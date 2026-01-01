PAOK a transferat de la rivala din Grecia » Doi jucători noi pentru Răzvan Lucescu
Gazeta Sporturilor, 1 ianuarie 2026 19:40
PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu, a început anul cu două transferuri. Alb-negrii i-au prezentat oficial pe Alexander Jeremejeff (32 de ani, atacant), luat liber de contract după despărțirea de Panathinaikos, și pe Giannis Sarris (18 ani, mijlocaș), achiziționat de la Modena.Alexander Jeremejeff a semnat pe un an și jumătate cu PAOK. El nu mai era titular la Panathinaikos în ultima vreme, iar în acest sezon a jucat 4 meciuri și a marcat un gol în campionat. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 10 minute
19:50
Transfer la început de 2026 pentru titularul naționalei » Pleacă după 7 ani de la club # Gazeta Sporturilor
Marius Marin, internaționalul român și jucătorul celor de la Pisa, a intrat în ultimele 6 luni de contract cu italienii și acesta ar urma să părăsească fotbalul din „Cizmă”, ba chiar mai mult, fotbalul european.Presa din Italia a scris că mijlocașul român, cu 36 de prezențe pentru echipa națională, a atras interesul echipelor din MLS, prima ligă din SUA, țările din Golf și Australia. ...
Acum 30 minute
19:40
PAOK a transferat de la rivala din Grecia » Doi jucători noi pentru Răzvan Lucescu # Gazeta Sporturilor
PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu, a început anul cu două transferuri. Alb-negrii i-au prezentat oficial pe Alexander Jeremejeff (32 de ani, atacant), luat liber de contract după despărțirea de Panathinaikos, și pe Giannis Sarris (18 ani, mijlocaș), achiziționat de la Modena.Alexander Jeremejeff a semnat pe un an și jumătate cu PAOK. El nu mai era titular la Panathinaikos în ultima vreme, iar în acest sezon a jucat 4 meciuri și a marcat un gol în campionat. ...
19:40
Dinamo București, nevoită să se mute în Sala Polivalentă pentru ultimele două meciuri din Liga Campionilor # Gazeta Sporturilor
CS Dinamo București va disputa ultimele două meciuri din sezonul regulat al Ligii Campionilor la handbal masculin în Sala Polivalentă. Decizia a fost impusă de Federația Europeană de Handbal (EHF).Handbalul masculin la nivel de club este într-o pauză lungă provocată de desfășurarea Campionatului European din Norvegia, Danemarca și Suedia. Sezonul competițional se va relua în luna februarie a acestui an. ...
Acum o oră
19:20
Ionuț Negoiță propune un nume mare pentru echipa națională: „E nevoie de o resetare” # Gazeta Sporturilor
Fostul patron dinamovist, Ionuț Negoiță, acum unul dintre sponsorii „câinilor”, îl susține pe Gică Hagi pentru prima reprezentativă.Românii speră - sau mai degrabă visează! - că vor fi la Campionatul Mondial din vara acestui an de pe tărâm american. Naționala n-a mai ajuns la un asemenea turneu final din 1998! De pe vremea Generației de Aur, când a și trecut de faza grupelor, iar tricolorii lui Gică Hagi au fost eliminați de Croația (0-1). ...
Acum 2 ore
19:00
Echipa care atacă promovarea în Superliga a anunțat transferul de la Petrolul: „Evoluează ca fundaș stânga, mijlocaș ofensiv și aripă dreaptă” # Gazeta Sporturilor
FC Voluntari a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare faptul că l-au împrumutat până în vară pe Cătălin Tolea, jucătorul celor de la Petrolul Ploiești.Este prima mutare din perioada de mercato invernal pentru formația care trage la promovarea în Superliga.Comunicatul oficial al celor de la FC Voluntari: „Transfer confirmat!”„Transfer confirmat!FC Voluntari anunță transferul sub formă de împrumut până în vară al jucătorului Cătălin Ioan Tolea. ...
