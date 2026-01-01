România, locul 41 în clasamentul economiilor lumii. A depăşit state ca Ungaria sau Portugalia
PSNews.ro, 1 ianuarie 2026 19:30
România ocupă locul 41 în clasamentul economiilor lumii, potrivit datelor FMI privind PIB-ul nominal din 2024-2025. Cu un PIB nominal estimat la 423 de miliarde de dolari, România face parte din grupul economiilor de dimensiune medie. Depășeşte economii precum Kuweit, Ungaria, Slovacia, Cehia sau Portugalia. În anul 2024, România ocupa locul 43 în clasament. PIB-ul nominal […] Articolul România, locul 41 în clasamentul economiilor lumii. A depăşit state ca Ungaria sau Portugalia apare prima dată în PS News.
• • •
Cu un an înainte de termenul-limită de implementare, Planul Național de Redresare și Reziliență rămâne una dintre cele mai mari mize economice ale României. Din cele 21,7 miliarde de euro alocate inițial de Comisia Europeană, România a reușit să încaseze până acum doar 10,72 miliarde de euro – aproximativ jumătate din suma disponibilă. Restul banilor […] Articolul PNRR, cursă contra cronometru. Stadiul realizării componentelor apare prima dată în PS News.
Începând de astăzi, coletele cu bunuri provenite din afara Uniunii Europene, cu o valoare comercială declarată sub 150 de euro, sunt taxate suplimentar la intrarea pe teritoriul României. Potrivit noilor reglementări, fiecare astfel de colet, inclusiv pentru comenzile de pe platforme precum Shein, Temu și AliExpress, va fi supus unei taxe fixe de 25 de lei. […] Articolul A intrat în vigoare taxa pe coletele din afara UE. Cât se plătește apare prima dată în PS News.
Anul ”Nadia Comăneci”. La 10 iulie 2025, președintele Nicușor Dan a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind instituirea anului 2026 ca ‘Anul Nadia Comăneci’. Se marchează astfel împlinirea a 50 de ani de la legendarele performanțe ale gimnastei românce la cea de-a XXI-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară, în 1976, la Montreal. Potrivit legii, se […] Articolul A început anul ”Nadia Comăneci” apare prima dată în PS News.
Schimbări majore în finanţarea medicinei de familie. Guvernul a redus plata per pacient. A crescut plata pe consultații # PSNews.ro
Se schimbă distribuţia fondului alocat asistenţei medicale primare în favoarea plăţilor per serviciu în defavoarea celor per capita. De asemenea, valoarea punctului per serviciu va creşte anul viitor cu circa 29%, la 10,3 lei. Valoarea punctului per capita scade cu aproape 32%. Măsurile sunt prevăzute într-o ordonanţă de urgenţă aprobată marţi de Executiv, la propunerea […] Articolul Schimbări majore în finanţarea medicinei de familie. Guvernul a redus plata per pacient. A crescut plata pe consultații apare prima dată în PS News.
Află când nu se fac nunți în 2026 (posturi, Săptămâna Luminată, perioada Crăciun–Bobotează) și care sunt cele mai bune perioade pentru o nuntă. În România, întrebarea „când nu se fac nunți?” apare aproape mereu dintr-un motiv simplu: cununia religioasă are rânduieli clare (posturi, sărbători mari), iar majoritatea cuplurilor își aleg data în funcție de ele. […] Articolul Când se fac și când nu se fac nunți în 2026. Calendar complet pentru noul an apare prima dată în PS News.
Cetăţenii Uniunii Europene aflaţi în Republica Moldova pot de astăzi să efectueze apeluri, să trimită mesaje şi să utilizeze datele mobile fără costuri suplimentare. Acelaşi lucru este valabil şi pentru cetăţenii moldoveni aflaţi în statele membre ale UE. Totul în aceleaşi condiţii ca în ţara de origine. Eliminarea tarifelor de roaming în UE, prin programul […] Articolul Telefonie şi internet mobil fără costuri suplimentare pentru cetăţenii UE în R. Moldova apare prima dată în PS News.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat, după o serie de înfrângeri în justiţie, că administraţia sa retrage Garda Naţională din Chicago, Los Angeles şi Portland. El a precizat în social media că forţele federale „se vor întoarce”, dacă rata criminalităţii va creşte. Liderii locali din aceste oraşe şi democraţii au declarat că desfăşurarea forţelor federale, […] Articolul Donald Trump retrage Garda Naţională din Chicago, Los Angeles şi Portland apare prima dată în PS News.
