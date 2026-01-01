VIDEO Revelion 2026 în centrul Timișoarei: mii de oameni au sfidat gerul pentru Ruslana și Lupii lui Calancea. Artificiile au marcat intrarea în noul an
G4Media, 1 ianuarie 2026 12:50
Mii de oameni au ieșit să petreacă Revelionul în centrul Timișoarei, în ciuda temperaturilor de îngheț. Oamenii au început să se adune în zona Târgului de Crăciun odată cu începerea concertelor din Piața Victoriei. De „încălzire" s-au ocupat DJ-ul Sean Norvis și trupa Phaser. Cele mai căutate căsuțe ale târgului, care la Timișoara se închide pe 7 ianuarie, […]
• • •
Acum 10 minute
13:10
ANALIZĂ Prima zi a anului în ziarele din România: O călătorie de 140 de ani prin mesaje, evenimente și transformări sociale
De la fastul monarhic al secolului al XIX-lea, la retorica socialistă și, ulterior, la griul erei post-comuniste, ziarele au consemnat în primele zile ale anului atmosfera unei societăți într-o permanentă schimbare. Documentele studiate de G4Media prin intermediul aplicației Arcanum schițează o imagine, de multe ori caricaturală, a modului în care românii au perceput și au […]
Acum 30 minute
13:00
Ucraina îşi adaugă în arsenal două sisteme Patriot pentru apărarea sa antiaeriană datorită Germaniei
Ministerul Apărării din Ucraina a informat joi că şi-a adăugat în arsenal două sisteme Patriot destinate protecţiei oraşelor şi infrastructurii critice datorită cooperării cu Germania, informează EFE preluată de Agerpres. „Două sisteme de apărare antiaeriană Patriot au fost desfăşurate pentru a proteja oraşele ucrainene şi infrastructura critică", a declarat Ministerul Apărării ucrainean într-un comunicat, subliniind […]
12:50
CIA respinge afirmația lui Putin privind atacul ucrainean asupra reședinței sale – surse CNN
Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) a evaluat că Ucraina nu a vizat o reședință utilizată de Vladimir Putin, confirmând astfel dezmințirea imediată a Kievului și subminând afirmațiile făcute de Kremlin pe 29 decembrie, au declarat, joi, oficiali americani pentru CNN, transmite MEDIAFAX. Potrivit informațiilor, această evaluare i-a fost prezentată lui Donald Trump de […]
12:50
VIDEO Revelion 2026 în centrul Timișoarei: mii de oameni au sfidat gerul pentru Ruslana și Lupii lui Calancea. Artificiile au marcat intrarea în noul an
Mii de oameni au ieșit să petreacă Revelionul în centrul Timișoarei, în ciuda temperaturilor de îngheț. Oamenii au început să se adune în zona Târgului de Crăciun odată cu începerea concertelor din Piața Victoriei. De „încălzire” s-au ocupat DJ-ul Sean Norvis și trupa Phaser. Cele mai căutate căsuțe ale târgului, care la Timișoara se închide pe 7 ianuarie, […] © G4Media.ro.
Acum o oră
12:40
Traficul rutier este blocat joi pe Drumul Naţional 1, la kilometrul 292, în zona Hula Bradului, din cauza unui accident rutier în care sunt implicate trei autovehicule, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu, transmite Agerpres. Din primele informaţii există persoane din cele trei maşini care „au nevoie de evaluare medicală", a precizat Inspectoratul pentru […]
Acum 2 ore
12:00
Iubești pisicile? Iată cum poți fi mereu în preajma lor și să ai parte și de o vacanță de vis: Paradisul pisicilor din Grecia, locul unde poți sta gratis dacă ai grijă de ele / Totul despre programul Syros Cats (FOTO)
În sudul Greciei, mai exact pe insula Syros, există un loc unic unde iubitorii de pisici pot trăi câteva luni fără să plătească chirie, câtă vreme au grijă de pisicile de acolo. Este vorba despre un adăpost special amenajat, cu zeci de feline care trăiesc libere, în grădini cu măslini și terase scăldate în soare. Voluntarii primesc […]
11:40
Șeful Ferrari, despre sezonul 2026 din F1: „Eu par prost dacă altul face o treabă mai bună"
Ferrari își îndreaptă toate speranțele într-un sezon 2026 din Formula 1 în care să pună capăt secetei de 19 ani fără titlul mondial. Fred Vasseur, șeful Scuderiei, lansează un avertisment și spune că deși consideră că echipa de la Maranello se află pe un drum bun cu monopostul pentru acest an, contează mult și ce […]
11:40
