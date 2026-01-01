Clooney a obţinut cetăţenia franceză pe cale rapidă, la cererea ministrului de externe. Procedura este contestată însă chiar de un membru al guvernului de la Paris
News.ro, 2 ianuarie 2026 00:00
Actorul american George Clooney a primit rapid cetăţenia franceză în urma unei solicitări în acest sens din partea ministrului de externe al ţării, Jean-Noël Barrot, potrivit unui document oficial consultat de POLITICO.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
00:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat Wall Street Journal că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât cea recomandată de medici, relatează Reuters.
Acum 30 minute
00:10
Premier League: Remize pentru Tottenham şi Manchester City. Radu Drăguşin a fost rezervă la Spurs # News.ro
Formaţia Tottenham Hotspur, cu Radu Drăguşin pe banca de rezerve, a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susţinut, joi, în compania echipei Brentford, în etapa a 19-a a campionatului Angliei.
00:10
Raed Arafat, despre cel mai recent deep fake în care apare: Aceste deep fake-uri vor fi din ce în ce mai multe. Populaţia trebuie să pună sub semnul întrebării orice văd şi să verifice dacă ceea ce văd se adevereşte # News.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, afirmă, referindu-se la clipul fals în care ar susţine că s-a vindecat de diabet cu ajutorul unei ”descoperiri personale revoluţionare”, că nu suferă de diabet şi că nu ar face niciodată reclamă pentru astfel de produse. Medicul lansează un apel către populaţie pentru ca oamenii să verifice informaţiile pe care le primesc şi sursa acestora, Arafat arătând că în viitor ”vom fi bombardaţi” cu astfel de fake news.
Acum o oră
00:00
Clooney a obţinut cetăţenia franceză pe cale rapidă, la cererea ministrului de externe. Procedura este contestată însă chiar de un membru al guvernului de la Paris # News.ro
Actorul american George Clooney a primit rapid cetăţenia franceză în urma unei solicitări în acest sens din partea ministrului de externe al ţării, Jean-Noël Barrot, potrivit unui document oficial consultat de POLITICO.
1 ianuarie 2026
23:50
Tragedia din Crans-Montana. Elveţia va ţine cinci zile de doliu. Ce se ştie până acum despre incendiul în care au murit peste 40 de persoane în noaptea de Revelion # News.ro
Elveţia va ţine cinci zile de doliu după ce un incendiu „fără precedent” a cuprins un bar aglomerat din staţiunea de schi alpin Crans-Montana, unde oamenii sărbătoreau Revelionul, omorând peste 40 de persoane şi rănind 115, relatează The Guardian şi Reuters.
23:40
Raed Arafat, despre folosirea artificiilor: Dacă ne aşteptăm la autoeducare să nu mai folosim artificiile, doar ca noi să realizăm că nu e bine să le folosim, nu e suficient. Legislaţia trebuie să fie foarte aspră # News.ro
Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne, afirmă că autorităţile trebuie să implementeze legi ”foarte aspre” cu privire la folosirea artificiilor de către persoane neautorizate, el fiind de părere că nu este suficient ca acestea să aştepte ca populaţia să se autoeduce cu privire la riscurile pe care folosirea acestor dispozitive le implică.
Acum 2 ore
23:20
Schi: Norvegianul William Bostadloekken a rămas paralizat după ce a căzut în timpul unui antrenament înaintea unei etape din Cupa Mondială - Voi face tot ce-mi stă în putinţă pentru a reveni # News.ro
În urmă cu două săptămâni, la Steamboat (Statele Unite), tânărul norvegian William Bostadloekken (20 de ani) a căzut în timpul unui antrenament înaintea unei etape din Cupa Mondială de schi freestyle. El a suferit o leziune la spate (leziune completă a măduvei spinării), a fost operat, dar acum este paraplegic.
