De ce întârzie identificarea victimelor după incendiul din staţiunea Crans-Montana. Explicaţia autorităţilor
ObservatorNews, 1 ianuarie 2026 20:50
Identificarea victimelor incendiului devastator din staţiunea alpină Crans-Montana va dura, avertizează autorităţile elveţiene, din cauza numărului mare de persoane grav rănite şi a arsurilor severe, potrivit dpa, citat de Agerpres. La aproape 24 de ore de la tragedia din noaptea de Revelion, familiile aşteaptă încă veşti despre cei dispăruţi, iar ancheta este abia la început.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum o oră
21:00
Au fost alese cuvintele anului 2025. Marile dicționare ale lumii au desemnat termenii care au dominat conversațiile online și au reflectat schimbările din societate. Specialiștii spun că în anii care urmează, cuvinte ca slop, vibe coding sau rage bait, ar putea deveni o normalitate pentru toate categoriile de vârstă. Acum însă, unele dintre cele mai populare expresii îi pun pe adulți în dificultate, dar spun multe despre generația tânără și despre lumea în care trăim.
21:00
Dorinţa lui Donald Trump pentru 2026. Cei mai puternici lideri din lume anunţă încă un an agitat # ObservatorNews
Cei mai puternici lideri din lume anunţă încă un an agitat. În trei din patru discursuri a lipsit cuvântul pace. Vladimir Putin, Emmanuel Macron şi preşedintele Chinei au vorbit despre război şi atacuri.
20:50
Ritualul nelipsit din prima zi a anului, pe litoral: "Intrăm în noul an curaţi sufleteşte şi psihic" # ObservatorNews
Prima zi din an a fost marcată pe litoral, cum altfel, dacă nu cu tradiţionala baie în mare. Chiar dacă afară termometrele nu au depăşit 1 grad, apa mării a fost ceva mai caldă. Cei care nu s-au încumetat să intre în valuri, s-au mulţumit cu o plimbare relaxantă pe faleza din Constanţa.
20:50
2026 a început cu un mesaj de pace venit de la Vatican. În prima sa liturghie de Anul Nou, Papa Leon a avertizat că lumea nu poate fi salvată prin ascuţirea săbiilor, ci prin iertare. Mesajul său a venit chiar în ziua în care Biserica Catolică sărbătoreşte Ziua Mondială a Păcii.
20:50
De ce întârzie identificarea victimelor după incendiul din staţiunea Crans-Montana. Explicaţia autorităţilor # ObservatorNews
Identificarea victimelor incendiului devastator din staţiunea alpină Crans-Montana va dura, avertizează autorităţile elveţiene, din cauza numărului mare de persoane grav rănite şi a arsurilor severe, potrivit dpa, citat de Agerpres. La aproape 24 de ore de la tragedia din noaptea de Revelion, familiile aşteaptă încă veşti despre cei dispăruţi, iar ancheta este abia la început.
20:40
Petrecerea demnă de Cartea Recordurilor. Plaja unde 2 milioane de oameni au întâmpinat Noul An # ObservatorNews
Toată planetă a fost colorată fabulos azi-noapte cu focuri de artificii şi desene luminoase din mii de drone. Dubai, China şi Thailanda au oferit un spectacol uluitor cu showuri care au intrat în Cartea Recordurilor.
Acum 2 ore
20:30
Horoscop 2026, anul schimbărilor majore. Cele mai norocoase zodii care vor atrage banii ca un magnet # ObservatorNews
2026 deschide un nou capitol astral. Anul acesta vorbim despre transformări și decizii importante pentru toate zodiile. Cu alte cuvinte, am intrat într-un an al schimbărilor majore. Care sunt zodiile care strălucesc și cine va avea de trecut prin provocări aflăm acum.
20:20
Urmează un an plin pentru Justiţia din România. Ce decizii importante ale judecătorilor sunt aşteptate în 2026 # ObservatorNews
Anul 2026 se anunţă plin pentru Justiţia din România, aşa cum a fost şi 2025. Judecătorii urmează să ia decizii cruciale în dosare cu greutate, precum 10 August sau cel al loviturii de stat pusă la cale de Călin Georgescu şi Horaţiu Potra.
20:10
Bebeluşii noului an s-au lăsat aşteptaţi de data aceasta. Copiii cei mai norocoşi, născuţi cu stea în frunte, cum spune tradiţia, au venit pe lume abia spre dimineaţă în maternităţile din Bucureşti şi din ţară.