18:40
Gică Popescu i-a transmis un mesaj clar lui Radu Drăgușin: ce trebuie să facă acum # Gazeta Sporturilor
Fostul mare internațional Gică Popescu i-a dat un sfat lui Radu Drăgușin, revenit pe teren la Tottenham după o absență de 11 luni, cauza de o ruptură a ligamentului încrucișat.Fostul căpitan al naționalei și al Barcelonei l-a sfătuit pe Drăgușin să facă tot posibilul să prindă cât mai multe minute în perioada următoare, indiferent că va rămâne la Tottenham sau va schimba echipa. ...
18:40
Trine Ostergaard s-a transferat la Viborg HK! Ea a decis să plece de la CSM București, după venirea lui Adrian Vasile: „Un pas în spate” # Gazeta Sporturilor
După 3 sezoane, Trine Ostergaard (34 de ani) o va părăsi pe CSM București și se va întoarce în țara ei natală, la Viborg HK. Daneza a dezvăluit că a luat decizia de a-și activa clauza și de a ieși din contractul cu „tigroaicele” după ce a văzut că Helle Thomsen a fost înlocuită cu Adrian Vasile.La finalul anului trecut, Viborg HK a anunțat transferul lui Trine Ostergaard, extrema dreaptă a lui CSM București. ...
18:30
Cristi Chivu face presiuni pentru transferul lui Cancelo » Ce obstacol a apărut și când ar putea debuta la Inter! # Gazeta Sporturilor
Joao Cancelo (31 de ani), fundașul dreapta al lui Al-Hilal, s-ar putea întoarce, după șapte sezoane și jumătate, la Inter. Internaționalul portughez, care s-a certat cu antrenorul Simone Inzaghi la Al-Hilal, mai așteaptă doar ca nerazzurri să ajungă la un acord cu clubul saudit pentru distribuirea salariului. Cristi Chivu speră să-l aibă disponibil la derby-ul cu Napoli, pe 11 ianuarie. ...
18:20
Italienii au renunțat revoluția lui Cristi Chivu la Inter: 7 jucători în pericol de plecare # Gazeta Sporturilor
Presa din Italia a anunțat că 7 jucători pot părăsi Interul lui Cristi Chivu în vară. Unui jucător îi expiră împrumutul, în timp ce 6 se vor afla la final de contract.Jucătorii cărora le va expira contractul fac parte din categoria veteranilor de la echipă. Este vorba despre Yann Sommer, portarul titular, Raffaele Di Gennaro, a treia variantă de portar și jucătorii de câmp Francesco Acerbi, Stefan De Vrij, Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan. ...
Acum 4 ore
18:00
Primul nume pe lista lui Chelsea, după demiterea lui Maresca » Anunțul lui Fabrizio Romano # Gazeta Sporturilor
Chelsea l-a demis pe antrenorul Enzo Maresca în prima zi din 2026, iar conducerea clubului londonez are deja primul nume pe lista variantelor de înlocuitor. E vorba de Liam Rosenior, tehnicianul lui Strasbourg.Clubul din Ligue 1 e deținut de același consorțiu ca Chelsea. Astfel, acționarii echipei londoneze îl cunosc bine pe Rosenior și apreciază ce a făcut la Strasbourg în ultimul an și jumătate. ...
17:50
Naomi Osaka a dezvăluit cum s-a schimbat de când e mamă și care sunt provocările acestei etape: „Nu mai iau lucrurile așa personal” # Gazeta Sporturilor
Naomi Osaka (28 de ani, 16 WTA) va debuta în noul sezon la United Cup, turneu care se desfășoară în 2-11 iunie în Perth și Sydney, două orașe importante ale Australiei. Înainte de startul competiției, japoneza a vorbit despre schimbările care s-au produs în mentalitatea ei după ce a devenit mamă.În 7 iulie 2023, Naomi Osaka a născut o fetiță căreia i-a pus numele Shai. ...
17:40
Carlos Alcaraz, rezumat al anului 2025 fără fostul său antrenor, Juan Carlos Ferrero » Cum au reacționat fanii: „Nerecunoscător!” # Gazeta Sporturilor
Liderul ATP, Carlos Alcaraz (22 de ani), a ales 19 fotografii și un video cu care a ilustrat pe rețelele sociale ceea ce a numit „adevăratul meu 2025”. Fostul antrenor, Juan Carlos Ferrero, nu apare nicăieri.Sextuplu campion de Grand Slam, actual lider mondial, Carlos Alacaraz a încheiat anul 2025 publicând pe rețelele sociale o selecție de 19 fotografii și un video, pe care a intitulat-o „Mi verdadero 2025” – Adevăratul meu 2025 – alături de o inimă. ...
