De ce 2026 ar putea fi anul zero pentru apărarea Europei de Est. Semnele care arată o schimbare radicală de perspectivă

Șapte persoane date în urmărire internațională au fost aduse în țară de polițiști. Printre acestea se află o femeie de 47 de ani din Gorj, urmărită internațional din categoria „most wanted”, condamnată la 15 ani și opt luni de închisoare pentru trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism. De asemenea, a fost adus în țară și un bărbat de 44 de ani din Iași, supranumit „Căpcăunul”, care are de ispășit o pedeapsă de 12 ani de închisoare pentru mai multe infracțiuni, printre care trafic de migranți, trafic de persoane și contrabandă.