Vacanță cu mașina în Grecia? Autostrada Egnatia, de 1.000 km, „privatizată”. Cu cât au crescut tarifele?

Newsweek.ro, 2 ianuarie 2026 13:20

Românii care merg cu mașina în Grecia trebuie să știe că, de la 1 ianuarie 2026, autostrada Egnatia,...

Acum 5 minute
13:50
Bulgaria a trecut la euro, prețurile la taxi au bubuit. Care sunt tarifele în Sofia de la 1 ianuarie 2026? Newsweek.ro
La 1 ianuarie 2026, Bulgaria a spus adio monedei naționale și a trecut la euro, iar multe prețuri au...
Acum 10 minute
13:40
VIDEO. Avalanşă de mari dimensiuni în Munţii Făgăraş, declanşată accidental de doi schiori Newsweek.ro
O avalanşă de mari dimensiuni a fost declanşată, vineri, de către doi schiori în zona Bâlea Lac din ...
Acum 30 minute
13:20
Acum o oră
13:10
Tragedia de la Crans-Montana. România a pregătit o aeronavă care va transporta şase tineri cu arsuri, la Paris Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Radu Mituţă, anunţă că, în urma deciziei Comitetului Naţional pentru Situaţii de...
Acum 2 ore
12:50
Nou mesaj Ro-Alert emis în județul Tulcea. Drone la granița cu România Newsweek.ro
Populaţia din nordul judeţului Tulcea a fost avertizată, din nou, vineri, asupra faptului că există ...
12:40
Boala secolului. Copiii mici care se uită la TV sau pe telefon dezvoltă anxietate. „Creierul devine mai lent”” Newsweek.ro
Ecranele par adesea inofensive pentru bebeluși. Dar nu e așa. Copiii mici care se uită la TV sau pe ...
12:20
Sărituri cu schiurile: Nika Prevc a câştigat Turneul celor Două Nopţi Newsweek.ro
Slovena Nika Prevc a câştigat Turneul celor Două Nopţi la sărituri cu schiurile pentru a treia oară ...
12:10
Incendiu puternic într-o gospodărie din judeţul Caraş-Severin. A ars casa cu şapte camere, o şură şi un grajd Newsweek.ro
Pompierii au intervenit, vineri, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins o gospodărie di...
Acum 4 ore
11:50
Rusia, eșec total. Au cucerit doar 4.000 km pătrați în 2025. E mai puțin de 1% din suprafața Ucrainei Newsweek.ro
În 2025, Rusia a ocupat 4.336 de kilometri pătrați din teritoriul Ucrainei. „Aceasta reprezintă apr...
11:40
Fiica actorului Tommy Lee Jones, găsită fără viață într-un hotel din San Francisco. Avea 34 de ani Newsweek.ro
Fiica celebrului actor Tommy Lee Jones, actrița Victoria Jones, a fost găsită moartă într-un hotel d...
11:20
Tragedia de la Crans-Montana. Raed Arafat anunță sprijinul României pentru Elveția Newsweek.ro
Raed Arafat anunță că România este pregătită să ajute Elveția cu transport aerian specializat, după ...
11:10
VIDEO Se schiază în Poiana Brașov! Care pârtii sunt deschise? Cât costă skipass-ul? Newsweek.ro
A fost deschis oficial sezonul de schi în Poiana Brașov. Se schiază pe mai multe pârtii din partea s...
10:50
SONDAJ Mulți europeni cred că Trump joacă pe partitura lui Putin privind soarta Ucrainei Newsweek.ro
Conform ultimei ediţii a sondajului European Political Monthly a YouGov, mulți europeni cred că Trum...
10:40
Ministrul muncii vorbește de ajutoare și sprijin la pensie. Ce îi așteaptă pe pensionari în 2026? Newsweek.ro
Ministrul muncii Florin Manole a avut un mesaj pentru pensionarii aflați la pensie și pentru angajaț...