BREAKING Forțele aeriene române au ridicat de la sol două avioane de luptă F-16 ca urmare a atacurilor rusești cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în prima zi a noului an
Forțele aeriene române au ridicat de la sol două avioane de luptă F-16 ca urmare a atacurilor rusești cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, potrivit unui comunicat al MApN. Nu au fost înregistrate drone rusești pe teritoriul românesc. Incidentul a avut loc în jurul orei 10.00. Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată […]
11:30
Sinecură, severanitate și suveranism sunt cele mai căutate cuvinte de către români în 2025 pe dexoline. Administratorii site-ului au prezentat topul căutărilor făcute de români în 2025, transmite MEDIAFAX. Pe primul loc se găsește sinecură, cuvânt căutat de 134.000 de oameni. „SINECURĂ, sinecuri, s. f. Slujbă, funcție bine retribuită, care cere muncă minimă sau nu cere […]
Acum 4 ore
11:10
Ucraina a doborât de Revelion 176 de drone lansate de Rusia / Guvernatorul instalat de ruși în Herson susține că un atac ucrainean a ucis 24 de persoane
Forţele aeriene ale Ucrainei au doborât în noaptea dintre ani şi în zorii zilei de 1 ianuarie 176 de drone lansate de Rusia împotriva teritoriului său, într-un atac în care ţara invadatoare a folosit 205 drone, informează joi EFE preluată de Agerpres. Conform informaţiilor postate pe Telegram de forţele aeriene ale Ucrainei, „inamicul a atacat […]
11:00
Capitala, acoperită de un „val toxic" după artificii: vârfuri record de PM2.5 în Berceni și Militari
Bucureștenii au intrat în 2026 într-un nor de praf de la artificii. La câteva minute după miezul nopții, rețeaua independentă de monitorizare a calității aerului uRADMonitor a înregistrat depășiri abrupte ale particulelor fine PM2.5, cu valori care au urcat până la aproximativ 400 µg/m³ de circa 16 ori peste limita maximă recomandată de Organizația Mondială a […]
11:00
Ucraina a doborât de Revelion 176 de drone lansate de Rusia / Guvernatorul rus din Herson susține că un atac ucrainean a ucis 24 de persoane # G4Media
Forţele aeriene ale Ucrainei au doborât în noaptea dintre ani şi în zorii zilei de 1 ianuarie 176 de drone lansate de Rusia împotriva teritoriului său, într-un atac în care ţara invadatoare a folosit 205 drone, informează joi EFE preluată de Agerpres. Conform informaţiilor postate pe Telegram de forţele aeriene ale Ucrainei, „inamicul a atacat […] © G4Media.ro.
10:20
Peste 400 de intervenții ale ISU în București și Ilfov, de Revelion, peste media acestei perioade / Mai multe incendii produse imediat după miezul nopții
Șase persoane au fost rănite, două dintre ele fiind duse la spital, în urma unui incendiu ce a izbucnit în noaptea de Revelion într-un apartament de pe strada Bozieni din Capitală, transmite MEDIAFAX. ISU București-Ilfov a anunțat joi că a înregistrat în ultimele 24 de ore 400 de intervenții, peste media acestei perioade, care este […]
10:00
Statele Unite au anunţat miercuri că au efectuat noi atacuri aeriene în ultimele 48 de ore împotriva a ceea ce administraţia Trump descrie drept nave implicate în traficul de droguri, omorând cel puţin opt persoane, relatează AFP preluată de Agerpres. Preşedintele american Donald Trump desfăşoară o campanie militară în Caraibe şi Pacific din septembrie, în […]
10:00
INTERVIU | Când și unde apar primele referiri la mâncarea românească / Prof. dr. Otilia Hedeșan: „O simplă vizită în supermarketuri este de natură să evidențieze importanța pe care continuă să o aibă carnea, cozonacii ori dulciurile cu tentă festivă"
Excesele legate de mâncare în perioada Crăciunului pe care le facem cu toții, mai mult sau mai puțin, nu sunt deloc specifice epocii contemporane. Și în trecut, de-a lungul istoriei, momentul Crăciunului, ca moment de start al perioadei mai lungi a sărbătorilor de iarnă , era caracterizat prin lungi perioade de post drastic urmate de […]
09:50
Cele mai citite articole pe G4Media în 2025 / Peste 38,4 de milioane de cititori și 305 milioane de vizualizări în total
Alegerile prezidențiale s-au aflat în centrul atenției românilor în anul 2025. Top 20 cele mai citite articole pe G4Media anul trecut reflectă această realitate, dată de miza uriașă a scrutinului prezidențial repetat. Peste 38,4 de milioane de cititori cu aproape 305 milioane de vizualizări s-au informat de pe G4Media în 2025. Iată și topul știrilor, […]
