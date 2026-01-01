Donald Trump a dezvăluit ce medicament ia zilnic, însă într-o doză mai mare decât cea recomandată de medicii săi
Digi24.ro, 1 ianuarie 2026 18:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat Wall Street Journal că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât recomandă medicii săi, informează Reuters.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 10 minute
19:20
Momentul izbucnirii incendiului devastator care a cuprins barul din stațiunea elvețiană Crans-Montana # Digi24.ro
Au apărut primele imagini cu momentului izbucnirii incendiului devastator din clubul care a luat foc în stațiunea elvețiană Crans-Montana. Atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional! O înregistrare video surprinsă de martori arată momentul în care tavanul barului se aprinde. Cel puțin 40 de oameni au murit, nu este bilanțul final, pentru că mai sunt 100 de răniți.
19:20
Un autoturism a acroşat mortal un biciclist care se deplasa pe partea carosabilă, pe DN 25 Galaţi-Tecuci, în apropierea localităţii Drăgăneşti din judeţul Galaţi. Traficul rutier este oprit pentru efectuarea cercetării la faţa locului.
Acum o oră
18:50
Donald Trump a dezvăluit ce medicament ia zilnic, însă într-o doză mai mare decât cea recomandată de medicii săi # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat Wall Street Journal că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât recomandă medicii săi, informează Reuters.
18:30
Momentului izbucnirii incendiului devastator care a cuprins barul din stațiunea elvețiană Crans-Montana # Digi24.ro
Au apărut primele imagini cu momentului izbucnirii incendiului devastator din clubul care a luat foc în stațiunea elvețiană Crans-Montana. Atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional! O înregistrare video surprinsă de martori arată momentul în care tavanul barului se aprinde. Cel puțin 40 de oameni au murit, nu este bilanțul final, pentru că mai sunt 100 de răniți.
Acum 2 ore
18:20
Moartea liderului grupării Corpul Voluntarilor Ruși, care luptă pentru Ucraina, a fost simulată. De ce a făcut asta Kievul # Digi24.ro
Ucraina a dezvăluit joi că un comandant militar rus care luptă de partea Kievului, a cărui moarte fusese anunţată săptămâna trecută, este în realitate în viaţă şi că decesul său a fost pus în scenă pentru a identifica agenţi ruşi, transmite France Presse.
17:40
Accident pe DN15, în Neamţ. Un copil de 8 ani a fost lovit de o maşină condusă de un cetăţean ucrainean cu permis fals # Digi24.ro
Un copil în vârstă de 8 ani a fost rănit, joi, 1 ianuarie 2926, după ce a fost accidentat de un autoturism pe DN15, în localitatea Vânători, judeţul Neamţ. La volan se afla un tânăr de 26 de ani, cetăţean ucrainean, care le-a prezentat poliţiştilor un permis de conducere fals.
17:30
Utilaje şi toalete nefuncţionale pe pârtiile din Sinaia din cauza temperaturilor care au scăzut la minus 25 de grade Celsius # Digi24.ro
Administratorii domeniului schiabil al staţiunii Sinaia se confruntă cu probleme, la început de an, din cauza temperaturilor foarte scăzute care s-au înregistrat la 2000 de metri altitudine, în Bucegi. Joi, în prima zi a anului, aceştia au anunţat că, după ce pe timpul nopţii s-au înregistrat temperaturi de minus 25 de grade Celsius, joi dimineaţă utilajele de bătut zăpada nu au putut porni, iar sus, pe munte, sunt probleme legate de funcţionarea grupurilor sanitare.
Acum 4 ore
17:20
Trei oameni au murit în Iran în timpul manifestaţiilor împotriva costului ridicat al vieţii # Digi24.ro
Trei persoane şi-au pierdut viaţa joi în Iran în ciocniri între manifestanţi şi forţele de ordine, primele victime de la începutul unei mobilizări împotriva scumpirii vieţii, transmite France Presse.
