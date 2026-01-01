CFR Cluj va încasa 7 milioane de dolari pentru Louis Munteanu, anunță The Athletic

08:40

Rămas fără loc de muncă după ce a fost dat afară de RedBull, Christian Horner (52 de ani) s-a aflat pe lista celor de la Aston Martin. Mutarea nu s-a concretizat, iar Fernando Alonso spune că echipa de la Silverstone îl are deja pe Adrian Newey și nu mai este nevoie de altcineva în structura […] © G4Media.ro.