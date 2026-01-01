SUA reduc drastic tarifele propuse pentru pastele italiene
Jurnalul.ro, 1 ianuarie 2026 22:50
Statele Unite au redus semnificativ tarifele vamale propuse pentru mai mulți producători italieni de paste, după o reevaluare a activității acestora, a anunțat Ministerul de Externe al Italiei. Decizia vine după ce Washingtonul anunțase inițial taxe suplimentare de până la 92%.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 15 minute
22:50
Statele Unite au redus semnificativ tarifele vamale propuse pentru mai mulți producători italieni de paste, după o reevaluare a activității acestora, a anunțat Ministerul de Externe al Italiei. Decizia vine după ce Washingtonul anunțase inițial taxe suplimentare de până la 92%.
Acum o oră
22:30
Concerte explozive în 2026: Metallica, Iron Maiden și staruri internaționale cuceresc scenele din România # Jurnalul.ro
Descoperă line-up-ul exploziv al concertelor 2026 în România: Metallica, Iron Maiden, Chris Isaak, Eros Ramazzotti și Russell Crowe vin la București cu show-uri de neuitat!
22:10
Majoritatea oamenilor sunt familiarizați cu conceptul de suflet pereche, dar, dintr-un anumit motiv, conceptul de contract sufletesc este mai puțin cunoscut. Contractul sufletesc este despre destinul tău, despre persoana care ești menit să fii. Odată ce îl înțelegi, poți atinge cel mai înalt potențial al tău.
Acum 2 ore
21:50
Ucraina a înscenat moartea unui comandant rus și a încasat recompensa pusă de Kremlin. „Felicitări pentru revenirea la viaţă” # Jurnalul.ro
Serviciile secrete ucrainene au anunțat că Denis Kapustin, comandantul Corpului Voluntarilor Ruși, este în viață, deși fusese declarat mort într-un atac cu dronă. Moartea a fost o operațiune de dezinformare care a păcălit serviciile ruse și a adus Kievului 500.000 de dolari.
21:40
Un grav accident feroviar a avut loc chiar în prima zi a anului, în gara Videle, acolo unde un bărbat a încercat să treacă peste calea ferată fără să se asigure. Bărbatul a murit.
21:30
Profesorul Vasile Puşcaş, fost negociator şef al României cu Uniunea Europeană, a declarat, pentru AGERPRES, că aderarea României la Zona Euro ar trebui să fie viitorul proiect de ţară.
21:10
Cum îți sabotezi viața, lună de lună. Greșelile emoționale care te țin pe loc tot anul # Jurnalul.ro
Descoperă cum îți sabotezi viața lună de lună, prin frică, alegeri greșite și tipare emoționale toxice. Un ghid sincer despre blocajele care te țin pe loc tot anul.
Acum 4 ore
20:50
Începutul anului 2026 aduce majorarea TVA în Rusia, de la 20% la 22%, o măsură menită să sprijine bugetul de stat pe fondul cheltuielilor crescute generate de războiul din Ucraina.
20:30
Doar 15% dintre companiile germane sunt optimiste pentru 2026, arată un studiu Ifo. Industria rămâne prudentă, construcțiile și retailul sunt profund pesimiste, în ciuda prognozelor de redresare economică.
20:10
Adrian Năstase, avertisment dur despre România: crize, ură și o societate dependentă de inteligența artificială # Jurnalul.ro
Adrian Năstase face o radiografie dură a României și a lumii moderne. Fostul premier avertizează asupra crizelor, urii din societate și pericolului dependenței de inteligența artificială.
19:50
La cumpăna dintre ani, în pragul unui nou ciclu solar, o undă aproape mistică de optimism pare să străbată fiecare suflet, aducând cu sine promisiunea unui ”mai bine” atotcuprinzător. Este o forță inexplicabilă, o reînviere a credinței în viitor, pe care mulți dintre noi o resimțim cu o intensitate aproape euforică.
19:30
Analiza Goldman Sachs pentru 2026: investițiile, prinse între dobânzi, geopolitică și AI # Jurnalul.ro
Peisajul investițional pentru anul 2026 se conturează sub influența simultană a mai multor forțe structurale: deciziile băncilor centrale, reconfigurarea ordinii comerciale globale, riscurile fiscale, mutațiile geopolitice și accelerarea adopției inteligenței artificiale.
19:10
România intră în 2026 cu o economie în temperare, investiții slabe și deficit bugetar ridicat. Analiza InterCapital explică riscurile pentru curs, inflație și finanțele publice.
Acum 6 ore
18:50
Papa Leon al XIV-lea a avertizat joi că lumea nu se salvează ascuţind săbii, ci prin iertare şi înţelegere, în timpul primei Liturghii din noul an, care coincide cu cea de-a 59-a Zi Mondială a Păcii, transmite EFE.
18:30
Finanțarea medicilor de familie 2026 intră într-o nouă etapă, după ce Guvernul a aprobat, în ultima ședință din 2025, o ordonanță de urgență care modifică semnificativ modul de distribuire a fondurilor pentru asistența medicală primară
18:10
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţe poporului elveţian în urma tragediei de la Crans Montana # Jurnalul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis joi condoleanţe poporului elveţian în urma tragediei din staţiunea Crans Montana unde zeci de persoane au murit într-un incendiu în noaptea de Revelion.