17:10
Rusia a majorat TVA de la 20% la 22% la începutul anului 2026. Vladimir Putin: „Măsura este necesară pentru echilibrarea bugetului” # Digi24.ro
Începutul anului 2026 a adus în Rusia majorarea TVA de la 20% la 22%, o măsură menită să sprijine finanțarea războiului din Ucraina și care va pune presiune suplimentară pe bugetele populației, potrivit DPA. Creșterea taxei ar urma să aducă la bugetul de stat 1.187 de miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 15 miliarde de dolari, în acest an.
17:10
Un bărbat care a încercat să traverseze calea ferată în staţia Videle a fost accidentat mortal de tren # Digi24.ro
Un bărbat care a încercat să traverseze o linie de cale ferată în staţia Videle fără să se asigure a fost accidentat mortal de locomotiva unui tren Regio, informează, joi, IPJ Teleorman.
17:00
Șofer prins de radar cu 124 km/h, pe DN 1C, unde limita legală este de 50 km/h. Ce sancțiune a primit # Digi24.ro
Un șofer a fost depistat de poliţiştii rutieri în timp ce conducea cu 124 km/h, pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h, pe DN 1C, în localitatea Buşag. El a primit amendă în valoare de 1.822 de lei şi i-a fost reţinut permisul de conducere.
16:30
Papa Leon al XIV-lea a avertizat joi că lumea nu se salvează ascuţind săbii, ci prin iertare şi înţelegere, în timpul primei Liturghii din noul an, care coincide cu cea de-a 59-a Zi Mondială a Păcii, transmite EFE.
16:10
„În câteva secunde, tavanul era în flăcări”. Mărturiile supraviețuitorilor incendiului din barul elvețian: „Panică totală, lumea urla” # Digi24.ro
Două turiste de origine franceză au povestit, pentru BFMTV, cum au reușit să scape cu viață din incendiul teribil care a cuprins barul din stațiunea elvețiană Crans-Montana și care a luat viața a cel puțin 40 de persoane, în timp ce alte peste 100 au ajuns pe patul de spital. Femeile au descris primele momente de după deflagrație, când, în decurs de doar câteva secunde, flăcările puternice izbucnite au cuprins tavanul localului, prinzând pe cei aflați în interior sub cupola de foc.
15:40
Rusia acuză trupele ucrainene că au ucis cel puțin 24 de persoane în noaptea de Anul Nou. Zaharova: „Un atac terorist” # Digi24.ro
Rusia a acuzat armata ucraineană că a lansat în noaptea de Anul Nou un atac cu drone în partea regiunii ucrainene Herson controlată de Moscova, provocând cel puţin 20 de morţi, informează AFP, potrivit News.ro.
Acum 6 ore
14:30
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea Crans Montana: „Mi-a reamintit de Colectiv” # Digi24.ro
Un român care se afla în apropierea barului unde s-a produs explozia, în stațiunea elvețiană Crans Montana, a povestit, în exclusivitate pentru Digi24, cum a trăit momentele dramatice. Bărbatul susține că a ajutat personal la salvarea a zeci de oameni, iar scenele cu participanții la petrecere care încercau din răsputeri să scape cu viață din capcana de foc și fum i-au reamintit de un episod dureros trăit de România în urmă cu zece ani: dezastrul de la Colectiv. În Elveția, cel puțin 40 de oameni au murit, iar peste 100 au fost răniți, în urma deflagrației produsă în stațiunea de lux - cel mai probabil, provocată de focurile de artificii.
14:20
Siegfried Mureşan, despre trecerea Bulgariei la euro: Poate suntem dezamăgiţi că aderă înaintea noastră, dar ei respectă criteriile # Digi24.ro
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan transmite, joi, după aderarea Bulgariei la zona euro, că poate suntem dezamăgiţi că ei aderă înaintea noastră, dar, dacă ei respectă criteriile, trebuie să recunoaştem acest lucru şi merită să îi felicităm.
