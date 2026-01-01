Jucătorul din naţionala României, gata de transfer! E asaltat de oferte “foarte bune financiar”

22:10

În condiţiile în care Radu Drăguşin (23 de ani) e asaltat de oferte din Serie A, Gică Popescu (58 de ani), la rândul lui fost jucător al lui Tottenham, i-a transmis fundaşului naţionalei ce trebuie să ia în primul rând în calcul dacă alege să plece de la Spurs. “Baciul” consideră că cel mai important […] The post Gică Popescu, sfat pentru Radu Drăguşin! Care trebuie să fie cel mai important criteriu în alegerea echipei appeared first on Antena Sport.