17:50
Incendiul din Elveția a fost provocat de o petardă. „Această seară trebuia să fie o sărbătoare, dar s-a transformat într-un coşmar” # Jurnalul.ro
Ambasadorul Italiei în Elveția, ajuns la fața locului, a clarificat cauza incendiului din barul numit „ Le Constellation”, situat în stațiunea alpină Crans-Montana.
17:30
Un studiu asupra fosilelor sugerează că prădătorii marini preistorici nu se limitau la oceane # Jurnalul.ro
Mosasaurii erau prădătorii de vârf ai oceanelor în timpul domniei dinozaurilor, dar noi cercetări relevă că dinozaurii nu erau în siguranță nici în râuri.
17:10
Anul 2026 se anunță unul al marilor transformări astrologice, iar pentru patru zodii, aceste schimbări se traduc prin împlinirea dorințelor, oportunități neașteptate și evoluție pe toate planurile.
Acum 8 ore
17:00
Cipru preia preşedinţia rotativă a Consiliului UE cu negocieri dificile în perspectivă # Jurnalul.ro
Cipru preia joi preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, care se roteşte la fiecare şase luni între cele 27 de state membre ale blocului european, informează dpa.
17:00
Mărturia românului care a scos zeci de oameni din infernul din Crans-Montana: „Sunt încă victime înăuntru, care sunt efectiv carbonizate” # Jurnalul.ro
Mărturia cutremurătoare a unui român stabilit în Elveția, care a intrat în barul din Crans-Montana după explozia de Revelion și a salvat zeci de oameni. Scene de groază, familii cu copii și un local fără ieșiri de urgență.
16:30
Guvernatorul din Herson acuză Ucraina că a provocat moartea a 24 de oameni într-un atac de Anul Nou # Jurnalul.ro
Guvernatorul regiunii Herson din sudul Ucrainei, numit de Rusia, a acuzat joi Ucraina că a ucis cel puțin 24 de persoane într-un atac cu drone asupra unui hotel și a unei cafenele unde se desfășurau festivitățile de Anul Nou.
16:10
Patriarhul Daniel: Familia şi femeia - rol esenţial în cultivarea şi promovarea identităţii creştine # Jurnalul.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a vorbit despre rolul esenţial pe care familia şi femeia îl au în cultivarea şi promovarea identităţii creştine, în cuvântul rostit joi la Catedrala Patriarhală, cu prilejul proclamării anului 2026 în Patriarhia Română ca "Anul omagial al pastoraţiei familiei creştine" şi "Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar".
16:00
Sinecură, suveranitate și suveranism sunt cele mai căutate cuvinte de către români în 2025 pe Dexonline.
15:40
Discursul de Anul Nou al lui Putin: Elogii pentru război, tăcere totală despre pacea în Ucraina # Jurnalul.ro
Marcând al cincilea An Nou în timp de război de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Vladimir Putin a folosit discursul din 31 decembrie pentru a reafirma unitatea în jurul războiului și disponibilitatea de a continua luptele, fără a face vreo referire la o posibilă pace.
15:30
Calendar zile libere 2026 în România: câte pică în weekend și ce sărbători se suprapun # Jurnalul.ro
Românii vor avea în 2026 un calendar generos de sărbători legale, multe dintre ele căzând în apropierea weekendului și permițând planificarea unor mini-vacanțe.
15:10
Miruță, după atacurile cu drone rusești de la graniță: Războiul și teroarea nu țin cont de Revelion # Jurnalul.ro
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a reacționat joi în urma atacurilor cu drone lansate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, în apropierea frontierei cu România, afirmând că „războiul și teroarea nu țin cont nici de Revelion, nici de Sfântul Vasile”.
Acum 12 ore
14:50
Datele oficiale arată că Israelul traversează una dintre cele mai lente perioade de creștere demografică, ca urmare a războiului, a emigrării masive și scăderii imigrației.
14:40
Adoptarea euro de către Bulgaria reaprinde dezbaterea monetară în Uniunea Europeană, însă diferențele economice și blocajele politice întârzie următorii pași.
14:30
CIA respinge acuzațiile lui Putin privind atacul ucrainean asupra reședinței sale. Trump consideră că „Rusia este cea care stă în calea păcii” # Jurnalul.ro
Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) a evaluat că Ucraina nu a vizat o reședință utilizată de Vladimir Putin, confirmând astfel dezmințirea imediată a Kievului și subminând afirmațiile făcute de Kremlin pe 29 decembrie, au declarat, joi, oficiali americani pentru CNN.
14:10
Explozie pe bursă: societatea Transgaz, campioana BVB în 2025, cu un avans record de 181% # Jurnalul.ro
Transgaz este liderul creșterilor de la Bursa de Valori București, cu un avans de 181,02% în acest an, titlurile TGN încheind 2025 la 65,9 lei/unitate.