17:30
De la coleg cu Hagi la visul Mondialului 2026! Marian Ivan vrea România sus pe harta fotbalului: „Mereu am fost optimist” # Gazeta Sporturilor
Marian Ivan (56 de ani) a fost coleg de cameră cu Gică Hagi la Campionatul Mondial din 1994. Acum, Ianis Hagi, condus de Mircea Lucescu, speră să ducă România la un nou turneu mondial, de anul viitor, în America, Mexic și Canada.Marian Ivan e observator al Ligii Profesioniste de Fotbal, dar nu ratează niciun moment atunci când poate juca fotbal. Așa a făcut-o și în ultimele zile din 2025 când la Brașov a avut loc „Turneul vedetelor”. ...
17:20
Antrenorul insistă pentru Umit Akdag: cap de listă pentru colosul din Super Lig # Gazeta Sporturilor
Umit Akdag (22 de ani), fundașul central de la Alanyaspor, e dorit insistent de Trabzonspor. După o primă rundă de negocieri, urmează ca reprezentanții celor două cluburi să se pună din nou la masă.Fostul jucător al naționalei U21 a României e dorit în special de Fatih Tekke, antrenorul lui Trabzonspor, care ar fi transmis conducerii clubului că trebuie să-l cumpere pe Akdag. Umit era pe lista campioanei din 2022 încă dinainte de întreruperea competiției în Turcia. ...
17:20
Învinsă categoric de Nick Kyrgios, Aryna Sabalenka vrea revanșa și propune două schimbări de format: „Mi s-a părut puțin dificil” # Gazeta Sporturilor
La câteva zile după ce a fost învinsă de Nick Kyrgios (30 de ani, 671 ATP) în „Bătălia Sexelor”, Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a declarat că vrea revanșa și a propus câteva modificări de format care să facă duelul mai echilibrat.Duminică, 28 decembrie, Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios s-au duelat în Coca-Cola Arena din Dubai, într-un meci demonstrativ numit „Bătălia Sexelor”. ...
17:20
Dezvăluiri despre Mourinho în perioada petrecută la Real Madrid: „L-am văzut făcându-l pe Cristiano Ronaldo să plângă” # Gazeta Sporturilor
Într-un interviu de final de an acordat presei din Italia, Luka Modric a vorbit despre primele sale luni la Milan și impactul pe care Serie A l-a avut asupra sa. De asmenea, croatul a vorbit și despre antrenorii pe care i-a avut în carieră și a povestit un eveniment care îi are în plin plan pe Mourinho și Cristiano Ronaldo. ...
17:00
După un 2025 complicat, Ana Ivanovic s-a descătușat în noaptea de Revelion: „Ai fost cel mai dur profesor” # Gazeta Sporturilor
Ana Ivanovic (38 de ani), fosta jucătoare de tenis din Serbia, a distribuit un mesaj emoționat în seara de Anul Nou.Fosta sportivă a postat un mesaj pe rețelele sale de socializare, unde vorbește despre greutățile de care s-a lovit în 2025, dar și de speranța pe care o aduce 2026.FOTO. Ana Ivanovic, mesaj de Anul Nou+1 FOTORetrasă din tenis în anul 2016, fosta jucătoare de tenis continuă să fie o prezență activă pe rețelele de socializare. ...
17:00
După un an marcat de multe momente dificile, Stefanos Tsitsipas a recunoscut că s-a gândit la retragere: „Am fost foarte speriat” # Gazeta Sporturilor
Stefanos Tsitsipas (27 de ani, 36 ATP) e gata de revenirea pe terenul de tenis, fiind prezent în Perth, Australia, acolo unde va reprezenta Grecia la United Cup. Elenul a vorbit despre finalul anului 2025 și a dezvăluit că a luat în calcul retragerea din activitate, din cauza durerilor de spate.Stefanos Tsitsipas a avut un an modest, marcat de colaborarea fără succes cu antrenorul Goran Ivanisevic și împăcarea cu Apostolos Tsitsipas, tatăl său. ...
