Asigurările de sănătate, mai scumpe, în medie, cu 114% pentru 20.000.000 de americani. A expirat „Obamacare”
Newsweek.ro, 2 ianuarie 2026 10:20
Pentru peste 20.000.000 de americani, asigurările de sănătate vor fi mai scumpe, în medie, cu 114% î...
Acum 10 minute
10:40
Ministrul muncii vorbește de ajutoare și sprijin la pensie. Ce îi așteaptă pe pensionari în 2026? # Newsweek.ro
Ministrul muncii Florin Manole a avut un mesaj pentru pensionarii aflați la pensie și pentru angajaț...
Acum 30 minute
10:20
Acum o oră
10:10
Un cercetător și-a administrat primul vaccin sub formă de bere. Așa s-a născut o mare controversă. Ce vindecă? # Newsweek.ro
A a părut o dispută în lumea științifică după ce un cercetător și-a administrat primul vaccin sub fo...
09:50
Tesla lui Musk, umilită de un constructor din China pe piața mașinilor electrice. Cine e noul lider mondial? # Newsweek.ro
Conform datelor preliminare, Tesla lui Elon Musk a fost umilită de un constructor din China pe piața...
Acum 2 ore
09:20
Dramă, la Cupa Mondială de Schi Freestyle. Un sportiv de 20 de ani a rămas paralizat. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Sportivul norvegian William Bostadloekken, în vâsrstă de 20 de ani, a rămas paralizat, în urma unei ...
09:10
FOTO Tragedia de la Crans-Montana: Modul în care ia foc barul, similar cu cel de la Colectiv. 47 de morți # Newsweek.ro
O fotografie făcută în noaptea de Revelion în barul Le Constellation din Crans-Montana arată momentu...
Acum 4 ore
08:40
METEO Cod Roșu de vânt, în județul Cluj! Rafalele pot ajunge la 140 km/h, vizibilitate zero. Zonele afectate # Newsweek.ro
ANM a emis, cu scrut timp în urmă, Cod Roșu de vânt în județul Cluj. Rafalele pot ajunge la 140 km/h...
08:00
Motivul pentru care nu trebuie să arunci bradul în ianuarie. Cum ajută la sănătatea solului din grădină? # Newsweek.ro
Motivul pentru care nu trebuie să arunci bradul în ianuarie. Bradul nu trebuie aruncat în ianuarie p...
07:50
Dispozitive care consumă electricitate chiar și când nu funcționează. Vezi ce-ți încarcă factura fără să știi? # Newsweek.ro
Multe dispozitive din casă consumă electricitate chiar și când nu le folosești activ, iar acest lucr...
07:40
Ce s-a întâmplat anul acesta cu indicele Robor şi cum influenţează asta ratele românilor? E mai bine cu IRCC? # Newsweek.ro
Ce s-a întâmplat anul acesta cu indicele Robor şi cum influenţează aceasta ratele pe care le au la c...
07:30
Cât timp poți păstra carnea de porc în frigider. Cum să recunoști dacă s-a stricat și trebuie aruncată # Newsweek.ro
Carnea de porc, inclusiv friptura, trebuie păstrată la frigider cel mult 2-3 zile, pentru a fi consu...
07:20
Horoscop 3 ianuarie. Luna în Rac aduce noroc Gemenilor. Fecioarele, așteptări nerealiste. Peștii, relaxare # Newsweek.ro
Horoscop 3 ianuarie. Luna în Rac aduce noroc Gemenilor. Fecioarele, așteptări nerealiste. Peștii au ...
07:10
În ce zile din ianuarie intră pensiile, bursele, indemnizațiile, alocațiile? De ce unele sunt mai mici? # Newsweek.ro
Newsweek vă spune când intră pensiile, alocațiile, indemnizația de handicap, venitul minim de incluz...
Acum 24 ore
21:10
Preşedintele SUA; Donald Trump, i-a urat la final de an unui politician republican şi unui procuror ...
21:00
Ce trebuie să faci pe 1 ianuarie, de Sfântul Vasile cel Mare, ca să ai noroc, sănătate și belșug tot anul # Newsweek.ro
Ce trebuie să faci pe 1 ianuarie, de sărbătoarea onomastică a Sfântului Vasile cel Mare, ca să ai no...