14:00
După un parcurs politic rapid și neașteptat, Zohran Mamdani preia conducerea New Yorkului, cu promisiuni de reforme sociale și măsuri de reducere a costului vieții.
13:40
Loredana Groza, în doliu la final de an. Tatăl artistei a murit după săptămâni de chin în spital # Jurnalul.ro
Loredana Groza traversează una dintre cele mai dureroase perioade din viața sa. Tatăl artistei, Vasile Groza, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, după mai multe săptămâni în care s-a aflat în stare critică, internat în spital. Anunțul a fost făcut public chiar de cântăreață, printr-un mesaj emoționant.
13:30
Tragedie la cumpăna dintre ani. Doi adolescenţi au murit din cauza artificiilor în noaptea de Anul Nou # Jurnalul.ro
Doi tineri de 18 ani au murit după ce au suferit răni faciale fatale în accidente implicând artificii făcute acasă în oraşul german Bielefeld, a declarat poliţia locală joi dimineaţă, informează dpa.
13:10
Horoscopul tarot pentru anul 2026 este aici pentru zodia Săgetător, iar cartea care îți guvernează anul este Opt de Cupe – inversat.
12:50
Alegerea unui nume pentru un copil este o decizie importantă, influențată de tradiție, cultură, tendințe internaționale și chiar personalități sau fenomene media.
12:30
Lovitură pentru șoferi din 2026! Impozitul auto crește pentru mașinile poluante. Cine plătește mai mult și cine scapă ieftin # Jurnalul.ro
Impozitul auto se modifică din 1 ianuarie 2026. Taxa nu va mai fi calculată doar după capacitatea motorului, ci și după norma de poluare. Vezi cine plătește mai mult și cine câștigă.
12:10
Un fost procuror afirmă că Trump este vinovat "dincolo de orice îndoială rezonabilă" # Jurnalul.ro
Fostul procuror special Jack Smith a afirmat că ancheta sa împotriva lui Donald Trump, în special în ceea ce priveşte încercarea sa de a inversa rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2020, a concluzionat vinovăţia acestuia "dincolo de orice îndoială rezonabilă", conform transcrierii unei audieri în Congres publicată miercuri, notează AFP.
12:00
Un consul român merge în Crans-Montana, după explozia produsă într-un bar, de Revelion # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că a cerut informații autorităților elvețiene privind cetățenia victimelor afectate de explozia produsă în noaptea de Revelion în stațiunea de schi Crans-Montana.
11:50
Alertă la granița României, după noi atacuri cu drone rusești. Două avioane F-16 de la Fetești, ridicate # Jurnalul.ro
Noi atacuri cu drone au fost înregistrate în prima zi a anului 2026 asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. MApN anunță că două avioane F-16 de la Fetești au fost ridicate și au monitorizat zona de frontieră.
11:40
Incendiu de Revelion, după un priveghi în Bicaz. Bărbatul care urma să fie înmormântat a ars # Jurnalul.ro
Trupul unui bărbat, care murise marți, a fost ars în noaptea de Revelion într-o locuință din Bicaz. Casa în care era ținut, pentru priveghi, a fost cuprinsă de un incendiu provocat de o lumânare.
11:30
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, în discursul de Anul Nou, că acordul de pace pentru încheierea războiului cu Rusia este „gata în proporție de 90%”, scrie BBC.
11:20
Prognoza meteo București: Vineri, vremea se va încălzi. Temperatură peste mediile multianuale # Jurnalul.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza specială pentru Capitală, valabilă între 1 ianuarie, ora 10:30, și 3 ianuarie, ora 10:00.
11:10
Capitala, acoperită de un „val toxic” după artificii: vârfuri record de PM2.5 în Berceni și Militari # Jurnalul.ro
Bucureștenii au intrat în 2026 într-un nor de praf de la artificii.
11:10
Horoscop zilnic, 2 ianuarie 2026. Energia noului an aduce curaj, claritate și decizii importante pentru toate zodiile # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic 2 ianuarie 2026 pentru toate zodiile. Află ce spun astrele despre bani, dragoste, carieră și decizii importante la început de an.
11:10
ANM a emis o avertizare de vreme rea pentru următoarele zile, ce vizează precipitații moderate, intensificări ale vântului, ninsori, viscol la munte, strat de zăpadă și polei. Va intra în vigoare și un Cod galben pentru zona Carpaților.
10:50
Un gest aparent minor, dar făcut public, al președintelui american reaprinde dezbaterea privind războiul din Ucraina și sugerează repoziționarea lui Trump față de Moscova.
10:30
Șase persoane au fost rănite, două dintre ele fiind duse la spital, în urma unui incendiu ce a izbucnit în noaptea de Revelion într-un apartament de pe strada Bozieni din Capitală.
10:30
Salvamontiștii din țară au intervenit miercuri, în ultima zi din 2025, pentru salvarea a 39 de persoane accidentate în zonele montane.
10:10
Ianuarie 2026 duce pe scena mare a Teatrului Național București spectacolele de teatru „Fierarii”, „Callas masterclass” și „Dragi părinți”, iar pe scena Teatrului Național din Craiova comedia „Fă-mi loc!” cu Marius Manole și Medeea Marinescu.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.