23:20
Tragedia de la Crans-Montana - Arafat: S-a aprobat ca România să ofere capabilitate de transport medicalizat. La nevoie, dacă se doreşte, dacă este nevoie, noi putem să folosim unul dintre avioanele militare, cu echipă de la SMURD Bucureşti # News.ro
Secretarul de stat din Ministerul de Interne Raed Arafat anunţă că România a oferit, în urma unei decizii a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU), prin mecanismul de protecţie civilă la nivel european, sprijin pentru transportul medicalizat al pacienţilor arşi în clubul de la Crans-Montana.
23:10
Tragedia de la Crans-Montana - Raed Arafat: Incendiul din Elveţia aduce amintiri triste. Trebuie să înveţe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect # News.ro
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, afirmă că, în urma incendiului de la clubul din Elveţia în care zeci de oameni au murit, ”trebuie să înveţe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”.
23:10
Arafat anunţă că un pacient cu arsuri va fi transferat în Belgia/ Pentru un altul, familia nu a fost de acord # News.ro
România va trimite, vineri, un pacient din categoria marilor arşi în Belgia, pentru tratament, pentru un al doilea pacient ars familia nefiind de acord cu transferul. Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne, afirmă că astfel de transferuri au loc frecvent între ţările europene, în condiţiile în care capacitatea de tratare a acestui tip de pacienţi este limitată.
22:50
Interdicţie privind consumul apei în localităţi ale judeţului Prahova, după ce în apă au fost descoperite concentraţii mari de arsen, respectiv amoniu şi fier # News.ro
Furnizorul de apă Hidro Prahova anunţă că există interdicţie privind consumul apei furnizate în sistem centralizat în localitatea prahoveană Măneşti, după ce analizele realizate pe probe din apă au relevat concentraţi ridicate de arsen. Interdicţii privind consumul apei sunt impuse şi în comuna Albeşti-Paleologu, unde analizele au arătat prezenţa fierului şi a amoniului.
22:40
Previziuni şi tendinţe în medicină şi cercetarea medicală pentru anul 2026 în viziunea specialiştilor: tehnologie, date clinice şi îngrijire centrată pe pacient # News.ro
Medicina traversează o perioadă de transformare accelerată, marcată de progrese tehnologice rapide, schimbări în modelele de îngrijire şi o presiune tot mai mare asupra sistemelor de sănătate. De la inteligenţa artificială şi medicina de precizie până la telemedicină, prevenţie şi interoperabilitatea datelor, noile tendinţe conturează modul în care îngrijirea medicală va fi organizată şi practicată în următorii ani. Înţelegerea acestor direcţii devine esenţială pentru adaptarea practicii medicale şi pentru menţinerea calităţii îngrijirii centrate pe pacient.
Acum 4 ore
22:10
UPDATE - Cod roşu de vânt foarte puternic, care viscoleşte şi troieneşte zăpada, în zona de munte a judeţului Cluj/ ISU: Până în prezent nu au fost primite solicitări # News.ro
Meteorologii avertizează că, joi seară, în zona de munte a judeţului Cluj se va semnala vânt foarte puternic, care va atinge la rafală viteze de peste 120 de kilometri pe oră. Vântul va viscoli şi va troieni zăpada, scăzând şi vizibilitatea, astfel că a fost emis Cod roşu. ISU Cluj a anunţat că, până în prezent, nu au fost primite solicitări de la cetăţeni.
22:10
Tragedia de la Crans-Montana: FC Metz anunţă că unul dintre tinerii săi jucători a suferit „arsuri grave” # News.ro
FC Metz a anunţat, într-un comunicat emis joi, că unul dintre tinerii săi jucători a fost victimă a teribilului incendiu care a avut loc la Crans-Montana, în Elveţia, în noaptea de 31 decembrie.
21:50
Premier League: Liverpool, remiză cu Leeds, scor 0-0 / Crystal Palace a încheiat la egalitate cu Fulham, scor 1-1 # News.ro
Formaţia Liverpool a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susţinut, joi, în compania echipei Leeds, în etapa a 19-a a campionatului Angliei.
