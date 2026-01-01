11 alimente pe care să le mănânci la pensie zilnic. Carnea nu e pe listă. Vei avea o bătrânețe lungă
Newsweek.ro, 1 ianuarie 2026 18:50
Mâncarea este foarte imporatntă la orice vârstă, dar la pensie este și mai important să știi ce aleg...
• • •
Acum 10 minute
19:20
Nicușor Dan, condoleanțe poporului elvețian, după tragedia de la Crans Montana. Toate reacţiile oficiale # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, a transmis condoleanțe poporului elvețian, în urma tragediei pet...
Acum 30 minute
19:10
Vasile Puşcaş, fost negociator şef al României la UE: Aderarea la Zona Euro să fie proiect de ţară al României # Newsweek.ro
Vasile Puşcaş, fostul negociator şef al României la Uniunea Europeană, afirmă că aderarea la Zona Eu...
Acum o oră
18:50
11 alimente pe care să le mănânci la pensie zilnic. Carnea nu e pe listă. Vei avea o bătrânețe lungă # Newsweek.ro
Mâncarea este foarte imporatntă la orice vârstă, dar la pensie este și mai important să știi ce aleg...
18:40
Putin a majorat TVA de la 20% la 22%, pentru a reechilibra bugetul de stat Totul se scumpeşte # Newsweek.ro
Vladimir Putin a majorat TVA de la 20% la 22%, pentru a reechilibra bugetul de stat Totul se scumpe...
Acum 2 ore
18:20
Horoscop primul weekend ianuarie 2026. Super Luna plină din Rac aduce bani și noroc. Pentru cine? # Newsweek.ro
Horoscop primul weekend ianuarie 2026. Super Luna Plină din 3 ianuarie în Rac ne oferă motivația nec...
18:10
Cu cât a crescut de azi prețul la motorină, benzină țigări, vin, bere? Taxe, impozite și accize mai mari # Newsweek.ro
De azi s-au scumpit o serie de produse și au intrat în vigoare noile prețuri la accize. Românii vor ...
17:50
Guvernul schimbă radical finanțarea medicilor de familie din 2026. Plata per serviciu devine dominantă # Newsweek.ro
Finanțarea medicilor de familie 2026 intră într-o nouă etapă, după ce Guvernul a aprobat, în ultima ...
17:40
Într-un interviu amplu acordat ziarului Corriere della Sera, Luka Modric (40 de ani) a vorbit despre...
Acum 4 ore
17:20
Primul submarin nord-coreean cu rachete nucleare a fost dezvăluit. Kim Jong-Un a fost personal acolo # Newsweek.ro
Primul submarin nord-coreean dedicat rachetelor balistice nucleare (SSBN) a fost dezvăluit în timpul...
17:10
Bulgaria micşorează preţul la gaz metan la 31 €/MWh. România are preţul de 33 €/MWh, dar va fi liberalizat # Newsweek.ro
Bulgaria a micşorat preţul reglementat la gazul metan la 31 €/MWh, în timp ce România are acum pe Bu...
16:50
Patriarhul Daniel: Familia și femeia - rol esențial în cultivarea și promovarea identității creștine # Newsweek.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a vorbit despre rolul esențial p...
16:30
VIDEO Primele imagini din barul unde au murit 40 oameni, în Elveția. O chelneriță a atins tavanul cu artificii # Newsweek.ro
Au apărut imagini care arată izbucnirea incendiului care a distrus un bar dintr-o stațiune de schi e...
16:10
Papa Leon al XIV-lea a avertizat joi că lumea nu se salvează ascuţind săbii, ci prin iertare şi înţe...
15:50
Chinezii nu vor să facă mai mulţi copii, cum a ordonat partidul. Beijingul se îndreaptă spre o criză majoră # Newsweek.ro
Chinezii nu vor să facă mai mulţi copii, cum a ordonat Partidul Comunist încă de acum 10 ani, aşa că...
15:40
VIDEO Polonia face prima linie de tren de mare viteză unde mergi cu 350 km/h. Viteza în România pe CFR, 50 km # Newsweek.ro
Polonia construiește prima linie de tren de mare viteză unde mergi cu 350 km/h. Va costa 600.000.00...
