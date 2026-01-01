Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro se va întoarce la închisoare după ce instanţa a respins cererea de arest la domiciliu
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro va reveni la închisoare după o serie de intervenţii medicale, după ce Curtea Supremă a respins solicitarea avocaţilor săi de a-şi ispăşi pedeapsa în arest la domiciliu, relatează dpa, conform Agerpres. Instanţa, într-o decizie publicată joi, a declarat că fostul preşedinte trebuie transferat înapoi în celula sa de la sediul […] © G4Media.ro.
Președintele Bulgariei, Rumen Radev: Introducerea monedei euro de la 1 ianuarie, 2026, este ultima etapă importantă în integrarea țării noastre în Uniunea Europeană # G4Media
Bulgaria a aderat la zona euro din 1 ianuarie 2026, devenind al 21-lea stat membru al uniunii monetare. Euro a înlocuit leva bulgară, cu un curs de schimb final stabilit la 1 euro = 1,96 leva la 31 decembrie. Președintele Rumen Radev a declarat în discursul său de Anul Nou: „Introducerea euro este ultima etapă […] © G4Media.ro.
Guvernul schimbă radical finanțarea medicilor de familie din 2026 / Plata per serviciu devine dominantă # G4Media
Finanțarea medicilor de familie 2026 intră într-o nouă etapă, după ce Guvernul a aprobat, în ultima ședință din 2025, o ordonanță de urgență care modifică semnificativ modul de distribuire a fondurilor pentru asistența medicală primară, transmite mediafax.ro. Actul normativ, inițiat de Ministerul Sănătății, prevede că, începând cu 1 ianuarie 2026, doar 25% din bugetul alocat […] © G4Media.ro.
Volodimir Zelenski subliniază că aderarea Ucrainei la UE face parte din garanţiile de securitate la care țara sa aspiră # G4Media
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că aderarea ţării sale la Uniunea Europeană (UE) face parte din garanţiile de securitate la care aspiră Kievul în cadrul eforturilor internaţionale de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei, transmite Agerpres. Declaraţia a fost făcută în contextul în care Zelenski a avut o convorbire cu preşedintele […] © G4Media.ro.
Peste 41.000 de migranți au traversat Canalul Mânecii în Marea Britanie cu ambarcațiuni mici în 2025, în ciuda reformelor Partidului Laburist în materie de azil # G4Media
Este al doilea an cu cele mai multe traversări înregistrate vreodată, însă vremea nefavorabilă de la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie a făcut ca numărul sosirilor cu bărci mici să nu depășească recordul anterior de 46.000 din 2022, relatează The Times. Numărul total de 41.472 de traversări pentru 2025 a fost cu 13% […] © G4Media.ro.
Donald Trump a declarat că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât recomandă medicii săi # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat Wall Street Journal că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât recomandă medicii săi, informează Reuters, conform Agerpres. „Ei spun că aspirina este bună pentru subţierea sângelui, iar eu nu vreau ca prin inimă să îmi curgă sânge îngroşat”, a mărturisit Trump publicaţiei într-un […] © G4Media.ro.
Liderul Corpului de Voluntari Ruși, Denis Kapustin este în viață. Kapustin luptă alături de forțele ucrainene, iar rușii anunțau zilele trecute că acesta a fost ucis pe front # G4Media
Fondatorul și liderul Corpului de Voluntari Ruși – un grup paramilitar de extremă dreapta care luptă alături de forțele ucrainene – este în viață, a afirmat joi agenția de informații militare GUR din Ucraina, la câteva zile după ce Rusia a susținut că acesta ar fi fost ucis pe front. GUR a declarat că serviciile […] © G4Media.ro.
Mărturia unui român stabilit în Crans-Montana care a sărit în ajutor după incendiul devastator din localul Constellation: Ieșeau oameni cu hainele arse pe ei, era haos. Barul are o pivniță, cu o scară foarte abruptă, cu greu reuşesc să treacă două persoane # G4Media
Un român stabilit de 20 de ani în Crans-Montana a fost noaptea trecuta lângă barul unde a avut loc incendiul devastator participând la acordarea primului-ajutor. Într-o declaraţie pentru G4Media.ro, Alexandru a descris ce a văzut şi a auzit, cum arată barul de la subsol dar și despre cum este amosfera acum în staţiunea elveţiană. “Ne-am […] © G4Media.ro.
