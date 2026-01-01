Trump recunoaște că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât îi recomandă medicii: „Vreau ca prin inima mea să curgă sânge frumos”
HotNews.ro, 1 ianuarie 2026 19:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat Wall Street Journal că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât recomandă medicii săi, informează Reuters. „Ei spun că aspirina este bună pentru subţierea…
• • •
Acum 30 minute
19:40
Acum o oră
19:20
Incendiul din staţiunea de schi Crans-Montana: Primul bilanț prezentat de oficialii elvețieni. Președintele Elveției: „Una dintre cele mai grave tragedii din țara noastră” # HotNews.ro
Petrecerea din noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea elvețiană de schi de lux Crans-Montana s-a încheiat cu „una dintre cele mai grave tragedii pe care le-a trăit” Elveția, a declarat joi președintelui elvețian Guy…
Acum 2 ore
18:50
Kievul anunţă că a înscenat moartea unui şef militar rus care lupta pentru Ucraina. „Felicitări pentru revenirea la viaţă”, îi transmite Kirilo Budanov – VIDEO # HotNews.ro
Ucraina a dezvăluit joi că un comandant militar rus care lupta de partea Kievului, a cărui moarte fusese anunţată săptămâna trecută, este de fapt în viaţă şi că decesul său a fost pus în scenă…
18:40
Cum vor circula trenurile românești în 2026 / Cât va dura călătoria cu trenul între diverse orașe din țară. București-Oradea, în 14 ore # HotNews.ro
În 2026, un tren Intercity București-Cluj va parcurge distanța în aproximativ nouă ore, iar de la Iași la Timișoara călătoria va dura 16-17 ore. Noul Mers al Trenurilor a intrat în vigoare și a venit…
18:20
Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere, cu ajutorul unei asistente medicale, contestă arestul. Când i se judecă cererea # HotNews.ro
Curtea de Apel Alba Iulia va decide săptămâna viitoare dacă menţine sau nu decizia privind arestarea preventivă a femeii acuzate că, ajutată de o asistentă medicală, şi-a ucis mama pentru a moșteni averea. Femeia a…
Acum 4 ore
18:00
Promovarea celor de la Csikszereda în SuperLiga României a ajuns pe lista scurtă a celor mai importante performanțe sportive ale Ungariei în 2025, informează joi GSP.ro. Borna clubului din Miercurea Ciuc, cu identitate puternic maghiară,…
18:00
Plan de evitare a mult-temutului black-out în România. Stocarea dă examen critic în 2026 DOCUMENT # HotNews.ro
Industria încă incipientă, dar aflată în plină dezvoltare, a stocării de energie electrică în baterii din România se pregătește să dea un examen tehnic critic în fața operatorului de transport și sistem Transelectrica. Citește mai…
17:50
Probleme pe pârtiile din Sinaia din cauza frigului. Utilaje şi toalete nefuncţionale, instalațiile au înghețat. La cât au coborât temperaturile # HotNews.ro
Administratorii domeniului schiabil al staţiunii Sinaia se confruntă cu probleme, la început de an, din cauza temperaturilor foarte scăzute care s-au înregistrat la 2000 de metri altitudine, în Bucegi. Joi, în prima zi a anului,…
17:20
Teodor Lungu (30 de ani), fost campion al Moldovei cu Petrocub Hîncești, a fost prezentat la Unirea Slobozia, scrie DigiSport.ro. Mijlocașul care a luat titlul în 2024 în Republica Moldova a ajuns liber de contract…
17:20
VIDEO Momentul în care izbucnește incendiul în barul din stațiunea elvețiană Crans-Montana # HotNews.ro
O înregistrare video surprinsă de martori arată momentul în care tavanul barului Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana, sud-vestul Elveției, se aprinde. Imaginile, care au fost publicate pe rețelele de socializare, au fost preluate…
17:00
LOTO: După tragerile speciale de Anul Nou, reportul la Joker depășește 9 milioane de euro. Când e următoarea extragere # HotNews.ro
Loteria Română a organizat miercuri tragerile speciale loto de Anul Nou, pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 având loc două extrageri. Următoarele trageri loto sunt programate duminică, la Joker fiind în…
16:50
Papa Leon al XIV-lea a avertizat joi, 1 ianuarie, că lumea nu se salvează ascuțind săbii, ci prin iertare și înțelegere, în timpul primei Liturghii din noul an, transmite EFE, citată de Agerpres. Este prima…
16:40