13:50
Ratele românilor ar putea scădea ușor din 2026, după ce indicele IRCC a coborât la 5,68% la final de 2025 # Digi24.ro
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) a coborât la 5,68% pe an, potrivit datelor publicate miercuri, 31 decembrie 2025, de Banca Națională a României (BNR). Nivelul este mai mic față de cel de 6,06% anunțat în urmă cu trei luni, care reprezenta cel mai ridicat prag atins de IRCC de la introducerea sa. Scăderea vine după o perioadă îndelungată de presiune asupra ratelor și ar putea aduce o ușoară reducere a costurilor pentru debitori.
13:50
Nicușor Dan, mesaj de solidaritate după explozia din stațiunea elvețiană Crans-Montana: „Sunt profund întristat” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, că la începutul noului an, a fost profund întristat să afle despre explozia şi incendiul care au avut loc în Crans-Montana, care au provocat numeroase victime şi răniţi. Şeful statului transmite celor răniţi o recuperare rapidă şi sincere condoleanţe familiilor victimelor şi poporului elveţian.
Acum 8 ore
13:10
Trump îl ironizează pe George Clooney, după ce acesta a primit cetățenia franceză: E doar un tip banal, care se tot plânge de politică # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a criticat, miercuri, faptul că George şi Amal Clooney au primit cetăţenia franceză, considerându-i pe cei doi printre „cei mai slabi analişti politici din toate timpurile” și acuzând, în acelaşi timp, autorităţile franceze de „gestionarea absolut dezastruoasă a imigraţiei”, anunță AFP.
13:10
Reges Online a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Amenzi între 15.000 şi 20.000 lei pentru angajatorii care nu s-au înscris # Digi24.ro
De joi, 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare Reges Online, noul registru digital de evidenţă a salariaţilor, care înlocuieşte integral platforma Revisal. Începând cu această dată, vechiul sistem nu mai este operaţional, iar toate raportările privind contractele individuale de muncă se fac exclusiv prin noua platformă electronică.
13:10
Concertele anului 2026 în România. Metallica, Chris Isaak și Russell Crowe vin la București. Lista cu cele mai așteptate show-uri # Digi24.ro
Cele mai aşteptate concerte ale anului 2026 vor fi susţinute de artişti precum The Cure, Twenty One Pilots, Zaz, Mireille Mathieu, Metallica, Iron Maiden, Anthrax, Max Korzh, Nick Cave & The Bad Seeds, Chris Isaak, Russell Crowe, Deep Purple.
12:30
Peste 404.000 de români beneficiau de pensii și indemnizații speciale în noiembrie 2025. Cine sunt beneficiarii și ce sume primesc # Digi24.ro
Un număr de 404.604 persoane beneficiau, în luna noiembrie 2025, de pensii și indemnizații acordate în baza unor legi speciale, în scădere cu 1.495 de persoane față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Statisticile arată că aceste drepturi sunt acordate unor categorii diferite de persoane, de la foști persecutați politic și veterani de război, până la revoluționari, artiști sau soți supraviețuitori, în funcție de legislația specială aplicabilă fiecărei situații.
12:00
Nou atac cu drone în Ucraina, la granița cu România. Armata a ridicat în aer două avioane F-16. A fost emis mesaj RO-Alert în Tulcea # Digi24.ro
Ministerul Apărării anunţă că, joi dimineaţă, s-a înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, fiind ridicate două aeronave din Baza 86 Aeriană de la Feteşti. De asemenea, a fost transmis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, dar nu s-au semnalat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.
12:00
Guvernul a redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații pentru medicii de familie din 2026 # Digi24.ro
Guvernul a aprobat, în ultima ședință din 2025, o ordonanță de urgență care modifică semnificativ modul de distribuire a fondurilor pentru asistența medicală primară. Actul normativ, inițiat la propunerea Ministerul Sănătății, prevede ca, de la 1 ianuarie 2026, doar 25% din fondul alocat asistenței medicale primare să fie direcționat către plata per capita (în funcție de numărul de pacienți înscriși pe listă), în timp ce 75% va merge către plata pe serviciu medical efectiv prestat.