Judecătoarea Andrea Chiș părăsește Facultatea de Drept a UBB Cluj: Nu mai există cadrul pentru a-mi manifesta valorile # G4Media
Andrea Chiș a anunțat public că părăsește Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, decizia fiind explicată într-o postare amplă pe rețelele de socializare, în care invocă lipsa cadrului necesar pentru evoluția profesională și pentru manifestarea valorilor personale, relatează ActualdeCluj.ro. Fosta magistrată spune că anul 2025 a fost un an lung și greu: „Un […] © G4Media.ro.
Contestaţia femeii din Sibiu acuzată că şi-ar fi ucis mama, judecată de Curtea de Apel în 8 ianuarie # G4Media
Femeia din Sibiu acuzată că şi-ar fi ucis mama, cu ajutorul unei asistente medicale, a depus contestaţie împotriva măsura arestării preventive, cerere care va fi judecată în 8 ianuarie la Curtea de Apel Alba Iulia, relatează Agerpres. „Dosarul privind măsura arestării preventive a femeii din Sibiu cercetată sub acuzaţia că şi-ar fi ucis mama a […] © G4Media.ro.
„Ziua în care Mourinho l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă”, povestită de Luka Modric # G4Media
Luka Modric a oferit un interviu publicației Corrire della Sera, iar printre altele a povestit despre ziua în care Jose Mourinho l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă în vestiar în momentul în care tehnicianul lusitan era antrenor la Real Madrid. Mourinho, un tip dur, dar corect: L-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă Mourinho […] © G4Media.ro.
Primăria Capitalei, despre cei 4 bebeluși născuți în maternitățile bucureștene: Ei sunt semnele bune ale noului an # G4Media
Primăria municipiului București arată câți copii s-au născut în primele ore ale anului 2026: Un băiețel născut la ora 3.00, la Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino”, este primul bebeluș venit pe lume în acest an, în București, la maternitățile Primăriei Capitalei. Are 2,7 kg, e sănătos și născut pe cale naturală. Următorii bebeluși s-au născut […] © G4Media.ro.
Imaginea zilei în snooker: Neil Roberston, cu butelia de oxigen în camera de hotel din Tibet # G4Media
Mark Williams, Neil Robertson și Kyren Wilson s-au pregătit pentru participarea la Masters la „Lhasa Winter Plateau Snooker Challenge” din Tibet, la o altitudine de 3.650 de metri. Mark Williams, Neil Roberston și Kyren Wilson, snooker la 3.650 de metri altitudine în Tibet Robertson a postat de altfel un videoclip în care apare conectat la […] © G4Media.ro.
Minor accidentat în Neamț, pe DN15, de un şofer ucrainean care a prezentat un permis de conducere fals # G4Media
Un minor în vârstă de 8 ani care a traversat prin loc nepermis drumul naţional DN15, în localitatea Vânători-Neamţ, a fost accidentat, joi, de un autoturism condus de un şofer ucrainean care a prezentat poliţiştilor un permis de conducere fals, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ, conform Agerpres. „În urma verificărilor efectuate de […] © G4Media.ro.
Noi trageri loto sunt programate duminică la Joker, la categoria I, fiind în joc un report de 9,03 milioane de euro, iar la Loto 6/49, la categoria I, o sumă de peste 2,57 milioane de euro, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, duminică vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc […] © G4Media.ro.
Infrastructura critică a UE continuă să fie expusă unui risc ridicat de sabotaj, avertizează Kaja Kallas # G4Media
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat joi că infrastructura critică a blocului comunitar rămâne expusă unui risc ridicat de sabotaj, făcând referire la cablul din Marea Baltică ce leagă Finlanda de Estonia, care a suferit o avarie în această săptămână, transmite EFE, conform Agerpres. […] © G4Media.ro.