Cele mai căutate cuvinte în 2025. „Suveranitate”, căutat de 100.000 de români pe Dexonline # HotNews.ro
„Sinecură”, „suveranitate” și „suveranism” sunt cele mai căutate cuvinte de către români în 2025 pe Dexonline, potrivit unui bilanț publicat de administratorii site-ului. Pe primul loc în topul căutărilor se află cuvântul „sinecură”, căutat de…
16:40
Rusia spune că va furniza SUA dovezi privind tentativa de atac ucrainean asupra unei reşedinţe a lui Putin # HotNews.ro
Rusia a afirmat joi că a extras şi decodat un fişier dintr-o dronă ucraineană doborâtă la începutul acestei săptămâni, despre care susţine că arată că aceasta viza o reşedinţă prezidenţială rusă şi că va preda…
16:20
Noua linie feroviară de mare viteză din Regatul Unit va fi gata după 2033. Șefii proiectului HS2 vorbesc despre o „resetare fundamentală” # HotNews.ro
Compania care construiește linia de mare viteză HS2 pe unde trenurile vor circula cu 360 km/h între Londra și Birmingham a admis că proiectul nu va fi gata până în 2033 din cauză că lucrurile…
16:20
Peste 700 de persoane au avut nevoie de ambulanţă în București și Ilfov, în noaptea de Anul Nou. Numărul urgențelor, în creștere mare față de anul trecut # HotNews.ro
Peste 700 de persoane au avut nevoie de ambulanţă, în noaptea de Anul Nou, iar dintre acestea, 571 persoane au prezentat urgenţe de cod roşu, ceea ce înseamnă cazuri foarte grave, şi de cod galben,…
16:10
Ce se știe până acum despre tragedia din Elveția. „Am încercat să sparg geamul pentru a ajuta oamenii să iasă” # HotNews.ro
Zeci de oameni au murit și alți circa 100 au fost răniți, majoritatea grav, într-un incendiu care a izbucnit în barul Le Constellation, din stațiunea de schi Crans-Montana, din sud-vestul Elveției, în timpul petrecerii de…
Acum 6 ore
16:00
De ce crede Dan Negru că Antena a pierdut, din nou, lupta audiențelor de Revelion: „E al patrulea an consecutiv. Echipa mea l-a câștigat acolo timp de 23 de ani” # HotNews.ro
Pro TV a fost televiziunea cu cele mai mari audiențe în noaptea de Revelion, în timp ce Antena 1 s-a clasat pe locul al doilea, potrivit Paginademedia.ro. Rezultatele au fost comentate public de prezentatorul Dan…
16:00
Cel mai mare producător auto chinez a avut un an record de vânzări în afara Chinei. Care sunt planurile pentru 2026 # HotNews.ro
BYD, cel mai mare producător auto chinez, a vândut anul trecut 4,6 milioane de vehicule, în creștere cu 7% față de anul trecut. Pentru prima oară compania a vândut peste un milion de mașini în…
15:20
Donald Trump l-a atacat dur pe George Clooney pentru că a obținut cetățenia franceză. Ce mesaj a avut președintele SUA # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, l-a atacat în noaptea de Revelion pe actorul George Clooney pentru că a obținut cetățenia franceză, alături de soția și copiii săi, și chiar a profitat de ocazie pentru a afirma…
15:10
„Oamenii se călcau în picioare ca la Colectiv”. Mărturia cutremurătoare a unui român din Elveția care spune că a intrat în localul cuprins de incendiu pentru a salva oamenii # HotNews.ro
Doi români stabiliți în Elveția au povestit la Digi24 momentele de panică trăite în noaptea de Revelion, după explozia urmată de incendiu dintr-un bar din stațiunea Crans-Montana, soldată cu zeci de morți și răniți, potrivit…
15:10
Târgul Moșilor, parcul de distracții din Vechiul București. Bâlciul era de poveste, cu montagne russe și țuicării, fripturi și limonadă la putină # HotNews.ro
Boxele din care bubuie muzică lăutărească, mustul vândut de pe trotuar, mici și bere dată pe gât printre gogoșari pe care le întâlnești azi la Obor reprezintă doar o palidă rămășiță a ceea ce a…
15:00
Un medicament pentru prevenirea vărsăturilor induse de kinetoză (rău de mişcare) a fost autorizat Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din Statele Unite, devenind primul tratament pentru această afecţiune aprobat în ultimii 40 de ani,…
14:50
Reguli noi pentru șoferii români. Cele mai mari schimbări din ultimul deceniu privind taxarea rutieră, în 2026. Vehiculele grele vor trece la un sistem de plată pe kilometru, rovinieta pentru vehiculele ușoare va fi actualizată # HotNews.ro
Cele mai importante modificări din ultimul deceniu privind taxarea rutieră vor fi aplicate din acest an. Citește mai mult pe Profit.ro.
