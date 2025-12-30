Av. Toni Neacșu: Președintele CCR, cu sprijinul majorității, a vrut să impună un nou mod de respingere a obiecțiilor de neconstituționalitate: respingerea sesizării ÎCCJ nu ca neîntemeiată, ci ca necitită!
ActiveNews.ro, 30 decembrie 2025 13:50
Și ca să explic miza: dacă Guvernul confirmă că prin aplicarea acestei legi pensia de serviciu a magistraților este abrogată de facto pe viitor (dispare, devenind mai dezavantajoasă decât cea bazată numai pe contributivitate)...
• • •
Adrian Țîrcă: Cam așa se tranșează opiniile în colonia cognitivă România - pe bază de statut # ActiveNews.ro
De ce să îți bați capul citind despre un subiect pentru a te familiariza cât de cât cu el și a putea lua o decizie în cunoștință de cauză? Mai bine afli cu ce vedete respectabile te-ai putea însoți în respectiva părere, și ca ce deplorabili să nu faci.
Internetul se transformă într-o mașinărie infernală de falsificat Informația și Istoria – Bun-venit în Tehno-feudalism! # ActiveNews.ro
Pe YouTube și alte platformedigitale proliferează nestingherite canale realizate cu IA ce imită vocea șiimaginea unor analiști independenți. Scopul: răspândirea falsurilor și confuziei,compromiterea personalitățile incomode, relativizarea Adevărului.
Gheorghe Piperea, discuție în Parlamentul European despre DSA, ”cureaua sanitară”, scutul ”democratic” european, noble lie, psihologia ”proiecției” și Macron # ActiveNews.ro
Într-o discuție recentă în Parlamentul European, la Strasbourg, avocatul Gheorghe Piperea (AUR) a abordat teme precum DSA, „cureaua sanitară”, scutul european „democratic”, conceptul de noble lie, psihologia proiecției, dar și...
Mihai Tîrnoveanu: Ștergerea icoanelor de pe Capela Apărătorii Patriei, operațiune cu dublă misiune # ActiveNews.ro
Prima este la vedere, constând în acțiunea propriu-zisă de eliminare a memoriei Sfinților închisorilor. A doua este un atac direct asupra Bisericii Ortodoxe Române, obiectivul fiind condamnarea ei de către oamenii din tabăra...
DOCUMENT | Secretele audierilor lui Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk, ies la iveală după luni de tăcere # ActiveNews.ro
Un judecător din Utah a decis că transcrierea și înregistrarea audio a unei audieri închise, în care este implicat Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk, pot fi făcute publice în formă redactată.
Călin Georgescu, declarații explozive la Poliția Buftea: ”Solicit SUA și Israelului să verifice independent raportul privind anularea alegerilor” # ActiveNews.ro
Astăzi, Călin Georgescu se va prezenta la Poliția din Buftea pentru a semna controlul judiciar impus de autorități. Ca de fiecare dată, sunt așteptați numeroși susținători din întreaga țară și din diaspora.
Călin Georgescu a ajuns la Poliția Buftea. Mesajul liderului suveranist în Ajun de Anul Nou # ActiveNews.ro
Astăzi, Călin Georgescu se va prezenta la Poliția din Buftea pentru a semna controlul judiciar impus de autorități. Ca de fiecare dată, sunt așteptați numeroși susținători din întreaga țară și din diaspora.
Este singura explicație posibilă a ciudatei coincidențe prin care toți cei patru reprezentanți ai Curții Constituționale aduși acolo de PSD decid, la unison, desigur sub un pretext plauzibil, să boicoteze lucrările și, respectiv, decizia...
Ion Cristoiu: Conflictul din cadrul CCR exprimă conflictul din cadrul Puterii așa-zis proeuropene # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 29 decembrie 2025: Conflictul din cadrul CCR exprimă conflictul din cadrul Puterii așa-zis proeuropene.
Astăzi, Călin Georgescu se va prezenta la Poliția din Buftea pentru a semna controlul judiciar impus de autorități. Ca de fiecare dată, sunt așteptați numeroși susținători din întreaga țară și din diaspora.
Tensiuni maxime între Rusia și Ucraina, după atacul cu drone asupra reședinței lui Putin: Moscova promite răzbunare. Trump, ”șocat și indignat” - ”Bine că nu le-am dat Tomahawk-uri” # ActiveNews.ro
Tensiunile dintre Rusia și Ucraina au atins un nou nivel după ce Kremlinul a acuzat Ucraina că ar fi încercat să atace reședința președintelui rus Vladimir Putin din regiunea Novgorod.
