Gică Popescu a anunțat că Ianis Hagi pleacă deja de la Alanyaspor!
Fanatik, 1 ianuarie 2026 21:50
Care este planul lui Ianis Hagi? Gică Popescu a vorbit despre cariera mijlocașului român și anunță că ar putea pleca de la Alanyaspor mai repede de cât se anticipa.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
22:30
Probleme cu transferul lui Ianis Stoica în Portugalia. FIFA intervine pentru a rezolva situația. „Așteptăm să ne vină răspunsul și să încasăm banii. N-am primit niciun ban”.
Acum 30 minute
22:10
Cum și-a petrecut Anamaria Prodan Revelionul în Republica Dominicană. Petrecere atipică pentru impresar # Fanatik
Ce a făcut Anamaria Prodan la trecerea dintre ani, în Republica Dominicană. Celebra femeie de afaceri urmează să apară în competiția sportivă Survivor România.
Acum o oră
21:50
Care este planul lui Ianis Hagi? Gică Popescu a vorbit despre cariera mijlocașului român și anunță că ar putea pleca de la Alanyaspor mai repede de cât se anticipa.
Acum 2 ore
21:30
Fanii jocurilor video au așteptat cu sufletul la gură lansarea simulatorului Football Manager 2026, dar versiunea propusă de Sports Interactive i-a dezamăgit profund pe gamerii din întreaga lume.
21:10
Cum l-a păcălit Sabin Ilie pe Jay-Jay Okocha: “Am făcut pariu pe 10.000 că nu îmi dă niciuna din cinci de la punctul cu var!” # Fanatik
Sabin Ilie, poveste fabuloasă în studioul FANATIK SUPERLIGA. Cum l-a păcălit pe celebrul Jay-Jay Okocha într-un pariu făcut pe 10.000 de euro
21:00
Imagini horror! Atacantul care a jucat la EURO în România – Slovacia a avut nevoie de o mască cu oxigen după o accidentare teribilă. Video # Fanatik
Probleme la un meci din Championship. Un fotbalist a suferit o accidentare extrem de dureroasă. Medicii au fost nevoiți să îi pună mască cu oxigen jucătorului.
20:50
Jucătorul pe care Mircea Lucescu insistă să-l aducă la naționala României, aproape de transferul vieții: ”E primul nume de pe listă” # Fanatik
Un jucător pentru care se fac eforturi mari să îmbrace tricoul naționalei României este la un pas de un transfer de top. Despre cine este vorba și unde ar putea ajunge.
Acum 4 ore
20:30
Rival de temut pentru Gino Iorgulescu la şefia LPF?! Conducătorul din SuperLiga, anunţ ferm: “Dacă săptămâna viitoare ar fi alegeri, aş candida!” # Fanatik
Viitoarele alegeri LPF vor avea loc în anul 2027. Gino Iorgulescu conduce Liga din 2013, când i-a luat locul lui Dumitru Dragomir, dar va avea concurenţă puternică la următoarele alegeri.
20:10
Giovanni Becali, lecții de mafiot: „Dacă mori în pușcărie și nu în patul tău, alături de cei dragi, nu mai ești șmecher!” # Fanatik
În direct, în emisiunea Giovanni Show, Ioan Becali a explicat care este marea diferență între marii mafioți ai lumii, și anume felul în care își petrec ultimele ore din viață.
20:00
Fanii lui Chelsea nu l-au uitat pe Dan Petrescu, bolnav de cancer! Ce se pregătește pe Stamford Bridge în cinstea românului # Fanatik
Fanii lui Chelsea nu au uitat de perioada în care Dan Petrescu strălucea în tricoul echipei londoneze. Ce au pregătit suporterii pentru a-l susține pe fostul fundaș.
19:50
Experienţa Arsenal, decisivă pentru Cătălin Cîrjan: “A contat foarte mult că am crescut acolo!”. Poate să ia titlul alături de Dinamo?! # Fanatik
Cătălin Cîrjan, detalii despre perioada petrecută la Arsenal Londra. Ce planuri are căpitanul lui Dinamo pentru anul 2026. „Ne dorim titlul. Vrem să fim acolo și să câștigăm fiecare meci”
19:30
Este prima dată când se întâmplă așa ceva în Premier League! Borna stabilită de Enzo Maresca după plecarea de la Chelsea # Fanatik
Surpriza începutului de an! Enzo Maresca e plecat de la Chelsea. Antrenorul italian și-a dat demisia chiar în prima zi a anului 2026. Cine ar putea să îi ia locul.