20:20
Care sunt noile accize la alcool şi carburanţi? Noul Cod Fiscal stabileşte scumpiri importante # Newsweek.ro
Care sunt noile accize care vor fi valabile pentru alcool şi carburanţi? Noul Cod Fiscal stabileşte ...
20:00
Ce este Reges Online şi la ce foloseşte platforma online de stat? A intrat în vigoare de astăzi # Newsweek.ro
Ce este sistemul Reges Online şi la ce foloseşte platforma aceasta online de stat? A intrat în vigoa...
19:40
Justiţia braziliană îi refuză lui Jair Bolsonaro cererea să ispăşească pedeapsa cu închisoarea la domiciliu # Newsweek.ro
Justiţia braziliană îi refuză lui Jair Bolsonaro cererea ca să îşi ispăşească pedeapsa cu închisoare...
19:20
Nicușor Dan, condoleanțe poporului elvețian, după tragedia de la Crans Montana. Toate reacţiile oficiale # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, a transmis condoleanțe poporului elvețian, în urma tragediei pet...
19:10
Vasile Puşcaş, fost negociator şef al României la UE: Aderarea la Zona Euro să fie proiect de ţară al României # Newsweek.ro
Vasile Puşcaş, fostul negociator şef al României la Uniunea Europeană, afirmă că aderarea la Zona Eu...
18:50
11 alimente pe care să le mănânci la pensie zilnic. Carnea nu e pe listă. Vei avea o bătrânețe lungă # Newsweek.ro
Mâncarea este foarte imporatntă la orice vârstă, dar la pensie este și mai important să știi ce aleg...
18:40
Putin a majorat TVA de la 20% la 22%, pentru a reechilibra bugetul de stat Totul se scumpeşte # Newsweek.ro
Vladimir Putin a majorat TVA de la 20% la 22%, pentru a reechilibra bugetul de stat Totul se scumpe...
18:20
Horoscop primul weekend ianuarie 2026. Super Luna plină din Rac aduce bani și noroc. Pentru cine? # Newsweek.ro
Horoscop primul weekend ianuarie 2026. Super Luna Plină din 3 ianuarie în Rac ne oferă motivația nec...
18:10
Cu cât a crescut de azi prețul la motorină, benzină țigări, vin, bere? Taxe, impozite și accize mai mari # Newsweek.ro
De azi s-au scumpit o serie de produse și au intrat în vigoare noile prețuri la accize. Românii vor ...
17:50
Guvernul schimbă radical finanțarea medicilor de familie din 2026. Plata per serviciu devine dominantă # Newsweek.ro
Finanțarea medicilor de familie 2026 intră într-o nouă etapă, după ce Guvernul a aprobat, în ultima ...
17:40
Într-un interviu amplu acordat ziarului Corriere della Sera, Luka Modric (40 de ani) a vorbit despre...
17:20
Primul submarin nord-coreean cu rachete nucleare a fost dezvăluit. Kim Jong-Un a fost personal acolo # Newsweek.ro
Primul submarin nord-coreean dedicat rachetelor balistice nucleare (SSBN) a fost dezvăluit în timpul...
17:10
Bulgaria micşorează preţul la gaz metan la 31 €/MWh. România are preţul de 33 €/MWh, dar va fi liberalizat # Newsweek.ro
Bulgaria a micşorat preţul reglementat la gazul metan la 31 €/MWh, în timp ce România are acum pe Bu...
16:50
Patriarhul Daniel: Familia și femeia - rol esențial în cultivarea și promovarea identității creștine # Newsweek.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a vorbit despre rolul esențial p...
16:30
VIDEO Primele imagini din barul unde au murit 40 oameni, în Elveția. O chelneriță a atins tavanul cu artificii # Newsweek.ro
Au apărut imagini care arată izbucnirea incendiului care a distrus un bar dintr-o stațiune de schi e...
16:10
Papa Leon al XIV-lea a avertizat joi că lumea nu se salvează ascuţind săbii, ci prin iertare şi înţe...
15:50
Chinezii nu vor să facă mai mulţi copii, cum a ordonat partidul. Beijingul se îndreaptă spre o criză majoră # Newsweek.ro
Chinezii nu vor să facă mai mulţi copii, cum a ordonat Partidul Comunist încă de acum 10 ani, aşa că...