Primul atac terestru al SUA în Venezuela: Trump susține că a lovit o zonă portuară folosită pentru traficul de droguri # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump susține că armata SUA a atacat un port din Venezuela unde ar fi fost încărcate droguri pe bărci. Declarația vine după ce, într-un interviu radio acordat vineri, Trump afirmase că Statele Unite au...
Andrei Tarkovski, cel mai mare regizor mistic al lumii, a avut sânge românesc. ActiveNews vă oferă capodopera sa, ANDREI RUBLIOV, sfântul care a zugrăvit Nemurirea - VIDEO. 39 de ani de la mutarea la Ceruri (4 aprilie 1932 - 28 spre 29 decembrie 1986) # ActiveNews.ro
Andrei Tarkovski,considerat de către Agenția Reuters unul dintre cei mai mari regizori de film din istoria cinematografului, a avut sânge românesc. Dezvăluirea a fost făcută de către sora marelui regizor, Marina Tarkovskaia
Luminița Arhire: RETROSPECTIVA ANULUI 2025 - FEBRUARIE, LUNĂ PLINĂ: Crin răsare, Klaus dispare, Nicușor apare. Iar JD Vance condamnă anularea alegerilor din România # ActiveNews.ro
„Situația a devenit atât de dificilă încât ROMÂNIA A ANULAT REZULTATELE ALEGERILOR PREZIDENȚIALE PE BAZA SUSPICIUNILOR FRAGILE ALE SERVICIILOR DE INFORMAȚII ȘI ALE PRESIUNII ENORME DIN PARTEA VECINILOR SĂI CONTINENTALI!”
Jurnalistul și poetul Dumitru Sîrghie: Absența oricărei reacții ferme din partea Academiei Române, a Uniunii Scriitorilor și a celorlalte instituții fundamentale de cultură față de Legea Vexler reprezintă un act de lașitate colectivă # ActiveNews.ro
Tăcerea care condamnă. Legea Vexler și reîntoarcerea fricii ideologice: Promulgarea și publicarea în Monitorul Oficial, la 24 decembrie, a așa-numitei Legi Vexler marchează un moment grav pentru libertatea de conștiință și pentru memoria culturală a României.
NU PENTRU VEXLER S-A MURIT LA REVOLUȚIE! Ionuț Țene: Reafirmarea libertății de gândire și expresie, garantată de Constituția României. Suntem apărați de lege, de drepturile obținute prin jertfe de sânge! # ActiveNews.ro
Știu că multă lume este supărată pe partidele politice din coaliția de putere care, de 35 de ani, conduc prin rotație, prin manipulare, forță sau corupție, dar și pe CCR, care validează anulări de alegeri și aprobă legi liberticide, precum Legea Vexler, care încalcă flagrant Constituția țării și drepturile cetățenești.
În timp ce activitateareligioasă la catolici și protestanți se prăbușește dramatic, numărulbisericilor ortodoxe din Franța a crescut cu o treime în perioada 2010 – 2024.Meritul principal este al românilor plecați de acasă, care nu și-au uitat credința strămoșească.
Claudia Marcu: Cifre înspăimântătoare. Ratele tulburărilor de autism la copiii vaccinați, cu 549% mai mari decât la nevaccinați, boala autoimună, cu 1.120%. Cancer, cu 54% mai mari! # ActiveNews.ro
Ratele la afecțiunile cronice erau cu 250% mai mari, la astm, cu 553%, boala atopică, cu 386%, boala autoimună, cu 1.120%, alergiile alimentare, cu 128%, dizabilitate motorie, cu 810%, întârziere de dezvoltare, cu 412%, tulburare de vorbire, cu 803%, iar la tulburare convulsivă, cu 216% mai mari
Văzând că a fost ignorat de magi, Irod s-a mâniat și a poruncit uciderea tuturor pruncilor de parte bărbătească, din tot Betleemul Iudeii și din împrejurimi, gândind că astfel va ucide pe noul împărat. S-a împlinit astfel prorocia: "Glas se aude în Rama, bocet și plângere amară. Rahila își plânge copiii (Ieremia 31: 15; Matei 2: 18).
