PAOK a transferat de la rivala din Grecia » Doi jucători noi pentru Răzvan Lucescu

19:20

Fostul patron dinamovist, Ionuț Negoiță, acum unul dintre sponsorii „câinilor”, îl susține pe Gică Hagi pentru prima reprezentativă.Românii speră - sau mai degrabă visează! - că vor fi la Campionatul Mondial din vara acestui an de pe tărâm american. Naționala n-a mai ajuns la un asemenea turneu final din 1998! De pe vremea Generației de Aur, când a și trecut de faza grupelor, iar tricolorii lui Gică Hagi au fost eliminați de Croația (0-1). ...