpyNews
Au apărut singurele imagini care arată cum a izbucnit incendiul care a produs explozia devastatoare din Elveția. Cel puțin 40 de persoane au murit în noaptea de Revelion într-un local celebru în rândul turiștilor, în Crans-Montana.
Acum 6 ore
15:10
Scene apocaliptice la un priveghi din Bicaz, de Revelion. Oamenii au sărit pe geamuri de teamă, iar sicriul mortului a fost carbonizat # SpyNews
Momente cumplite la un priveghi din Bicaz, în noaptea de Revelion. Un incendiu grav a izbucnit în casa în care avea loc evenimentul trist. Oamenii au încercat să se salveze din calea flăcărilor sărind pe geam. Sicriul a fost ars, iar cadavrul a fost găsit carbonizat.
14:40
Ce s-a întâmplat înainte de explozia cu 40 de morți din Elveția! Mărturisiri halucinante ale martorilor: ”Ţinea în mâini o lumânare” # SpyNews
Apar declarații șocante ale martorilor care au luat parte la explozia devastatoare din Elveția, soldată cu cel puțin 40 de morți. Mai multe persoane au dezvăluit ce au văzut cu câteva clipe înainte ca dezastrul să se producă.
13:40
Două persoane au murit, după ce o biserică a fost incendiată. Turnul de 50 de metri s-a prăbușit din cauza flăcărilor # SpyNews
Scene dramatice în noaptea de Revelion. O biserică din Amsterdam a luat foc și a ars ca o torță ore în șir. Din cauza flăcărilor devastatoare, turnul de 50 de metri înălțime al bisericii s-a prăbușit. Două persoane au fost declarate decedate.
13:30
Doliu imens! Tatăl Loredanei Groza s-a stins din viață în urmă cu puțin timp. Celebra cântăreață a transmis un mesaj dureros în dimineața zilei de 1 ianuarie 2026, în care a exprimat cât de îndurerată este după această veste.
Acum 8 ore
13:00
O mamă și fiică au murit, după cina de Crăciun! Cine le-ar fi pus otravă de șobolani în mâncare # SpyNews
Tragedie într-o familie. O mamă și fiica ei au murit după ce au luat cina de Crăciun. Cele două au fost declarate decedate două zile mai târziu. Tatăl a fost transportat de urgență la spital. Se suspectează că mâncarea ar fi conținut otravă de șobolani.
12:20
Cel puțin 40 de persoane și-au pierdut viața în urma unei explozii la un bar dintr-o stațiune montană din Elveția. Ministerul Afacerilor Externe a transmis un comunicat în care a precizat că se caută români printre decedați.
11:50
10 persoane au murit în urma unei explozii într-un bar dintr-o stațiune montană. Imagini de coșmar de la locul dezastrului # SpyNews
Tragedie de proporții în noaptea de Revelion. Cel puțin zece persoane au murit într-o stațiune montană din Elveția, după o explozie devastatoare la un bar. Alte zece persoane au fost rănite și au nevoie de îngrijiri medicale.
Acum 12 ore
11:20
Incendiu de Revelion în București. Un apartament a luat foc, după ce au fost lansate artificii din balcon # SpyNews
Revelion de coșmar pentru o familie din Sectorul 6 al Capitalei. Apartamentul lor a luat foc, după ce au fost lansate artificii direct din balcon. Toate cele șase persoane implicate au primit îngrijiri medicale, două dintre ele fiind transportate la spital.
10:50
Adrian Minune Jr. și-a cerut iubita de soție de Revelion! Unde a avut loc momentul special # SpyNews
Adrian Minune Jr. se pregătește să se căsătorească! Artistul și-a cerut iubita de soție în noaptea de Revelion, în prezența celor mai importante persoane dintre viețile lor. Ariana a spus marele da, profund emoționată de surpriza de care a avut parte.