Agenţia Naţională de Transplant: 91 de donatori la nivel naţional în 2025. Cel mai bun an de după 2016 # PSNews.ro
Agenţia Naţională de Transplant anunţă că anul 2025 s-a încheiat cu 92 de donatori la nivel naţional. A fost cel mai bun an de după 2016. Ultima prelevare de organe a avut loc miercuri. ”Pe 31 decembrie a avut loc ultima prelevare din anul 2025, un an care se încheie cu un rezultat remarcabil: 91 […] Articolul Agenţia Naţională de Transplant: 91 de donatori la nivel naţional în 2025. Cel mai bun an de după 2016 apare prima dată în PS News.
Din acest an, călătorii se pot aștepta la schimbări semnificative la călătoriile cu avionul. După un an plin de surprize și tulburări, industria aeronautică speră că 2026 va aduce ceva rar. O perioadă de relativ calm – dar dacă această dorință se va împlini este o altă problemă, scrie CNN. Călătorii se pot aștepta la […] Articolul Călătoria cu avionul în 2026 se poate schimba semnificativ apare prima dată în PS News.
Cipru a preluat preşedinţia rotativă a Consiliului UE. Oana Ţoiu: Trebuie să lucrăm pentru o Uniune mai puternică # PSNews.ro
„Așteptăm cu interes o colaborare fructuoasă între România și Cipru pentru a oferi beneficii concrete cetățenilor noștri”. Este mesajul ministrei de Externe Oana Ţoiu, după ce Cipru a preluat preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Preşedinţia se roteşte la fiecare şase luni între cele 27 de state membre ale blocului european. „România salută începutul Președinției Ciprului la […] Articolul Cipru a preluat preşedinţia rotativă a Consiliului UE. Oana Ţoiu: Trebuie să lucrăm pentru o Uniune mai puternică apare prima dată în PS News.
Zohran Mamdani a fost învestit, oficial, în funcția de primar al orașului New York, joi dimineața. Evenimentul a avut loc imediat după ce bila de Anul Nou a căzut în Times Square, relatează The New York Times. Ceremonia restrânsă s-a desfăşurat într-o stație de metrou abandonată de lângă Primărie. Cu patru minute înainte de miezul nopții, […] Articolul Zohran Mamdani, primul primar al New York-ului care a depus jurământul pe Coran apare prima dată în PS News.
Reguli noi pentru șoferii români. Cele mai mari schimbări din ultimul deceniu privind taxarea rutieră, în 2026 # PSNews.ro
Cele mai importante modificări din ultimul deceniu privind taxarea rutieră vor fi aplicate din acest an. Astfel, vehiculele grele trec la un sistem de plată pe kilometru. Rovinieta pentru vehiculele ușoare este actualizată cu criterii noi de valabilitate și încadrare pe clase de emisii. Începând din 2026, vehiculele cu masa totală maximă autorizată peste 3,5 […] Articolul Reguli noi pentru șoferii români. Cele mai mari schimbări din ultimul deceniu privind taxarea rutieră, în 2026 apare prima dată în PS News.
IGPR: Poliţiştii au intervenit, în ultima zi din 2025, la 2.475 evenimente. Sancţiuni de 1.542.800 de lei # PSNews.ro
Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că poliţiştii au intervenit, în ultima zi din 2025, la 2.475 de evenimente. Dintre acestea 2.149 au fost sesizate prin 112. Au fost sesizate peste 750 de infracţiuni. 293 contra persoanei, 185 contra patrimoniului, 101 la regimul armelor, muniţiilor, substanţelor toxice şi explozive, 65 la regimul siguranţei rutiere. Poliţiştii […] Articolul IGPR: Poliţiştii au intervenit, în ultima zi din 2025, la 2.475 evenimente. Sancţiuni de 1.542.800 de lei apare prima dată în PS News.