15:30
O alertă privind prezenţa unui urs a fost emisă, joi după-amiază, în staţiunea montană Sinaia, după ...
Acum 6 ore
15:10
Ce să mănânci dimineața, ca să ai mai multă energie? Ce se întâmplă în corp când iei micul-dejun # Newsweek.ro
Mulți oameni aleg să sară peste micul dejun pentru a mai câștiga câteva minute de somn dimineața. To...
14:50
După Bulgaria, extinderea zonei euro se confruntă cu dificultăţi în restul statelor membre UE # Newsweek.ro
Bulgaria a devenit joi cel de-al 21-lea stat membru al zonei euro, în pofida opoziţiei a jumătate di...
14:40
Spania încheie anul cu un record istoric al forței de muncă – persoane care lucrează sau caută un lo...
14:20
Bulgaria scade prețul plafonat la gaze cu 3,3% de la 1 ianuarie 2026. Prețul kW-ului e jumătate cât în România # Newsweek.ro
De la 1 ianuarie 2026, Bulgaria a decis să scadă prețul plafonat la gaze cu 3,3%. De astăzi, prețul ...
14:20
Sărituri cu schiurile: Embacher a stabilit un nou record al trambulinei mari de la Garmisch-Partenkirchen # Newsweek.ro
Austriacul Stephan Embacher a stabilit un nou record al trambulinei mari de din staţiunea germană Ga...
14:10
Un accident a avut loc, joi, pe DN 1, în zona Hula Bradului, în care au fost implicate trei autoturi...
13:50
La ce temperatură reglezi termostatul pentru un somn odihnitor? Faci și economie la energie de 15% # Newsweek.ro
13:40
Schimbări pentru medicii de familie în 2026. Câți bani vor lua pe consultații și câți per pacient? # Newsweek.ro
Guvernul a aprobat, în ultima ședință din 2025, o ordonanță de urgență care modifică semnificativ mo...
Acum 8 ore
13:20
3.000 lei trbuie să chletuiești pentru un trai decent de persoană în România. Fără chirie. Cum stau vecinii? # Newsweek.ro
Diferențe de preț importante dintre România și țările vecine se văd tot mai clar în cheltuielile zil...
13:00
VIDEO Cum a fost umilită Rusia de Ucraina în 2025? Avioane și submarine de miliarde $ lovite de drone # Newsweek.ro
De la începutul respingerii agresiunii rusești pe scară largă, forțele de apărare ale Ucrainei au în...
12:50
Telefonie şi internet mobil fără costuri suplimentare pentru cetăţenii UE care se află în Republica Moldova # Newsweek.ro
Cetăţenii Uniunii Europene aflaţi în Republica Moldova, precum şi cetăţenii moldoveni aflaţi în stat...
12:40
Bărbat în stare gravă, după ce a căzut în pasajul subteran din Piaţa Victoriei din Timişoara # Newsweek.ro
Un bărbat a fost dus de urgenţă la spital, în noaptea de Revelion, după ce a căzut în pasajul subter...
12:30
Sunt în curs procedurile de identificare a persoanelor afectate de explozia din staţiunea Crans-Montana # Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează că sunt în curs procedurile de identificare a persoanelor a...
12:20
Modificare majoră la legea pensiilor, de azi. Se schimbă vârsta de pensionare pentru milioane de români Tabel # Newsweek.ro
O schimbare importantă a avut loc la 1 ianuarie 2026. Vârsta de pensionare se modifică și va crește ...
12:20
Bulgaria a trecut la euro. Ce faci dacă ai leva? Până când poți să scapi de „vechea” monedă? # Newsweek.ro
Adio, leva! De la 1 ianuarie 2026, Bulgaria a trecut la trecut la moneda unică europeană, euro. Curs...
12:00
Atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. MApN a ridicat două aeronave de la Fetești # Newsweek.ro
Ministerul Apărării anunţă că, joi dimineaţă, s-a înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra por...
11:40
După un parcurs politic rapid și neașteptat, Zohran Mamdani preia conducerea New Yorkului, cu promis...