11:50
După ISW, și CIA anunță că Ucraina nu a vizat reşedinţa lui Putin în atacul cu drone. Explicațiile prezentate de experții militari # Digi24.ro
CIA, agenţia de informaţii a SUA, a evaluat că Ucraina nu a vizat o reşedinţă folosită de preşedintele rus Vladimir Putin în recentul atac cu drone din nordul ţării, potrivit oficialilor americani, care contrazic informaţiile pe care liderul rus i le-a dat luni preşedintelui Donald Trump într-o convorbire telefonică, relatează NBC News.
11:40
Cum vor fi temperaturile la început de an. ANM: după zile cu ger, vremea se încălzește. Unele zone din țară vor fi lovite de viscol # Digi24.ro
După zilele geroase din preajma Anului Nou, când s-au înregistrat temperaturi de până la minus 15 grade Celsius, primele zile din ianuarie aduc vreme mai blândă. De vineri, temperaturile vor fi în creștere, iar ninsorile se vor transforma, treptat, în ploi, anunță ANM. Precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a ţării, cu depunere consistentă de zăpadă în zonele montane. Meteorologii au emis deja, până sâmbătă, cod galben de vânt puternic și de ninsori în zona de munte.
11:30
De la 1 ianuarie 2026 au intrat în vigoare majorări de taxe și impozite. Ce se schimbă și cine plătește mai mult # Digi24.ro
De la 1 ianuarie 2026, românii sunt afectați de un nou val de taxe și impozite, după ce pachetul de modificări fiscale adoptat de Parlament a fost validat de Curtea Constituțională. O parte dintre aceste noutăți fiscale au fost introduse prin Ordonanța de urgență nr. 89/2025, cunoscută drept OUG „trenuleț”. Noile măsuri se aplică deja și vizează atât persoanele fizice, cât și firmele, cu impact direct asupra impozitelor pe locuințe și terenuri, taxelor auto, câștigurilor din investiții, veniturilor din chirii și platforme online, dar și asupra accizelor.
Acum 12 ore
10:40
Fiica lui Kim Jong Un, fotografiată alături de tatăl său la festivităţile de Anul Nou. Imaginile publicate de presa nord-coreeană # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat la sărbătorile de Anul Nou din Phenian, care au inclus focuri de artificii, cântece şi dansuri patriotice şi o demonstraţie de taekwondo, a informat, joi, agenţia de presă oficială KCNA, citată de presa internaţională.
10:30
Pompierii, misiune de Revelion pentru stingerea unor incendii. Cel mai grav, într-un apartament în Sectorul 6 al Capitalei: șase răniți # Digi24.ro
Alături de reprezentanții Serviciului de Ambulanță, și pompierii s-au aflat la datorie de Revelion. În perioada sărbătorilor de iarnă, peste 4.700 de angajați ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost mobilizați zilnic în toată țara pentru a răspunde prompt situațiilor de maximă necesitate. Peste 400 de intervenții au fost înregistrate la IGSU în ultima săptămână, dintre care aproape 40 pentru stingerea unor incendii.
10:30
Bolile vasculare periferice pot evolua progresiv, cu afectarea severă a funcției membrelor. Intervenția la momentul potrivit poate preveni complicații majore. Despre una dintre intervențiile de chirurgie necesare în anumite cazuri de boală arterială periferică aflăm mai mult de la Dr. Anca Chitic, medic specialist chirurgie vasculară.
09:50
Bulgaria a trecut la euro, la aproape 20 de ani de la aderarea la UE. Mulți locuitori se tem că preţurile vor creşte # Digi24.ro
Bulgaria a trecut la euro de la miezul nopţii, devenind a 21-a ţară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană, relatează AFP, potrivit News.ro.