Donald Trump îl critică dur pe actorul Clooney după ce acesta a primit cetățenia franceză pentru el și familia sa: A obținut mai multă publicitate pentru politică decât pentru filmele sale foarte puține și total mediocre # G4Media
Președintele SUA, Donald Trump, i-a criticat dur pe actorul George Clooney și pe soția sa, Amal (avocată pentru drepturile omului), după ce cuplul a obținut cetățenia franceză, informează Politico. Autoritățile franceze au accelerat acordarea cetățeniei familiei Clooney și copiilor lor pe 26 decembrie, o măsură care a devenit publică la începutul acestei săptămâni. Ministrul francez […] © G4Media.ro.
Papa Leon al XIV-lea a avertizat joi că lumea nu se salvează ascuţind săbii, ci prin iertare şi înţelegere, în timpul primei Liturghii din noul an, care coincide cu cea de-a 59-a Zi Mondială a Păcii, transmite EFE, conform Agerpres. Este prima dată când Leon al XIV-lea petrece un An Nou ca papă, fiind ales […] © G4Media.ro.
Rusia afirmă că va furniza dovezi privind tentativa de atac ucrainean asupra unei reşedinţe a lui Putin # G4Media
Rusia a comunicat joi că a extras şi decodat un fişier dintr-o dronă ucraineană doborâtă la începutul acestei săptămâni, despre care susţine că arată că aceasta viza o reşedinţă prezidenţială rusă şi că va preda informaţiile relevante Statelor Unite, relatează Reuters, transmite Agerpres. Moscova a acuzat luni Kievul că a încercat să lovească o reşedinţă […] © G4Media.ro.
Președintele Iranului, îndemn către autorități să rezolve problemele populație: „Altfel vom ajunge în iad” / Un membru al forțelor paramilitare iraniene a fost ucis în cea de-a cincea zi de proteste la nivel național # G4Media
Protestele s-au intensificat în Iran, manifestanții fiind filmați în timp ce scandau sloganuri în sprijinul exilatului Reza Pahlavi și împotriva regimului islamic în diferite orașe din Iran. Președintele țării a transmis un îndemn către autoritățile de la Teheran, să rezolve problemele populației. Protestele au fost începute în Iran zilele trecute de către studenți și comercianți, […] © G4Media.ro.
Enzo Maresca a avut parte de o surpriză neplăcută în chiar prima zi a anului 2026, tehnicianul italian fiind dat afară de Chelsea. Sosit la clubul londonez în iulie 2024, Enzo Maresca a cucerit Conference League și Cupa Mondială a Cluburilor în primul său sezon la Chelsea. Seria modestă de rezultate din ultima perioadă i-a […] © G4Media.ro.
Max Verstappen și Sergio Perez au fost coechipieri preț de patru sezoane la RedBull Racing, perioadă în care echipa din Milton Keynes a cucerit patru titluri consecutive la piloți. Înainte de revenirea din Formula 1 din acest an cu Cadillac, Perez transmite că a primit un mesaj din partea lui Verstappen. Durerea care nu se […] © G4Media.ro.
Grup de K-pop BTS a anunţat joi că va reveni în luna martie, după o absenţă de mai mulţi ani, odată cu lansarea unui nou album care va preceda un turneu mondial, informează AFP, conform Agerpres. Cel mai mare grup muzical din Coreea de Sud se află în pauză din 2022, perioadă în care membrii […] © G4Media.ro.
După luni întregi de declarații conciliatoare la adresa Kremlinului, președintele SUA, Donald Trump, a transmis un semnal diferit în privința războiului din Ucraina, sugerând că Rusia este principalul obstacol în calea păcii, potrivit The Kyiv Post preluat de MEDIAFAX. În ajunul Anului Nou, Trump a redistribuit pe rețeaua Truth Social un editorial din New York […] © G4Media.ro.
Patriarhul Daniel: Familia şi femeia – rol esenţial în cultivarea şi promovarea identităţii creştine / 2026 a fost proclamat de Patriarhie „Anul omagial al pastoraţiei familiei creştine” şi „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar” # G4Media
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a vorbit despre rolul esenţial pe care familia şi femeia îl au în cultivarea şi promovarea identităţii creştine, în cuvântul rostit joi la Catedrala Patriarhală, cu prilejul proclamării anului 2026 în Patriarhia Română ca „Anul omagial al pastoraţiei familiei creştine” şi „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar”. […] © G4Media.ro.
