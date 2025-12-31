Trump deplânge moartea unui vultur pleșuv, simbol al SUA, din cauza turbinelor eoliene, dar imaginea publicată de el prezintă altceva
Digi24.ro, 1 ianuarie 2026 00:50
Preşedintele american Donald Trump a confundat un şoim lovit de o pală a unei turbine eoliene cu vulturul, emblema naţională a SUA, distribuind o fotografie marţi pe platforma sa Truth Social cu scopul de a pune la îndoială energia eoliană, una dintre ţintele criticilor sale preferate, potrivit France Presse.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum o oră
00:50
Trump deplânge moartea unui vultur pleșuv, simbol al SUA, din cauza turbinelor eoliene, dar imaginea publicată de el prezintă altceva # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump a confundat un şoim lovit de o pală a unei turbine eoliene cu vulturul, emblema naţională a SUA, distribuind o fotografie marţi pe platforma sa Truth Social cu scopul de a pune la îndoială energia eoliană, una dintre ţintele criticilor sale preferate, potrivit France Presse.
Acum 2 ore
00:10
Echipa Digi24.ro vă urează să aveți un an bun, împlinit în 2026 și vă mulțumește că ne citiți în fiecare zi! Petrecere frumoasă! La Mulți Ani 2026!
31 decembrie 2025
23:50
„Cadoul” lui Trump pentru Chicago și Los Angeles: retrage Garda Națională. Trimiterea soldaților e ilegală, conform deciziei instanței # Digi24.ro
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat miercuri că retrage Garda Naţională, o unitate de rezervă a armatei americane, din Chicago, Portland şi Los Angeles, desfăşurări larg contestate în justiţie.
23:40
Vladimir Putin le-a vorbit rușilor la miezul nopții. Dictatorul rus și-a început discursul spunând: „Simțim trecerea timpului” # Digi24.ro
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat în tradiționalul său discurs de Anul Nou difuzat la miezul nopții că „milioane” de oameni din toată țara „gândesc, simpatizează și speră” alături de participanții la războiul împotriva Ucrainei. „Suntem uniți într-o iubire sinceră, devotată și necondiționată pentru Rusia.
Acum 4 ore
23:20
Viktor Orban vrea în 2026 un mandat pentru menținerea Ungariei „în afara alianţei războinice europene”, în urma alegerilor legislative # Digi24.ro
Alegerile legislative care se vor desfăşura în anul 2026 în Ungaria vor fi un referendum prin care această ţară va decide dacă îşi păstrează neutralitatea sau se aliniază politicilor Bruxelles-ului privind migraţia, chestiunile de gen sau susţinerea Ucrainei în războiul cu Rusia, a estimat miercuri premierul ungar Viktor Orban, într-un interviu la final de an, consemnează agenţia MTI, preluată de Agerpres.
23:10
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro se întoarce după gratii după ce a fost operat # Digi24.ro
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro urmează să părăsească joi clinica unde a fost operat și se va întoarce în celula în care ispăşeşte o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a anunţat miercuri echipa sa medicală.
22:30
Ucrainenii se pregătesc de trecerea dintre ani în ritmul întreruperilor de curent. „Anul acesta a fost ca o prăbuşire” # Digi24.ro
Cu câteva ore înainte de sosirea Anului Nou, Daria Luşciuk încearcă să-şi aprindă mica sobă pe gaz. În salonul său de înfrumuseţare din Vîşgorod, la nord de Kiev, termometrul de abia atinge 15 grade Celsius, iar ea va trebui să primească clienţi care se pregătesc pentru Revelion, relatează France Presse într-un reportaj de la faţa locului, transmite Agerpres.
22:10
Violențe și clădiri guvernamentale vandalizate. Iranienii au ieșit în stradă împotriva regimului ayatolahilor # Digi24.ro
O clădire guvernamentală a fost atacată miercuri în sudul Iranului, după trei zile de manifestaţii împotriva costului ridicat al vieţii în mai multe oraşe din ţară, iar autorităţile au avertizat asupra riscului de instrumentalizare a acestei mobilizări în scopul „destabilizării” ţării şi au promis „fermitate”.
21:50
Peste 2.500 de articole pirotehnice confiscate de jandarmi în București. Ce au găsit în geanta unui livrator în loc de „meniul zilei” # Digi24.ro
Jandarmii din Bucureşti au confiscat, în ultimele două zile, peste 2.500 de articole pirotehnice interzise, materialele fiind găsite în diverse locuri, printre care şi într-o geantă folosită de livratori pentru transportul alimentelor la domiciliu.