19:10
Un fotbalist român de națională ar putea schimba echipa în această iarnă. Mai multe cluburi s-au interesat de situația jucătorului. Unde este dorit mijlocașul.
19:00
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu # Fanatik
Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi şi Adrian Mutu au fost nestematele fotbalului românesc, valori internaționale incontestabile. Dar v-ați gândit vreodată cât ar fi costat ei în ziua de azi?
18:50
Fotbalul oferă un nou episod cu adevărat ireal. Guvernul unei țări a luat decizia să suspende echipa națională care tocmai a participat la un turneu final.
Acum 6 ore
18:30
Lupta pentru alegerile FRH se ascute din prima zi a anului! Alexandru Dedu şi-a anunţat candidatura şi va lupta împotriva lui Constantin Din # Fanatik
În 2026 vom avea alegeri pentru preşedinţia FRH, iar lupta se ascute din primele zile ale anului. Constantin Din va avea concurenţă puternică, Alexandru Dedu anunţându-şi candidatura.
18:10
Ce lovitură a dat Răzvan Lucescu în prima zi din 2026! PAOK l-a transferat pe jucătorul marii rivale # Fanatik
PAOK Salonic a oficializat primul transfer al iernii de la marea rivală din campionat! Întăriri pentru Răzvan Lucescu în mercato de iarnă, chiar în prima zi din 2026
17:00
Cum a vrut Mitică Dragomir să fugă din ţară pe vremea lui Ceauşescu: “Aveam 1,8 milioane de dolari în geantă! M-au turnat la Postelnicu” # Fanatik
Mitică Dragomir a povestit cum, în anii ’80, era gata să fugă din România comunistă, având asupra lui aproape două milioane de dolari. Dezvăluiri spectaculoase despre Postelnicu.
16:40
Live blog. Cu cine joacă FCSB, Rapid, Dinamo şi Universitatea Craiova amicalele din iarnă. Programul meciurilor # Fanatik
Cu cine joacă echipele din SuperLiga meciurile amicale în perioada de pregătire din iarnă. Programul complet al echipelor din SuperLiga.
Acum 8 ore
16:10
FBI oferă 15 milioane de dolari pentru capturarea unui fost sportiv olimpic. I-au fost confiscate bunuri în valoare de 40.000.000 de dolari # Fanatik
Un fost sportiv olimpic a ajuns pe lista FBI a celor mai căutați infractori din lume! Biroul Federal de Investigații oferă o recompensă de 15.000.000 de dolari pentru orice informație care duce la capturarea sa
15:40
Spurs s-a înțeles cu Crystal Palace! Nu va fi în lot pentru următorul meci și se pregătește de vizita medicală # Fanatik
Tottenham a ajuns la o înțelegere cu Crystal Palace chiar în prima zi din 2026! Urmează negocierile cu jucătorul și vizita medicală pentru a finaliza transferul
15:30
Au vrut să ardă toate peliculele cu Nadia Comăneci la Revoluţie! O fostă sportivă a plecat din ţară după ce fratele ei a fost ucis # Fanatik
Toate peliculele cu performanțele Nadiei Comăneci, inclusiv cea de la Montreal, au fost la un pas să fie arse! Revoluția a venit la fix pentru a salva un capitol important din istoria sportului românesc
15:10
Uluitor! Câți bani a dat Ilie Dumitrescu pentru un buchet de flori înainte de întâlnirea cu o miss: „A umplut taxiul. Nu mai avea loc de bagaje” # Fanatik
Giovanni Becali a rememorat un moment fabulos cu Ilie Dumitrescu, din perioada în care fostul internațional român evolua în Premier League, la Tottenham.
14:50
Efortul pe care Neymar l-a depus pentru Santos nu a trecut neobservat! Superstarul brazilian a semnat și este gata de Campionatul Mondial din acest an
Acum 12 ore
14:10
„Sunt încă victime înăuntru, care sunt efectiv carbonizate, n-au putut fi dezlipite de pe podea”. Mărturia cutremurătoare a românului care a scos morții și răniții din clubul din Elveția # Fanatik
„Sunt încă victime înăuntru, care sunt efectiv carbonizate și n-au putut fi dezlipite de podea”. Mărturia unui român care a intervenit să salveze răniții în urma incendiului din clubul din Elveția.