14:40
„O tânără din Sibiu și-a sărbătorit majoratul în stil regal”, scrie presa locală despre evenimentul la care cadoul în valoarea de 200.000 de euro a fost adus de un cunoscut cântăreț de manele. Majoratul cu…
14:30
Orice plan de călătorie începe cu o întrebare esențială: unde? Echipa CNN Travel a realizat un top al destinațiilor care au mereu ceva special și sunt ideal de vizitat în acest an. Lista celor mai…
Acum 8 ore
13:50
„Ţinea în mâini o lumânare foarte aproape de tavan”. Mărturii din localul dintr-o stațiune de schi din Elveția unde zeci de oameni au murit în incendiu # HotNews.ro
Numărul exact al persoanelor care au murit de Anul Nou în barul din stațiunea elvețiană Crans-Montana este necunoascut și la aproximativ 12 ore de la tragedie. Autoritățile vorbesc însă despre zeci de morți și răniți.…
13:40
Milioane de români au petrecut noaptea de Revelion în fața televizoarelor. Datele publicate de Paginademedia.ro arată cine a dominat audiențele în noaptea dintre ani și cum s-a împărțit atenția telespectatorilor între principalele televiziuni. Pro TV…
13:20
Oamenii ar putea reveni în jurul Lunii, după o absență de 54 de ani – Când va lansa NASA misiunea Artemis II # HotNews.ro
NASA ar trebui să lanseze în februarie misiunea Artemis II care va duce patru astronauți în jurul Lunii, unde oamenii nu au mai ajuns de acum 54 de ani. Au fost numeroase amânări, pot apărea…
13:10
Trump a aflat chiar de la CIA că rușii au mințit: Ucraina nu a vizat palatul lui Putin în atacul cu drone # HotNews.ro
CIA, agenţia de informaţii a SUA, contrazice informațiile pe care Vladimir Putin i le-a transmis recent președintelui american Donald Trump cu privire la presupusul atac ucrainean asupra reședinței sale din regiunea Novgorod. Ucraina nu a…
12:50
Apeluri, mesaje și internet fără taxe suplimentare între UE și Republica Moldova, de la 1 ianuarie # HotNews.ro
Cetăţenii Uniunii Europene aflaţi în Republica Moldova, precum şi cetăţenii moldoveni aflaţi în statele membre ale UE pot suna, trimite mesaje şi utiliza datele mobile fără costuri suplimentare, în aceleaşi condiţii ca în ţara de…
12:10
FOTO/ VIDEO Imagini cu barul din Elveția cuprins de flăcări, în timp ce peste 100 de persoane sărbătoreau Anul Nou. Ce se știe până acum despre tragedie # HotNews.ro
O explozie a avut loc imediat după miezul nopții într-un bar din stațiunea de schi Crans Montana din Elveția, unde peste 100 de persoane sărbătoreau Anul Nou. Poliția elvețiană consideră că aproximativ 40 de persoane…
12:10
HARTĂ Cum a fost vremea în primele ore din 2026. Diferența uriașă între cel mai rece și cel mai cald 1 ianuarie din România # HotNews.ro
Vremea a fost mult mai rece decât de obicei în primele ore din 2026 și nicăieri în țară nu au fost temperaturi pozitive. Cel mai rece a fost la Vârful Omu, -23 de grade Celsius,…
Acum 12 ore
11:50
Armata a ridicat avioane de vânătoare F-16, după un atac rusesc la granița României / Mesaj RO-Alert în Tulcea # HotNews.ro
Două avioane de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate de la sol, joi dimineață, după un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, a transmis…
11:30
Meteorologii anunţă, joi, că precipitaţile se extind în cea mai mare parte a ţării şi sunt aşteptate ninsori în toate zonele, până în 8 ianuarie. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică pentru…
11:30
„Pentru unii copii, fiecare zi e Crăciun”: dulciurile, gustările și sucurile ajung să înlocuiască mesele. Dr. Estera Jeledintan, MedLife: „Mănâncă toată ziua, dar nu cresc” # HotNews.ro
Pentru majoritatea copiilor, Crăciunul înseamnă, pe lângă cadouri, mai multe dulciuri decât de obicei. E firesc: sărbătorile de iarnă sunt un prilej de relaxare a regulilor, de bucurie cu mai puține limite, tocmai pentru că…
11:10
400 de intervenţii ale pompierilor din București și Ilfov în 24 de ore, peste media acestei perioade. S-au produs 38 de incendii, unele în balcoane de blocuri # HotNews.ro
Pompierii de la ISU Bucureşti-Ilfov au avut, în ultimele 24 de ore, 400 de intervenţii, mai mult decât media acestei perioade. S-au produs 38 de incendii, unele dintre ele imediart după intrarea în noul an,…
