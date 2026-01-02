Început de an friguros. Meteorologii anunţă temperaturi mai scăzute decât de obicei și precipitații excedentare
StirileProtv.ro, 2 ianuarie 2026 08:50
Meteorologii au emis, vineri, estimările pentru perioada 05.01.2026 - 02.02.2026, care arată temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, săptămâna viitoare, în mai multe regiuni ale ţării.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
09:10
Negociatorul-şef al aderării României la UE propune Guvernului un nou proiect de țară: „Cine nu şi-ar dori?” # StirileProtv.ro
Aderarea României la Zona Euro ar trebui să fie viitorul proiect de ţară, a declarat profesorul Vasile Puşcaş, fost negociator şef al României cu Uniunea Europeană.
Acum 15 minute
09:00
Negocierile pentru pacea din Ucraina încep din nou în 2026. Garanțiile de securitate intră în prim-plan # StirileProtv.ro
Negocierile se reiau în acest weekend, în timp ce oficialii americani, europeni şi ucraineni se concentrează pe secvenţialitatea măsurilor de securitate, garanţiile militare şi mecanismele de aplicare pentru a susţine o pace durabilă.
09:00
Facturile la gaze, din 2026: ce se întâmplă cu plafonarea și de ce prețurile devin din ce în ce mai greu de anticipat # StirileProtv.ro
După reliberalizarea pieței de energie electrică în 2025, anul 2026 ar putea aduce și reliberalizarea pieței gazelor naturale pentru consumatorii casnici din România.
Acum 30 minute
08:50
Început de an friguros. Meteorologii anunţă temperaturi mai scăzute decât de obicei și precipitații excedentare # StirileProtv.ro
Meteorologii au emis, vineri, estimările pentru perioada 05.01.2026 - 02.02.2026, care arată temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, săptămâna viitoare, în mai multe regiuni ale ţării.
Acum o oră
08:30
Revelionul a adus petreceri spectaculoase în toată țara. Oamenii au dansat și au sărbătorit până dimineața în cluburi # StirileProtv.ro
În cluburi, restaurante sau... acasă, petrecerile din noaptea de Revelion au ținut până dimineață. Oamenii s-au îmbrăcat elegant și au dansat fără oprire. În unele localuri, rezervările s-au făcut încă de la începutul anului trecut.
08:20
Kim Jong Un și-a scos fiica în lume. Imagini inedite surprinse cu Ju Ae în prima zi a anului | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, Ju Ae, succesoarea lui, şi-a însoţit părinţii în prima sa vizită publică la mausoleul Kumsusan pentru a aduce omagiu foştilor lideri, potrivit fotografiilor publicate vineri de mass-media de stat.
08:20
Șapte cadavre și 96 de persoane au fost recuperate după ce o barcă s-a răsturnat în Gambia. Ruta rămâne cea mai periculoasă # StirileProtv.ro
Şapte cadavre au fost recuperate şi 96 de persoane salvate, după ce o barcă care transporta probabil peste 200 de migranţi s-a răsturnat în timpul nopţii în nord-vestul Gambiei.
Acum 2 ore
08:10
Prima zi a anului a adus o surpriză în Munții Măcinului.
07:50
Cum a arătat prima zi în Bulgaria, după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă # StirileProtv.ro
Bulgaria a trecut la Euro de la 1 ianuarie, însă mulți comercianți nu s-au pregătit pentru schimbare. Clienții care au vrut să plătească în moneda europeană au avut o surpriză: fie li s-a spus să achite în leva, fie au primit restul în moneda bulgară.
07:50
Filmul catastrofei din Crans-Montana. Cum s-a produs tragedia care a șocat Elveția. Martorii au început să povestească # StirileProtv.ro
Elveția este în stare de șoc după tragedia din stațiunea Crans-Montana, petrecută în noaptea de Revelion. Un incendiu devastator, izbucnit într-un bar, a provocat haos și pierderi uriașe de vieți.
07:40
Prima rezoluție pentru 2026. Ce alegeri trebuie să faci când vine vorba de mâncare. Totul pleacă din bucătărie # StirileProtv.ro
Vă gândiți la rezoluții alimentare pentru 2026? În loc de dietă, vă propunem să consumați doar mâncare gătită.