La aproape 41 de ani (este născut pe 7 ianuarie), Lewis Hamilton continuă să impresioneze prin condiția sa fizică de invidiat. Pilotul celor de la Ferrari vorbește despre ritualul dureros, dar „nenegociabil” din programul său de antrenament: băile cu gheață. Ferrari i-a dat un ultimatum lui Lewis Hamilton Băile cu gheață sunt „răul necesar” din […] © G4Media.ro.
Băncile din Rusia au început să restricționeze temporar retragerile mari de numerar de la bancomate, a raportat RIA Novosti pe 31 decembrie. Potrivit agenției, atunci când rușii încearcă să retragă o sumă semnificativă (suma nu este specificată), tranzacția este blocată. Banca sună apoi clientul și îi cere să confirme acțiunea. După confirmare, angajatul băncii îl […] © G4Media.ro.
Primele mărturii despre tragedia din Crans-Montana: În câteva zeci de secunde, tot tavanul a luat foc de la o lumânare aniversară / Era panică totală, toată lumea țipa / În bar erau circa 200 de tineri de 15 – 20 de ani # G4Media
Emma și Albane, două tinere franceze care au reușit să iasă rapid din barul „La Constellation”, unde a izbucnit incendiul mortal în noaptea de Revelion la Crans-Montana (Elveția), povestesc la postul francez BFMTV despre „mișcarea mulțimii” și „panica” din momentul în care au izbucnit flăcările. „Era panică totală, toată lumea țipa”. Emma și Albane se […] © G4Media.ro.
Acest lucru ar fi fost convenit luni de premierul israelian, Benjamin Netanyahu, și președintele american, Donald Trump, în timpul întâlnirii lor din Florida, potrivit ziarului israelian „Israel Hajom”, citat de La Libre Belgique preluat de Rador Radio România. Potrivit ziarului, echipe specializate din ambele țări lucrează la elaborarea unor „criterii clare, convenite de comun acord” […] © G4Media.ro.
Louis Munteanu va evolua la DC United, în MLS, iar în schimbul atacantului său CFR Cluj va primi o sumă de aproximativ șapte milioane de dolari, după cum informează The Athletic. CFR Cluj va obține 7 milioane de dolari pentru Louis Munteanu Oferta americanilor a fost acceptată de fosta campioană a României, iar gruparea din […] © G4Media.ro.
Lăcusta egipteană nu doar a apărut, ci probabil s-a și stabilit în Ungaria. Este cea mai mare dintre cele 60-70 de specii de lăcuste cunoscute până în prezent în Ungaria, a explicat entomologul Gellért Puskás pentru postul de radio ungar de știri comerciale InfoRádió, transmite Rador Radio România. Membrul Asociaţiei Entomologice din Ungaria a declarat […] © G4Media.ro.
Navă cu legături rusești, reținută după avarierea unui cablu submarin între Estonia și Finlanda # G4Media
O navă de marfă cu legături indirecte cu Rusia a fost reținută miercuri de autoritățile finlandeze, în cadrul unei anchete penale privind avarierea unui cablu de comunicații submarin dintre Estonia și Finlanda. Incidentul ridică noi semne de întrebare privind securitatea infrastructurii critice din regiune, transmite MEDIAFAX. Potrivit site-ului de monitorizare MarineTraffic, citat de postul public […] © G4Media.ro.
Din Ucraina și până în Gaza e probabil ca 2026 să fie un an turbulent în geopolitică – analiză The Times # G4Media
Ritmul galopant al politicii și războiului în 2025 a fost de așa manieră încât până și ciocniri potențial semnificative cum ar fi cea dintre SUA și Venezuela nu mai par decât simple note de subsol ale unui an teribil. Următorul an va fi poate mai puțin sângeros, însă nu se anunță cu nimic mai liniștit. […] © G4Media.ro.
Rusia majorează TVA de la 20% la 22% pentru a spori veniturile statului, în contextul războiului din Ucraina # G4Media
Începutul lui 2026 aduce în Rusia majorarea TVA de la 20% la 22%, pentru a ajuta la finanţarea războiului din Ucraina, sporind presiunile cu care se confruntă bugetele gospodăriilor, transmite DPA preluată de Agerpres. Creşterea TVA ar urma să aducă la bugetul de stat 1.187 de miliarde de ruble, sau aproximativ 15 miliarde de dolari, […] © G4Media.ro.