Ţara europeană care reintroduce serviciul militar obligatoriu. Ce se întâmplă cu cei care refuză încorporarea # PSNews.ro
Serbia va reintroduce în curând serviciului militar regulat. De această măsură urmează să beneficieze întreaga societate, a anunțat președintele sârb Aleksandar Vucic. Vucic a subliniat că Serbia își consolidează capacitățile de apărare într-un mod măsurat. Scopul este de a descuraja orice potențial agresor. Durata și scopul serviciului militar Într-o intervenție la Pink TV, Vucic a declarat că […] Articolul Ţara europeană care reintroduce serviciul militar obligatoriu. Ce se întâmplă cu cei care refuză încorporarea apare prima dată în PS News.
IRCC este indicele care aduce vești mai bune pentru românii cu credite în lei. A fost publicată o scădere semnificativă a acestuia, potrivit datelor oficiale. Indicele de referință pentru creditele consumatorilor a coborât la 5,68% pe an. În urmă cu trei luni era 6,06% pe an, nivel considerat cel mai ridicat de până acum. IRCC […] Articolul Rate mai mici pentru români la început de 2026. A scăzut indicele IRCC apare prima dată în PS News.
Cel mai mare strat de zăpadă este de 124 de centimetri măsurat în stația meteo de la Vârful Omu din Munții Bucegi. Următorul este cel de 80 de centimetri la Bâlea Lac, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM. La Bâlea Lac este cea mai multă zăpadă, dar și cel mai frig din județul Sibiu. Temperatura […] Articolul Strat de zăpadă record în Bucegi și Făgăraș. 124 cm la Vârful Omu, 80 cm la Bâlea Lac apare prima dată în PS News.
Petreceri de Revelion încheiate cu apeluri la 112. Peste 700 de oameni au chemat Salvarea în Bucureşti şi Ilfov # PSNews.ro
Românii au încins liniile telefonice de Revelion, și nu doar pentru a apela cunoscuții sau rudele, ci și medicii, anunță Digi24. În toiul petrecerilor, mulți au făcut excese, ajungând la camerele de gardă ale spitalelor. 702 români au avut nevoie de intervenția medicilor doar în București și Ilfov. Cinci persoane rănite de petarde La Ambulanța […] Articolul Petreceri de Revelion încheiate cu apeluri la 112. Peste 700 de oameni au chemat Salvarea în Bucureşti şi Ilfov apare prima dată în PS News.
Miruţă după atacurile ruşilor către porturile ucrainene: Nu au fost pătrunderi neautorizate în spaţiul nostru aerian # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmă joi că sistemul de supraveghere al MApN a identificat vehicule aeriene lansate de Federaţia Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcţia Ismail. El precizează că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional. ”Războiul şi teroarea nu ţin cont nici de revelion, nici de Sfântul Vasile. […] Articolul Miruţă după atacurile ruşilor către porturile ucrainene: Nu au fost pătrunderi neautorizate în spaţiul nostru aerian apare prima dată în PS News.
În 2026 vom circula în primul tunel veritabil de autostradă din România. Când va fi gata cel mai lung # PSNews.ro
Asociația Construim România a prezentat în ultima zi a anului 2025 previziuni privind finalizarea tunelurilor de autostradă aflate în lucru anul acesta. Orimul tunel veritabil de autostradă din România, cel din secțiunea 4 a A1 Sibiu – Pitești, constuit de Porr, ar urma să fie deschis traficului în august anul viitor. Cel mai lung, respectiv […] Articolul În 2026 vom circula în primul tunel veritabil de autostradă din România. Când va fi gata cel mai lung apare prima dată în PS News.
„A fost ca la Colectiv!”. Un român a ajutat la evacuarea a zeci de oameni din barul care a explodat în Crans-Montana # PSNews.ro
Un român aflat întâmplător în apropierea barului care a luat foc în noaptea de Revelion la Crans Montana spune că a reușit să salveze peste 80 de persoane. El estimează că aproximativ 70 de oameni și-au pierdut viața în tragedia care a șocat Elveția. Românul stabilit în Elveția a povestit pentru Digi 24 clipele de […] Articolul „A fost ca la Colectiv!”. Un român a ajutat la evacuarea a zeci de oameni din barul care a explodat în Crans-Montana apare prima dată în PS News.