07:30
Consumul apei de la robinet a fost interzis în localități din Prahova. Ce s-a descoperit la analize # StirileProtv.ro
Furnizorul de apă Hidro Prahova anunţă că există interdicţie privind consumul apei furnizate în sistem centralizat în localitatea prahoveană Măneşti, după ce analizele realizate pe probe din apă au relevat concentraţi ridicate de arsen.
07:30
Vremea azi, 2 ianuarie 2026. Temperaturile cresc semnificativ față de normal, însă în unele zone vremea rămâne rece # StirileProtv.ro
Vremea se încălzește vineri. Maximele pornesc de la 1–2 grade pe partea nord-vestică și ajung pe la 9 grade în sudul și în sud-estul României. Precipitațiile se extind treptat în vest, în nord-vest și în centru.
07:20
Cod portocaliu de vânt în țară. Regiunea în care rafalele pot ajunge la 140 de kilometri la oră # StirileProtv.ro
Meteorologii anunţă, vineri, Cod portocaliu de vânt în zona montană din judeţul Cluj, unde rafalele pot ajunge la 140 de kilometri la oră.
07:20
O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare # StirileProtv.ro
O fotografie făcută în noaptea de Revelion în barul Le Constellation din Crans-Montana, transmisă postului francez BFMTV, arată momentul în care a izbucnit incendiul soldat cu peste 40 de morţi şi 115 răniţi.
Acum 12 ore
22:30
Elveţia a activat mecanismul de protecţie civilă al UE. Pacienții cu răni grave sunt trimiși în străinătate # StirileProtv.ro
Elveţia a activat mecanismul de protecţie civilă al UE, a anunţat joi seara preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după catastrofa de Anul Nou cu cel puţin 40 de morţi şi 115 răniţi, mulţi dintre ei suferind arsuri grave, scrie Le Figaro.
22:20
Nicușor Dan: „2025 ne-a arătat că puterea noastră stă în unitate. Privesc spre 2026 cu responsabilitate” # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că anul 2025 le-a reamintit românilor că adevărata lor forţă ”stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar şi atunci când drumul este dificil”.
22:00
Violențe fără precedent de Revelion în Olanda: poliția, atacată cu artificii și cocktailuri Molotov # StirileProtv.ro
Forțele de ordine din Olanda au fost ținta unor atacuri violente în noaptea de Revelion, confruntându-se cu ceea ce autoritățile descriu drept „un nivel de violență fără precedent”.
21:50
Locul invadat de turiști în fiecare iarnă. Face față cu greu numărului mare de vizitatori. Care este principala atracție # StirileProtv.ro
Nici măcar casa lui Moș Crăciun nu este imună la supraturismul cu care se confruntă Europa.
21:40
India și Pakistan reiau mecanismul de încredere nucleară la 1 ianuarie: control reciproc după conflictul din Kashmir # StirileProtv.ro
India și Pakistan au efectuat joi schimbul anual de informații privind instalațiile nucleare, un demers menit să prevină atacuri reciproce asupra obiectivelor strategice, pe fondul tensiunilor generate de conflictul militar din luna mai.
21:30
ANM a emis Cod roșu de vânt într-un județ. Rafale de peste 120 de km/h. „Viscolește puternic și troienește zăpada” # StirileProtv.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, joi, o atenţionare nowcasting Cod roșu de vânt puternic, valabilă în zonele montane înalte din judeţul Cluj, unde viteza la rafală poate depăși 120 km/h.
21:30
Horoscop 2 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. O să reparați chestiuni de ordin sentimental # StirileProtv.ro
Horoscop 2 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată. Privind cu speranță și încredere în viitor, o să ne organizăm frumos ca să ne iasă toate pasiunile.
21:10
Cum a arătat Revelionul în Coreea de Nord. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat miercuri, alături de fiica sa, la festivitățile de Anul Nou din Phenian. La eveniment au luat parte sute de mii de nord-coreeni.
20:50
Principala ipoteză a anchetatorilor privind incendiul decastator din Elveția. „A dus la o explozie” # StirileProtv.ro
Cauza incendiului la un bar din staţiunea de schi Crans-Montana din Elveţia în noaptea de Anul Nouă rămâne neclară, anchetatorii presupunând că a fost vorba de un accident.