16:40
Naționala care a scris istorie la Cupa Africii pe Națiuni: s-a calificat în optimi fără niciun gol marcat! # Gazeta Sporturilor
Cupa Africii pe Națiuni este cunoscută pentru povești, evenimente și personalități extraordinare, iar echipa națională a Sudanului este cu siguranță una dintre ele. În Sudan, din primăvara anului 2023, se desfășoară un război civil, considerat cel mai grav conflict din lume în acest moment. În confruntările brutale dintre armata sudaneză și Forțele de Sprijin Rapid (RSF), aproximativ 150.000 de oameni și-au pierdut viața. ...
16:40
Începe sezonul 2026, dar câte meciuri peste 3 ore au fost în 2025 în circuitul WTA? » Două românce pe listă # Gazeta Sporturilor
Jaqueline Cristian are două meciuri de peste 3 ore disputate în 2025 în circuitul WTA și Sorana Cîrstea 1, lider este germanca Laura Siegemund, iar partida cea mai lungă a avut 3 ore și 33 de minute.La câțiva pași de startul sezonului 2026, cu turneele de la Brisbane (de categorie WTA 500) și Auckland (WTA 250), o privire în urmă spre recent încheiatul an 2025 și partidele sale maraton. ...
16:30
Teodor Lungu (30 de ani), mijlocaș central, a fost prezentat oficial la Unirea Slobozia. Jucătorul moldovean a semnat pe un an și jumătate.Este primul transfer oficial al anului 2026 în Superliga. Lungu a jucat ultima dată la Petrocub, alături de care a câștigat titlul în Moldova în 2024. ...
16:30
Alexandru Dedu vrea să revină la conducerea FRH: „Scopul nu e să câștig alegerile” » Fostul președinte a dat alte nume care ar putea ocupa această funcție # Gazeta Sporturilor
Alexandru Dedu (54 de ani), fostul președinte al Federației Române de Handbal, a anunțat în prima zi a acestui an că va candida din nou pentru funcția pe care a ocupat-o în perioada 2014-2022. În același timp, fostul handbalist din naționala României, și-a exprimat disponibilitatea de a renunța la candidatură în favoarea unor nume importante ale handbalului românesc. ...
16:30
De necrezut » Csikszereda se bate cu Szoboszlai pentru „Momentul sportiv al anului” în Ungaria # Gazeta Sporturilor
Promovarea celor de la Csikszereda în Superliga a ajuns pe lista scurtă a celor mai importante performanțe sportive ale Ungariei în 2025. Borna clubului din Miercurea Ciuc, cu identitate puternic maghiară, a fost inclusă între cele mai importante zece secvențe candidate la titlul de „Momentul sportiv al anului”, în cadrul Galei Sportului Național de la Budapesta, programată pe 12 ianuarie. ...
16:20
Italienii nu se mai îndoiesc de Chivu: „Reînnoirea pare o formalitate, indiferent de ce rezultate va avea cu Inter!” # Gazeta Sporturilor
Cotidianul Tuttosport scrie în prima zi a noului an despre planurile pentru achiziții și plecări la care se gândește Cristi Chivu. Antrenorul lui Inter va renunța la jucătorii ajunși la final de contract și vrea să primenească lotul în ideea de a-și pune în practică sistemul 3-4-2-1 la liderul din Serie A.După ce a fost instalat la Inter, Cristi Chivu nu a primit decât doi jucători. ...
Acum 6 ore
16:00
Sportivul lui Dinamo nu este de acord cu artificiile de Revelion: „Îmi doresc să se interzică” # Gazeta Sporturilor
În fiecare an de Revelion, în spațiul public revine tema artificiilor și a materialelor pirotehnice care sperie animale. Lumea sportului a reacționat pe marginea acestui subiect.Johannes van Heerden, jucător român de rugby cu origini din Africa de Sud, a vorbit în exclusivitate cu Gazeta Sporturilor despre acest subiect controversat. Acesta este împotriva utilizării acestor obiecte, considerând că pot fi un pericol atât pentru animale, cât și pentru oameni. ...