15:40
VIDEO Polonia face prima linie de tren de mare viteză unde mergi cu 350 km/h. Viteza în România pe CFR, 50 km # Newsweek.ro
Polonia construiește prima linie de tren de mare viteză unde mergi cu 350 km/h. Va costa 600.000.00...
15:30
O alertă privind prezenţa unui urs a fost emisă, joi după-amiază, în staţiunea montană Sinaia, după ...
15:10
Ce să mănânci dimineața, ca să ai mai multă energie? Ce se întâmplă în corp când iei micul-dejun # Newsweek.ro
Mulți oameni aleg să sară peste micul dejun pentru a mai câștiga câteva minute de somn dimineața. To...
14:50
După Bulgaria, extinderea zonei euro se confruntă cu dificultăţi în restul statelor membre UE # Newsweek.ro
Bulgaria a devenit joi cel de-al 21-lea stat membru al zonei euro, în pofida opoziţiei a jumătate di...
14:40
Spania încheie anul cu un record istoric al forței de muncă – persoane care lucrează sau caută un lo...
14:20
Bulgaria scade prețul plafonat la gaze cu 3,3% de la 1 ianuarie 2026. Prețul kW-ului e jumătate cât în România # Newsweek.ro
De la 1 ianuarie 2026, Bulgaria a decis să scadă prețul plafonat la gaze cu 3,3%. De astăzi, prețul ...
14:20
Sărituri cu schiurile: Embacher a stabilit un nou record al trambulinei mari de la Garmisch-Partenkirchen # Newsweek.ro
Austriacul Stephan Embacher a stabilit un nou record al trambulinei mari de din staţiunea germană Ga...
14:10
Un accident a avut loc, joi, pe DN 1, în zona Hula Bradului, în care au fost implicate trei autoturi...
13:50
La ce temperatură reglezi termostatul pentru un somn odihnitor? Faci și economie la energie de 15% # Newsweek.ro
La ce temperatură reglezi termostatul pentru un somn odihnitor? Faci și economie la energie de 15%
13:40
Schimbări pentru medicii de familie în 2026. Câți bani vor lua pe consultații și câți per pacient? # Newsweek.ro
Guvernul a aprobat, în ultima ședință din 2025, o ordonanță de urgență care modifică semnificativ mo...
13:20
3.000 lei trbuie să chletuiești pentru un trai decent de persoană în România. Fără chirie. Cum stau vecinii? # Newsweek.ro
Diferențe de preț importante dintre România și țările vecine se văd tot mai clar în cheltuielile zil...
13:00
VIDEO Cum a fost umilită Rusia de Ucraina în 2025? Avioane și submarine de miliarde $ lovite de drone # Newsweek.ro
De la începutul respingerii agresiunii rusești pe scară largă, forțele de apărare ale Ucrainei au în...
12:50
Telefonie şi internet mobil fără costuri suplimentare pentru cetăţenii UE care se află în Republica Moldova # Newsweek.ro
Cetăţenii Uniunii Europene aflaţi în Republica Moldova, precum şi cetăţenii moldoveni aflaţi în stat...
12:40
Bărbat în stare gravă, după ce a căzut în pasajul subteran din Piaţa Victoriei din Timişoara # Newsweek.ro
Un bărbat a fost dus de urgenţă la spital, în noaptea de Revelion, după ce a căzut în pasajul subter...
12:30
Sunt în curs procedurile de identificare a persoanelor afectate de explozia din staţiunea Crans-Montana # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează că sunt în curs procedurile de identificare a persoanelor a...
12:20
Modificare majoră la legea pensiilor, de azi. Se schimbă vârsta de pensionare pentru milioane de români Tabel # Newsweek.ro
O schimbare importantă a avut loc la 1 ianuarie 2026. Vârsta de pensionare se modifică și va crește ...
12:20
Bulgaria a trecut la euro. Ce faci dacă ai leva? Până când poți să scapi de „vechea” monedă? # Newsweek.ro
Adio, leva! De la 1 ianuarie 2026, Bulgaria a trecut la trecut la moneda unică europeană, euro. Curs...
12:00
Atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. MApN a ridicat două aeronave de la Fetești # Newsweek.ro
Ministerul Apărării anunţă că, joi dimineaţă, s-a înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra por...
