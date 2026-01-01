Bulgaria scade prețul plafonat la gaze cu 3,3% de la 1 ianuarie 2026. Prețul kW-ului e jumătate cât în România

Newsweek.ro, 1 ianuarie 2026 14:20

De la 1 ianuarie 2026, Bulgaria a decis să scadă prețul plafonat la gaze cu 3,3%. De astăzi, prețul ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
14:40
Economia Spaniei are o mare problemă. Cum pot profita românii de acest lucru? Newsweek.ro
Spania încheie anul cu un record istoric al forței de muncă – persoane care lucrează sau caută un lo...
Acum 30 minute
14:20
Bulgaria scade prețul plafonat la gaze cu 3,3% de la 1 ianuarie 2026. Prețul kW-ului e jumătate cât în România Newsweek.ro
De la 1 ianuarie 2026, Bulgaria a decis să scadă prețul plafonat la gaze cu 3,3%. De astăzi, prețul ...
14:20
Sărituri cu schiurile: Embacher a stabilit un nou record al trambulinei mari de la Garmisch-Partenkirchen Newsweek.ro
Austriacul Stephan Embacher a stabilit un nou record al trambulinei mari de din staţiunea germană Ga...
Acum o oră
14:10
Accident rutier pe DN1, în județul Sibiu. Cinci persoane au fost rănite Newsweek.ro
Un accident a avut loc, joi, pe DN 1, în zona Hula Bradului, în care au fost implicate trei autoturi...
13:50
La ce temperatură reglezi termostatul pentru un somn odihnitor? Faci și economie la energie de 15% Newsweek.ro
La ce temperatură reglezi termostatul pentru un somn odihnitor? Faci și economie la energie de 15%
Acum 2 ore
13:40
Schimbări pentru medicii de familie în 2026. Câți bani vor lua pe consultații și câți per pacient? Newsweek.ro
Guvernul a aprobat, în ultima ședință din 2025, o ordonanță de urgență care modifică semnificativ mo...
13:20
3.000 lei trbuie să chletuiești pentru un trai decent de persoană în România. Fără chirie. Cum stau vecinii? Newsweek.ro
Diferențe de preț importante dintre România și țările vecine se văd tot mai clar în cheltuielile zil...
13:00
VIDEO Cum a fost umilită Rusia de Ucraina în 2025? Avioane și submarine de miliarde $ lovite de drone Newsweek.ro
De la începutul respingerii agresiunii rusești pe scară largă, forțele de apărare ale Ucrainei au în...
12:50
Telefonie şi internet mobil fără costuri suplimentare pentru cetăţenii UE care se află în Republica Moldova Newsweek.ro
Cetăţenii Uniunii Europene aflaţi în Republica Moldova, precum şi cetăţenii moldoveni aflaţi în stat...
Acum 4 ore
12:40
Bărbat în stare gravă, după ce a căzut în pasajul subteran din Piaţa Victoriei din Timişoara Newsweek.ro
Un bărbat a fost dus de urgenţă la spital, în noaptea de Revelion, după ce a căzut în pasajul subter...
12:30
Sunt în curs procedurile de identificare a persoanelor afectate de explozia din staţiunea Crans-Montana Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe informează că sunt în curs procedurile de identificare a persoanelor a...
12:20
Modificare majoră la legea pensiilor, de azi. Se schimbă vârsta de pensionare pentru milioane de români Tabel Newsweek.ro
O schimbare importantă a avut loc la 1 ianuarie 2026. Vârsta de pensionare se modifică și va crește ...
12:20
Bulgaria a trecut la euro. Ce faci dacă ai leva? Până când poți să scapi de „vechea” monedă? Newsweek.ro
Adio, leva! De la 1 ianuarie 2026, Bulgaria a trecut la trecut la moneda unică europeană, euro. Curs...
12:00
Atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. MApN a ridicat două aeronave de la Fetești Newsweek.ro
Ministerul Apărării anunţă că, joi dimineaţă, s-a înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra por...
11:40
Zohran Mamdani a preluat oficial conducerea orașului New York, pe 1 ianuarie Newsweek.ro
După un parcurs politic rapid și neașteptat, Zohran Mamdani preia conducerea New Yorkului, cu promis...
11:30
Incendiu izbucnit la un priveghi. Patru persoane au suferit arsuri și au fost transportate la spital Newsweek.ro
Pompierii din Neamţ au fost chemaţi, în noaptea de miercuri spre joi, să stingă un incendiu care a i...
