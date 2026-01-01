A intrat în vigoare taxa pe coletele din afara UE. Cât se plătește

15:20

Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că 2025 a fost un an greu, cu decizii dificile. El a apreciat însă că s-a reuşit implementarea unor măsuri pentru persoanele vulnerabile. "În 2026 voi rămâne de partea celor care au nevoie de protecţie, de şanse reale şi de instituţii care să fie cu adevărat alături de ei", […]