11:30
Incendiu izbucnit la un priveghi. Patru persoane au suferit arsuri și au fost transportate la spital # Newsweek.ro
Pompierii din Neamţ au fost chemaţi, în noaptea de miercuri spre joi, să stingă un incendiu care a i...
Acum 12 ore
11:10
Minivacanță pentru români la început de an. Cum trebuie să fii compensat, dacă muncești când e liber legal? # Newsweek.ro
Minivacanță pentru români la început de an. Cum trebuie să fii compensat, dacă muncești când e liber...
11:10
METEO Meteorologii au actualizat prognoza pentru începutul lui 2026. Unde va ninge consistent? # Newsweek.ro
Meteorologii au actualizat prognoza pentru începutul lui 2026 și anunță ninsori consistente în mai m...
10:50
VIDEO Petrecere de Revelion periculoasă, în Piaţa Victoriei din Timişoara. Artificiile au explodat aiurea # Newsweek.ro
Petrecerea de Revelion organizată de primărie în Piaţa Victoriei din Timişoara putea să se transform...
10:40
2026, un an „greu” pentru melomani în România. Concert Metallica, Iron Maiden, The Cure, Deep Purple # Newsweek.ro
2026 se anunță un an „greu” pentru melomani în România. Calendarul este încărcat de concencerte ale ...
10:20
Peste 500.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Vasile. „Păzitor de duhuri rele” # Newsweek.ro
Pe 1 ianuarie, peste 500.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Vasile cel Mare, unul d...
10:00
Trump i-a dat licență companiei petroliere sârbe NIS, controlată de Putin prin Gazprom Neft şi Intelligence # Newsweek.ro
Trump i-a dat licență companiei petroliere sârbe NIS, controlată de Putin prin Gazprom Neft şi Intel...
09:50
Celebra creatoare de modă Jacqueline de Ribes, supranumită „ultima regină din Paris”, a murit la vâr...
09:20
Kim Jong Un a recunoscut de Revelion că îl ajută pe Putin cu soldați în Ucraina. „Pentru poporul frate rus” # Newsweek.ro
Dictatorul Kim Jong Un a recunoscut de Revelion că îl ajută pe Putin cu soldați în Ucraina. A saluta...
09:00
Petrecere de Revelion ucigașă, într-un bar din celebra stațiune de schi Crans-Montana. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Petrecerea de Revelion dintr-un bar din celebra stațiune de schi Crans-Montana din Eleveția s-a tran...
09:00
Escrocheria din care nu scapi. Hoții imită vocea celor dragi cu Inteligența Artificială. Apoi, dezastrul... # Newsweek.ro
Poliția din SUA avertizează asupra unei escrocherii globale care poate fi folosită de orice răufăcăt...
08:50
Cât timp poți păstra salata de boeuf în frigider. Arunc-o dacă devine moale, lipicioasă sau apoasă # Newsweek.ro
Salata de boeuf este una dintre preferatele românilor, însă maioneza din compoziție poate deveni per...
08:30
Lista alimentelor care ajută ficatul după Revelion. Cât timp trebuie să aștepți înainte de condus dacă ai băut # Newsweek.ro
După mesele copioase și consumul de alcool de la Revelion, ficatul este unul dintre cele mai solicit...
08:10
Ai băut un pahar de țuică sau vin? În cât timp poți urca la volan și conduce în siguranță # Newsweek.ro
Ai consumat 100 ml de țuică sau un pahar de vin și te întrebi când mai poți urca la volan? Chiar și ...
08:00
Varza murată a ieșit prea acră? Ce trebui să îi faci pentru a-i schimba gustul în câteva minute # Newsweek.ro
Dacă varza murată e prea acră, trebuie să-i reduci aciditatea și să echilibrezi gustul. Poți face as...
07:50
Cum să nu abandonezi planurile pentru noul an din prima lună. Un psiholog explică secretele reușitei # Newsweek.ro
Pentru multe persoane, stabilirea rezoluțiilor de Anul Nou reprezintă o tradiție importantă, însă un...
07:30
România a depășit pragul de 1.400 km de autostradă. În 2026, sunt promiși alți 302 de km, un record # Newsweek.ro
Deși România a tras frâna de mână autostrăzilor în 2025, inaugurând doar 146 km din cei 280 km promi...