11:10
Minivacanță pentru români la început de an. Cum trebuie să fii compensat, dacă muncești când e liber legal? Newsweek.ro
Minivacanță pentru români la început de an. Cum trebuie să fii compensat, dacă muncești când e liber...
11:10
METEO Meteorologii au actualizat prognoza pentru începutul lui 2026. Unde va ninge consistent? Newsweek.ro
Meteorologii au actualizat prognoza pentru începutul lui 2026 și anunță ninsori consistente în mai m...
10:50
VIDEO Petrecere de Revelion periculoasă, în Piaţa Victoriei din Timişoara. Artificiile au explodat aiurea Newsweek.ro
Petrecerea de Revelion organizată de primărie în Piaţa Victoriei din Timişoara putea să se transform...
Acum 6 ore
10:40
2026, un an „greu” pentru melomani în România. Concert Metallica, Iron Maiden, The Cure, Deep Purple Newsweek.ro
2026 se anunță un an „greu” pentru melomani în România. Calendarul este încărcat de concencerte ale ...
10:20
Peste 500.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Vasile. „Păzitor de duhuri rele” Newsweek.ro
Pe 1 ianuarie, peste 500.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Vasile cel Mare, unul d...
10:00
Trump i-a dat licență companiei petroliere sârbe NIS, controlată de Putin prin Gazprom Neft şi Intelligence Newsweek.ro
Trump i-a dat licență companiei petroliere sârbe NIS, controlată de Putin prin Gazprom Neft şi Intel...
09:50
A murit „ultima regină din Paris”. Celebra creatoare de modă avea 96 de ani Newsweek.ro
Celebra creatoare de modă Jacqueline de Ribes, supranumită „ultima regină din Paris”, a murit la vâr...
09:20
Kim Jong Un a recunoscut de Revelion că îl ajută pe Putin cu soldați în Ucraina. „Pentru poporul frate rus” Newsweek.ro
Dictatorul Kim Jong Un a recunoscut de Revelion că îl ajută pe Putin cu soldați în Ucraina. A saluta...
09:00
Petrecere de Revelion ucigașă, într-un bar din celebra stațiune de schi Crans-Montana. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Petrecerea de Revelion dintr-un bar din celebra stațiune de schi Crans-Montana din Eleveția s-a tran...
09:00
Escrocheria din care nu scapi. Hoții imită vocea celor dragi cu Inteligența Artificială. Apoi, dezastrul... Newsweek.ro
Poliția din SUA avertizează asupra unei escrocherii globale care poate fi folosită de orice răufăcăt...
08:50
Cât timp poți păstra salata de boeuf în frigider. Arunc-o dacă devine moale, lipicioasă sau apoasă Newsweek.ro
Salata de boeuf este una dintre preferatele românilor, însă maioneza din compoziție poate deveni per...
Acum 8 ore
08:30
Lista alimentelor care ajută ficatul după Revelion. Cât timp trebuie să aștepți înainte de condus dacă ai băut Newsweek.ro
După mesele copioase și consumul de alcool de la Revelion, ficatul este unul dintre cele mai solicit...
08:10
Ai băut un pahar de țuică sau vin? În cât timp poți urca la volan și conduce în siguranță Newsweek.ro
Ai consumat 100 ml de țuică sau un pahar de vin și te întrebi când mai poți urca la volan? Chiar și ...
08:00
Varza murată a ieșit prea acră? Ce trebui să îi faci pentru a-i schimba gustul în câteva minute Newsweek.ro
Dacă varza murată e prea acră, trebuie să-i reduci aciditatea și să echilibrezi gustul. Poți face as...
07:50
Cum să nu abandonezi planurile pentru noul an din prima lună. Un psiholog explică secretele reușitei Newsweek.ro
Pentru multe persoane, stabilirea rezoluțiilor de Anul Nou reprezintă o tradiție importantă, însă un...
07:30
România a depășit pragul de 1.400 km de autostradă. În 2026, sunt promiși alți 302 de km, un record Newsweek.ro
Deși România a tras frâna de mână autostrăzilor în 2025, inaugurând doar 146 km din cei 280 km promi...
07:20
Horoscop 2 ianuarie. Luna în Rac aduce o zi cu tensiuni Peștilor. Fecioarele, în centrul atenției Newsweek.ro
Horoscop 2 ianuarie. Luna în Rac aduce o zi cu tensiuni Peștilor. Fecioarele sunt în centrul atenție...
