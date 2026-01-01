Raed Arafat, despre cel mai recent deep fake în care apare: Aceste deep fake-uri vor fi din ce în ce mai multe. Populaţia trebuie să pună sub semnul întrebării orice văd şi să verifice dacă ceea ce văd se adevereşte

15:50

Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţăă că poliţiştii au intervenit, în ultima zi din 2025, la 2.475 de evenimente, dintre care 2.149 au fost sesizate prin 112. Au fost sesizate peste 750 de infracţiuni, dintre care 293 contra persoanei, 185 contra patrimoniului, 101 la regimul armelor, muniţiilor, substanţelor toxice şi explozive, 65 la regimul siguranţei rutiere. Poliţiştii au aplicat 3.381 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 1.542.800 de lei, au fost reţinute 267 de permise de conducere şi retrase 161 de certificate de înmatriculare.