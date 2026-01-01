Urmează un an plin pentru Justiţia din România. Ce decizii importante ale judecătorilor sunt aşteptate în 2026

14:40

Anul nou a adus şi o nouă viaţă la Iaşi. Un bebeluş s-a născut în această dimineaţă acolo. Şi în alte oraşe mari sunt familii care pornesc pe un nou drum, minunat, începând de astăzi. Au devenit părinţi în noaptea dintre ani, iar 1 ianuarie 2026 devine pentru ei o dată cu adevărat specială. Bucuria lor vine, ce-i drept, cu o îngrijorare pentru noi toţi. Numărul copiilor nou-născuţi este mic faţă de acum un deceniu de exemplu şi ne gândim la statisticile care arată că în ţara noastră în ultimii ani se nasc din ce în ce mai puţini copii. Am avut în 2024 cel mai mare spor negativ. 2026 are însă timp să recupereze şi să fie un an bun.