21:40
Tragedia de la Crans-Montana. Elveţia a activat mecanismul de protecţie civilă al UE. Franţa primeşte răniţi în spitalele sale. Trei italieni au fost transferaţi în spitalul din Milano # News.ro
Elveţia a activat mecanismul de protecţie civilă al UE, a anunţat joi seara preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timp ce Franţa primeşte deja răniţi în spitalele sale, după catastrofa din staţiunea montană Crans-Montana, unde un incendiu izbucnit într-un bar aglomerat s-a soldat în noaptea de Anul Nou cu cel puţin 40 de morţi şi 115 răniţi, mulţi dintre ei suferind arsuri grave, relatează Le Figaro.
21:30
Cod roşu de vânt foarte puternic, care viscoleşte şi troieneşte zăpada, în zona de munte a judeţului Cluj # News.ro
Meteorologii avertizează că, joi seară, în zona de munte a judeţului Cluj se va semnala vânt foarte puternic, care va atinge la rafală viteze de peste 120 de kilometri pe oră. Vântul va viscoli şi va troieni zăpada, scăzând şi vizibilitatea, astfel că a fost emis Cod roşu.
21:00
Nicuşor Dan: 2025 ne-a reamintit că adevărata noastră forţă stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar şi atunci când drumul e dificil/ Privesc spre 2026 cu responsabilitate şi vă doresc tuturor un an al stabilităţii, al prosperităţii # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că anul 2025 le-a reamintit românilor că adevărata lor forţă ”stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar şi atunci când drumul este dificil”. ”Privesc spre 2026 cu responsabilitate şi vă doresc tuturor un an al stabilităţii, al prosperităţii şi al împlinirilor. Să fie un an al păcii, al solidarităţii şi al încrederii că facem totul cu bună-credinţă”, a adăugat el.
20:50
Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de condoleanţe şi rugăciuni în urma tragediei de la Crans-Montana # News.ro
PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis, joi, un mesaj de condoleanţe şi rugăciuni în urma tragediei de la Crans-Montana, unde peste 40 de persoane au murit, iar alte circa 100 au fost rănite.
20:50
Poliţia din Olanda a fost atacată cu artificii şi s-a confruntat cu „un nivel de violenţă fără precedent” în noaptea de Revelion, au declarat oficialii, relatează BBC.
Acum 6 ore
20:30
Şoferul maşinii lui Anthony Joshua, responsabil pentru moartea a doi dintre apropiaţii pugilistului, a fost plasat în arest preventiv # News.ro
Poliţia nigeriană a anunţat, joi, că şoferul maşinii care a provocat accidentul în care au murit doi apropiaţi ai boxerului Anthony Joshua a fost pus sub acuzare.
19:50
UPDATE - Galaţi: Un autoturism a acroşat mortal un biciclist care se deplasa pe partea carosabilă/ Traficul în zonă este oprit/ Precizările IPJ # News.ro
Un autoturism a acroşat mortal un biciclist de 69 de ani care se deplasa pe partea carosabilă, pe DN 25 Galaţi-Tecuci, în apropierea localităţii Drăgăneşti din judeţul Galaţi. Traficul rutier a fost oprit pentru efectuarea cercetării la faţa locului.
19:30
Grecul Stefanos Tsitsipas, care a suferit de dureri persistente de spate în sezonul 2025, a declarat că s-a gândit serios „să-şi reconsidere viitorul carierei”.
19:20
Sibiu: Trei tineri, transportaţi la spital după ce un autoturism a ieşit de pe şosea, pe DN 7C # News.ro
Trei tineri cu vârste între 17 şi 20 de ani au fost transportaţi la spital, joi, după ce un autoturism a ieşit de pe şosea, pe DN 7C, în apropierea localităţii Cârţişoara, judeţul Sibiu. Şoferul ar fi încercat să facă o depăşire, dar a pierdut controlul asupra direcţiei.