Acum 6 ore
21:30
SUA mai fac o concesie în fața Rusiei. Compania petrolieră sârbă, controlată de Moscova își va relua producția # Digi24.ro
SUA au acordat o licenţă temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de companii ruseşti şi vizată de sancţiuni americane, ceea ce îi va permite să-şi reia producţia până în 23 ianuarie, a anunţat miercuri ministrul sârb al energiei Dubravka Djedovic Handanovic.
21:20
„Camuflaj incredibil”. India și-a dotat militarii care patrulează frontiera acoperită de zăpadă cu uniforme negre # Digi24.ro
Forțele de Securitate a Frontierei din India (BSF) au fost criticată pe scară largă pe rețelele sociale pentru noua uniformă de luptă neagră, utilizatorii punând la îndoială adecvarea acesteia pentru desfășurarea în zonele acoperite de zăpadă de-a lungul Liniei de Control (LoC) din Jammu și Kashmir.
20:30
Sindicatele critică dur decizie Guvernului de a nu mai plăti prima zi de concediu medical: O limitare a dreptului la protecție socială # Digi24.ro
Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa” a transmis un comunicat în care critică în termeni duri decizia Guvernului Bolojan adoptată pe 30 decembrie de a nu mai plăti prima zi de concediu medical. Potrivit Sindicaliștilor, hotărârea este o limitare directă a dreptului la protecție socială în caz de boală.
20:10
Când se merge cu Sorcova în 2026: Ce simbolizează cel mai cunoscut obicei popular românesc # Digi24.ro
Pe 1 ianuarie, România își reafirmă identitatea prin tradițiile populare de început de an, iar mersul cu sorcova rămâne unul dintre cele mai îndrăgite obiceiuri. Copiii și tinerii pornesc din casă în casă cu sorcove împodobite cu hârtie colorată și panglici, rostind urări de sănătate, noroc și belșug
20:10
Israelul interzice aproape 40 de ONG, printre care și Medici Fără Frontiere. Reacția ONU # Digi24.ro
Autoritățile israeliene au anunțat că, începând cu 1 ianuarie, vor revoca licențele a 37 de ONG-uri internaționale active în Gaza și Cisiordania, urmând ca operațiunile acestora să se încheie în termen de 60 de zile.
20:10
Avertismentul Papei în discursul de Anul Nou: „Planuri de cucerire a lumii cu strategii armate mascate prin discursuri ipocrite” # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea a încheiat miercuri anul în care a fost ales la conducerea Bisericii Catolice avertizând, în perspectiva noului an care începe, asupra planurilor de "cucerire" a lumii prin "strategii armate mascate prin discursuri ipocrite".
20:00
„Am trecut de la cel mai mare noroc la un coşmar”. Cum a pierdut un sat din Spania șansa să câștige 34 de milioane de euro la loterie # Digi24.ro
Un sat din nordul Spaniei, care a câştigat aproape 34 de milioane de euro la loteria de Crăciun, nu va putea încasa întreaga sumă. Cauza este o eroare de înregistrare a biletelor, care privează unii locuitori de câteva milioane de euro, relatează Le Figaro.
Acum 8 ore
19:30
Mesajul lui Ilie Bolojan de Anul Nou: „Să facem din România un loc în care fiecare să-și poată clădi un viitor mai bun” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis miercuri un mesaj adresat românilor cu ocazia Anului Nou. Premierul vorbește despre provocările anului care se încheie și oportunitățile care vor veni în 2026.
18:30
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la Moscova. Starea dictatorului din Cecenia # Digi24.ro
Șeful Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a fost internat de urgență la Moscova în noaptea de 24 spre 25 decembrie, a informat o sursă din anturajul său pentru „Novaya Gazeta. Europa”. Potrivit interlocutorului publicației, Kadîrov a sosit în capitală pentru a participa la ședința Consiliului de Stat prezidată de Vladimir Putin. Însă starea lui de sănătate s-a înrăutățit brusc și a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Clinic Central al Administrației Președintelui Federației Ruse. Nu a fost prevăzut un plan de rezervă pentru un astfel de caz, astfel că Consiliul de Stat s-a desfășurat fără participarea reprezentantului Republicii Cecene.
18:20
Vladimir Putin urma să fie asasinat dacă mergea în Africa de Sud. Dictatorul de la Minsk redă dialogul savuros prin care „l-a salvat” # Digi24.ro
Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, l-a avertizat pe omologul său rus, Vladimir Putin, cu privire la amenințarea unui atentat în timpul călătoriei sale în Africa de Sud. El a declarat acest lucru în timpul unei discuții cu jurnaliștii, relatează „BelTA”. Potrivit lui Lukașenko, el a avut „o conversație prietenoasă, frățească” cu Putin, când acesta „își făcea deja bagajele”.
