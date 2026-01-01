India și Pakistan reiau mecanismul de încredere nucleară la 1 ianuarie: control reciproc după conflictul din Kashmir
StirileProtv.ro, 1 ianuarie 2026 21:40
India și Pakistan au efectuat joi schimbul anual de informații privind instalațiile nucleare, un demers menit să prevină atacuri reciproce asupra obiectivelor strategice, pe fondul tensiunilor generate de conflictul militar din luna mai.
