A reprezentat România la Campionatul Mondial, acum e polițist: "Am dat examenul, l-am luat. Acum sunt subcomisar"
Sport.ro, 1 ianuarie 2026 20:50
A reprezentat România la Campionatul Mondial, acum e polițist: "Am dat examenul, l-am luat. Acum sunt subcomisar"
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
21:30
Decizia luată de fanii lui Chelsea după ce au aflat despre problemele de sănătate ale lui Dan Petrescu # Sport.ro
Dan Petrescu s-a confruntat în ultima perioadă cu probleme grave de sănătate.
Acum 15 minute
21:20
Codașă și fără victorie în Premier League, Wolverhampton cere o avere pentru transferul starului de la echipă! # Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
Acum 30 minute
21:10
Tricolorii merg în America, dar nu pentru Mondial! A scris istorie pentru echipa sa, dar poate ajunge în MLS # Sport.ro
Louis Munteanu, unul dintre cei mai promițători jucători ai echipei naționale, a decis să plece din Superliga și să semneze cu D.C. United, în MLS, campionatul Statelor United ale Americii.
Acum o oră
20:50
A reprezentat România la Campionatul Mondial, acum e polițist: "Am dat examenul, l-am luat. Acum sunt subcomisar" # Sport.ro
A reprezentat România la Campionatul Mondial, acum e polițist: "Am dat examenul, l-am luat. Acum sunt subcomisar"
20:50
Portarul brazilian al „cormoranilor“ era să pășească, în 2026, cu o eroare prin care să-și ruineze echipa.
20:40
Până acum, campioana României nu a făcut deloc un sezon bun în Champions League.
Acum 2 ore
20:20
Cupa Mondială 2026 va avea un format nou, cu 48 de echipe şi 104 meciuri, fiind programată în perioada 11 iunie - 19 iulie.
20:20
România – Ungaria, posibil meci incendiar în 2026: Liga Națiunilor ne poate aduce o grupă infernală! # Sport.ro
Marele meci al anului pentru naționala va fi barajul cu Turcia, la Istanbul, pe 26 martie. Până atunci însă, ne așteaptă un alt eveniment major.
20:10
Anunțul momentului! Horațiu Moldovan poate ajunge direct în Champions League. Negocierile sunt avansate # Sport.ro
Horațiu Moldovan schimbă echipa în această iarnă.
19:50
Toni Kroos a vorbit despre Cupa Mondială 2026.
19:40
A fost spectacol și în ultima etapă a anului 2025 din NBA.
19:40
Handbalul, sub zodia alegerilor! Alexandru Dedu a luat decizia și a explicat, pas cu pas, tot ce a gândit # Sport.ro
Meciurile din Liga Florilor și din Liga Zimbrilor se văd pe VOYO și Pro Arena.
Acum 4 ore
19:30
Transferul lui Umit Akdag de la Alanyaspor la Trabzonspor prinde contur cu fiecare zi ce trece.
19:30
Mircea Lucescu îi așteaptă! Doi fotbaliști importanți pentru echipa națională, fără contracte de mult timp # Sport.ro
În vară, nu toți fotbaliștii români și-au găsit contracte, dar ei sunt așteptați să semneze în această iarnă.
19:30
Stoperul roș-albaștrilor e în Maroc, în această perioadă, fiind om de bază în naționala Africii de Sud, la AFCON 2025.
19:10
Camerun și Africa de Sud se luptă pentru calificarea în sferturile de finală, cu doi jucători din Superligă titulari.
19:10
Internaționalul român e într-o postură privilegiată, după ce a stat pe tușă, timp de 332 de zile, în 2025.
19:00
Andrei Rațiu a dezvăluit de ce și-a prelungit contractul cu Rayo în loc să urmărească transferul carierei: ”Asta m-a convins!” # Sport.ro
Andrei Rațiu se află de mai bine de un an pe radarul unor cluburi importante din Europa, însă de fiecare dată a decis să rămână la Rayo Vallecano.
18:40
FCSB, bântuită de fantomele trecutului: un an de la pierderea care i-a răscolit pe campionii României # Sport.ro
Pentru gruparea patronată de Gigi Becali, ianuarie 2025 a venit cu o lovitură dură.
18:30
Transferul a fost oficializat chiar în prima zi din noul an.
18:20
Louis Munteanu, transferul în America vine cu o veste proastă: ce pierde atacantul după plecarea din țară # Sport.ro
În Superliga noastră, vârful de 23 de ani era în centrul atenției, un veritabil star. La DC United însă, el se va lovi de o realitate dură cu care va trebui să se obișnuiască.
18:10
”Extraordinar!” Fotbalistul străin din România care ”nu pierdea nicio minge, nu pierdea niciun duel” # Sport.ro
Sulejman Demollari a făcut parte dintr-o echipă de vis a lui Dinamo, campioană fără înfrângere în sezonul 1991-1992.