20:10
Peste noapte am intrat intrat într-un val de scumpiri. Cei care au fost curioşi să verifice în prima zi din an noile impozite majorate au regretat imediat: taxele pentru locuinţe şi maşini s-au dublat. Simultan s-au scumpit şi carburanţii pentru maşini.
20:10
Cele mai aşteptate concerte ale anului 2026. Legendele muzicii rock ajung în România # ObservatorNews
Se poartă rock-ul în 2026! Bucureştiul se aliniază marilor capitale europene şi aduce concerte spectaculoase.
20:00
Anul Nou aduce o veste bună pentru sute de mii de români. Vor plăti rate mai mici. Iar din primăvară, economiştii estimează încă o scădere. Dobânzile vor fi mai mici decât în 2025, dar încă departe de nivelurile confortabile de anii trecuți.
20:00
Bulgaria, una dintre cele mai sărace ţări din UE, a trecut oficial la euro. Cu cât va creşte coşul zilnic # ObservatorNews
Zi istorică pentru bulgari. Oficial, vecinii noștri au trecut la euro, aşa că toate plățile pe care le vom face de acum încolo în concedii vor fi în moneda europeană. Deși economiștii cred că alăturarea la economiile vestice le va aduce investiții și salarii mai mari, cetățeni bulgari se tem de creșteri de prețuri și spun că deja au sesizat majorări la raft.
20:00
Show-uri spectaculoase şi urări de Anul Nou. Cum au petrecut vedetele în România şi cele de peste Ocean # ObservatorNews
Printre focuri de artificii impresionante şi delicatese festive, vedetele din showbiz au trimis mesaje admiratorilor în noaptea de revelion. Reţelele de socializare s-au umplut cu urări și imagini din culise.
19:50
Românii au petrecut Revelionul în stradă cu spectacole, dans, artificii și speranțe pentru 2026 # ObservatorNews
România a intrat în 2026 cu spectacole de cu culoare, cu mari speranţe, dans şi valuri de şampanie. Pentru o seară, oamenii au uitat de griji sau supărări şi au privit optimişti spre un nou an în care visurile par mai reale ca niciodată. Pieţele au fost pline, iar pe muzica noastră au dansat şi turiştii sau străini care au venit să muncească la noi în ţara.
19:50
Reacţia unui turiste olandeze care a zburat 1.800 km pentru Revelionul din România: "Băuturi, mâncăruri multe" # ObservatorNews
Petrecere după petrecere în staţiunile de la munte. Câteva ore de somn după Revelion le-au dat turiştilor puteri să danseze din nou şi să treacă la meniul de refacere: tradiţional sau cu fructe de mare. Mulţi nu au mai avut nevoie nici de odihnă, nici de mâncare: au plecat direct la zăpadă.
Acum 4 ore
19:30
Ce rezoluţii şi-au făcut românii pentru 2026, în noaptea de Revelion. Obiectivele, setate pe ringul de dans # ObservatorNews
În cluburi și restaurante, românii au lăsat grijile la intrare și au dansat până dimineața. La București, la munte sau la mare, noaptea dintre ani s-a trăit intens, cu dans şi voie bună.
19:20
Mărturia românului care a salvat zeci de oameni din incendiul din Crans-Montana: "Ieşeau arşi din local" # ObservatorNews
O noapte care trebuia să fie una de sărbătoare s-a transformat în cea mai mare tragedie din istoria recentă a Elveţiei. Cel puţin 40 de tineri au murit şi alţi 100 sunt grav răniţi după ce un incendiu a cuprins un bar din staţiunea Crans-Montana, aflată la graniţa cu Italia. Primele informaţii arată o asemănare dureroasă cu drama de la Colectiv - focul pare că a fost aprins de artificii, iar victimele s-au călcat în picioare pe o scară îngustă ca să fugă din infern. Un reprezentant al Ministerului de Externe a fost trimis de urgenţă să afle dacă printre morţi sau răniţi sunt şi români.
19:00
Kievul a înscenat moartea şefului militar rus care lupta pentru Ucraina. Strategia din spatele falsului anunţ # ObservatorNews
Ucraina a dezvăluit joi că un comandant militar rus care luptă de partea Kievului, a cărui moarte fusese anunţată săptămâna trecută, este în realitate în viaţă şi că decesul său a fost înscenat pentru a identifica agenţi ruşi.