Acum 6 ore
09:10
BREAKING Mai mult persoane au murit în urma unei explozii într-un bar din stațiunea elvețiană Crans Montana, în noaptea de Revelion
Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite în urma unei explozii care s-a produs într-un bar din stațiune de schi Crans Montana din Elveția, potrivit poliției, transmite Sky News. Ziarul elvețiano-german Blick, citând un purtător de cuvânt al poliției, afirmă că a avut loc o „explozie cu cauză necunoscută" la barul Le […]
09:10
Cipru preia joi preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, care se roteşte la fiecare şase luni între cele 27 de state membre ale blocului european, informează dpa preluată de Agerpres. Urmând preşedinţiei Danemarcei, până la sfârşitul lunii iunie reprezentanţii ciprioţi vor conduce reuniuni ministeriale şi vor media în disputele dintre statele membre UE. Este de aşteptat ca […]
09:10
La fel ca în fiecare an, ziua de 1 ianuarie aduce o serie de scumpiri pentru români, dar și taxe noi sau crescute. Și companiile vor avea parte de noi măsuri fiscale, modificări de taxe și noi reguli de urmat. Economedia a făcut o trecere în revistă a principalelor majorări de prețuri care intră în […]
09:00
În anul 2026, alegătorii de pe întreg continentul vor avea de luat decizii importante la urne. Euronews analizează principalele teste electorale care așteaptă UE – și nu numai – în 2026, amintind că anul 2025 s-a dovedit a fi crucial pentru alegerile cu miză mare din Uniunea Europeană, iar România s-a aflat în centrul unor campanii […]
08:40
Rămas fără loc de muncă după ce a fost dat afară de RedBull, Christian Horner (52 de ani) s-a aflat pe lista celor de la Aston Martin. Mutarea nu s-a concretizat, iar Fernando Alonso spune că echipa de la Silverstone îl are deja pe Adrian Newey și nu mai este nevoie de altcineva în structura […]
08:30
Salvamontiștii din țară au intervenit miercuri, în ultima zi din 2025, pentru salvarea a 39 de persoane accidentate în zonele montane, transmite MEDIAFAX. Dispeceratul Național Salvamont anunță că miercuri, 31 decembrie, au fost înregistrate 38 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor. Cele mai multe solicitări, opt, au fost pentru Salvamont […]
07:50
Coletele cu valoare mai mică de 150 de euro, provenite din afara UE, taxate cu 25 de lei începând de astăzi
Fiecare colet cu bunuri având valoare comercială declarată sub 150 euro, provenit din afara Uniunii Europene și care intră pe teritoriul României, va fi taxat cu 25 de lei de la 1 ianuarie 2026, transmite Agerpres. Taxa se aplică coletelor care conțin bunuri livrate în cadrul vânzărilor la distanță pentru produse importate din state sau […]
07:30
Zelenski în mesajul de Anul Nou: „Acordul de pace este 90% gata" / Restul de 10% „conţine totul, de fapt"
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat miercuri seară în discursul său de Anul Nou că acordul de pace pentru încheierea conflictului cu Rusia este „90% gata", adăugând că restul de 10% „conţine totul, de fapt", relatează AFP preluată de Agerpres. „Acordul de pace este 90% gata. Au mai rămas 10%. (…) Aceşti 10% conţin totul, […]
07:30
Preşedintele
Acum 8 ore
07:10
Imaginea care definește snookerul anului 2025 este cea în care Zhao Xintong a arătat lumii întregi steagul Chinei la Crucible, după ce a devenit campion mondial. După zeci de ani de investiții masive, China a devenit noua putere a unui sport în care Marea Britanie pierde tot mai mult teren. Avertismentul primit de Ronnie O’Sullivan: […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
21:20
Zohran Mamdani preia mandatul de primar al New Yorkului într-o ceremonie simbolică în metrou / Evenimentul are loc în noaptea de Revelion 2026, în paralel cu celebrarea Anului Nou în Times Square # G4Media
Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, preia oficial miercuri, la miezul nopții dintre ani, mandatul de primar al orașului New York, într-o ceremonie simbolică organizată într-o stație de metrou istorică din Manhattan. Evenimentul are loc în noaptea de Revelion 2026, în paralel cu celebrarea Anului Nou în Times Square, și marchează debutul celui […] © G4Media.ro.