18:10
Semn de întrebare la FCSB: titularul echipei lui Becali, rezervat în legătură cu viitorul său: ”Nimeni nu știe!” # Sport.ro
Un titular de la FCSB aruncă o umbră de îndoială în legătură cu viitorul său la echipa patronată de Gigi Becali.
17:50
Au făcut anunțul despre internaționalul român: ”Cel mai bun meci al sezonului! Dumnezeu l-a iertat” # Sport.ro
În ultima zi a anului 2025, Maccabi Haifa s-a impus cu un neverosimil 4-0 în fața celor de la Ashdod, în runda a 16-a din campionatul Israelului.
17:40
După un 2025 de coșmar, în care a înșirat nereușitele fotbalistice, a venit decontul pentru Florinel Coman.
Acum 6 ore
17:20
Dezvăluiri făcute de Luka Modric în Corriere della Sera.
17:10
Louis Munteanu, adevărul dureros din spatele plecării în America: ce arată „transferul anului“ # Sport.ro
Un fotbalist de 23 de ani, un star al Superligii, urmează să semneze cu DC United, după ce va efectua vizita medicală, în Elveția. Această mutare vine, din păcate, ca o „palmă“ menită să ne trezească la realitate. Încă o dată!
16:50
Denis Drăguș s-a decis! În prima zi a anului, a anunțat-o pe Trabzonspor că vrea să schimbe echipa # Sport.ro
În ultima vreme, situația lui Denis Drăguș a fost una incertă.
16:50
Echipa antrenată de român a încheiat anul 2025 în fotoliul de lider în Serie A.
16:30
Un club din Premier League și-a demis antrenorul în prima zi a noului an.
16:30
El este favorit să devină antrenorul lui Chelsea după demiterea lui Maresca! Salt din Ligue 1 în Premier League # Sport.ro
Meciurile din Premier League și Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
16:20
Internaționalul român a revenit pe teren, duminică trecută, după o absență de 11 luni, iar diseară (ora 22:00) poate bifa prima sa apariție, în 2026, în meciul Brentford – Tottenham, live și în exclusivitate pe VOYO.
16:00
Englezii au aflat prin ce trece Dan Petrescu: cum au reacționat după ce au văzut imaginile cu „Bursucul” # Sport.ro
Presa din Marea Britanie a văzut ultimele imagini apărute cu Dan Petrescu.
15:40
Adnan Golubovic ar putea reveni în Superliga la doar câteva luni după despărțirea de Dinamo.
Acum 8 ore
15:20
Nu e glumă! Naționala se dizolvă după dezastrul de la Cupa Africii. Tot staff-ul, dat afară # Sport.ro
Naționala Gabonului traversează unul dintre cele mai negre momente din istoria sa.
15:10
Roș-albaștrii au încheiat anul în a doua jumătate a clasamentului.
15:10
Costel Pantilimon a numit formația care l-a dezamăgit cel mai mult din acest sezon de Premier League.
14:40
Jucătorul grec Stefanos Tsitsipas a declarat că a luat în considerare să se retragă din tenis din cauza unei accidentări serioase la spate în sezonul competiţional din 2025, conform BBC.
14:30
FCSB a încheiat anul calendaristic în a doua jumătate din clasamentul Superligii României.
14:30
Barcelona este foarte aproape de a bifa primul transfer al iernii.
13:50
Golgheterul din eșalonul secund e aproape de lumina Superligii.
13:50
Radu Drăgușin ar putea pleca de la Tottenham în această iarnă.
Acum 12 ore
13:30
Ioan Andone a numit principala candidată la titlu: ”E clar favorită dacă nu se întâmplă asta” # Sport.ro
Universitatea Craiova a terminat anul în fruntea clasamentului din Superliga României.
13:30
Gabi Balint: "Turcia are 60% șanse în barajul cu România". Secretul adversarilor + Doi jucători remarcați # Sport.ro
Gabi Balint a stat de vorbă cu Sport.ro.
13:20
Napoli a pus ochii pe un star de la Bayern Munchen și vrea să se întărească.
13:10
Sorin Bobeică, IT-istul român câștigător de Half Ironman! "El e talismanul meu" / "Recunosc, am emoții" # Sport.ro
La 45 de ani, triatlonistul Sorin Bobeică trăiește cel mai bun sezon al carierei sale.
13:10
Ardelenii aduc un nou vârf pentru a acoperi golul lăsat de românul plecat în MLS.
12:50
Patronul campioanei promite că va scoate bani din buzunar pentru un nou transfer.
12:40
Sergio Ramos se pregătește să revină în Europa, la numai jumătate de an după ce a ajuns în Mexic.
12:40
Emanuel „Mani” Gyenes va participa din nou la Raliul Dakar. Aceasta va fi a 16-a participare a sa la competiţia descrisă de organizatori drept foarte grea.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.