19:20
Rusia susţine că va furniza Statelor Unite dovezi despre tentativa de atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin # News.ro
Rusia a declarat joi că a extras şi decodat un fişier dintr-o dronă ucraineană doborâtă la începutul acestei săptămâni, care, potrivit acesteia, arată că aceasta viza reşedinţa prezidenţială rusă şi a promis că va preda informaţiile relevante Statelor Unite, relatează Reuters..
18:50
Mai multe persoane au fost ucise în noaptea de miercuri spre joi în timpul tulburărilor din Iran, unde cele mai ample proteste care au avut în ultimii trei ani, generate de inflaţia galopantă, au declanşat violenţe în mai multe regiuni, relatează Reuters.
18:40
Galaţi: Un autoturism a acroşat mortal un biciclist care se deplasa pe partea carosabilă / Traficul în zonă este oprit # News.ro
Un autoturism a acroşat mortal un biciclist care se deplasa pe partea carosabilă, pe DN 25 Galaţi-Tecuci, în apropierea localităţii Drăgăneşti din judeţul Galaţi. Traficul rutier este oprit pentru efectuarea cercetării la faţa locului.
Acum 8 ore
18:30
Retrospectiva anului 2025 în medicină: De la editarea genetică personalizată până la o descoperire care ar putea opri cancerul pancreatic înainte de a se declanşa, aceste progrese oferă o perspectivă asupra viitorului sănătăţii umane # News.ro
Ştiinţa a înregistrat câteva reuşite remarcabile în 2025 în domeniul medical. Descoperiri din diverse domenii ale medicinei au remodelat modul în care este înţeleasă sănătatea umană şi, în unele cazuri, au schimbat deja felul în care este oferită îngrijirea medicală.
18:20
Brazilia: Justiţia refuză ca Bolsonaro să-şi ispăşească pedeapsa cu închisoarea la domiciliu # News.ro
Curtea Supremă din Brazilia a respins cererea de arest la domiciliu din motive de sănătate a fostului preşedinte Jair Bolsonaro, încarcerat pentru tentativă de lovitură de stat, potrivit unei hotărâri judecătoreşti publicate joi.
18:20
Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, numărul 1 mondial, învinsă la sfârşitul lunii decembrie de Nick Kyrgios în cadrul „Bătăliei sexelor”, a declarat, joi, că doreşte o revanşă împotriva australianului.
18:00
Kievul anunţă că a înscenat moartea unui şef militar rus care lupta pentru Ucraina. Ucrainenii au încasat şi suma pusă pe capul lui Denis Kapustin - VIDEO # News.ro
Ucraina a afirmat, joi, că un comandant militar rus care lupta pentru Kiev, a cărui moarte fusese anunţată săptămâna trecută, era de fapt în viaţă şi că decesul său fusese înscenat pentru a identifica agenţi ruşi, informează AFP.
17:30
Neamţ: Un tânăr ucrainean, care conducea un autoturism pe DN15, în localitatea Vânători, a accidentat un minor, în timp ce traversa strada prin loc fără marcaj pietonal / Acesta avea permis de conducere fals # News.ro
Un tânăr ucrainean, care conducea un autoturism pe DN15, în localitatea Vânători, a accidentat, joi, un minor în vârstă de 8 ani, în timp ce traversa strada prin loc fără marcaj pietonal. Acesta a prezentat un permis de conducere fals.
17:20
Tragedia de la Crans-Montana: Numărul persoanelor decedate a crescut la 47, anunţă cotidianul Blick # News.ro
Cotidianul elveţian Blick anunţă că numărul victimelor incendiului care a izbucnit într-un bar din Crans-Montana, în noaptea de Revelion, a crescut la cel puţin 47. De asemenea, ar fi peste 100 de persoane rănite.
17:20
Roberto Carlos „clarifică” informaţiile referitoare la starea sa de sănătate: Nu am avut un atac de cord # News.ro
Brazilianul Roberto Carlos (52 de ani) a dorit să „clarifice” informaţiile referitoare la starea sa de sănătate, după ce a suferit o intervenţie chirurgicală la inimă.