09:40
Petreceri încheiate cu apeluri la 112. Bilanțul Revelionului, la Ambulanța București-Ilfov: peste 700 de oameni au chemat Salvarea # Digi24.ro
Românii au încins liniile telefonice de Revelion, și nu doar pentru a apela cunoscuții sau rudele, ci și medicii, anunță Digi24. În toiul petrecerilor, mulți au făcut excese alimentare sau au pierdut controlul paharelor cu alcool, ajungând la camerele de gardă ale spitalelor. 702 români au avut nevoie de intervenția medicilor doar în București și Ilfov.
09:00
Explozie în noaptea de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția. Mai multe persoane au murit # Digi24.ro
Elveţia este în doliu în primele ore ale anului 2026. O explozie într-un bar a provocat mai mulţi morţi şi răniţi în Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi, poliţia locală.
08:50
Kim Jong Un salută „alianța invincibilă” cu Rusia și își îndeamnă trupele să lupte „pentru poporul frate rus” # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a salutat trupele care luptă pe „pământ străin” şi a reamintit alianţa ţării sale cu Rusia într-un mesaj de Anul Nou adresat forţelor armate, publicat joi de presa de stat, relatează AFP, potrivit Agerpres.
08:30
Zelenski: „Acordul de pace e gata în proporţie de 90%. Restul de 10% va determina soarta Ucrainei şi a Europei” # Digi24.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara, în discursul său de Anul Nou adresat naţiunii, că Ucraina doreşte încetarea războiului, dar nu cu orice preţ, adăugând că nu va semna un acord de pace „slab” care nu ar face decât să prelungească războiul. Acesta precizează acordul de pace este „90% gata”, adăugând că restul de 10% „conţine totul, de fapt”.
08:10
De azi intră în vigoare taxa pe coletele cu valoare din afara UE. Cât de mare e taxa și pentru ce tip de pachete se aplică # Digi24.ro
Fiecare colet cu bunuri având valoare comercială declarată sub 150 euro, provenit din afara Uniunii Europene şi care intră pe teritoriul României, va fi taxat cu 25 de lei începând de azi, 1 ianuarie 2026.
08:10
Tradiții și superstiții de Anul Nou: Obiceiuri străvechi care atrag abundența și norocul în 2026 # Digi24.ro
Trecerea dintre ani este un moment plin de simbolism, care marchează de secole sfârșitul unui ciclu și începutul unui nou capitol. Noaptea de Revelion, considerată tradițional un prag între trecut și viitor, este însoțită de ritualuri și obiceiuri menite să alunge ghinionul și să aducă noroc.
08:10
Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Vasile. Lista prenumelor celebrate în prima zi a anului 2026 # Digi24.ro
Ziua de 1 ianuarie 2026 deschide anul calendaristic cu o sărbătoare de referință pentru credincioșii ortodocși. Pe această dată este prăznuit Sfântul Vasile cel Mare, iar mii de persoane care poartă numele sfântului sau formele derivate ale acestuia își celebrează ziua onomastică.
08:10
Calendarul iulian devine calendarul civil al Romei Antice. Ziua de 1 ianuarie devine, oficial, prima zi a anului. Calendarul a fost propus de Iulius Cezar, când era consul.
07:10
Sfântul Vasile 2026: Obiceiuri și tradiții populare românești care prevestesc prosperitatea în noul an # Digi24.ro
În tradiția populară, sărbătoarea Sfântului Vasile simbolizează norocul, prosperitatea și începutul unui an plin de speranță, fiind un moment de reuniune a familiei și de reflecție asupra valorilor morale și spirituale.
07:10
Tăierea Împrejur cea după trup a Domnului: Sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox pe 1 ianuarie 2026 # Digi24.ro
În fiecare an, pe 1 ianuarie, biserica ortodoxă sărbătorește Tăierea Împrejur a Domnului, un praznic cu semnificație teologică profundă, care amintește împlinirea Legii Vechi și deschide anul sub semnul ascultării, al curățirii sufletești și al reînnoirii spirituale.