18:20
Mesajul lui Dominic Fritz de Anul Nou: „Nu a fost un an uşor. Lucrurile se mişcă mai încet decât ne-am dori, dar se mişcă” # Digi24.ro
Preşedintele Uniunii Salvaţi România (USR), Dominic Fritz, primar al Timişoarei, a declarat, miercuri, că 2025 nu a fost un an uşor, iar "lucrurile se mişcă mai înce decât ne-am dori, dar se mişcă".
17:40
Mesajul lui Nicușor Dan de Anul Nou: „2026 ne oferă şansa de a reînnoi încrederea, de a corecta ce nu a funcţionat şi de a construi” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că în 2026 este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni, după ce 2025 a fost "un an al încercărilor, al neliniştilor şi al întrebărilor fireşti", dar şi al "rezistenţei şi al maturităţii civice".
Acum 12 ore
17:20
Pe măsură ce se apropie sfârșitul anului, oameni din întreaga lume se adună pentru a-l întâmpina, în timp ce îşi iau rămas-bun de la cel care a trecut. Deși petrecerile și focurile de artificii sunt cele mai familiare modalități de a sărbători, numeroase culturi marchează momentul cu obiceiuri distinctive. De la ritualuri pline de semnificație la festivități vesele, iată câteva dintre cele mai unice tradiții de Revelion observate în lume.
17:10
Zohran Mamdani devine oficial primar al New Yorkului în noaptea de Revelion 2026, cu o ceremonie organizată într-o stație de metrou # Digi24.ro
Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, preia oficial mandatul de primar al New Yorkului în noaptea de Revelion 2026, într-o ceremonie simbolică organizată într-o stație de metrou istorică din Manhattan. Noul edil socialist marchează astfel simbolic promisiunile sale legate de transportul public și de clasa muncitoare.
16:20
Vești bune pentru familiile cu copii din Ungaria. Guvernul de la Budapesta anunță noi măsuri fiscale de la 1 ianuarie 2026 # Digi24.ro
Familiile cu copii din Ungaria vor beneficia de scutiri și deduceri fiscale mai generoase începând cu 2026. Guvernul de la Budapesta a anunțat majorarea deducerilor cu 50%, iar mamele tinere vor fi scutite de impozitul pe venit, măsuri care urmăresc să sprijine veniturile familiilor și să încurajeze natalitatea.
16:20
Avertisment sumbru în mesajului cancelarului german de Anul Nou: „Războiul bate la porțile Europei” # Digi24.ro
Europa trebuie să-și afirme mai puternic interesele pentru a asigura pacea și prosperitatea în 2026, în contextul provocărilor reprezentate de agresiunea Rusiei, protecționismul global și schimbarea relațiilor cu SUA, a declarat cancelarul german Friedrich Merz în discursul său anual.
16:00
Primele țări care au intrat în noul an: Cine dă startul petrecerilor de Revelion 2026 pe glob # Digi24.ro
Pe măsură ce ceasurile lumii se apropie de miezul ultimei nopți din 2025, locuitorii de pe întregul glob se pregătesc să întâmpine anul 2026. Diferențele de fusuri orare și poziționări geografice fac ca unele regiuni să pășească în noul an chiar cu câteva ore înaintea altora, într-o adevărată „călătorie a timpului” spre vestul planetei.
16:00
Donald Trump - gladiatorul. Liderul de la Casa Albă se compară cu Maximus Decimus Meridius. Imaginile publicate de Casa Albă # Digi24.ro
În ultimele zile ale anului 2025, Donald Trump vrea să fie mai mult Maximus decât președinte al Statelor Unite, după cum încearcă să afirme într-un nou videoclip difuzat de Casa Albă.
15:40
Decizia privind continuarea programului SCAF nu a fost încă luată la finalul lui 2025, deși era prevăzută pentru această perioadă, a anunțat guvernul german. Proiectul european de avioane de luptă, dezvoltat de Franța, Germania și Spania, rămâne blocat pe fondul divergențelor dintre parteneri și al tensiunilor industriale.
15:30
Alertă de securitate în Marea Baltică. Poliția finlandeză a sechestrat o navă după avarierea unui cablu de telecomunicații # Digi24.ro
Poliția finlandeză a sechestrat o navă suspectată că ar fi avariat un cablu de telecomunicații în Golful Finlandei, cablu care leagă Helsinki de Tallinn, după ce a fost semnalată o anomalie pe infrastructura submarină. Incidentul a avut loc în Marea Baltică și este anchetat ca posibilă deteriorare intenționată, în contextul mai larg al incidentelor repetate care au vizat infrastructura critică din regiune în ultimii ani, potrivit Agerpres.