15:40
Mutare-șoc în Premier League?! Enzo Maresca i-a dezvăluit lui Chelsea că a fost abordat de un club rival # Gazeta Sporturilor
Până să plece de la Chelsea, Enzo Maresca (45 de ani) le-a dezvăluit conducătorilor că a fost abordat în mai multe rânduri de Manchester City!Astăzi, în prima zi din noul an, Chelsea l-a demis pe Enzo Maresca. Conducerea avea mai multe nemulțumiri față de antrenorul italian. Jurnalistul Ben Jacobs de la talkSPORT și GiveMeSport dezvoltă:Motivele pentru care Chelsea l-a dat afară pe Enzo Maresca„Una dintre principalele probleme a ținut de staff-ul medical. ...
15:10
Istanbul a fost paralizat în prima zi din an! 500.000 de protestatari pe străzi » Reacția unui fost fotbalist celebru # Gazeta Sporturilor
Sute de mii oameni s-au alăturat joi, la Istanbul, unui miting de Anul Nou privind situația din Gaza, fluturând steaguri palestiniene și turcești și cerând încetarea violențelor în micul teritoriu sfâșiat de război.Peste 500.000 de oameni s-au adunat pe Podul Galata din Istanbul, pentru un marș masiv în sprijinul Palestinei, organizat sub umbrela Alianței Umanității și a Platformei Naționale pentru Voință. ...
15:10
Decizie radicală a Ministerului Sportului din Gabon: echipa națională de fotbal a fost suspendată pe termen nedeterminat, ca urmare a rezultatelor dezamăgitoare de la Cupa Africii pe Națiuni.Gabon a ratat in extremis calificarea la Campionatul Mondial de fotbal, dar prestațiile din preliminarii i-au dat speranțe că va face o figură frumoasă la Cupa Africii pe Națiuni.A urmat o decepție lăsată cu urmări drastice. ...
15:00
Darius Olaru, 27 de ani, e un paradox: dreptaci, mijlocașul ofensiv al campioanei FCSB a înscris de-a lungul carierei mai multe goluri cu piciorul stâng.Olaru a lăsat în urmă accidentarea suferită în urmă cu un an și începe să adune iar cifre. Are 12 goluri produse în stagiunea curentă, 9 reușite și 3 pase decisive. ...
14:30
14:30
Brentford și Tottenham se întâlnesc astăzi, de la ora 22:00, în cadrul unui meci din etapa cu numărul 19 din Premier League. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și și pe platforma de streaming Voyo.Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, se întoarce pe stadionul fostei sale formații, iar Radu Drăgușin este în lotul echipei pentru duelul din această seară. ...
14:20
Provocare literară GSP pentru canotoarele campioane mondiale și europene Simona Radiș și Magdalena Rusu » Ce cărți au ales # Gazeta Sporturilor
Simona Radiș (26 de ani) și Magdalena Rusu (26 de ani) au ales una dintre cele patru cărți de genuri diferite pe care le-au avut în față, în cadrul unei provocări inedite. Pe final de an 2025, poate și la început de 2026, între Sărbători și clipe petrecute alături de cei dragi, e posibil să rămână timp și pentru lectură. Așa că GSP le-a oferit Simonei Radiș și Magdalenei Rusu ocazia să aleagă o carte din cele patru propuse. Toate din genuri diferite. ...
Acum 8 ore
14:00
Liverpool și Leeds se întâlnesc astăzi, de la ora 19:30, în cadrul unui meci din etapa cu numărul 19 din Premier League. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și pe platforma VOYO, în baza unui abonament lunar.Duel interesant în prima zi din 2026. Cele două echipe se întâlnesc la mai puțin de o lună de la ultimul duel direct. Pe 6 decembrie, Liverpool și Leeds au oferit un spectaculos 3-3, pe Ellan Road. ...
13:50
Mijlocașul german Pascal Gross (34 de ani) revine la Brighton, la un an și jumătate după ce „pescărușii” l-au vândut la Borussia Dortmund.În vara lui 2024, după 7 ani la Brighton, Pascal Gross a revenit în țara natală, semnând pe 2 ani cu Borussia Dortmund.Gross a jucat de 66 de ori pentru galben-negri și a contribuit cu 1 gol și 17 pase decisive, dar nu-și va duce contractul la final. ...