14:00
ProTV, lider de audienţă de Revelion! Cum se compară cu meciurile FCSB-ului. Reacţia lui Dan Negru după ce Antena 1 a pierdut „bătălia” # Fanatik
ProTV a fost cel mai urmărit post tv din România în seara de Revelion. Dar cum se compară cu meciurile FCSB-ului din preliminariile cupelor europene, transmise de acelaşi post tv.
13:40
El era Gigi Becali din fotbalul românesc interbelic: „A intrat în vestiar și a aruncat geanta cu bani la jucători!” # Fanatik
Cum erau patronii din fotbalul românesc înaintea celor pe care îi cunoaștem astăzi. Cine a fost omul care a intrat la pauza meciului în vestiar și a trântit valiza cu bani.
13:10
Ce au scris jurnaliștii din Marea Britanie când au fost descoperit că Dan Petrescu suferă de cancer. Fostul jucător al echipelor Genoa și Chelsea a stârnit reacții.
13:00
A dat antrenoratul în Bundesliga pe McDonald’s! Turnura incredibilă a carierei unui fost tehnician din Germania # Fanatik
Un fost antrenor din Bundesliga a luat o decizie radicală! A renunțat la postul de tehnician la nivel înalt și a ales o carieră la McDonald’s, celebrul lanț fast-food
12:40
Tragedia de la Colectiv s-a repetat de Revelion! Peste 40 de oameni au murit după o explozie în club. Fostul patron face acuzații grave # Fanatik
Tragedie de Revelion în stațiunea elvețiană Crans-Montana. Cel puțin 40 de oameni au murit și alți 100 au fost răniți după o explozie dintr-un club. Dezastrul seamănă la indigo cu cel petrecut în clubul Colectiv.
12:20
Florin Tănase a revenit în Emiratele Arabe Unite de Revelion! Cum și-au petrecut fotbaliștii de la FCSB seara de Anul Nou # Fanatik
Fotbaliștii de la FCSB și-au petrecut noaptea dintre ani alături de cei dragi, fie că a fost vorba de iubite sau soții. Nici copiii nu au fost lăsați acasă
12:00
Parlamentarii Dianei Șoșoacă cer repatrierea aurului din rezerva națională, aflat la Banca Angliei. Cazurile Rusiei și Venezuelei, invocate de inițiatori # Fanatik
Proiect de lege depus de SOS România pentru repatrierea rezervei de aur depozitată la Banca Angliei. Ce spune BNR despre inițiativa partidului Dianei Șoșoacă
11:50
Radu Drăgușin a revenit pe teren după o accidentare teribilă. Jucătorul lui Tottenham ar putea ajunge în Serie A în această iarnă, iar Fabrizio Romano a venit cu ultimele informații.
11:30
Anul 2026 vine cu o schimbare de antrenor la nivel înalt. Tensiunile dintre Enzo Maresca și Chelsea sunt uriașe și antrenorul italian e pe picior de plecare de la londonezi.
11:10
150.000 de euro pentru unul dintre golgheterii ligii secunde! Cine e fotbalistul curtat insistent din Superligă # Fanatik
Unul dintre cei mai buni jucători din eșalonul al doilea este dorit de mai multe echipe din Superligă, dar prețul cerut este considerat prohibitiv pentru fotbalul românesc
11:00
Cristi Chivu, gest superb pentru jucătorii săi de Revelion! Ce a decis antrenorul român la ultimul antrenament din 2025 # Fanatik
Cristi Chivu a adus bucurie în tabăra lui Inter Milano la ultimul antrenament din 2025. Ce a decis antrenorul român cu doar câteva ore înainte de Anul Nou
10:40
Show total din Premier League în prima zi din 2026, doar pe Voyo! Programul complet al transmisiunilor sportive de pe 1 și 2 ianuarie # Fanatik
Fanii sportului vor începe noul an în forță. Și asta deoarece în zilele de 1 și 2 ianuarie 2026 vor putea urmări numeroase transmisii sportive la TV și pe platformele online, în special Voyo, unde este spectacolul din Premier League
10:10
De astăzi pot semna cu oricine. Cei mai valoroși fotbaliști care intră în ultimele șase luni de contract # Fanatik
Începutul anului poate aduce schimbări importante pentru o serie întreagă de fotbaliști valoroși, care din vară pot schimba echipa fără acordul clubului actual
09:40
Cele mai tari previziuni ale lui Mitică Dragomir pentru anul 2026. Ce îi așteaptă pe români. Exclusiv # Fanatik
Dumitru Dragomir a anunţat la "Profeţiile lui Mitică" ce îi aşteaptă pe români în 2026. Predicţiile "Oracolului de la Bălceşti" pentru anul pe care l-am început.