15:20
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul # Digi24.ro
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat în tradiționalul său discurs de Anul Nou adresat rușilor că „milioane” de oameni din toată țara „gândesc, simpatizează și speră” alături de participanții la războiul împotriva Ucrainei. „Suntem uniți într-o iubire sinceră, devotată și necondiționată pentru Rusia. Felicit toți soldații și comandanții noștri cu ocazia Anului Nou! Credem în voi și în victoria noastră!”, a spus Putin.
14:30
În mesajul său de Anul Nou, președintele chinez Xi Jinping a reafirmat obiectivul Beijingului privind Taiwanul, declarând că „reunificarea patriei” este inevitabilă. Declarația vine la doar câteva ore după ce China a anunțat finalizarea exercițiilor militare din jurul insulei.
14:30
Hidroelectrica anunţă întreruperea unor activități din prima zi a anului 2026. Cât va dura problema # Digi24.ro
Hidroelectrica anunţă că anumite activităţi ale companiei vor fi întrerupte în perioada 1-20 ianuarie 2026, din cauza implementării unui nou sistem informatic şi migrarea bazelor de date. Activitărțile vizate sunt emiterea şi corectarea facturilor, reconcilierea soldurilor şi alocarea plăţilor, dar şi alte operaţiuni care presupun accesarea sau modificarea bazelor de date.
14:00
Planeta pierde în fiecare secundă un volum de apă dulce echivalent cu patru bazine olimpice, arată un raport al Băncii Mondiale # Digi24.ro
Continentele Pământului pierd apă dulce într-un ritm alarmant, conform unui nou raport, realizat de Banca Mondială, în care se arată că în fiecare secundă se pierde un volum de apă echivalent cu patru bazine olimpice, transmite miercuri Live Science.
13:50
Mesaje de mulțumire de la Kiev după decizia României de a aloca 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei # Digi24.ro
Oficialii ucraineni au salutat decizia României de a se alătura inițiativei PURL și de a aloca 50 de milioane de euro pentru achiziția de armament destinat Ucrainei, subliniind importanța sprijinului pentru consolidarea apărării și a securității regionale. Mesajele transmise de la Kiev vin după adoptarea deciziei de către Guvernul de la București și evidențiază rolul contribuției României în eforturile comune ale aliaților NATO pentru obținerea unei păci durabile.
13:10
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenementele # Digi24.ro
Ministerul rus al apărării a dat miercuri detalii despre presupusul atac ucrainean cu drone împotriva reşedinţei preşedintelui Vladimir Putin din localitatea Valdai. Potrivit oficialilor ruși, ucrainenii ar fi lansat 91 de drone, toate doborâte, într-un „atac terorist selectiv şi atent planificat”.
13:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația The Telegraph, pentru rolul său decisiv în apărarea democrației și pentru contracararea presiunilor și ingerințelor Federației Ruse. De asemenea, publicația britanică apreciază aducerea Republicii Moldova în „prima linie de apărare a democrației europene”.
13:00
Șapte persoane urmărite internațional, capturate și aduse în țară. Printre ele este și o femeie aflată pe lista „most wanted” # Digi24.ro
Șapte persoane date în urmărire internațională au fost aduse în țară de polițiști. Printre acestea se află o femeie de 47 de ani din Gorj, urmărită internațional din categoria „most wanted”, condamnată la 15 ani și opt luni de închisoare pentru trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism. De asemenea, a fost adus în țară și un bărbat de 44 de ani din Iași, supranumit „Căpcăunul”, care are de ispășit o pedeapsă de 12 ani de închisoare pentru mai multe infracțiuni, printre care trafic de migranți, trafic de persoane și contrabandă.
12:40
Cum vor circula autobuzele STB și metroul de Revelion: Program special în noaptea dintre ani # Digi24.ro
Bucureștenii care aleg transportul public pentru a ajunge la petrecerile de Revelion sau pentru a se întoarce acasă după miezul nopții trebuie să știe că programul STB și al metroului va fi modificat în noaptea dintre ani. Autobuzele, tramvaiele și garniturile de metrou vor circula după un orar special.
Acum 24 ore
12:30
Jandarmii au utilizat gaze lacrimogene miercuri dimineaţă, în comuna ieşeană Ruginoasa, pentru a opri grupurile de săteni să participe la tradiţionala bătaie cu ciomegele din ultima zi a anului. Forțele de ordine au dat amenzi de peste 20.000 de lei.