A mai murit un jurnalist. Turbo-cancer. În urmă cu câteva săptămâni își cumpărase o mașină nouă # ActiveNews.ro
Presa din România este din nou în doliu după moartea fotoreporterului Lucian Ciobanu (foto dreapta sus), stins din viață în noaptea de Crăciun, la 60 de ani. Apreciat pentru profesionalism și optimism, el lasă în urmă o carieră impresionantă și amintiri de neuitat,
Scrisoarea Preafericitul Patriarh Teoctist către Mircea Snegur, primul Președinte al Republicii Moldova, 29 decembrie 1992. Valabilă și pentru Maia Sandu, azi # ActiveNews.ro
Date fiind neînțelegerile privind reactivarea Mitropoliei istorice a Basarabiei (...) mă simt dator, în baza răspunderii pe care o am ca Patriarh, adică aceea de părinte duhovnicesc al românilor ortodocși de pretutindeni, să fac câteva precizări pentru lămurirea situației în cauză.
Decizie șocantă: Guvernul Bolojan taie indemnizația de hrană pentru copiii cu handicap și HIV/SIDA. ACTUALIZARE: Guvernul contrazice Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. E o problemă de ”indice”. Așa să fie? # ActiveNews.ro
România intră într-o zonă periculoasă a deciziilor politice care nu mai pot fi justificate nici economic, nici moral. Într-un context bugetar tensionat, Guvernul condus de Ilie Bolojan a ales să reducă cheltuieli exact acolo unde statul ar fi...
Naistul Nae Voiculet lansează un nou apel către români: să apere votul liber și demnitatea națională și să susțină încetarea persecuției politice împotriva lui Călin Georgescu. Într-un mesaj postat pe Facebook, maestrul condamnă...
Ședința CCR s-a încheiat cu o amânare: Pensiile speciale rămân în aer până pe 16 ianuarie! Reacția lui George Simion: ”Ce pretenții să avem de la un stat capturat, putred și corupt? HAI LIBERTATE!” # ActiveNews.ro
ACTUALIZARE: Ședința CCR privind legea pensiilor magistraților a fost din nou amânată, după ce plenul nu a reușit să atingă cvorumul necesar.
Mulți își imaginează că anularea turului I al alegerilor prezidențiale din 2024 s-a făcut pentru scoaterea din cursă a lui Călin Georgescu, când, de fapt, mișcarea s-a făcut pentru introducerea în cursă a „salvatorului” Nicușor Dan.
Acum totul depinde de Zelenski! – Micul Dictator are de ales între Ciocan și Nicovală - Doar Miracolul Armean îl poate salva! # ActiveNews.ro
În ciuda numeroaselorvariabile, pacea în Ucraina a devenit mai probabilă după întâlnirea lui Trumpcu Zelenski în Florida și discuția telefonică cu Putin.
Prof. Dr. Tiberiu Tudor – Istoria în mers: Strategia de Securitate a Statelor Unite ale Americii, 2025 # ActiveNews.ro
Noua Strategie de Securitate a Statelor Unite ale Americii ̶ 2025 constituie o schimbare radicală de paradigmă geopolitică, prin care în prim plan sunt aduse interesele economice și de securitate ale poporului american.
Sorin Berilă: Strategia Națională de Apărare și National Security Strategy - o comparație # ActiveNews.ro
La sfârșitul lunii noiembrie 2025, Administrația Prezidențială română a publicat documentul intitulat Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025 – 2030.
Determinare, anduranță, persistență, consecvență, selecție, filtru extrem de fin, detaliu, conotație, context, cuprindere, detașare, singurătate, memorie, patriotism, naționalism, iubire de țară … Iată doar o mică parte dintre cuvintele care...
În a doua zi de Crăciun, o tânără de doar 24 de ani a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța cu un infarct miocardic sever, un caz medical rar și șocant.
Doliu în PNL Dâmbovița: Fostul deputat Iulian Vladu s-a stins din viață la 64 de ani # ActiveNews.ro
Doliu în PNL Dâmbovița! Fostul deputat Iulian Vladu s-a stins din viață la vârsta de 64 de ani, după ce, în ultimii ani s-a luptat cu o boala cruntă. Acesta a avut parte de trei legislaturi, în perioada 2004 -2016.
Dan Puric transmite un mesaj tăios politicienilor acuzați de distrugerea poporului român și dezvăluie noi detalii despre viitoarea platformă politică a lui Călin Georgescu # ActiveNews.ro
Într-o apariție memorabilă la Realitatea PLUS, reputatul actor și eseist Dan Puric a lansat un atac fără precedent la adresa clasei politice, pe care o acuză de trădarea și sărăcirea poporului român.