20:40
Cum s-a sărbătorit Revelionul în lume. 2026, întâmpinat cu artificii impresionante în cele mai mari orașe # StirileProtv.ro
De la un fus orar la altul, în marile orașe ale lumii, milioane de oameni au întâmpinat Anul Nou cu petreceri în stradă și nelipsitele focuri de artificii.
20:40
Zelenski: Aderarea Ucrainei la UE este o garanție de securitate în fața agresiunii ruse # StirileProtv.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat joi că integrarea țării sale în Uniunea Europeană reprezintă un element esențial al garanțiilor de securitate urmărite de Kiev în cadrul demersurilor internaționale pentru oprirea războiului declanșat d
20:30
Horoscopul anului 2026. Schimbări majore pentru zodii. Neti Sandu: „Începem o viață nouă” # StirileProtv.ro
Prima zi din an vine, ca de fiecare dată, cu speranțe, planuri și multe întrebări. Ce ne așteaptă în 2026? Va fi un an al schimbărilor, al oportunităților sau al încercărilor?
Acum 24 ore
20:10
Ce i-a nemulțumit pe străinii care au petrecut Revelionul în București. „Asta nu ne-a plăcut” # StirileProtv.ro
Mulți străini din toată lumea au petrecut în București un Revelion românesc în aer liber sau în cluburi. Italieni, greci, columbieni, mexicani ori vietnamezi au ales România atrași de prețurile accesibile și de viața de noapte animată.
20:00
Trei bărbați din Constanța au deschis șampania în valurile mării, la 0 grade Celsius, de Anul Nou # StirileProtv.ro
Anul Nou a început cu o baie în mare, în Constanța. Trei bărbați au vrut să sărbătorească diferit intrarea în 2026 și au deschis șampania în valuri.
20:00
Donald Trump, maestru de ceremonii la petrecerea de Revelion. Cât a scos la licitație pe o pictură cu Iisus Hristos # StirileProtv.ro
Preşedintele Trump a fost maestru de ceremonii la petrecerea de Anul Nou pe care a dat-o la luxoasa lui reședință din Florida. A spus că are o singură dorință pentru 2026: să fie pace în lume.
20:00
ProTV a fost prima alegere a publicului în noaptea de Anul Nou, la fel ca în tot anul 2025. Minutul de aur al Protevelionului # StirileProtv.ro
În noaptea de Revelion, ProTV a fost prima alegere a publicului. 6 milioane de români au urmărit cel puțin un minut din Protevelion. De altfel, în întreg anul 2025, ProTV și-a consolidat poziția de lider.
19:50
Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie. În unele cazuri s-au triplat # StirileProtv.ro
Prima zi din an aduce taxe majorate pentru populație și firme. Vom plăti impozite mai mari pentru locuințe și mașini, în unele cazuri dublu sau chiar triplu.
19:50
Românii nu au renunțat la petarde și artificii de Revelion, deși au fost interzise. Unii au ajuns cu răni la spital # StirileProtv.ro
În noaptea de Revelion au fost persoane care nu au renunțat la petarde și artificii. Le-au manevrat greșit și au ajuns cu arsuri la camera de gardă.
19:50
Româncă stabilită în Crans-Montana, despre tragedia cu cel putin 40 de morți: „Am prieteni care și-au pierdut ambele fetițe” # StirileProtv.ro
Autoritățile din Elveția sunt în plină anchetă și nu pot vorbi încă despre identitatea victimelor. În bar se aflau foarte mulți tineri.
19:50
În noaptea de Revelion, când aproape toată lumea e pusă pe distracție și voie bună, în maternități au venit pe lume primii bebeluși din 2026.
19:30
Cum au sărbătorit românii care au ales să petreacă Revelionul pe plajă, în destinații exotice # StirileProtv.ro
Cu picioarele în nisip dansând printre palmieri sau pe ritmuri africane, așa au intrat în 2026 românii care au petrecut revelionul peste mări și țări.
19:20
Noul an a fost întâmpinat în stradă, în toată țara. Jocul de lumini a ținut loc artificiilor în unele orașe # StirileProtv.ro
Noul an a fost primit cu bucurie și multă speranță în toată țara. Oamenii au cântat și mai ales au dansat să se mai încălzească, pentru că a fost o noapte geroasă.
19:20
Unul dintre primii copii adoptați după Revoluție a revenit în România. „Este prima oară când mă întorc” # StirileProtv.ro
Pârtiile s-au golit miercuri seară doar ca să se umple restaurantele și cluburile. La munte turiștii au petrecut Revelionul cu mâncare bună, concerte și dans.