07:00
Pensionarii pierd, azi, între 100 și 420 lei la pensie. Anularea indexării, lovitură dură dată vârstnicilor Newsweek.ro
Pensionarii ar putea pierde bani la pensie încă de la începutul anului. Ce se va întâmpla cu pension...
Acum 24 ore
21:10
Materiale pirotehnice, găsite de jandarmi, într-o geantă de livrator, în loc de masa de Revelion Newsweek.ro
Materiale pirotehnice au fost găsite de jandarmi, în Capitală, într-o geantă de livrator, în loc de ...
20:50
Ministrul ucrainean al Apărării mulțumește României, pentru contribuția de 50 de milioane de euro Newsweek.ro
Ministrul ucrainean al Apărării, Denis Şmigal, mulțumește României, pentru contribuția de 50 de mili...
20:30
Ilie Bolojan, mesaj de Anul Nou: &#34;Vă mulțumesc tuturor pentru efortul depus să vă susțineți familiile&#34; Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan, mesaj de Anul Nou: "Vă mulțumesc tuturor pentru efortul depus să vă sus...
20:10
Program special al autobuzelor STB şi al Metroului bucureştean, în noaptea de Anul Nou Newsweek.ro
Ca în fecare an, există un program special al autobuzelor STB şi al Metroului bucureştean, în noapte...
19:50
VIDEO Bătaia cu ciomege de la Ruginoasa a fost oprită de jandarmi, cu gaze lacrimogene Newsweek.ro
Bătaia tradiţională cu ciomege de la Ruginoasa, din udeţul Bacău, a fost oprită de jandarmi, cu gaze...
19:40
Tăierile de salarii nu sunt un scenariu nou la Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Se repetă anul 2013 Newsweek.ro
Decizia conducerii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) de a elimina, începând cu 1 i...
19:30
VIDEO Donald Trump se compară cu gladiatorul Maximus Decimus Meridius. &#34;Abia am început!&#34; - susţine acesta Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, se compară cu gladiatorul Maximus Decimus Meridius, interpretat de R...
19:10
La ce echipă a fost vândut Louis Munteanu. Va semna contractul imediat după ce va face vizita medicală Newsweek.ro
La ce echipă a fost vândut Louis Munteanu, jucătorul lui CFR Cluj. Fotbalistul va semna contractul i...
19:10
Ultima noapte geroasă de decembrie la Iași a fost acum 7 ani: în 2018 Newsweek.ro
Într-o societate extrem de dependentă de confort și mobilitate, precum cea în care trăim, iarna pare...
18:50
2026, anul înarmării. Cheltuieli militare de 2,9 trilioane$. SUA fac Golden Dome. China, platforme hipersonice Newsweek.ro
Mai mulți analiști au făcut o serie de predicții pentru 2026 din punct de vedere economic, politic, ...
18:40
Casiera din Iași care a delapidat universitatea cu aproape jumătate de milion de lei, dată în vileag de soț la Newsweek.ro
Casiera care a delapidat o jumătate de milion de lei de la Universitatea de Arte nu a reușit să-i co...
18:20
Horoscop. Ce aduce 2026 zodiilor? Racii, progres în carieră. Scorpionii își schimbă rutina. Leii, aventură Newsweek.ro
Anul 2026 marchează un nou început, fiind guvernat de cifra 1, simbol al inițiativei, al aspirațiilo...
18:20
Nicuşor Dan: Este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni Newsweek.ro
Nicuşor Dan, mesaj de Anul Nou: Este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și ...
18:10
Bulgaria avertizează pasagerii taxiurilor, la trecerea de la leva la euro: Acceptați doar numerar de Revelion! Newsweek.ro
Bulgaria avertizează pasagerii taxiurilor, la trecerea de la leva la euro: Acceptați doar numerar, î...
17:50
Două noi decese din cauza gripei în ultima săptămână. Ce se întâmplă cu infecțiile respiratorii? Newsweek.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) anunţă, miercuri, că în ultima săptămână s-au înregis...
17:40
Numele lui Donald Trump este practic peste tot, de la vase de luptă, la clădiri guvernamentale diverse Newsweek.ro
În SUA; numele preşedintelui Donald Trump este practic peste tot, de la vase de luptă ale Marinei St...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.