11:10
Bucureștenii au intrat în anul 2026 cu un episod sever de poluare a aerului, imediat după miezul nopții, pe fondul artificiilor de Revelion. Potrivit Buletin de București, senzorii independenți de monitorizare a calității aerului din…
11:00
„Chinezii devin tot mai agresivi”. De ce ambiția Chinei de a controla Arctica deschide un culoar alarmant spre Statele Unite # HotNews.ro
Submarinele și spărgătoarele de gheață chineze au ajuns tot mai departe în regiunea Arcticii, făcând expediții de cercetare și în jurul apelor din jurul Alaskăi. Pentru SUA, amenințarea la adresa securității naționale devine tot mai…
10:40
Ora de la care TVR difuzează concertul de Anul Nou de la Viena. Cine este românca din orchestra Filarmonicii # HotNews.ro
Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale din lume, este transmis în direct pe TVR 1, astăzi, 1 ianuarie 2026, de la ora 12:15. Din orchestra vieneză…
10:30
Reacția fermă a Taiwanului după exerciţiile militare chineze și promisiunea de reunificare cu China făcută de Xi Jinping # HotNews.ro
„Poziţia mea a fost întotdeauna clară: să apăr cu fermitate suveranitatea naţională”, a transmis, joi, preşedintele Taiwanului, Lai Ching-te. De asemenea, liderul Taiwanului a declarat, într-un discurs televizat, că poziția sa este de a consolida…
10:10
„Zootopia 2” a devenit filmul de animaţie Disney cu cele mai mari încasări din toate timpurile # HotNews.ro
Filmul de animație „Zootopia 2” a depășit pragul de 1,46 miliarde de dolari de încasări la box-office la nivel mondial la sfârşitul lunii decembrie, devenind cel mai profitabil film de animație Disney din toate timpurile,…
10:10
FOTO FBI a confiscat motociclete de 40 de milioane de dolari. Cum arată colecția și cui aparținea # HotNews.ro
Zeci de motociclete de lux, aliniate în hangare din Mexic, au fost confiscate în ultimele săptămâni de către autorităţile locale în cadrul unei anchete care îl vizează pe Ryan Wedding, fost sportiv olimpic canadian la…
10:00
O țară din Europa vrea să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, după modelul Australia # HotNews.ro
„Numeroase studii și rapoarte atestă acum diferite riscuri induse de o utilizare excesivă a ecranelor digitale de către adolescenți”, este justificarea guvernului francez pentru a urma exemplul Australiei, care a interzis pentru prima dată la…
09:30
Serialul „Stranger Things”, care a avut premiera pe Netflix în 2016, s-a încheiat în noaptea de Anul Nou cu al cincilea sezon. Numărul mare de abonați care au intrat pe Netflix să vadă ultimul episod…
09:10
Locuitorii de pe întreg continentul vor avea de luat decizii importante la urne. Euronews analizează principalele teste electorale pentru ţările UE, și nu numai, în 2026. Anul 2025 s-a dovedit unul crucial pentru alegerile cu…
09:10
Kim Jong, către trupele nord-coreene care luptă „pe pământ străin”: „Phenianul și Moscova vă susțin” # HotNews.ro
Într-un mesaj de Anul Nou adresat forțelor armate, liderul nord-coreean Kim Jong Un a salutat trupele care luptă „pe pământ străin” și a reamintit alianța țării sale cu Rusia „În timp ce întreaga țară este…
08:40
Zelenski, în mesajul de Anul Nou către ucraineni: Acordul de pace este gata în proporţie de 90%. Mai rămân 10%, care conțin totul # HotNews.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a spus, în discursul său de Anul Nou adresat naţiunii, că Ucraina vrea încetarea războiului, dar nu cu orice preţ, și că nu va semna un acord de pace „slab”, care nu…
08:40
FOTO Explozie într-o stațiune de schi din Elveția. Mai multe persoane au murit, altele sunt rănite # HotNews.ro
Mai multe persoane au fost ucise și altele rănite în urma unei explozii care a avut loc în noaptea de Revelion, într-un bar din stațiunea de schi Crans Montana, din Alpii elvețieni, au transmis autoritățile…
08:20
Startup-urile românești sau cu fondatori români, deschise în străinătate, au fost active și în 2025: au atras finanțări importante, au anunțat că vor să se extindă pe piețe internaționale sau că dezvoltă noi produse. Cu…