10:20
Asigurările de sănătate, mai scumpe, în medie, cu 114% pentru 20.000.000 de americani. A expirat „Obamacare” Newsweek.ro
Pentru peste 20.000.000 de americani, asigurările de sănătate vor fi mai scumpe, în medie, cu 114% î...
10:10
Un cercetător și-a administrat primul vaccin sub formă de bere. Așa s-a născut o mare controversă. Ce vindecă? Newsweek.ro
A a părut o dispută în lumea științifică după ce un cercetător și-a administrat primul vaccin sub fo...
Acum 6 ore
09:50
Tesla lui Musk, umilită de un constructor din China pe piața mașinilor electrice. Cine e noul lider mondial? Newsweek.ro
Conform datelor preliminare, Tesla lui Elon Musk a fost umilită de un constructor din China pe piața...
09:20
Dramă, la Cupa Mondială de Schi Freestyle. Un sportiv de 20 de ani a rămas paralizat. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Sportivul norvegian William Bostadloekken, în vâsrstă de 20 de ani, a rămas paralizat, în urma unei ...
09:10
FOTO Tragedia de la Crans-Montana: Modul în care ia foc barul, similar cu cel de la Colectiv. 47 de morți Newsweek.ro
O fotografie făcută în noaptea de Revelion în barul Le Constellation din Crans-Montana arată momentu...
08:40
METEO Cod Roșu de vânt, în județul Cluj! Rafalele pot ajunge la 140 km/h, vizibilitate zero. Zonele afectate Newsweek.ro
ANM a emis, cu scrut timp în urmă, Cod Roșu de vânt în județul Cluj. Rafalele pot ajunge la 140 km/h...
08:00
Motivul pentru care nu trebuie să arunci bradul în ianuarie. Cum ajută la sănătatea solului din grădină? Newsweek.ro
Motivul pentru care nu trebuie să arunci bradul în ianuarie. Bradul nu trebuie aruncat în ianuarie p...
Acum 8 ore
07:50
Dispozitive care consumă electricitate chiar și când nu funcționează. Vezi ce-ți încarcă factura fără să știi? Newsweek.ro
Multe dispozitive din casă consumă electricitate chiar și când nu le folosești activ, iar acest lucr...
07:40
Ce s-a întâmplat anul acesta cu indicele Robor şi cum influenţează asta ratele românilor? E mai bine cu IRCC? Newsweek.ro
Ce s-a întâmplat anul acesta cu indicele Robor şi cum influenţează aceasta ratele pe care le au la c...
07:30
Cât timp poți păstra carnea de porc în frigider. Cum să recunoști dacă s-a stricat și trebuie aruncată Newsweek.ro
Carnea de porc, inclusiv friptura, trebuie păstrată la frigider cel mult 2-3 zile, pentru a fi consu...
07:20
Horoscop 3 ianuarie. Luna în Rac aduce noroc Gemenilor. Fecioarele, așteptări nerealiste. Peștii, relaxare Newsweek.ro
Horoscop 3 ianuarie. Luna în Rac aduce noroc Gemenilor. Fecioarele, așteptări nerealiste. Peștii au ...
07:10
În ce zile din ianuarie intră pensiile, bursele, indemnizațiile, alocațiile? De ce unele sunt mai mici? Newsweek.ro
Newsweek vă spune când intră pensiile, alocațiile, indemnizația de handicap, venitul minim de incluz...
Acum 24 ore
21:10
Donald Trump i-a urat la final de an unui politician democrat să putrezească-n iad Newsweek.ro
Preşedintele SUA; Donald Trump, i-a urat la final de an unui politician republican şi unui procuror ...
21:00
Ce trebuie să faci pe 1 ianuarie, de Sfântul Vasile cel Mare, ca să ai noroc, sănătate și belșug tot anul Newsweek.ro
Ce trebuie să faci pe 1 ianuarie, de sărbătoarea onomastică a Sfântului Vasile cel Mare, ca să ai no...
