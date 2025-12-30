Av. Toni Neacșu: Președintele CCR, cu sprijinul majorității, a vrut să impună un nou mod de respingere a obiecțiilor de neconstituționalitate: respingerea sesizării ÎCCJ nu ca neîntemeiată, ci ca necitită!

22:30

Va fi groaznic să merg cu metroul știind că toți cei din jurul meu îmi sunt dușmani. Dar va fi deosebit de agreabil să știu că sunt singurul om normal din vagon. Avantaj eu. Educația nu-mi permite să dau glas adevăratelor mele sentimente în cuvintele potrivite, așa că zic doar atât: