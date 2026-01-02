Raed Arafat, după incendiul din Crans-Montana: „Folosirea artificiilor în interior nu este deloc corectă”
Adevarul.ro, 2 ianuarie 2026 06:30
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că incendiul izbucnit într-un bar din stațiunea elvețiană Crans-Montana, soldat cu zeci de victime, readuce în atenție pericolul folosirii artificiilor în spații închise.
Ghid de supraviețuire economică în 2026. Cum să „anulezi” inflația de 10% și să-ți protejezi portofelul # Adevarul.ro
După un an 2025 marcat de o creștere a prețurilor de consum care a atins pragul psihologic de 10%, românii privesc spre 2026 cu o întrebare legitimă: cum mai putem menține același nivel de trai fără a ne epuiza economiile?
Raed Arafat, după incendiul din Crans-Montana: „Folosirea artificiilor în interior nu este deloc corectă” # Adevarul.ro
„Un an de luptă pentru o inimă”. Mesajul puternic al unui cardiolog care a salvat un pacient cu infarct chiar la trecerea în 2026 # Adevarul.ro
Medicul cardiolog Ștefan Busnatu a prezentat, în prima zi a lui 2026, experiența sa la trecerea dintre ani: trei ore de luptă pentru a salva viața unui pacient care a suferit un infarct. „Adevărul dur? Mi-a luat «un an» să repar niște artere distruse de fumat”.
Gică Hagi (60 de ani) se află într-un an sabatic, dar revenirea în fotbal poate avea loc în orice moment.
Elicopterele rusești au devenit „ținte ușoare” pentru dronele navale ucrainene, spune un comandant # Adevarul.ro
Rusia încearcă să evite o confruntare între elicopterele sale și dronele navale ucrainene, după ce acestea din urmă au fost echipate cu rachete sol-aer, a declarat recent un comandant ucrainean, citat de Business Insider.
Quadrantidele deschid spectaculos cerul lui 2026: prima ploaie de stele a anului, în noaptea de 2 spre 3 ianuarie # Adevarul.ro
Primul eveniment astronomic remarcabil al anului 2026 va avea loc în noaptea de 2 spre 3 ianuarie. Este vorba de Quadrantidele, una dintre cele mai spectaculoase ploi de stele căzătoare.
„Am metastazat armata rusă”. Partizanii ucraineni vorbesc despre un „moment de cotitură” al mișcării de rezistență # Adevarul.ro
Într-un interviu exclusiv, partizanii ucraineni din mișcarea Ateș au dezvăluit pentru Kyiv Post cum au perturbat ceea ce Rusia considera „ariergarda sa sigură”, provocând o adâncă neliniște în interiorul Rusiei și în teritoriile ocupate.
Sfântul care a transformat destinul ungurilor: de la triburi uitate la apărători ai creștinismului # Adevarul.ro
În doar cinci decenii ungurii au trecut de la trib la regat. După ce au terorizat ani la rândul o mare parte din Europa, hoardele prăduitoare ale maghiarilor și-au schimbat total modul de viață, îmbrățișând stilul de viață al principalilor inamici, sub influența unui lider providențial.
PSYOPS, informație și influență. NATO își consolidează capacitățile de operațiuni psihologice # Adevarul.ro
Operațiunile psihologice, cunoscute sub acronimul PSYOPS, sunt tot mai frecvent considerate un element esențial al apărării moderne în cadrul NATO.
Concediul de odihnă legal este în România de minimum 21 de zile lucrătoare, însă o planificare atentă poate aduce, suplimentar, mult mai multe zile, dacă sunt luate în anumite perioade ale anului.
50 dintre cele mai remarcabile pâini ale lumii. O incursiune în diversitatea culturală a pâinii, aliment de bază al omenirii # Adevarul.ro
Ce este pâinea? Este o întrebare la care majoritatea dintre noi pot răspunde fără ezitare. Fie că ne imaginăm o felie de pâine cu maia sau o tortilla proaspătă, ceea ce ne vine în minte reflectă, adesea, locul din care provenim.
Destinații turistice de vis pentru luna ianuarie. Locurile în care turiștii se pot bucura din plin de feeria și frumusețea iernii # Adevarul.ro
Călătoriile după sărbătorile de iarnă se pot dovedi cele mai inspirate, mai ales fiindcă se reduce aglomerația iar prețurile sunt mai accesibile. Există câteva locații de vis pentru cei care vor să trăiască cu adevărat magia iernii în luna ianuarie. Locuri renumite pentru peisaje, dar și cultură.
Războiul din umbră cu Maduro. De ce portul Maracaibo a devenit ținta unei operațiuni secrete americane # Adevarul.ro
O operațiune discretă, desfășurată în Ajunul Crăciunului, ar marca o nouă escaladare a confruntării dintre Statele Unite și regimul de la Caracas.
Banii europeni și condițiile în care fermierii au acces la ei în 2026. „Sumele sunt micuțe, bătălia va fi acerbă” # Adevarul.ro
Puțin peste 500 milioane euro au la dispoziție fermierii, bani pe care să-i acceseze prin AFIR, în 2026. Cursa pentru accesarea fondurilor se deschide chiar la începutul anului, ianuarie și februarie fiind previzionate pentru lansarea sesiunilor.
Statul român cere despăgubiri de peste 80 milioane euro pentru trenurile Alstom întârziate # Adevarul.ro
La fix 2 ani de când pe liniile de cale ferată ar fi trebuit să circule 37 de rame Alstom Coradia Stream, în România au ajuns doar 10 unități dintre care doar șase au fost puse în circulație.
2 ianuarie: Ziua în care Uniunea Sovietică a lansat Luna 1, prima sondă care a orbitat Soarele # Adevarul.ro
Pe 2 ianuarie 1822 s-a născut matematicianul și fizicianul Rudolf Julius Emanuel Clausius, care a formulat cea de-a doua lege a termodinamicii. De asemenea, pe 2 ianuarie 1970 s-a născut cântăreața Sanda Ladoși, care a participat la Eurovision în 2004.
Concertele anului care a trecut și ce urmează în 2026. Russell Crowe va cânta în București și Timișoara # Adevarul.ro
2025 a fost anul în care au concertat în România nume precum Ricky Martin, Jennifer Lopez sau Justin Timberlake. Iar iubitorii operei moderne s-au bucurat de voci precum Andrea Bocelli sau Jose Careras. 2026 se anunță, în schimb, un an rock. Metallica și Iron Maiden vor reveni la București.
2026: turbulențe economice moderate și provocări financiare – Cum vor rezista companiile # Adevarul.ro
2026 nu va fi un an de criză, ci un an al diferențelor. Într-un mediu economic moderat turbulent și financiar tensionat, companiile nu vor fi separate de fiscalitate, ci de calitatea managementului.
România funcționează, de fapt, pe baza a două economii paralele: deși antreprenorii români dețin aproape 94% dintre firme și asigură circa 63% din locurile de muncă, peste două treimi din activitatea economică este concentrată în companiile cu capital străin.
De multe ori, când vorbim despre teme precum dezvoltarea personală, ne gândim, de fapt, la ce putem face pentru a avea mai mult succes profesional și familial. Creșterea spirituală e diferită: se petrece în interior, nu se vede cu ochiul liber.
Benjamin Netanyahu, singurul lider străin prezent la petrecerea de Anul Nou a lui Donald Trump în Florida # Adevarul.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a fost printre invitații la petrecerea de Anul Nou organizată de președintele american Donald Trump la reședința sa din Palm Beach, Florida, potrivit imaginilor difuzate online.
Județul în care s-a anunțat cod roşu de vânt puternic: rafale de peste 120 de km/h, zăpadă viscolită şi vizibilitate aproape de zero # Adevarul.ro
ANM a emis un cod roşul de vânt extrem de puternic, cu rafale de peste 120 de km/h, valabil până vineri, 3 ianuarie.
Nicușor Dan, mesaj la început de an nou pentru români: „Să fie un an al păcii, al solidarității și al încrederii că facem totul cu bună-credință” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis joi, 1 ianuarie, un bilanț al anului 2025, evidențiind atât dificultățile întâmpinate, cât și realizările obținute. Șeful statului le-a mulțumit românilor pentru încrederea acordată și le-a recomandat să privească spre 2026 cu speranță și responsabilitate.
Horoscop vineri, 2 ianuarie. Capricornii au nevoie de spațiu şi Taurii de mai multă vigilenţă # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au pregătit astrele pentru a doua zi a anului 2026 tuturor celor 12 semne zodiacale.
Cozi uriașe în prima zi din an la Therme București: „Singura baie a fost o baie de mulțime” # Adevarul.ro
În prima zi a anului, sute de bucureșteni și vizitatori din alte județe au luat cu asalt Therme, unul dintre cele mai căutate locuri pentru relaxare de la marginea Capitalei, și unul dintre puținele deschise pe 1 ianuarie.
Mesajul transmis de Patriarhul Daniel după tragedia de la Crans-Montana: „Înălţăm rugăciuni” # Adevarul.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a transmis un mesaj de condoleanțe și rugăciuni după incendiul de la Crans‑Montana din Elveția, soldat cu cel puţin 47 de morţi şi 100 de răniți.
Turista din Olanda, care a zburat 1.800 de km pentru a sărbători Revelionul la munte: „Petrecere mare la hotel, cu muzică românească, mâncare și băuturi” # Adevarul.ro
O turistă din Olanda, venită special în România pentru a petrece Revelionul la munte, a fost impresionată de atmosfera din stațiunile montane, unde distracția nu s-a oprit nici după noaptea dintre ani.
„Și-au pierdut ambele fetițe, de 16 și 18 ani”. Mărturia cutremurătoare a unei românce din Elveția, după incendiul din Crans-Montana # Adevarul.ro
„Sunt oameni care își plâng copiii și oameni care încă îi caută.” Așa descrie Ana Maria, o româncă stabilită de ani buni în Elveția, atmosfera din Crans-Montana după incendiul devastator din barul Le Constellation.
Noua taxă turistică din București a intrat în vigoare din prima zi a anului 2026. Cât costă în raport cu cea din marile oraşe europene # Adevarul.ro
Începând din prima zi a anului 2026, turiştii care se cazează în Capitală vor plăti o taxă fixă pe noapte. Măsura a generat deja controverse în rândul hotelierilor, care critică adoptarea rapidă și lipsa de transparență.
Peste 200.000 de angajați din sectorul bancar riscă concedierea din cauza AI. Principalele posturi vizate # Adevarul.ro
Un raport al băncii de investiții Morgan Stanley avertizează că peste 200.000 de locuri de muncă din sectorul bancar european sunt expuse riscului de dispariție până în 2030, pe fondul adoptării accelerate a AI.
Alimentul care nu ar trebui să lipsească din alimentație: bogat în fibre, protejează inima, scade colesterolul și susține digestia # Adevarul.ro
Fiecare dimineață poate începe mai sănătos cu un bol de ovăz. Specialiștii nutriționiști atrag atenția că această cereală integrală ajută la scăderea colesterolului, menținerea greutății și protejarea inimii, fiind recomandată inclusiv persoanelor cu risc de diabet de tip 2.
Taxă pe prezervative și îngrijire mai ieftină pentru copii: ce prevede planul Chinei pentru a stimula natalitatea # Adevarul.ro
Oamenii din China vor plăti o taxă de vânzare de 13% pentru contraceptive începând cu 1 ianuarie, în timp ce serviciile de îngrijire a copiilor vor fi scutite, pe măsură ce a doua economie ca mărime din lume încearcă să crească rata natalității.
Tânăr prins în flagrant după ce a furat bani și obiecte dintr-un sexshop în noaptea de Revelion din Suceava # Adevarul.ro
Un bărbat de 31 de ani a fost prins în flagrant în noaptea de Anul Nou, după ce a încercat să fure dintr-un sexshop din Suceava, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Suceava.
De ce Trump ia zilnic o doză mai mare de aspirină și ignoră recomandările medicilor: „Vreau ca prin inima mea să curgă sânge frumos, subțire” # Adevarul.ro
Fostul președinte al SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat publicației Wall Street Journal că ia zilnic o doză de aspirină mai mare decât cea recomandată de echipa sa medicală.
Satul sufocat de turiști: cum vizita oficială a Primei Doamne în anii ’50 a transformat un loc liniștit într-o destinație de milioane de euro # Adevarul.ro
O destinație turistică renumită pentru legătura sa cu Moș Crăciun se confruntă cu un aflux uriaș de vizitatori care depășește de multe ori populația locală.
Cercetările științifice arată că mici schimbări în viața de zi cu zi pot transforma în mod pozitiv starea de spirit și sănătatea mentală.
Operațiune uluitoare a Ucrainei: a înscenat moartea unui comandant rus și a încasat recompensa de jumătate de milion de euro oferită de Moscova # Adevarul.ro
Ucraina a anunțat că Denis Kapustin, comandantul rus despre care se credea că a fost ucis în Zaporijjie, este de fapt în viață.
Un bărbat în vârstă de 63 de ani, cetățean moldovean, a decedat în urma exploziei unei petarde.
Cum au ajutat serviciile de informați americane Ucraina să țintească călcâiul lui Ahile al infrastructurii energetice rusești # Adevarul.ro
CIA a ajutat în secret Ucraina să țintească anumite componente cruciale ale infrastructurii ruse de rafinare a petrolului, precum și, mai recent, flota din umbră a Rusiei, care ocolește sancțiunile, se arată într-un articol NYT dedicat relației SUA-Ucraina din ultimul an.
O fată de 12 ani din Pitești a dispărut în noaptea de Revelion, în timp ce se afla împreună cu mama sa în centrul oraşului pentru a urmări focurile de artificii.
Guvernul din Gabon a tăiat în carne vie: naționala de fotbal a fost desființată, după ce a făcut țara de rușine la Cupa Africii # Adevarul.ro
Competiția din Maroc se află în faza optimilor de finală.
Orașul european care s-a clasat pe primul loc în topul celor mai atractive destinații turistice din lume # Adevarul.ro
Un oraș european a atras peste 18 milioane de vizitatori internaționali în 2025, devenind cea mai „atractivă” destinație turistică din lume.
Chivu ieșea la fumat cu miliardarul care îl plătea: „Pentru mine, e un om cu profunzime enormă” # Adevarul.ro
La 45 de ani, Cristian Chivu impresionează pe banca echipei italiene de fotbal Inter Milano.
O româncă a rămas fără economiile strânse muncind în Italia. Angajata băncii care a facilitat dispariția celor 34.000 de euro a fost arestată # Adevarul.ro
O româncă și-a pierdut economiile de peste 34.000 de euro, strânse muncind în Italia ani buni, în doar zece zile.
Yuval Harari avertizează că AI va modela chiar și vocile noastre interioare: „Este momentul să găsim adevărul care se află dincolo de cuvinte” # Adevarul.ro
Scriitorul și istoricul Yuval Noah Harari propune un „salt spiritual” pentru omenire, avertizând că, odată cu avansul inteligenței artificiale, oamenii riscă să se identifice tot mai mult cu cuvintele care nu le aparțin.
Mănânci porții mai mari, slăbești mai mult: sfaturile nutriționiștilor pentru sațietate, energie și talie subțire în 2026 # Adevarul.ro
Foamea și frustrările din timpul dietelor tradiționale ar putea fi de domeniul trecutului. Nutriționiștii susțin că în 2026 poți mânca mai mult și totuși să slăbești.
Povestea tânărului care readuce colindul la ușa caselor din sudul Olteniei. „M-am îndrăgostit de cultura tradițională” # Adevarul.ro
În satele din sudul țării, colindul se mai aude rar. Obiceiul s-a stins încet, odată cu satul de altădată. Un tânăr interpret de muzică populară încearcă acum să refacă drumul colindului – din arhive și de pe scenă, înapoi la ușa oamenilor.
Decizia de ultim moment care l-a ținut pe un tânăr departe de incendiul de Revelion de la Crans-Montana # Adevarul.ro
Un tânăr și-a salvat viața într-un mod incredibil în noaptea de Revelion la Crans-Montana: a renunțat la o masă de 1.000 de euro la barul Le Constellation.
Noaptea de Revelion a adunat milioane de români în fața ecranelor. Datele audiențelor de Revelion 2026 arată preferințele și schimbările față de anul trecut.
Proteste violente în Iran. Clădire guvernamentală luată cu asalt, guvernul a închis școlile și instituțiile publice # Adevarul.ro
Protestele care au început duminică în Iran cu manifestații ale comercianților, pe fondul hiperinflației și costului ridicat al vieții, s-au extins la universități și au devenit violente în unele părți ale țării.