Nivelul accizelor la bere, vin, alcool și combustibili urcă din nou chiar de astăzi, a doua oară în ultimele șase luni. Astfel, acciza la bere crește la 5,83 lei/hl grad Plato, de la 5,30 lei. Pentru vinuri liniștite creşte la 11 lei/hl, de la 10 lei. Pentru vinuri spumoase la 83,81 lei, de la 76,19 […] Articolul Scumpiri la bere, vin și țigări, de astăzi apare prima dată în PS News.
Un tren de metrou a deraiat, miercuri noapte, în stația Laminorului de pe Magistrala 4, spun surse Metrorex pentru Gândul. Este vorba de un tren vechi, IVA, care ar fi deraiat din cauza unei defecțiuni la macaz. Incidentul a avut loc la ieșirea din stația Laminorului, când trenul nu avea mai mult de 20 de […] Articolul Incident grav la metrou. Un tren a deraiat pe Magistrala 4, în stația Laminorului apare prima dată în PS News.
Cipru preia astăzi preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Preşedinţia se roteşte la fiecare şase luni între cele 27 de state membre ale blocului european. Urmând preşedinţiei Danemarcei, până la sfârşitul lunii iunie reprezentanţii ciprioţi vor conduce reuniuni ministeriale. În plus, vor media în disputele dintre statele membre UE. Principalele teme ale UE în prima jumătate a […] Articolul Cipru preia preşedinţia rotativă a Consiliului UE. Negocieri dificile în perspectivă apare prima dată în PS News.
15:20
Anul 2026 aduce 16 zile libere legale pentru angajații din România. Este cu una mai puțin decât în 2025. Asta deoarece pe 1 iunie se suprapun Rusaliile și Ziua Copilului. Aceste zile sunt prilej de relaxare și timp petrecut cu familia, fiind împărțite între sărbători religioase și evenimente istorice importante. Citeşte mai mult aici. Articolul Care sunt zilele libere din 2026. Tradiție oprită de Bolojan apare prima dată în PS News.
Manole: În 2026 voi fi de partea celor care au nevoie de protecţie şi de instituţii care să fie alături de ei # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că 2025 a fost un an greu, cu decizii dificile. El a apreciat însă că s-a reuşit implementarea unor măsuri pentru persoanele vulnerabile. ”În 2026 voi rămâne de partea celor care au nevoie de protecţie, de şanse reale şi de instituţii care să fie cu adevărat alături de ei”, […] Articolul Manole: În 2026 voi fi de partea celor care au nevoie de protecţie şi de instituţii care să fie alături de ei apare prima dată în PS News.
VIDEO Tragedie în Crans-Montana. Au murit zeci de oameni. N. Dan a transmis un mesaj de condoleanţe. Demersuri MAE # PSNews.ro
Elveţia este în doliu în primele ore ale anului 2026. O explozie într-un bar a provocat probabil „zeci de morţi” şi circa 100 de răniţi în Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi, poliţia locală. MAE de la Bucureşti transmite că se fac demersuri pentru a afla dacă sunt şi […] Articolul VIDEO Tragedie în Crans-Montana. Au murit zeci de oameni. N. Dan a transmis un mesaj de condoleanţe. Demersuri MAE apare prima dată în PS News.
VIDEO Incident la Timişoara, de Revelion. Artificii scăpate de sub control au explodat la joasă înălţime # PSNews.ro
Un incident a avut loc în apropiere de Piaţa Victoriei din Timişoara, acolo unde primăria a organizat petrecerea de Revelion. Mai multe artificii au scăpat de sub control şi au explodat la joasă înălţime. Oamenii au reuşit să fugă şi nimeni nu a fost rănit. Mai multe artificii au explodat la joasă înălţime, în noaptea […] Articolul VIDEO Incident la Timişoara, de Revelion. Artificii scăpate de sub control au explodat la joasă înălţime apare prima dată în PS News.