07:10
Calendar ortodox pentru ianuarie 2026: Șapte sărbători cu cruce roșie în prima lună a anului # Digi24.ro
Calendarul ortodox al lunii ianuarie 2026 debutează sub semnul marilor sărbători creștine, marcate în calendar cu cruce roșie, care aduc în prim-plan evenimente esențiale din viața Mântuitorului și din istoria bisericii
07:10
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia # Digi24.ro
Când războiul contra Rusiei se va încheia, Ucraina va rămâne cu o armată mai mare și mai experimentată decât oricare dintre armatele statelor ce o susțin militar și financiar în acest moment. Europa are nevoie de un bastion puternic împotriva agresiunii rusești, însă menținerea unei armate atât de mari va fi o provocare uriașă pentru Ucraina și țările din Uniunea Europeană.
07:10
Apocalipsa deepfake și „halucinațiile” inteligenței artificiale. Sistemele de detectare a unui atac nuclear nu sunt pregătite pentru AI # Digi24.ro
Încă de la începutul erei nucleare, factorii de decizie și strategii politici au încercat să evite scenariul în care o țară își folosește armele nucleare în mod accidental. Odată cu răspândirea rapidă a inteligenței artificiale și dezvoltarea tehnologiei deepfake, pericolul declanșării unui război nuclear din cauza informațiilor false a devenit încă și mai mare decât era în timpul Războiului Rece.
07:10
Putin se pregătește de o confruntare îndelungată cu Occidentul, arată un document obținut de serviciile ucrainene # Digi24.ro
Rusia a confirmat oficial cursul politicii sale externe, care vizează confruntarea cu Occidentul și extinderea influenței sale în lume, potrivit Serviciului de Informații Externe al Ucrainei (FISO).
07:10
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfântul Vasile 2026: Cele mai frumoase urări pentru 1 ianuarie # Digi24.ro
Pe 1 ianuarie, cei care poartă numele Sfântului Vasile își celebrează ziua onomastică, marcând începutul anului cu felicitări și urări de bine. Această sărbătoare oferă ocazia perfectă pentru familie, prieteni și colegi de a transmite gânduri sincere, apreciere și binecuvântări,
07:10
De ce 2026 ar putea fi anul zero pentru apărarea Europei de Est. Semnele care arată o schimbare radicală de perspectivă # Digi24.ro
În 2026 s-ar putea cristaliza o schimbare profundă în securitatea europeană. Țările din Europa Centrală și de Est se află acum într-un punct de cotitură: unele văd Rusia ca pe o amenințare existențială care cere consolidarea apărării, în timp ce altele încă ezită între priorități diferite și îndoieli despre riscurile reale ale Rusiei.
Acum 24 ore
00:50
Trump deplânge moartea unui vultur pleșuv, simbol al SUA, din cauza turbinelor eoliene, dar imaginea publicată de el prezintă altceva # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a confundat un şoim lovit de o pală a unei turbine eoliene cu vulturul, emblema naţională a SUA, distribuind o fotografie marţi pe platforma sa Truth Social cu scopul de a pune la îndoială energia eoliană, una dintre ţintele criticilor sale preferate, potrivit France Presse.
00:10
Echipa Digi24.ro vă urează să aveți un an bun, împlinit în 2026 și vă mulțumește că ne citiți în fiecare zi! Petrecere frumoasă! La Mulți Ani 2026!
31 decembrie 2025
23:50
„Cadoul” lui Trump pentru Chicago și Los Angeles: retrage Garda Națională. Trimiterea soldaților e ilegală, conform deciziei instanței # Digi24.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat miercuri că retrage Garda Naţională, o unitate de rezervă a armatei americane, din Chicago, Portland şi Los Angeles, desfăşurări larg contestate în justiţie.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.