17:50
Copil de 8 ani din Neamţ, accident de un tânăr ucrainean cu permis de conducere fals # ObservatorNews
Un copil de 8 ani a fost rănit într-un accident rutier produs joi pe DN15, în localitatea Vânători-Neamț, după ce a traversat drumul printr-un loc nepermis. Autoturismul implicat era condus de un șofer ucrainean care, potrivit polițiștilor, ar fi prezentat un permis de conducere fals. Autoritățile au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.
Acum 6 ore
17:30
Un stat din Europa interzice reclamele la fast-food, dulciuri şi semipreparate pe timpul zilei. Care e motivul # ObservatorNews
Publicitatea la mâncarea considerată "nesănătoasă" va fi restricţionată drastic în Regatul Unit, odată cu intrarea în vigoare a unei legi menite să reducă obezitatea infantilă, potrivit Agerpres. Reclamele pentru produsele bogate în zahăr, sare şi grăsimi vor fi permise doar noaptea, după ani de negocieri tensionate între guvern şi industria alimentară.
17:20
Femeia din Sibiu, acuzată că şi-a ucis mama cu ajutorul unei asistente medicale, contestă arestul preventiv # ObservatorNews
Curtea de Apel Alba Iulia va decide dacă menţine sau nu decizia privind arestarea preventivă a femeii suspectate că, ajutată de o asistentă medicală, şi-a ucis mama pentru a intra în posesia moştenirii lăsate de aceasta, presupusa criminală vânzând bunurile mamei ucise şi mutându-se în Dubai.
17:10
Zeci de persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 au fost rănite în urma incendiului izbucnit în barul Le Constellation, din stațiunea de schi Crans-Montana, din sud-vestul Elveției, scriu publicaţiile BBC şi Reuters, citând autorităţile locale.
17:00
Vremea de mâine 2 ianuarie. Ploi, lapoviţă şi ninsoare în mai multe regiuni. Maxime de până la 9 grade # ObservatorNews
Vremea rămâne capricioasă în următoarele ore şi în prima zi de după Revelion. Noaptea aduce ninsori slabe, precipitaţii mixte şi polei în unele regiuni, iar vântul se va intensifica mai ales la munte, unde va fi viscol şi vizibilitate redusă. Mâine, 2 ianuarie, temperaturile vor creşte uşor în cea mai mare parte a ţării, însă precipitaţiile se vor extinde, cu ninsori consistente la munte, rafale puternice de vânt şi condiţii de vreme severă în zonele înalte.
16:50
Un bărbat a murit în Teleorman, după ce a fost lovit de tren în timp traversa calea ferată fără să se asigure # ObservatorNews
Un bărbat a murit după ce a fost lovit de un tren Regio, joi, în stația CFR Videle, din județul Teleorman. Potrivit polițiștilor, acesta ar fi încercat să traverseze linia de cale ferată fără să se asigure, fiind accidentat mortal de locomotivă. Autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs tragedia.
16:10
Rusia anunţă că va prezenta dovezile privind presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin # ObservatorNews
Rusia a transmis că a extras şi decodat un fişier dintr-o dronă ucraineană doborâtă la începutul acestei săptămâni, despre care susţine că arată că aceasta viza o reşedinţă prezidenţială rusă şi că va preda informaţiile relevante Statelor Unite.
16:00
Au cumpărat o casă din anii 30 şi au început să o renoveze. "Surpriza" găsită în spatele unui perete fals # ObservatorNews
În timpul renovării unei case vechi de aproape 100 de ani, un cuplu a făcut o descoperire misterioasă: o ușă ascunsă, de care nimeni nu știa că există, care ascundea ceva total neașteptat.
16:00
O biserică din secolul XIX, mistuită de flăcări în noaptea de Revelion, în Amsterdam. Turnul s-a prăbuşit # ObservatorNews
Un incendiu spectaculos a distrus, în noaptea de Revelion, una dintre cele mai cunoscute biserici din Amsterdam, informează BBC. Flăcările au cuprins rapid Vondelkerk, monument istoric din secolul al XIX-lea, în contextul în care Olanda se confruntă cu violenţe fără precedent, atacuri asupra poliţiei şi victime provocate de artificii. Imaginile surprinse de martori arată momentul dramatic în care turnul de 50 de metri al bisericii se prăbuşeşte sub foc.
Acum 8 ore
15:00
Predicțiile FT 2026: Bula AI se va sparge, primii roboți casnici. Ce se va întâmpla pe frontul din Ucraina # ObservatorNews
În previziunile pentru 2026, Financial Times anticipează că Ucraina nu va ceda Donbasul fără luptă, republicanii vor pierde Camera Reprezentanților în SUA, iar bula AI se va sparge. Însă, jurnaliștii FT recunosc că în 2025 au avut cel mai slab bilanț din istorie, ratând șapte din 20 de predicții, inclusiv finalul războiului din Ucraina și un bitcoin peste 200.000 de dolari.