17:10
Femeia acuzată că şi-a ucis mama, cu ajutorul unei asistente medicale, contestă arestul preventiv. O decizia va fi luată în 8 ianuarie # News.ro
Curtea de Apel Alba Iulia va decide dacă menţine sau nu decizia privind arestarea preventivă a femeii suspectate că, ajutată de o asistentă medicală, şi-a ucis mama pentru a intra în posesia moştenirii lăsate de aceasta, presupusa criminală vânzând bunurile mamei ucise şi mutându-se în Dubai.
16:40
Utilaje şi toalete nefuncţionale, pe domeniul schiabil Sinaia, din cauza frigului. Sus pe munte temperaturile au scăzut la minus 25 de grade Celsius # News.ro
Administratorii domeniului schiabil al staţiunii Sinaia se confruntă cu probleme, la început de an, din cauza temperaturilor foarte scăzute care s-au înregistrat la 2000 de metri altitudine, în Bucegi. Joi, în prima zi a anului, aceştia au anunţat că, după ce pe timpul nopţii s-au înregistrat temperaturi de minus 25 de grade Celsius, joi dimineaţă utilajele de bătut zăpada nu au putut porni, iar sus, pe munte, sunt probleme legate de funcţionarea grupurilor sanitare.
16:40
Autorităţile de la Chişinău anunţă că nu au informaţii care să indice că ar exista cetăţeni moldoveni printre victimele exploziei de la Crans-Montana # News.ro
Nu există informaţii care să indice că ar exista cetăţeni moldoveni printre victimele exploziei din staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana. Anunţul a fost făcut, joi, de Ministerul Afacerilor Externe de la Chişinău, informează newsmaker.md.
Acum 12 ore
16:30
Handbal: Alexandru Dedu şi-a anunţat candidatura la şefia FRH, pe care a mai condus-o până în 2022 # News.ro
Alexandru Dedu şi-a anunţat, în prima zi din 2026, candidatura la conducerea FR Handbal, for pe care l-a mai condus între anii 2014-2022. Dedu este managerul SCM Politehnica Timişoara, funcţie în care a fost numit în urmă cu un an.
16:30
Două fetiţe şi un băieţel, primii arădeni care au venit pe lume în 2026, la maternitatea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad # News.ro
Primii arădeni care au venit pe lume în 2026, la maternitatea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, sunt două fetiţe şi un băieţel, toţi trei sănătoşi şi frumoşi, anunţă spitalul judeţean.
16:30
Maramureş: Un bărbat, depistat de poliţiştii rutieri în timp ce rula cu 124 km/h, pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h / A primit amendă în valoare de 1.822 de lei şi i-a fost reţinut permisul de conducere # News.ro
Un bărbat a fost depistat de poliţiştii rutieri în timp ce rula cu 124 km/h, pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h, pe DN 1C, în localitatea Buşag. El a primit amendă în valoare de 1.822 de lei şi i-a fost reţinut permisul de conducere.
16:20
Tragedia de la Crans-Montana: Majoritatea pacienţilor au vârste cuprinse între 16 şi 26 de ani, afirmă directorul unui spital elveţian # News.ro
Majoritatea pacienţilor ajunşi la spital după tragedia de la Crans-Montana au vârste cuprinse între 16 şi 26 de ani, afirmă directorul unui spital elveţian, informează BBC.
16:20
Handbal: Alexandru Dedu şi-a anunţat candidatura la şefia FRH, pe care a mai condusă-o până în 2022 # News.ro
Alexandru Dedu şi-a anunţat, în prima zi din 2026, candidatura la conducerea FR Handbal, for pe care l-a mai condus între anii 2014-2022. Dedu este managerul SCM Politehnica Timişoara, funcţie în care a fost numit în urmă cu un an.