21:10
G4Media vă urează un an nou fericit! La mulți ani! / Vă invităm să rămâneți prietenii și partenerii noștri activi în căutarea adevărului # G4Media
Vă mulțumim profund pentru încrederea acordată, pentru că ne-ați urmărit constant analizele noastre și pentru că, prin prezența dumneavoastră pe site, validați necesitatea unui jurnalism independent și responsabil. Loialitatea dumneavoastră este fundamentul și motivația eforturilor noastre continue. Suntem conștienți că drumul către o societate mai justă, mai transparentă, mai profesionistă și mai prosperă este un […] © G4Media.ro.
20:20
Hidroelectrica anunţă întârzierea facturilor de curent în ianuarie / Lucrări de mentenanță la sistemul informatic # G4Media
Facturile de curent ale clienților Hidroelectrica vor întârzia în luna ianuarie din cauza unor lucrări de mentenanță la sistemul informatic, anunță compania într-un comunicat de presă. ”Hidroelectrica va desfășura în perioada 1 ianuarie – 20 ianuarie 2026, un proiect strategic menit să susțină digitalizarea și creșterea calității serviciilor oferite clienților, operațiune care presupune implementare a […] © G4Media.ro.
20:00
Taxa de salubrizare se scumpește cu 22% în municipiul Sibiu / Zeci de mii de sibieni nu plăteau nici vechiul tarif / Consilier local: ”Creștem tot pentru cei corecți, care plătesc!” # G4Media
Consiliul Local Sibiu a aprobat marți, 30 decembrie, scumpirea taxei de salubrizare pentru sibieni cu 22% începând cu 1 ianuarie 2026, anunță Turnul Sfatului. Decizia a fost luată în urma unor discuții între consilierii locali, reprezentanți ai tuturor partidelor fiind de acord că taxa este plătită doar de parte a populației, iar majorarea îi va […] © G4Media.ro.
19:50
Mesajul lui Putin de Anul Nou: „Credem în victorie. Vom continua să ne atingem obiectivele” / „Suntem uniți în dragostea noastră sinceră, altruistă și devotată pentru Rusia” # G4Media
Rușii vor continua să creeze, să-și atingă obiectivele și să meargă mai departe, pentru binele generațiilor viitoare, pentru binele țării lor mărețe. Acest lucru a fost afirmat de președintele rus Vladimir Putin în discursul său de Anul Nou, conform agenției Tass, citată de Corriere della Sera. „Fie ca tradițiile, credința și memoria noastră să unească […] © G4Media.ro.
19:30
Liderul cecen Kadîrov a fost transportat de urgență la spital / În Ajunul Crăciunului, starea sa de sănătate s-ar fi deteriorat dramatic # G4Media
Liderul cecen Ramzan Kadîrov este internat într-un spital din Moscova, anunță Corriere della Sera. El trebuia să participe la o ședință a Consiliului de Stat prezidată de președintele rus Vladimir Putin pe 25 decembrie. Planurile sale au fost zădărnicite însă de o spitalizare de urgență. Nova Gazeta Europa susține că liderul cecen a călătorit la […] © G4Media.ro.
19:30
Doi schiori au fost salvaţi după ce au fost surprinşi de o avalanşă în Tirol / Au pătruns într-o zonă interzisă # G4Media
Doi schiori au fost salvaţi după ce au fost surprinşi de o avalanşă, miercuri după-amiază, în Kitzbuehel, în landul alpin austriac Tirol, au relatat media locale, citate de agenţia Xinhua. Avalanşa ar fi fost declanşată chiar de schiori, transmite Agerpres. Trei schiori au pătruns într-o zonă interzisă şi s-au îndreptat spre un depozit de zăpadă, […] © G4Media.ro.
19:30
Lukașenko susține că Putin ar fi fost vizat de un atentat în Africa de Sud / Liderul rus nu a mai mers, iar Rusia a fost reprezentată la summit de Serghei Lavrov # G4Media
Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a declarat că l-a avertizat personal pe omologul său rus, Vladimir Putin, cu privire la riscul unui atentat în timpul unei posibile deplasări în Africa de Sud, unde urma să participe la summitul BRICS, anunță Mediafax. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții cu jurnaliștii și au fost relatate de […] © G4Media.ro.