FOTO | Cum arăta înainte și cum arată acum barul din Elveția în care a avut loc incendiul din noaptea de Revelion, soldat cu circa 40 de morți / Ce se știe despre „Le constellation” # G4Media
Barul lounge Constellation, locul în care a izbucnit incendiul soldat cu numeroase victime la Crans-Montana, este situat chiar în inima stațiunii de schi de lux, la doar câteva minute de mers pe jos de stația inferioară a instalației de transport pe cablu care urcă schiorii spre munte, notează G4Food. Potrivit descrierii de pe site-ul oficial […] © G4Media.ro.
Sezonul 2025 a arătat lumii că Verstappen este cel mai bun pilot din F1, spune managerul olandezului # G4Media
Max Verstappen a avut o cursă de revenire fantastică în sezonul 2025 din Formula 1, unul în care a pierdut titlul mondial pentru doar două puncte (în favoarea lui Lando Norris). Managerul olandezului spune însă că stagiunea trecută a fost una excepțională pentru clientul său: lumea a putut observa fără probleme că este cel mai […] © G4Media.ro.
ANALIZĂ Prima zi a anului în ziarele din România: O călătorie de 140 de ani prin mesaje, evenimente și transformări sociale # G4Media
De la fastul monarhic al secolului al XIX-lea, la retorica socialistă și, ulterior, la griul erei post-comuniste, ziarele au consemnat în primele zile ale anului atmosfera unei societăți într-o permanentă schimbare. Documentele studiate de G4Media prin intermediul aplicației Arcanum schițează o imagine, de multe ori caricaturală, a modului în care românii au perceput și au […] © G4Media.ro.
Ucraina îşi adaugă în arsenal două sisteme Patriot pentru apărarea sa antiaeriană datorită Germaniei # G4Media
Ministerul Apărării din Ucraina a informat joi că şi-a adăugat în arsenal două sisteme Patriot destinate protecţiei oraşelor şi infrastructurii critice datorită cooperării cu Germania, informează EFE preluată de Agerpres. „Două sisteme de apărare antiaeriană Patriot au fost desfăşurate pentru a proteja oraşele ucrainene şi infrastructura critică”, a declarat Ministerul Apărării ucrainean într-un comunicat, subliniind […] © G4Media.ro.
CIA respinge afirmația lui Putin privind atacul ucrainean asupra reședinței sale – surse CNN # G4Media
Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) a evaluat că Ucraina nu a vizat o reședință utilizată de Vladimir Putin, confirmând astfel dezmințirea imediată a Kievului și subminând afirmațiile făcute de Kremlin pe 29 decembrie, au declarat, joi, oficiali americani pentru CNN, transmite MEDIAFAX. Potrivit informațiilor, această evaluare i-a fost prezentată lui Donald Trump de […] © G4Media.ro.
VIDEO Revelion 2026 în centrul Timișoarei: mii de oameni au sfidat gerul pentru Ruslana și Lupii lui Calancea. Artificiile au marcat intrarea în noul an # G4Media
Mii de oameni au ieșit să petreacă Revelionul în centrul Timișoarei, în ciuda temperaturilor de îngheț. Oamenii au început să se adune în zona Târgului de Crăciun odată cu începerea concertelor din Piața Victoriei. De „încălzire” s-au ocupat DJ-ul Sean Norvis și trupa Phaser. Cele mai căutate căsuțe ale târgului, care la Timișoara se închide pe 7 ianuarie, […] © G4Media.ro.
Traficul rutier este blocat joi pe Drumul Naţional 1, la kilometrul 292, în zona Hula Bradului, din cauza unui accident rutier în care sunt implicate trei autovehicule, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu, transmite Agerpres. Din primele informaţii există persoane din cele trei maşini care „au nevoie de evaluare medicală”, a precizat Inspectoratul pentru […] © G4Media.ro.