16:20
„Este foarte direct”: Modric povesteşte despre ziua în care Mourinho „l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă” # News.ro
Într-un interviu amplu acordat ziarului Corriere della Sera, Luka Modric (40 de ani) a vorbit despre antrenorii care i-au marcat bogata carieră, printre care José Mourinho, pe care l-a apreciat în mod deosebit, în ciuda durităţii sale.
16:00
Virusul care provoacă Covid-19 poate lăsa modificări detectabile în creier, chiar şi după o recuperare completă # News.ro
Covid-19 este cunoscută mai ales ca o afecţiune respiratorie, dar datele acumulate sugerează că poate avea efecte care se văd şi în afara plămânilor. Un studiu bazat pe imagistică cerebrală arată că, după infecţie, pot rămâne schimbări măsurabile în creier, chiar şi la persoane care se consideră complet recuperate.
15:50
IGPR: Poliţiştii au intervenit, în ultima zi din 2025, la 2.475 de evenimente, dintre care 2.149 au fost sesizate prin 112 / Au fost aplicate 3.381 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.542.800 de lei / 267 de permise de conducere reţinute # News.ro
Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţăă că poliţiştii au intervenit, în ultima zi din 2025, la 2.475 de evenimente, dintre care 2.149 au fost sesizate prin 112. Au fost sesizate peste 750 de infracţiuni, dintre care 293 contra persoanei, 185 contra patrimoniului, 101 la regimul armelor, muniţiilor, substanţelor toxice şi explozive, 65 la regimul siguranţei rutiere. Poliţiştii au aplicat 3.381 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.542.800 de lei, au fost reţinute 267 de permise de conducere şi retrase 161 de certificate de înmatriculare.
15:40
Un incendiu de proporţii a distrus, joi, o biserică din Amsterdam datând din secolul al XIX-lea, în timp ce Olanda a trecut printr-o noapte de Revelion agitată, cu două victime ale focurilor de artificii şi violenţe fără precedent împotriva poliţiei, relatează AFP.
15:40
Cântăreaţa Pink este internată în spital. În ajunul Anului Nou ea a transmis un mesaj: "Rock 'n' roll-ul este un sport de contact" # News.ro
Pink a anunţat că a fost internată în spital. Vedeta pop în vârstă de 46 de ani a publicat pe reţelele de socializare un selfie zâmbind, de pe patul de spital, în care apare cu un bandaj alb pe gât.
15:30
UPDATE - Coliziune între un autoturism şi o autocisternă care transporta lapte, pe DN 14 Sighişoara-Mediaş / Două persoane din autoturism, încarcerate / Traficul rutier, oprit în ambele direcţii # News.ro
O coliziune a avut loc joi, între un autoturism şi o autocisternă care transporta lapte, pe DN 14 Sighişoara-Mediaş, iar în urma accidentului, două persoane din autoturism au rămas încarcerate. Traficul rutier în zonă a fost oprit în ambele direcţii, pentru intervenţia echipajelor. Cele două victime sunt transportate la spitalul din Târgu Mureş, una dintre ele cu elicopterul.
15:30
Dirijorul canadian Yannick Nézet-Séguin, în concertul de Anul Nou de la Viena: "Vă doresc pace şi bunătate. Doar cu bunătatea vine pacea" # News.ro
Dirijorul canadian Yannick Nézet-Séguin, pentru prima dată pe podiumul Concertului de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, a marcat câteva premiere şi a transmis mesajul de "pace şi bunătate" tuturor. Tot pentru prima dată, un dirijor a coborât un public şi a înconjurat grandioasa Musikverein cu bagheta în mână în timpul Marşului lui Radetzky. Spectatorii, entuziasmaţi, au imortalizat momentul cu telefoanele, "încălcând" eticheta clasică a unui asemenea eveniment.
15:20
Clubul englez Chelsea, actualmente pe locul cinci în Premier League, a anunţat, joi, că se desparte de antrenorul Enzo Maresca, care se afla în conflict cu conducerea de câteva săptămâni şi nu beneficia nici de rezultate sportive bune.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.