Acum 24 ore
21:20
Un american a spus de ce consideră că viața e mai bună în Europa decât în SUA. Ce l-a convins să se mute în România # SpyNews
Un bărbat născut în America a decis să se mute în România. Chiar dacă locuiește la noi în țară de câteva luni, consideră că viața în Europa este mult mai bună decât în SUA. Martel consideră că există mari diferențe între America și Europa.
21:10
Fiicele lui Ilie Năstase, Revelion exclusivist, departe de familie! Amalia Năstase, fosta soție a tenismenului, declarații exclusive # SpyNews
Fiicele lui Ilie Năstase își petrec Revelionul în stil exclusivist, departe de familie, alegând să întâmpine noul an în locuri spectaculoase, în colțuri diferite ale lumii. Amalia Năstase, fosta soție a tenismenului, a oferit declarații exclusive despre planurile fiicelor sale și despre cum aleg acestea să sărbătorească momentul deosebit, dar și despre cum va sărbători ea împreună cu fiul cel mic.
21:10
Bella Santiago privește cu mult optimism spre 2026 și spune clar care sunt lucrurile care contează cu adevărat pentru ea. Artista ne-a vorbit despre planurile de familie, despre carieră, dar și despre tradițiile care o leagă în continuare de Filipine, locul unde s-a născut și unde a locuit până când s-a mutat în România.
21:10
Maia Morgenstern, o altfel de abordare! A trecut prin clipe grele, însă îi este recunoscătoare sorții: „Am gânduri, am speranțe” # SpyNews
Maia Morgenstern, o altfel de abordare. A trecut prin momente dificile, dar privește viața cu recunoștință și speranță, concentrându-se pe gândurile și dorințele sale pozitive. Actrița mărturisește că, în ciuda provocărilor, anul 2025 a venit și cu cel mai important eveniment din viața ei.
21:10
Fostul milionar de la Izvorani o ia de la capăt cu problemele juridice: Irinel Columbeanu este chemat în fața judecătorilor, într-un dosar în care creditorii firmei sale încearcă să recupereze datoriile de aproximativ șapte milioane de euro.
21:10
Cele mai importante zile din anul 2026 pentru toate zodiile din Horoscop. Când li se va schimba viața nativilor # SpyNews
Astrologii au actualizat horoscopul pentru anul 2026. Zodiile vor fi luate prin surprindere pe tot parcursul anului de schimbări mari și dificile, dar necesare, și de luarea unor decizii pe care nu le-ar fi putut anticipa. Iată cele mai importante zile din 2026 pentru toate zodiile.
20:50
Francisca și TJ Miles se pregătesc să devină părinți pentru prima dată. Cei doi vor avea o fetiță. Bruneta nu a renunțat să facă sport și speră să nu ia foarte multe kilograme în plus până va naște.
20:20
O femeie a fost trântită la pământ de o rafală puternică de vânt, în fața casei. Un bărbat era cât pe ce să fie rănit # SpyNews
O femeie a fost trântită la pământ de o rafală puternică de vânt. Totul s-a întâmplat în fața casei fiicei sale, cea care i-a oferit o mână de ajutor pentru a o ajuta să se ridice, după ce ajunsese într-un tufiș, din cauza vântului extrem.
19:50
Viviana Sposub și-a asumat relația cu noul iubit. Cum s-a afișat alături de Iustin Chiroiu # SpyNews
În urmă cu câteva luni, s-a zvonit că Viviana Sposub ar avea un nou iubit. Vedeta a apărut de mai multe ori în mediul online alături de Iustin Chiroiu, un tiktoker viral. Cei doi s-au afișat de curând împreună, fiind prima lor apariție oficială ca un cuplu.
Ieri
19:10
Andreea Bostănică și-a cumpărat o nouă mașină! Cum arată bijuteria pe patru roți a influenceriței # SpyNews
Andreea Bostănică a bifat o nouă achiziție de lux. Influencerița și-a cumpărat o mașină la începutul acestei luni și este tare fericită. Tânăra a mai primit un cadou o mașină și în vara acestui an.