Iubești pisicile? Iată cum poți fi mereu în preajma lor și să ai parte și de o vacanță de vis: Paradisul pisicilor din Grecia, locul unde poți sta gratis dacă ai grijă de ele / Totul despre programul Syros Cats (FOTO) # G4Media
În sudul Greciei, mai exact pe insula Syros, există un loc unic unde iubitorii de pisici pot trăi câteva luni fără să plătească chirie, câtă vreme au grijă de pisicile de acolo. Este vorba despre un adăpost special amenajat, cu zeci de feline care trăiesc libere, în grădini cu măslini și terase scăldate în soare. Voluntarii primesc […] © G4Media.ro.
Șeful Ferrari, despre sezonul 2026 din F1: „Eu par prost dacă altul face o treabă mai bună” # G4Media
Ferrari își îndreaptă toate speranțele într-un sezon 2026 din Formula 1 în care să pună capăt secetei de 19 ani fără titlul mondial. Fred Vasseur, șeful Scuderiei, lansează un avertisment și spune că deși consideră că echipa de la Maranello se află pe un drum bun cu monopostul pentru acest an, contează mult și ce […] © G4Media.ro.
BREAKING Forțele aeriene române au ridicat de la sol două avioane de luptă F-16 ca urmare a atacurilor rusești cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în prima zi a noului an # G4Media
Forțele aeriene române au ridicat de la sol două avioane de luptă F-16 ca urmare a atacurilor rusești cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, potrivit unui comunicat al MApN. Nu au fost înregistrate drone rusești pe teritoriul românesc. Incidentul a avut loc în jurul orei 10.00. Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată […] © G4Media.ro.
Sinecură, severanitate și suveranism sunt cele mai căutate cuvinte de către români în 2025 pe dexoline. Administratorii site-ului au prezentat topul căutărilor făcute de români în 2025, transmite MEDIAFAX. Pe primul loc se găsește sinecură, cuvânt căutat de 134.000 de oameni. „SINECURĂ, sinecuri, s. f. Slujbă, funcție bine retribuită, care cere muncă minimă sau nu cere […] © G4Media.ro.
Ucraina a doborât de Revelion 176 de drone lansate de Rusia / Guvernatorul instalat de ruși în Herson susține că un atac ucrainean a ucis 24 de persoane # G4Media
Forţele aeriene ale Ucrainei au doborât în noaptea dintre ani şi în zorii zilei de 1 ianuarie 176 de drone lansate de Rusia împotriva teritoriului său, într-un atac în care ţara invadatoare a folosit 205 drone, informează joi EFE preluată de Agerpres. Conform informaţiilor postate pe Telegram de forţele aeriene ale Ucrainei, „inamicul a atacat […] © G4Media.ro.
Capitala, acoperită de un „val toxic” după artificii: vârfuri record de PM2.5 în Berceni și Militari # G4Media
Bucureștenii au intrat în 2026 într-un nor de praf de la artificii. La câteva minute după miezul nopții, rețeaua independentă de monitorizare a calității aerului uRADMonitor a înregistrat depășiri abrupte ale particulelor fine PM2.5, cu valori care au urcat până la aproximativ 400 µg/m³ de circa 16 ori peste limita maximă recomandată de Organizația Mondială a […] © G4Media.ro.
Peste 400 de intervenții ale ISU în București și Ilfov, de Revelion, peste media acestei perioade / Mai multe incendii produse imediat după miezul nopții # G4Media
Șase persoane au fost rănite, două dintre ele fiind duse la spital, în urma unui incendiu ce a izbucnit în noaptea de Revelion într-un apartament de pe strada Bozieni din Capitală, transmite MEDIAFAX. ISU București-Ilfov a anunțat joi că a înregistrat în ultimele 24 de ore 400 de intervenții, peste media acestei perioade, care este […] © G4Media.ro.
Statele Unite au anunţat miercuri că au efectuat noi atacuri aeriene în ultimele 48 de ore împotriva a ceea ce administraţia Trump descrie drept nave implicate în traficul de droguri, omorând cel puţin opt persoane, relatează AFP preluată de Agerpres. Preşedintele american Donald Trump desfăşoară o campanie militară în Caraibe şi Pacific din septembrie, în […] © G4Media.ro.
