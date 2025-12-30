DOCUMENT | Secretele audierilor lui Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk, ies la iveală după luni de tăcere

19:40

„A murit Viorel Patrana, patriotul care posta în mediul online sub pseudonimul Angelo Davidescu sau David Angelo. Am distribuit aproape toate postările lui! O inteligență și o viziune cum rar am văzut! Am rezonat cu aproape tot ce scria! Păcat! Mare păcat pentru că am pierdut un luptător în slujba adevărului adevărat!