18:40
Cătălin Cazacu și Roxana Șerbănescu s-au despărțit? Ce se întâmplă cu ei în ultimele ore din 2025? Detaliile care îi dau de gol # SpyNews
Cătălin Cazacu și iubita lui erau împreună de aproape un an, însă amândoi au dat de înțeles că nu ar mai forma un cuplu. Cei doi par că urmează să petreacă noaptea dintre ani separat, asta în condițiile în care în trecut păreau de nedespărțit.
18:20
Una dintre cele mai contagioase boli, detectată pe aeroport. Virusul rămâne în aer până la 2 ore după ce o persoană infectată părăsește zona # SpyNews
Una dintre cele mai contagioase boli a fost descoperită la un bărbat, pe aeroport, în prag de sărbători. Virusul poate rămâne în aer până la două ore după ce o persoană infectată părăsește zona, iar erupția cutanată apare după câteva zile de la apariția primelor simptome.
17:40
De ce să nu porți roșu de Revelion, în 2026. Pentru ce alte culori să optezi pentru a atrage norocul # SpyNews
Să porți roșu este una dintre cel mai des întâlnite superstiții în noaptea dintre ani, însă nu este recomandată de Revelion 2026. Iată ce culori să porți în acest an, pentru a atrage norocul.
17:10
O nouă rută care leagă Paris de Coasta Amalfi va fi lansată în 2026. Cât costă un singur bilet cu unul dintre cele mai luxoase trenuri # SpyNews
Venice-Simplon-Orient-Express este unul dintre cele mai luxoase trenuri din Europa și a anunțat că va lansa o nouă rută, Paris-Coasta Amalfi, începând din 4 mai 2026. Pasagerii vor călători trei nopți cu trenul, iar compania promite o experiență deosebită.
16:40
Dacă vrei să fii fericit, trebuie să știi asta despre corpul tău! Cum să îți crești nivelurile de dopamină și serotonină # SpyNews
Dopamina și serotonina joacă un rol esențial pentru o viață împlinită. Sunt denumiți și „hormonii fericirii” și sunt stimulați în urma experiențelor noi, dar și a recompenselor. Nivelurile de dopamină și serotonină pot fi influențați de sport și de alimentație.
16:00
Cea mai cunoscută trupă pentru copii din România, într-un nou scandal! O tânără face acuzații grave: ”A început cu șantaj emoțional” # SpyNews
Cea mai cunoscută trupă pentru copii din România este implicată într-un scandal de proporții. O tânără a făcut declarații revoltătoare și a acuzat-o pe patroana care conduce trupa de șantaj emoțional. Iată câți bani i s-ar fi oferit pentru un spectacol.
16:00
Ce le transmite Vanessa, iubita lui Bogdan de la Ploiești, celor care au judecat-o în 2025: "Să lăsăm în urmă răutatea" # SpyNews
Vanessa, iubita lui Bogdan de la Ploiești, le-a transmis un mesaj celor care au criticat-o în acest an. Nepoata lui Sorinel Puștiu i-a îndemnat pe cârcotași să nu mai judece. Iată ce a scris!
15:10
Ce se întâmplă cu noua casă a Gabrielei Cristea din Italia. A cumpărat-o abia cu câteva luni în urmă: ”Trebuie restaurată din temelie” # SpyNews
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au planuri mari pentru anul 2026. În urmă cu câteva luni, cei doi au cumpărat o casă într-o zonă superbă a Italiei, aproape de mare. Casa nu a mai fost locuită de 50 de ani, motiv pentru care urmează să fie renovată complet.
15:10
Vladimir Putin deține un palat imens, în Crimeea! Are în interior chiar și o sală de operații # SpyNews
Vladimir Putin, președintele Rusiei, ar fi noul proprietar al unui palat imens din Crimeea. Achiziția președintelui ar conține chiar și o clinică, cu sală de operații. Imaginile vorbesc de la sine!
14:40
Theo Rose a trecut printr-o întâmplare neașteptată, când se pregătea să meargă la un eveniment. Artista a explicat că are dureri mari. Iată ce a pățit!
14:30
Imaginile dezastrului din Găești. Doi tineri au murit carbonizați înainte de Revelion, după ce mașina lor a luat foc # SpyNews
Doi tineri în vârstă de 18 și 19 ani au murit în dimineața zilei de Revelion. Mașina în care se aflau cei doi s-a izbit de o clădire și a luat foc. Cei doi tineri au fost găsiți carbonizați și nimeni nu a mai putut să le salveze viața.
14:00
Oana Lis a ajuns din nou la spital, la ceva timp distanță după ce și-a rupt mână. Soția lui Viorel Lis a explicat ce s-a întâmplat și de ce să prezentat în cabinetul medicului, înainte de Revelion.
13:50
Ioana Ginghină s-a întrecut pe sine! Actrița și-a dus pasiunea pentru dans la alt nivel: ”Mă simt sexy” # SpyNews
Ioana Ginghină a făcut declarații despre pasiunea pentru dans. Deși a fost criticată în nenumărate rânduri, actrița este foarte mândră de felul în care a evoluat și a spus că aceasta este cea mai sexy versiune a ei.
13:10
Topul obiectelor pe care trebuie neapărat să le arunci înainte să intri în 2026. De ce nu este recomandat să le ai în casă # SpyNews
Revelionul este o zi importantă din punct de vedere spiritual. Nu marchează doar trecerea dintr-un an în celălalt, ci semnifică începutul unei noi etape în viața oamenilor. Iată ce obiecte nu trebuie să ai în casă în noaptea de Revelion, pentru a nu te confrunta cu energii negative.
13:10
Maria Vigheciu este însărcinată cu al doilea copil. Influencerița a avut probleme și a vorbit deschis despre care este starea ei acum. Iată cum se simte mămica!
12:30
2026 începe cu Survivor, pentru Yasmin Awad. A transmis un mesaj emoționant, chiar dacă este departe de casă # SpyNews
A început numărătoarea inversă, atât pentru cei care așteaptă cu nerăbdare să treacă în anul 2026, cât și pentru fanii Survivor! Concurenții deja se află departe de casă, iar Yasmin Awad din echipa Faimoșilor a transmis un mesaj emoționant.
12:30
Scandal în ultima zi din an! O artistă din România nu își poate susține concertul de Revelion unde era programat: ”Vă înțeleg disperarea” # SpyNews
O cântăreață din România se confruntă cu o situație neplăcută! Din cauza unei probleme organizatorice, aceasta nu mai poate să își susțină concertul acolo unde era organizat. Cântăreața a decis să clarifice situația, după ce a primit sute de mesaje din partea fanilor.
12:00
Noul An se apropie cu pași repezi pentru România, însă există deja o țară care a intrat în 2026 înaintea noastră. Datorită fusului orar și Liniei Internaționale de Schimbare a Datei, trecerea dintre ani nu are loc simultan pe Glob. Iată în ce locuri este deja 2026!
11:50
Influencerița fitness, peripeții în Bali. Cu ce probleme s-a confruntat, la scurt timp după ce a ajuns la destinație # SpyNews
Influencerița fitness și fiica ei, Kaia, au ajuns în Bali și deja au întâmpinat probleme. Diana Senteș și cea mică au zburat zeci de ore cu avionul. Să aflăm, totuși, ce i s-a întâmplat antrenoarei vedetelor.
11:40
Calendarul lunilor pline în anul 2026. Când au loc cele mai spectaculoase fenomene astrologice # SpyNews
Anul 2026 vine cu o mulțime de fenomene astrologice foarte importante pentru toate zodiile din horoscop. Lunile pline vor avea un impact semnificativ în viețile nativilor și asupra alegerilor pe care le vor face. Iată calendarul complet cu toate datele în care va fi lună plină în 2026.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.