Bulgaria în zona euro. Siegfried Mureşan: Poate suntem dezamăgiți, dar dacă respectă criteriile merită să îi felicităm # PSNews.ro
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a transmis un mesaj, joi, după aderarea Bulgariei la zona euro. Poate suntem dezamăgiţi că aderă înaintea noastră, dar, dacă respectă criteriile, merită să îi felicităm, spune el. Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan îi felicită pe bulgari pentru aderarea la zona euro ”Felicitări vecinilor noştri bulgari pentru aderarea la zona euro! Poate […] Articolul Bulgaria în zona euro. Siegfried Mureşan: Poate suntem dezamăgiți, dar dacă respectă criteriile merită să îi felicităm apare prima dată în PS News.
Poliţia finlandeză a confiscat miercuri o navă ce naviga din Rusia, suspectată de sabotarea unui cablu submarin de telecomunicaţii. Cablul leagă Helsinki de Estonia şi traversează Golful Finlandei, zonă afectată de o serie de incidente similare în ultimii ani. Nava de marfă confiscată, „Fitburg”, se îndrepta din portul rus Sankt Petersburg către Israel în momentul […] Articolul Finlanda a confiscat o navă suspectată de sabotaj asupra cablurilor din Marea Baltică apare prima dată în PS News.
Olanda pregătește una dintre cele mai radicale reforme ale sistemului de pensii din Europa. Schimbarea va intra într-o fază decisivă de astăzi și ar putea deveni un precedent pentru alte state, inclusiv România. Pilonul central al pensiilor ocupaționale olandeze va fi transformat dintr-un sistem colectiv într-unul bazat pe conturi individuale. Vor fi legate direct de […] Articolul Reformă radicală într-o ţară europeană. Renunță la modelul clasic de pensii de stat apare prima dată în PS News.
George Clooney a primit cetățenia franceză în procedură accelerată. Cine a intervenit pentru el # PSNews.ro
Actorul american George Clooney a primit cetățenia franceză după ce în favoarea sa a intervenit ministrul Afacerilor Externe de la Paris. Politico menţionează o scrisoare din 20 octombrie anul curent, trimisă ministrului de Interne francez Laurent Nuñez de către ministrul Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot. Acesta din urmă propune ca superstarul de la Hollywood, soția sa, Amal, și […] Articolul George Clooney a primit cetățenia franceză în procedură accelerată. Cine a intervenit pentru el apare prima dată în PS News.
Preşedinta Maia Sandu a semnat miercuri un decret prin care opt persoane născute în Federaţia Rusă primesc cetăţenia Republicii Moldova în baza prevederilor legale şi constituţionale ce permit redobândirea cetăţeniei la cerere. Cele opt persoane sunt şase bărbaţi şi două femei, cu vârste cuprinse între 23 şi 48 de ani, toţi născuţi în Federaţia Rusă: […] Articolul Maia Sandu a acordat cetăţenia R. Moldova unor persoane născute în Federaţia Rusă apare prima dată în PS News.
Alertă la graniţa României în prima zi din 2026. RO-Alert după un nou atac cu drone. Armata a ridicat în aer două F-16 # PSNews.ro
Noi atacuri cu drone ale forțelor ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România au avut loc joi. Sistemul de supraveghere al MApN a identificat vehicule aeriene lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre. Acestea aveau direcția Ismail. În jurul orei 10.00, două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 […] Articolul Alertă la graniţa României în prima zi din 2026. RO-Alert după un nou atac cu drone. Armata a ridicat în aer două F-16 apare prima dată în PS News.
Un şofer a intrat miercuri cu un autovehicul de teren pe pârtie în staţiunea Parâng, judeţul Hunedoara. Când jandarmii au ajuns acolo, autoturismul fusese scos din zona turistică şi era parcat. Şoferul nu se afla în zonă. Autorităţile din judeţul Hunedoara au făcut demersuri pentru identificarea şoferului. Acesta ar fi explicat că are cazare în […] Articolul VIDEO Maşină de teren pe o pârtie din staţiunea Parâng. Explicaţia şoferului apare prima dată în PS News.
Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, o atenționare Cod galben de vânt, lapoviță, ninsoare și polei în mai multe regiuni. Atenţionarea este valabilă în intervalul 01 ianuarie, ora 10:30 – 03 ianuarie, ora 10:00. Potrivit meteorologilor, aria precipitațiilor se va extinde treptat în vestul, centrul și nord-vestul țării, precum și în toate zonele montane și […] Articolul METEO Trei zile de ninsoare, lapoviță și polei. Meteorologii au emis cod galben apare prima dată în PS News.
Donald Trump a apărut cu vânătăi pe mâna stângă. S-au relansat întrebările despre starea sa de sănătate # PSNews.ro
Noile vânătăi de pe mâna stângă a lui Donald Trump reînvie întrebările despre starea sa de sănătate. Aceasta la aproape un an după ce Trump a devenit cel mai în vârstă preşedinte care a depus jurământul. În cadrul unei serii de evenimente care au avut loc săptămâna trecută, Trump, în vârstă de 79 de ani, […] Articolul Donald Trump a apărut cu vânătăi pe mâna stângă. S-au relansat întrebările despre starea sa de sănătate apare prima dată în PS News.
Prețurile carburanților au crescut în România imediat după miezul nopții, cu până la 34 de bani pe litru. Se reflectă matematic creșterea accizelor decisă de Guvern în vară, care a intrat acum în vigoare. Benzinăria Petrom din zona de sud a orașului Curtea de Argeș afișa, imediat după miezul nopții de 1 ianuarie 2026, prețuri […] Articolul De azi plătiți mai mult pe carburanţi. Cât costă benzina și motorina la 1 ianuarie 2026 apare prima dată în PS News.
Ciprian Ciucu: Voi munci în 2026 astfel încât oraşul nostru să fie bine administrat, cu servicii publice de calitate # PSNews.ro
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, le-a mulţumit bucureştenilor, în mesajul de Anul Nou, pentru încrederea acordată. El a mulţumit ”pentru simţul dumneavoastră civic şi pentru răbdarea pe care o mai aveţi”. ”Voi munci în anul care urmează pentru dumneavoastră astfel încât oraşul nostru să fie bine administrat, cu responsabilitate pentru banul public şi cu servicii publice […] Articolul Ciprian Ciucu: Voi munci în 2026 astfel încât oraşul nostru să fie bine administrat, cu servicii publice de calitate apare prima dată în PS News.
Oana Lasconi, fiica fostei preşedinte USR Elena Lasconi, s-a întors în România și și-a anunțat public afilierea la Partidul Socialist Român. Formațiunea se recomandă continuatoare a Partidului Comunist Român. Drept dovadă, mai multe imagini ale carnetului de partid al Oanei Lasconi au apărut pe Instagram. Este inclus și un story unde aceasta spune că susține […] Articolul Fiica Elenei Lasconi s-a înscris în Partidul Socialist Român apare prima dată în PS News.
ANSVSA, amenzi de aproape 90 de milioane de lei în 2025. Peste 200 de tone de produse alimentare, retrase de la vânzare # PSNews.ro
Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor au dat, în 2025, amenzi de aproape 90 de milioane de lei. De asemenea, ei au emis şi peste 850 de ordonanţe de suspedare şi interzicere a activităţii, temporare sau definitive. Au fost retrase de la vânzare peste 212 tone de produse alimentare diverse, printre care […] Articolul ANSVSA, amenzi de aproape 90 de milioane de lei în 2025. Peste 200 de tone de produse alimentare, retrase de la vânzare apare prima dată în PS News.
Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București a numit-o pe Mihaela Nedelcu într-o funcție de conducere, în ultima zi a anului 2025. Anunţul a fost făcut de jurnalistul Mihai Belu, citat de Mediafax. Numirea Mihaelei Nedelcu este una controversată deoarece numele ei apare într-un dosar de corupție instrumentat de DNA încă din 2017. În […] Articolul Numire controversată la Casa de Asigurări de Sănătate București, în ultima zi din 2025 apare prima dată în PS News.