19:20
„Se călcau unii pe alții”. Mărturii cutremurătoare ale supraviețuitorilor tragediei din Elveția. Imaginile surprinse de ei # StirileProtv.ro
Un moment de bucurie cum este sărbătoarea anului nou s-a transformat într-o tragedie care a lovit „întreaga Elveție și comunitatea internațională”.
19:20
Cum arăta barul din Crans-Montana înainte de tragedia din noaptea de Revelion. „Constellation”, scena unei tragedii cumplite # StirileProtv.ro
Speriați și îngrijorați sunt și românii care locuiesc în zona stațiunii Crans-Montana ori au ajuns acolo în vacanță. Peste 2.200 de români au permise de ședere, dar numărul lor este mai mare, pentru că nu sunt incluși și cei cu dublă cetățenie.
19:10
Cum au petrecut bucureștenii de Revelion. „Nu uitați, nu puteți să adăugați vieții zile” # StirileProtv.ro
În București, mii de oameni au ieșit în stradă, în piețe și în Centrul Vechi ca să întâmpine noul an. A fost muzică, emoție și multă înghesuială, dar și multe urări spuse din suflet.
18:10
Ce au descoperit polițiștii din Neamț după ce un tânăr din Ucraina a lovit cu mașina un copil de 8 ani, care traversa ilegal # StirileProtv.ro
Un tânăr ucrainean, care conducea un autoturism pe DN15, în localitatea Vânători, a accidentat, joi, un minor în vârstă de 8 ani, în timp ce traversa strada prin loc fără marcaj pietonal. Acesta a prezentat un permis de conducere fals.
17:40
Rusul păcălit de „vulpe”. Inamicul personal al lui Putin a „înviat”, iar Ucraina a încasat recompensa oferită de Kremlin # StirileProtv.ro
Serviciile speciale ruse au fost păcălite de Serviciul de spionaj al Ucrainei (GUR) și a încasat chiar și recompensa Moscovei pe o asasinare înscenată.
17:30
Proteste violente în Iran, față de scumpiri. Trei persoane au murit în ciocnirile cu forțele de ordine # StirileProtv.ro
Trei persoane şi-au pierdut viaţa joi în Iran în ciocniri între manifestanţi şi forţele de ordine, primele victime de la începutul unei mobilizări împotriva scumpirii vieţii, transmite France Presse.
17:30
Cum se schimbă fiscalitatea în 2026: taxe mai mari, conturi obligatorii pentru firme și impact major pentru populație # StirileProtv.ro
România a intrat în 2026 cu schimbări fiscale profunde care vor afecta atât consumatorii, cât și companiile, totul începând cu cel de-al doilea pachet de reforme fiscal-bugetare al Guvernului Ilie Bolojan.
17:20
Ce au căutat românii pe Dexonline în 2025. Explicația cuvântului din fruntea clasamentului este pe placul tuturor # StirileProtv.ro
Termenii „sinecură”, „suveranitate” și „suveranism” au fost cei mai căutați de români pe Dexonline în 2025, arată bilanțul publicat de administratorii platformei.
17:00
Covid-19 este cunoscută mai ales ca o afecţiune respiratorie, dar datele acumulate sugerează că poate avea efecte care se văd şi în afara plămânilor.
16:40
Mesajul Papei Leon al XIV-lea de Revelion: „Lumea nu se salvează”. Trecerea dintre ani concide cu Ziua Mondială a Păcii # StirileProtv.ro
Papa Leon al XIV-lea a avertizat joi că lumea nu se salvează ascuţind săbii, ci prin iertare şi înţelegere, în timpul primei Liturghii din noul an, care coincide cu cea de-a 59-a Zi Mondială a Păcii, transmite EFE.
16:40
Zohran Mamdani, primul primar care a jurat pe Coran. A fost învestit într-o stație de metrou abandonată din New York # StirileProtv.ro
Zohram Mamdani a devenit oficial primar al orașului New York. Socialistul a fost primul edil care a jurat pe Coran.
16:40
Nu de puține ori ni s-a întâmplat să vedem căpșuni mari, frumoase, pe rafturile magazinelor, dar în momentul în care le gustăm să descoperim că fie nu au niciun gust, fie au o aromă foarte slabă.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.