13:50
Adnan Golubovic (30 de ani) ar putea evolua din nou în Superliga, după ce s-a despărțit de Dinamo, în vara anului trecut. Portarul care s-a transferat liber de contract la FC Ballkani nu a reușit să se impună la noua sa echipă și este tentat să revină în România, fiind în vizorul celor de la UTA. ...
13:20
Inter Milano, AS Monaco și Braga sunt pe urmele fundașului stânga Marcelo Vaz (18 ani), care activează în prezent la Varesina, în a patra ligă italiană.Pe lista de transferuri a lui Inter, echipa antrenată de românul Cristi Chivu, se află și un promițător jucător guineez. Este vorba despre Marcelo Vaz, fundaș stânga la Varesina, în Serie D, al patrulea eșalon italian. Vaz este eligibil atât pentru reprezentativa din Guinea-Bissau, cât și pentru cea a Senegalului. ...
13:10
Tragedie incomensurabilă în noaptea de Revelion: cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în stațiunea luxoasă de schi Crans-Montana # Gazeta Sporturilor
2026 începe cu o dramă de proporții în noaptea dintre ani în Elveția. Le Constellation Bar din Crans Montana a luat foc ăn jurul orei 1:30, iar incendiul provocat, se pare, de artificiile aprinse în resortul din luxoasa stațiune de schi, ar fi luat 40 de vieți, primul bilanț al autorităților vorbind și despre 100 de răniți, dintre care destui transportați cu elicopterele la spital în stare gravă!S-a întâmplat în inima Alpilor elvețieni. ...
12:50
CR7 > Soție » Postarea de An Nou a internaționalului german i-a amuzat teribil pe fani # Gazeta Sporturilor
La trecerea în noul an, fundașul stânga Maximilian Mittelstadt (28 de ani), internațional german, a publicat reperele lui 2025. Prioritate în lista fotografiilor a avut-o un cadru alături de Cristiano Ronaldo, nu cele de la nuntă.Ultimele zile din 2025 au servit drept prilej pentru ca sportivii să-și prezinte momentele de referință din anul abia încheiat.A făcut-o și Maximilian Mittelstadt, fundașul lui Stuttgart și al naționalei Germaniei. ...
12:40
Dan Negru a văzut audiențele de Revelion, în bătălia Pro TV - Antena 1, și a reacționat! A fost și un duel al foștilor fotbaliști # Gazeta Sporturilor
PRO TV a câștigat duelul audiențelor în noaptea de Revelion, depășind-o pe Antena 1. Ambele televiziuni au avut în platou mai mulți foști internaționali români.Peste 1,9 milioane de oameni au petrecut noapte de Revelion alături de PRO TV, eveniment la care au participat foștii fotbaliști Florin Gardoș și Costel Pantilimon. FOTO. ...
12:10
Alibek în locul lui Munteanu » Cine e uriașul de 1,90 m pe care pariază CFR Cluj pentru postul de atacant # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj nu rămâne descoperită în atac după ce l-a vândut pe Louis Munteanu în SUA, la D.C. United. Ardelenii îl aduc pe Alibek Aliev, un vârf de 29 de ani, care măsoară 1,90 m.Trupa lui Daniel Pancu s-a mișcat repede după ce ieri a bătut palma pentru cedarea lui Louis Munteanu în MLS. Și bifează a doua achiziție a iernii. După extrema de 18 ani Denis Crișan, CFR Cluj îl aduce pe Alibek Aliev. ...
12:10
Spaniolii anunță „prima mare problemă pentru Xabi Alonso” la Real Madrid în 2026 # Gazeta Sporturilor
Xabi Alonso (44 de ani) începe noul an cu mari bătăi de cap, după ce golgheterul lui Real Madrid, Kylian Mbappe, s-a accidentat și va rata cel puțin primul meci din 2026.Miercuri, Real Madrid a anunțat diagnosticul lui Kylian Mbappe, care a fost supus unei serii de investigații după ce a reclamat dureri la genunchiul. Francezul a suferit o entorsă, problemă care-l va ține în afara terenului cel puțin la meciul cu Real Betis, în campionat, pe 4 ianuarie. ...