15:00
Şi acum o veste bună pentru cei care sunt la început de drum în doi şi au, poate, un credit pentru casă. Ei, bine, începutul de an nu vine doar cu scumpiri şi majorări. Ratele vor fi mai mici pentru aproape jumătate de milion de români. Vorbim despre cei care au creditele legate de IRCC, indice care a scăzut de azi şi va mai scădea şi în lunile următoare.
14:50
Număr record de apeluri la 112 în noaptea de Revelion. Unde au fost chemaţi pomperii şi medicii # ObservatorNews
Artificiile chiar au provocat incendii şi au trimis petrecăreţii direct în spital. Au fost zeci de incendii numai în Bucureşti şi Ilfov. În Capitală, 6 oameni au fost răniţi şi doi dintre ei au ajuns la urgenţe, în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament. În Alexandria, 5 persoane au fost evacuate cu autoscara în urma focului provocat de un scurtcircuit. A fost aşadar o noapte care le-a dat de furcă autorităţilor, cu număr record de apeluri la 112.
14:40
Anul nou a adus şi o nouă viaţă la Iaşi. Un bebeluş s-a născut în această dimineaţă acolo. Şi în alte oraşe mari sunt familii care pornesc pe un nou drum, minunat, începând de astăzi. Au devenit părinţi în noaptea dintre ani, iar 1 ianuarie 2026 devine pentru ei o dată cu adevărat specială. Bucuria lor vine, ce-i drept, cu o îngrijorare pentru noi toţi. Numărul copiilor nou-născuţi este mic faţă de acum un deceniu de exemplu şi ne gândim la statisticile care arată că în ţara noastră în ultimii ani se nasc din ce în ce mai puţini copii. Am avut în 2024 cel mai mare spor negativ. 2026 are însă timp să recupereze şi să fie un an bun.
14:10
Ţara care oferă 70.000 € pentru a transforma o casă veche într-o locuinţă permanentă. Cum te poţi muta acolo # ObservatorNews
Tot mai multe comunități din Europa, afectate de depopulare, vin cu soluții neobișnuite pentru a atrage noi rezidenți.
14:10
Programul slujbelor de Bobotează 2026. Când se ia Agheasma Mare la Constanţa, Galaţi, Brăila şi la Patriarhie # ObservatorNews
Pe 6 ianuarie 2026, credincioșii ortodocși din întreaga țară vor participa la slujbele de Bobotează, ziua în care este sărbătorită Botezul Domnului în apele Iordanului și se ia Agheasma Mare, considerată unul dintre cele mai puternice daruri spirituale ale Bisericii Ortodoxe.
14:10
"Fie ca cerurile să te mângâie, mămico". O femeie, surprinsă în timp ce îi aranjează părul fiicei sale moarte # ObservatorNews
O mamă a fost surprinsă în imagini emoţionante în timp ce îi aranjează părul fiicei sale moarte, înainte ca micuţa, care s-a stins din cauza unei afecţiuni medicale înainte de Anul Nou, urma să fie aşezată în sicriu. Femeia a dat dovadă de o forţă imensă ca să o aranjeze pe copilă, în timp ce inima ei era făcută bucăţi.
14:00
Mesaje mult mai liniştitoare şi mai importante pentru sufletele noastre vin de la Vatican. Şi mai presus de mesaj, gândul bun al unui om sfânt este de natură să ne încălzească inimile.
13:50
Este vremea schimbării la vecinii bulgari. De astăzi spun "Adio, leva, Bun venit euro!". Mai precis de astăzi până pe 1 februarie oamenii vor folosi ambele monede dar de luna viitoare să aveţi euro la voi dacă ajungeţi pe acolo.
Acum 12 ore
12:50
Un pensionar şi-a pierdut portofelul cu bani. După o jumătate de oră, omul s-a trezit cu doi tineri la uşă # ObservatorNews
Un pensionar şi-a pierdut portofelul cu 500 de euro, carduri şi documente în el, în timp ce făcea cumpărături cu soţia sa în Ajunul Crăciunului. După jumătate de oră, bărbatul din Sant'Angelo di Piove di Sacco, în provincia Padova, Italia, s-a trezit la uşă cu doi tineri, care au venit să i-l restituie.