Peste 500.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Vasile. Obiceiuri şi tradiţii # PSNews.ro
Pe 1 ianuarie, peste 500.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Vasile cel Mare. Este unul dintre cei mai importanţi părinţi ai Bisericii Ortodoxe. Unul dintre cei mai mari teologi creştini, considerat „păzitor de duhuri rele”. Data are o semnificație aparte, întrucât coincide cu începutul noului an. Reprezintă una dintre cele mai importante sărbători […] Articolul Peste 500.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Vasile. Obiceiuri şi tradiţii apare prima dată în PS News.
Bulgaria a trecut la moneda euro. Îngrijorări privind posibile creșteri de prețuri și instabilitate politică # PSNews.ro
Bulgaria s-a alăturat de astăzi zonei euro. A devenit astfel a 21-a țară care adoptă moneda unică europeană. Este o decizie istorică însoțită de îngrijorări legate de posibile creșteri de prețuri și de instabilitate politică. Ţara este deja marcată de proteste şi crize guvernamentale. Bulgaria a visat de multă vreme la aderarea la euro. Guverne […] Articolul Bulgaria a trecut la moneda euro. Îngrijorări privind posibile creșteri de prețuri și instabilitate politică apare prima dată în PS News.
Incendiu cu mare degajare de fum într-un bloc din Alexandria, de Revelion. Trei persoane au suferit atac de panică # PSNews.ro
Pompierii au intervenit, joi dimineaţă, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit într-un apartament din Alexandria, la etajul al doilea. 12 persoane s-au autoevacuat, iar cinci au fost coborâte cu ajutorul autoscării de la etajul al patrulea. Incendiul a fost lichidat în limitele găsite, la nivelul unei camere a apartamentului. ”Au ars, cu degajare mare […] Articolul Incendiu cu mare degajare de fum într-un bloc din Alexandria, de Revelion. Trei persoane au suferit atac de panică apare prima dată în PS News.
Prima aterizare din România, în anul 2026, a fost înregistrată la Aeroportul Internaţional Timişoara, la ora 00:05. Avionul a venit de la Bari, din Italia. Potrivit reprezentanţilor Aeroportului Internaţional Timişoara, prima aeronavă care a aterizat în 2026 în România aparţine companiei aeriene Wizz Air şi a efectuat zborul din Bari spre Timişoara. Aeronava a avut […] Articolul Primul avion a aterizat în România în 2026 la Timişoara apare prima dată în PS News.
„Vă mulţumesc tuturor pentru răbdare şi pentru sacrificiile făcute”. Mesajul lui Ilie Bolojan la trecerea dintre ani # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, într-un mesaj transmis românilor cu ocazia Anului Nou, că anul care se încheie a fost unul dificil. A fost un an în care a fost necesar să se facă ordine în finanţe şi să fie îndreptate neajunsuri. ”Vă mulţumesc tuturor pentru efortul depus să vă susţineţi familiile, pentru răbdare şi […] Articolul „Vă mulţumesc tuturor pentru răbdare şi pentru sacrificiile făcute”. Mesajul lui Ilie Bolojan la trecerea dintre ani apare prima dată în PS News.
VIDEO Explozie în noaptea de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția. Cel puţin 10 persoane au murit # PSNews.ro
Elveţia este în doliu în primele ore ale anului 2026. O explozie într-un bar a provocat cel puţin zece morţi şi mai mulţi răniţi în Crans Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais. BREAKING: Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR — […] Articolul VIDEO Explozie în noaptea de Anul Nou într-o stațiune de schi din Elveția. Cel puţin 10 persoane au murit apare prima dată în PS News.
Mai multe persoane din România au avut noroc la Tragerile Speciale de Anul Nou, a anunțat miercuri seară, Loteria Română. La tragerea suplimentară Loto 5/40 din data de 31.12.2025 s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 425.844 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Urziceni, jud. Ialomița. La tragerea […] Articolul S-a câștigat la Loto de Anul Nou. Tragerile speciale cu noroc apare prima dată în PS News.
Cu speranţa că Anul Nou va fi mai bun decât bătrânul 2025, echipa PS News vă trimite o mulțime de urări de bine, însoţite de îmbrăţişări. Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese! La mulți ani! Articolul La mulți ani, 2026! apare prima dată în PS News.