12:20
Pe măsură ce ceasurile lumii se apropie de miezul ultimei nopți din 2025, locuitorii de pe întregul glob se pregătesc să întâmpine anul 2026. Diferențele de fusuri orare și poziționări geografice fac ca unele regiuni să pășească în noul an chiar cu câteva ore înaintea altora, într-o adevărată „călătorie a timpului” spre vestul planetei.
12:10
Intrarea în Noul An nu aduce numai bilanțuri și planuri, ci și ocazia de a transmite celor apropiați gânduri de bine și binecuvântări divine. Mesajele religioase și emoționale din această perioadă reflectă speranța, recunoștința și dorința de a începe anul cu încredere și armonie.
12:00
Președintele american Donald Trump și-a folosit dreptul de veto pentru a bloca două proiecte de lege, pentru prima dată în timpul celui de-al doilea mandat al său, respingând construcția unei conducte cu apă potabilă și extinderea unei rezervații amerindiene, informează miercuri AFP, citată de Agerpres.
11:40
Cum se pregătește Germania pentru un conflict major NATO: Plan militar în cinci faze cu opțiunile Berlinului # Digi24.ro
Atacurile cibernetice, sabotajul și campaniile de dezinformare pot reprezenta presiuni timpurii într-un conflict militar major, avertizează planificatorii armatei germane, conform unui document guvernamental confidențial consultat de POLITICO. Planul Operațional pentru Germania (OPLAN) descrie un model de escaladare în cinci faze: de la detectarea amenințărilor și descurajare, la apărare națională, apărare colectivă NATO și redresare post-conflict.
11:30
O explozie a avut loc, miercuri dimineaţă, în incinta unui terminal din Portul Constanţa, la anvelopa unui utilaj de manipulare a containerelor. Două persoane au fost declarate decedate în urma evenimentului, iar alte două rănite.
11:30
China schimbă regulile în industria cipurilor. Cum sunt scoși din joc furnizorii străini de tehnologie (Reuters) # Digi24.ro
China le cere producătorilor de cipuri să folosească cel puțin 50% echipamente fabricate pe plan intern atunci când adaugă noi capacități de producție, au declarat pentru Reuters mai multe surse familiarizate cu situația, în contextul în care Beijingul încearcă să construiască un lanț de aprovizionare cu semiconductori autosuficient.
11:10
BVB avertizează asupra unor site-uri înşelătoare care promit dividende de 23.000 de lei pentru a fura date bancare # Digi24.ro
Bursa de Valori Bucureşti avertizează asupra unor tentative de fraudă online prin care utilizatorilor li se solicită date personale şi bancare, după ce sunt induşi în eroare că pot încasa dividende substanţiale, prin intermediul unor site-uri care imită platforma oficială a Bursei.
10:50
Accident mortal în județul Sibiu: Doi bărbaţi au murit după ce camionul încărcat cu lemne cu care circulau s-a răsturnat într-o râpă # Digi24.ro
Doi bărbați au murit, marți seara, în județul Sibiu, după ce autoutilitara încărcată cu lemne în care se aflau s-a răsturnat într-o râpă, pe un drum forestier acoperit cu gheață, în zona Valea Arpașu Mare. Salvamontiștii din Sibiu și Brașov, alături de echipajele ISU, au intervenit cu sisteme de scripeți pentru recuperarea victimelor, însă nu au mai putut fi salvați. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
10:50
Prețurile la carburanți cresc în noaptea de Anul Nou. Cât va costa un plin după majorarea accizelor # Digi24.ro
Șoferii vor plăti mai mult pentru benzină și motorină începând din noaptea de Anul Nou, după ce prețurile la pompă vor crește cu aproximativ 30 de bani pe litru. Potrivit Codului Fiscal, de la 1 ianuarie 2026 se majorează și nivelul accizelor pentru bere, vin și alcool etilic.
10:30
Afecțiunile funcționale ale esofagului pot genera simptome persistente și dificil de controlat. Identificarea mecanismului exact este esențială pentru un tratament eficient. Despre una dintre aceste afecțiuni, mai puțin cunoscute de publicul larg, aflăm mai mult de la Dr. Ion Băncilă, medic primar gastroenterologie.
10:30
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii # Digi24.ro
Ministerul de externe rus i-a convocat marţi pe însărcinaţii cu afaceri ai Letoniei, Lituaniei şi Estoniei pentru a protesta faţă de decizia de a impune restricţii misiunilor diplomatice ruse din aceste ţări.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.