19:10
Regina Camilla a relatat cum a fost agresată în adolescenţă de un bărbat, într-un tren / ”M-a atacat, iar eu am ripostat” # G4Media
Regina Camilla a Marii Britanii a povestit în premieră, într-un interviu acordat BBC, cum s-a luptat în adolescenţă cu un bărbat care a atacat-o într-un tren, o agresiune în urma căreia a fost „foarte furioasă”, transmite Agerpres, care preia Reuters. „Când eram adolescentă, am fost atacată într-un tren… Îmi amintesc că la momentul respectiv am […] © G4Media.ro.
19:00
Doi turişti au fost răniţi după ce s-au răsturnat, miercuri, cu un ATV în Arieşeni, zona Galbena, la limita dintre judeţele Alba şi Bihor, transmite Agerpres. „Ultima zi din an a găsit salvatorii montani ai Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Alba în teren. Echipa de serviciu de la Baza Salvamont Arieşeni-Vârtop a fost solicitată să intervină […] © G4Media.ro.
18:40
Planul lui Viktor Orban pentru 2026: ”neutralitatea” Ungariei / „Voi căuta un mandat pentru a menţine Ungaria în afara războiului” / „Europenii au respins pacea şi au ales războiul” # G4Media
Alegerile legislative care se vor desfăşura în anul 2026 în Ungaria vor fi un referendum prin care această ţară va decide dacă îşi păstrează neutralitatea sau se aliniază politicilor Bruxelles-ului privind migraţia, chestiunile de gen sau susţinerea Ucrainei în războiul cu Rusia, a estimat miercuri premierul ungar Viktor Orban, într-un interviu la final de an, […] © G4Media.ro.
18:20
Pană generală de curent la Buenos Aires / Momentul a coincis noi creşteri ale tarifelor la energie electrică / Locuitorii şi proprietarii de magazine au bătut în oale şi tigăi în semn de protest # G4Media
Aproape un milion de clienţi au rămas fără curent electric, miercuri dimineaţă, în Buenos Aires şi în zonele limitrofe pe fondul creşterii cererii de energie în contextul unui val de caniculă din emisfera sudică, transmite Agerpres, care citează AFP. Furnizorul privat de energie electrică Edesur a raportat că alimentarea cu energie electrică a fost restabilită […] © G4Media.ro.
18:10
Raport al Băncii Mondiale: Continentele Pământului pierd apă dulce într-un ritm alarmant / Apa din patru bazine olimpice dispare în fiecare secundă # G4Media
Continentele Pământului pierd apă dulce într-un ritm fără precedent, potrivit unui nou raport publicat de Banca Mondială pe 4 noiembrie, bazat pe 22 de ani de date colectate de misiunea GRACE a NASA, relatează Mediafax. Conform concluziilor, în fiecare secundă, continentele pierd un volum de apă dulce echivalent cu patru bazine olimpice, un fenomen care […] © G4Media.ro.
18:00
Fostul primar din Sâmbăta de Sus (PSD), trimis în judecată pentru abuz în serviciu / E acuzat că a vândut terenurile comunității și a luat banii # G4Media
Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a dispus trimiterea în judecată a unui fost primar al comunei Sâmbăta de Sus, cercetat pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, informează Mediafax. Potrivit procurorilor, cauza a fost preluată la data de 6 iunie 2025, iar […] © G4Media.ro.
17:40
Tombolă cu un portret Picasso, evaluat la peste 1 milion de euro / Poate fi câștigat cu 100 de euro / Banii strânși vor finanța cercetarea în domeniul bolii Alzheimer # G4Media
Un tablou semnat de Pablo Picasso, evaluat la peste un milion de euro, este scos la o tombolă caritabilă internațională, iar banii strânși vor finanța cercetarea în domeniul bolii Alzheimer, scrie Mediafax. Un portret realizat de Pablo Picasso în 1941, intitulat Tete de femme, va fi oferit printr-o tombolă caritabilă organizată de Fundația Franceză pentru […] © G4Media.ro.
17:20
Mesajul de Anul Nou al președintelui Nicușor Dan: ”Reforma, responsabilitatea și competența nu pot rămâne simple declarații de intenție, ci obligații ale statului față de fiecare român” # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre reforme și despre o administrație eficientă în mesajul său pentru români, cu ocazia Anului Nou. ”În pragul unui nou an, ne oprim pentru câteva clipe și privim cu luciditate și onestitate atât spre drumul parcurs, cât și spre responsabilitatea viitorului care ne așteaptă. Anul 2025 a fost un […] © G4Media.ro.