Acum 12 ore
12:00
Taxează dur artificiile de Revelion: „Mi se pare suficient pentru ca alte civilizații să nu ne contacteze!” # Gazeta Sporturilor
La fiecare Revelion, în dezbaterea publică revine tema artificiilor și a materialelor pirotehnice care sperie micile animale. Lumea sportului a reacționat pe marginea acestui subiect. E demonstrat științific că pisicile, câinii și celelalte animale sunt afectate de zgomotele puternice din noaptea de Revelion. Cei 190 de decibeli pe care îi emit artificiile pot duce la pierderea auzului la animale sau la apariția tinitusului (țiuitul în ureche). ...
11:30
Situație tulbure la Chelsea: antrenorul Enzo Maresca (45 de ani) ia în calcul să plece! Decizia finală va fi luată chiar astăzi, 1 ianuarie, scrie presa din Insulă.Părea că Enzo Maresca a stabilizat-o pe Chelsea, mai ales după cele două trofee cucerite în finalul sezonului precedent, Conference League și Campionatul Mondial al Cluburilor, dar recenta serie de rezultate a dinamitat vestiarul albaștrilor. ...
11:10
Neymar (33 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Santos, unde va evolua încă un sezon, până la 31 decembrie 2026.Vechiul contract dintre Santos și Neymar era scadent la 10 iunie 2026. Părea mai probabil ca Neymar să schimbe campionatul, dar părțile s-au înțeles să prelungească până la finalul anului în care abia am intrat. ...
11:00
Anthony Joshua (36 de ani), un cunoscut boxer britanic, a fost implicat în această săptămână într-un tragic accident petrecut în Nigeria, în urma căruia doi dintre apropiații săi au decedat.Acesta a fost externat dintr-un spital din Lagos, Nigeria, unde fusese internat în urma acestui incident. ...
11:00
Lovitura începutului de an?! Nici Dinamo, nici Craiova, unde poate ajunge Andrei Coubiș în Superligă # Gazeta Sporturilor
Andrei Coubiș, 22 de ani, a fost pe lista „câinilor”, este dorit insistent și în Bănie, dar ar putea semna cu U Cluj zilele următoare! Fundașul crescut la AC Milan nu a impresionat la Sampdoria, dar rămâne atractiv pentru Liga 1Andrei Coubiș, 22 de ani, a revenit în atenție în mercato invernal fiind dorit din nou în Superliga. ...
10:50
Va începe Ferrari 2026 în forță? Șeful Scuderiei, mesaj curios la trecerea în noul an # Gazeta Sporturilor
Directorul Ferrari, Fred Vasseur, anticipează o dezvoltare rapidă a monoposturilor pe parcursul sezonului 2026, odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări tehnice. Francezul este convins că ierarhia din prima cursă, la Melbourne, nu va fi definitorie pentru noul an, un mesaj la libera interpretare a fanilor Scuderiei. 2026 aduce o revoluție în Formula 1. ...
10:30
Tabloul complet al optimilor Cupei Africii » 3 jucători din Superligă au fost eliminați # Gazeta Sporturilor
Meciurile jucate pe 31 decembrie au definitivat tabloul optimilor Cupei Africii pe Națiuni. Dintre cei 7 reprezentanți ai Superligii României, 4 rămân în competiție.Miercuri seara au avut loc ultimele meciuri din grupele Cupei Africii pe Națiuni, cele aferente seriilor E și F. Rezultatele înregistrate au stabilit cine continuă în competiție, respectiv cine merge acasă. ...
10:20
Aflat acasă în vacanță, Zeljko Kopic, 48 de ani, s-a reîntâlnit cu fostul căpitan al „câinilor”, croatul Antun Palic, 37 de ani, iar mesajul i-a impresionat pe suporteri: „Spiritul lui Dinamo la Zagreb”Dinamo a intrat în 2026 de pe locul 4 în Superliga la două puncte de liderul Universitatea Craiova. Sâmbătă, "câinii" merg în cantonament în Lara (Antalya) acolo unde, așa cum GSP. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.