Acum 24 ore
09:10
Record negativ pentru Real Madrid! Ce s-a întâmplat în istoria celui mai galonat club european # Fanatik
Deținătoare a 15 Ligi a Campionilor, echipa spaniolă a luptat pe cinci fronturi în anul recent încheiat, în care locul lui Ancelotti a fost luat de Xabi Alonso
08:40
Anul 2026 se anunță a fi unul de vis pentru iubitorii sportului. Barajul de calificare la Campionatul Mondial, dar mai ales turneul final din SUA, Canada și Mexic sunt cele mai tari evenimente.
05:50
Furie în tabăra suveranistă după ce Bolojan a dat 50 de milioane de euro pentru Ucraina. Ce reprezintă, de fapt, această sumă pentru România # Fanatik
Val de injurii la adresa oficialilor români după ce țara noastră a anunțat un ajutor financiar pentru înarmarea Ucrainei. Ce spun experții despre suma oferită de Guvernul României
01:10
”Messi al Egiptului”, condamnat la închisoare pentru falsificare de documente. Tocmai fusese suspendat 4 ani pentru dopaj # Fanatik
Unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria recentă a fotbalului african a fost condamnat la închisoare pentru falsificare de documente. Cine este, de fapt, cel supranumit ”Messi al Egiptului”.
00:10
Ion Țiriac, în topul celor mai bogați oameni din lumea sportului. Ce loc ocupă miliardarul român # Fanatik
Ion Țiriac a fost inclus în clasamentul celor mai bogați sportivi. Poziția pe care o are celebrul fost jucător de tenis, ajuns la vârsta de 86 de ani.
31 decembrie 2025
23:10
Cele mai mari performanțe și dezamăgirile din sportul românesc în 2025! Ce ne așteaptă în noul an # Fanatik
Anul 2025 a ajuns la final și nu a fost unul excepțional pentru sportul românesc. Au existat performeri care și-au respectat renumele, dar și evoluții sub așteptări. Per total, un an cu lumini și umbre.
22:40
Ce i-a lipsit lui Adi Ilie ca să câștige milioane de dolari! Comparația cu Adrian Mutu: “Putea lua Balonul de Aur” # Fanatik
Adrian Ilie ar fi putut face o avere din fotbal, susține Giovanni Becali. Celebrul impresar a dezvăluit ce i-a lipsit fostului internațional să câștige, la fel ca Adrian Mutu, milioane de dolari de-a lungul carierei.
Ieri
22:10
Radu Drăgușin, confesiune despre cel mai greu moment din 2025: „Mii de gânduri în cap, telefonul suna non-stop”. Românul și-a spus povestea într-un documentar # Fanatik
Radu Drăgușin povestește momentul accidentării grave la genunchi, diagnosticul dur primit de la medici și cele nouă luni de recuperare care i-au schimbat complet viața.
21:40
Niciun club de fotbal în top 10 cele mai valoroase din 2025! 13 miliarde de dolari e echipa de pe primul loc # Fanatik
Topul celor mai valoroase cluburi sportive din lume este condus de sportul american. Dallas Cowboys rămâne cea mai scumpă echipă din lume, cu o valoare estimată de 13 miliarde de dolari.
21:10
Biletul zilei la pariuri de joi, 1 ianuarie 2026, poate aduce un câștig de 382 lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League din prima zi a anului
21:10
Giovanni Becali a transmis, în direct la „Giovanni Show”, cum l-a cunoscut pe cunoscutul cântăreț Julio Iglesias. Ce moment special i-a fost dedicat impresarului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.