17:10
Peste 212 tone de carne, ouă și lactate, retrase de la raft în 2025 / ANSVSA: ”Regulile există pentru a proteja consumatorul” # G4Media
Alexandru Bociu, președintele Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a prezentat bilanțul activității din acest an, oferind inclusiv date cu privire la rezumatul tuturor controalelor desfășurate, dar și a demersurilor instituției, anunță Mediafax. „Într-un context dificil, am demonstrat că sistemul național sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor este funcțional, credibil și capabil să […] © G4Media.ro.
17:00
Zăpadă de peste jumătate de metru la Bâlea Lac / Circulația auto e deschisă până la Bâlea Cascadă / Risc însemnat de producere de avalanşe: gradul trei din cinci # G4Media
Cel mai mare strat de zăpadă măsurat, miercuri, în judeţul Sibiu de meteorologii de la Serviciul Regional de Prognoză a Vremii (SRPV), este de 65 de centimetri, în zona turistică Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraşului, transmite Agerpres. Potrivit buletinului nivometeorologic transmis miercuri de SRPV Sibiu, la Bâlea Lac este […] © G4Media.ro.
16:50
Pentru motocicliști, casca are un rol complex, situat la intersecția dintre siguranță, confort și stil. Importanța acesteia variază considerabil de la un rider la altul, însă experiența arată că, pe măsură ce nivelul de implicare în motociclism crește, crește și atenția acordată echipamentului de protecție, în special căștii. Specialiștii din domeniu subliniază că prioritatea absolută […] © G4Media.ro.
16:40
250 de kilometri de autostradă și drumuri expres ar urma să fie dați în folosință în 2026 / Va fi inaugurat un nou tronson pe Autostrada Sibiu – Pitești # G4Media
CNAIR și-a propus ca în anul 2026 să se dea în folosință 250 de kilometri noi de autostradă și drum expres. Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, care a prezentat pe pgina sa de Facebook bilanțul anului în curs și prioritățile pentru perioada următoare. ”Rezultatele din 2025 nu sunt doar […] © G4Media.ro.
16:30
Aproape 150 de tone de articole pirotehnice au fost confiscate de poliţişti în ultimele 3 luni / Au fost începute 927 de dosare penale # G4Media
Poliţiştii de la Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au confiscat, în ultimele trei luni, aproape 150 de tone de articole pirotehnice, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București. Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, în perioada 22 septembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase desfăşoară, la nivel […] © G4Media.ro.
16:20
The Telegraph: Maia Sandu este „Liderul Mondial al Anului” / ”De trei ori în ultimele 14 luni, Kremlinul a complotat pentru a o învinge la urne” # G4Media
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a fost desemnată de publicația britanică The Telegraph „Liderul Mondial al Anului”. Jurnaliștii britanici au apreciat rolul său decisiv în apărarea democrației și în contracararea presiunilor și ingerințelor Federației Ruse. The Telegraph descrie într-un articol parcursul Maiei Sandu până la câștigarea mandatelor de președinte, și felul în care aceasta a […] © G4Media.ro.
16:00
Primăria Ciorani din Prahova rămâne fără primar / Daniel Nicodim a fost condamnat pentru furtul buletinelor de vot, iar prefectul i-a revocat mandatul # G4Media
Prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim, a emis ordinul de încetare a mandatului primarului de la Ciorani, Marin Voicu, în contextul în care acesta a fost condamnat la închisoare cu suspendare în dosarul care vizează furtul unor saci cu buletine de vot din arhiva Judecătoriei Mizil, transmite Agerpres. Prefectul a precizat miercuri că a emis în […] © G4Media.ro.
15:50
Xi Jinping: ”Reunificarea patriei” este inevitabilă după exercițiile militare de lângă Taiwan / „China se află întotdeauna de partea dreaptă a istoriei” # G4Media
Președintele Chinei, Xi Jinping, a reafirmat în mesajul său de Anul Nou 2026 obiectivul strategic al Beijingului privind Taiwanul, declarând că „reunificarea patriei” este inevitabilă și „de neoprit”, notează Mediafax. Declarația liderului chinez vine la scurt timp după anunțul oficial privind finalizarea unor ample exerciții militare desfășurate de China în jurul insulei Taiwan. În discursul […] © G4Media.ro.