11:50
MApN: Atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Avioane ridicate şi mesaj RO-Alert în Tulcea # ObservatorNews
Ministerul Apărării anuhnţă că, joi dimineaţă, s-au înregistrat un nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, fiind ridicate două aeronave din Baza 86 Aeriană de la Feteşti. De asemenea, a fost transmis mesaj RO-Alert în nordul judeţului Tulcea, dar nu s-au semnalat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.
11:40
Raport CIA despre presupusul atac cu drone asupra reşedinţei lui Putin. Ce spun americanii # ObservatorNews
CIA, agenţia de informaţii a SUA, a evaluat că Ucraina nu a vizat o reşedinţă folosită de preşedintele rus Vladimir Putin în recentul atac cu drone din nordul ţării, potrivit oficialilor americani, care contrazic informaţiile pe care liderul rus i le-a dat luni preşedintelui Donald Trump într-o convorbire telefonică, relatează CNN şi NBC News.
11:20
De astăzi, bulgarii spun adio leva, bun venit euro! Mai precis de astăzi până pe 1 februarie oamenii vor folosi ambele monede dar de luna viitoare să aveţi euro la voi dacă ajungeţi pe acolo.
11:20
Incident macabru la un priveghi în Neamţ. Patru persoane au suferit arsuri, după izbcnirea unui incendiu # ObservatorNews
Pompierii din Neamţ au fost chemaţi, în noaptea de miercuri spre joi, să stingă un incendiu care a izbucnit în oraşul Bicaz, într-o locuinţă unde avea loc un priveghi. Mai multe persoane au ieşit din locuinţă, unele dintre ele spărgând geamurile şi au suferit arsuri. Patru victime au fost transportate la spital. Persoana decedată – un bărbat de 72 de ani – nu a putut fi scoasă din imobil, trupul carbonizat fiind găsit de pompieri.
11:10
Informare meteo de vânt, lapoviță, ninsoare, polei în întreaga ţară. Cod galben de viscol la munte # ObservatorNews
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o informare meteo de de vânt, lapoviță, ninsoare, polei în întreaga ţară şi un cod galben de viscol la munte, valabile până pe 3 ianuarie, respectiv 2 ianuarie.
10:50
Capitala, acoperită de un "val toxic" după artificii: vârfuri record de PM2.5 în Berceni și Militari # ObservatorNews
Bucureștenii au intrat în 2026 într-un nor de praf de la artificii. La câteva minute după miezul nopții, rețeaua independentă de monitorizare a calității aerului uRADMonitor a înregistrat depășiri abrupte ale particulelor fine PM2.5, cu valori care au urcat până la aproximativ 400 µg/m³ de circa 16 ori peste limita maximă recomandată de Organizația Mondială a Sănătății, potrivit datelor din senzori.
10:20
6 răniți după un incendiu produs de Revelion în Capitală. 400 de intervenții, ale pompierilor în 24 de ore # ObservatorNews
Șase persoane au fost rănite, două dintre ele fiind duse la spital, în urma unui incendiu ce a izbucnit în noaptea de Revelion într-un apartament de pe strada Bozieni din Capitală.
10:10
Mesaje de Sf. Vasile. Cele mai frumoase urări pe care puteţi să le faceţi celor dragi # ObservatorNews
Peste 496.000 de persoane îşi sărbătoresc onomastica pe 1 ianuarie 2026, la praznicul Sfântului Vasile cel Mare. Iată cele mai frumoase mesaje pe care le puteţi transmite celor dragi care poartă acest nume.
10:00
Quadrantidele 2026. Prima ploaie de stele a anului atinge punctul maxim pe 2–3 ianuarie # ObservatorNews
Quadrantidele 2026 deschid calendarul astronomic al noului an cu una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori.
10:00
Liberalizarea preţurilor la gaze naturale, programată pentru 1 aprilie 2026, va aduce facturi mai mari pentru consumatori, estimează Asociaţia Furnizorilor de Energie din România (AFEER).
09:40
În 2026, românii vor beneficia de mai multe zile libere. Sunt 17 zile libere legale, dintre care 12 cad în timpul săptămânii, ceea ce înseamnă șanse reale de pauze extinse de la muncă și școală, mai ales dacă sunt combinate cu weekenduri sau concedii.
09:40
Vacanțe școlare 2025-2026. Calendar complet, structura anului și zile libere în învățământ # ObservatorNews
Anul școlar 2025-2026 va începe pe 8 septembrie 2025 și se va încheia pe 19 iunie 2026, conform structurii oficiale aprobate de Ministerul Educației.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.