Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro se va întoarce la închisoare după ce instanţa a respins cererea de arest la domiciliu

Bucureștenii au intrat în 2026 într-un nor de praf de la artificii. La câteva minute după miezul nopții, rețeaua independentă de monitorizare a calității aerului uRADMonitor a înregistrat depășiri abrupte ale particulelor fine PM2.5, cu valori care au urcat până la aproximativ 400 µg/m³ de circa 16 ori peste limita maximă recomandată de Organizația Mondială a […] © G4Media.ro.