Ion Cristoiu: Retrospectiva politică 2025 – eliminarea lui Georgescu, demisia lui Iohannis, ascensiunea lui Bolojan. Carmen Iohannis, detronată la lingușeală de Mirabela Grădinaru # ActiveNews.ro
Ion Cristoiu a realizat pentru Realitatea Plus o scurtă retrospectivă politică a anului 2025. Reputatul publicist a catalogat eliminarea lui Călin Georgescu din cursa prezidențială drept o lovitură fără precedent la adresa democrației.
Moment crucial pentru Călin Georgescu: judecătorii stabilesc azi dacă amenzile vor fi ANULATE # ActiveNews.ro
Zi crucială pentru Călin Georgescu în fața instanței, unde judecătorii vor hotărî soarta amenzilor primite în urma unei investigații privind protecția datelor.
Zi decisivă pentru Guvernul Bolojan: CCR decide astăzi soarta pensiilor magistraților # ActiveNews.ro
Curtea Constituțională a Românei continuă luni, începând cu ora 10:00, dezbaterile asupra sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiției (ICCJ) în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților.
Primele concluzii după întâlnirea Trump–Zelenski de la Mar-a-Lago: Proiectul de pace este 95% finalizat, dar rămân una sau două chestiuni spinoase - VIDEO # ActiveNews.ro
Întâlnirea dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, desfășurată la reședința Mar-a-Lago, s-a încheiat cu mesaje moderate de optimism privind perspectivele încheierii războiului...
Veteranul de 107 ani bătrân ca Unirea, decorat de Nicușor Dan și atacat abject de Cătălin Avramescu cot la cot cu Maria Zaharova, a murit chiar de Crăciun în urma unui atac cerebral # ActiveNews.ro
Colonelul în rezervă Ion Vasile Banu s-a stins din viață la venerabila vârstă de 107 ani chiar în sfânta zi de Crăciun, în urma unui atac cerebral, anunțul fiind făcut de familia sa. Veteranul de război rămâne în memoria publică drept singura personalitate decorată de Nicușor Dan cu prilejul Zilei Naționale din acest an
PS Sebastian pune biciul cuvântului pe progresiști: Irod a recidivat prin așa-zișii progresiști de astăzi. Urmează vremuri bune pentru creștinism, sau prigonitorii neomarxiști de azi Îl vor vâna pe Domnul în continuare, până când Îl vor ”omorî” din nou? # ActiveNews.ro
Apoi, de vreme ce nu a rămas pradă morții pentru totdeauna, ci a înviat, Hristos Domnul a fost prigonit continuu... - de către așa-zișii progresiști de astăzi, epigoni ai revoluționarilor anticreștini din secolele trecute, care caută să așeze lumea pe cu totul alte principii și valori decât cele propovăduite de Hristos.
La 36 de ani de la Revoluția română din 1989, cuvântul Părintelui Justin pare mai actual ca oricând. Chiar dacă forțele întunericului adumbresc România, noi să rămânem drepți și încrezători: Să iubim România! Iar milostivul Dumnezeu să îi dăruiască credință, har, independență, suveranitate deplină
Nicușor Dan a promulgat Legea Vexler de ștergere a identității naționale chiar de Crăciun, la 36 de ani de la asasinarea lui Nicolae Ceaușescu. Simbolismul diabolic este frapant. AVERTIZĂRI: S-A INSTAURAT CENZURA ȘI AUTO-CENZURA TOTALĂ # ActiveNews.ro
Promulgată pe 23 decembrie 2025 cu Nr. 241, așa-zisa Lege „Vexler” - în fapt Legea dușmanilor României și românilor și a anihilării oricărei forme de opoziție și liberă exprimare - a ajuns la Monitorul Oficial chiar de Ajunul Nașterii Domnului, constituindu-se într-un „cadou” ocult, diabolic, pentru poporul român, la fel ca asasinarea ritualică
Va fi groaznic să merg cu metroul știind că toți cei din jurul meu îmi sunt dușmani. Dar va fi deosebit de agreabil să știu că sunt singurul om normal din vagon. Avantaj eu. Educația nu-mi permite să dau glas adevăratelor mele sentimente în cuvintele potrivite, așa că zic doar atât:
Ucraina construiește o stațiune de lux de 1,5 miliarde de euro cu bani de la Nicușor și Papahagi # ActiveNews.ro
In timp ce Papahagi cere închisoare pe viață pentru cei care contestă ajutoarele financiare date de România ucrainenilor, Ucraina dezvoltă, la granița sa cu Polonia, un complex turistic de lux, o stațiune de schi, de 1 miliard și jumătate de Euro!