20:20
Care sunt noile accize la alcool şi carburanţi? Noul Cod Fiscal stabileşte scumpiri importante Newsweek.ro
Care sunt noile accize care vor fi valabile pentru alcool şi carburanţi? Noul Cod Fiscal stabileşte ...
20:00
Ce este Reges Online şi la ce foloseşte platforma online de stat? A intrat în vigoare de astăzi Newsweek.ro
Ce este sistemul Reges Online şi la ce foloseşte platforma aceasta online de stat? A intrat în vigoa...
19:40
Justiţia braziliană îi refuză lui Jair Bolsonaro cererea să ispăşească pedeapsa cu închisoarea la domiciliu Newsweek.ro
Justiţia braziliană îi refuză lui Jair Bolsonaro cererea ca să îşi ispăşească pedeapsa cu închisoare...
19:20
Nicușor Dan, condoleanțe poporului elvețian, după tragedia de la Crans Montana. Toate reacţiile oficiale Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, a transmis condoleanțe poporului elvețian, în urma tragediei pet...
19:10
Vasile Puşcaş, fost negociator şef al României la UE: Aderarea la Zona Euro să fie proiect de ţară al României Newsweek.ro
Vasile Puşcaş, fostul negociator şef al României la Uniunea Europeană, afirmă că aderarea la Zona Eu...
18:50
11 alimente pe care să le mănânci la pensie zilnic. Carnea nu e pe listă. Vei avea o bătrânețe lungă Newsweek.ro
Mâncarea este foarte imporatntă la orice vârstă, dar la pensie este și mai important să știi ce aleg...
18:40
Putin a majorat TVA de la 20% la 22%, pentru a reechilibra bugetul de stat Totul se scumpeşte Newsweek.ro
Vladimir Putin a majorat TVA de la 20% la 22%, pentru a reechilibra bugetul de stat Totul se scumpe...
18:20
Horoscop primul weekend ianuarie 2026. Super Luna plină din Rac aduce bani și noroc. Pentru cine? Newsweek.ro
Horoscop primul weekend ianuarie 2026. Super Luna Plină din 3 ianuarie în Rac ne oferă motivația nec...
18:10
Cu cât a crescut de azi prețul la motorină, benzină țigări, vin, bere? Taxe, impozite și accize mai mari Newsweek.ro
De azi s-au scumpit o serie de produse și au intrat în vigoare noile prețuri la accize. Românii vor ...
17:50
Guvernul schimbă radical finanțarea medicilor de familie din 2026. Plata per serviciu devine dominantă Newsweek.ro
Finanțarea medicilor de familie 2026 intră într-o nouă etapă, după ce Guvernul a aprobat, în ultima ...
17:40
Modric, despre ziua în care Mourinho „l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă” Newsweek.ro
Într-un interviu amplu acordat ziarului Corriere della Sera, Luka Modric (40 de ani) a vorbit despre...
17:20
Primul submarin nord-coreean cu rachete nucleare a fost dezvăluit. Kim Jong-Un a fost personal acolo Newsweek.ro
Primul submarin nord-coreean dedicat rachetelor balistice nucleare (SSBN) a fost dezvăluit în timpul...
17:10
Bulgaria micşorează preţul la gaz metan la 31 €/MWh. România are preţul de 33 €/MWh, dar va fi liberalizat Newsweek.ro
Bulgaria a micşorat preţul reglementat la gazul metan la 31 €/MWh, în timp ce România are acum pe Bu...
16:50
Patriarhul Daniel: Familia și femeia - rol esențial în cultivarea și promovarea identității creștine Newsweek.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a vorbit despre rolul esențial p...
16:30
VIDEO Primele imagini din barul unde au murit 40 oameni, în Elveția. O chelneriță a atins tavanul cu artificii Newsweek.ro
Au apărut imagini care arată izbucnirea incendiului care a distrus un bar dintr-o stațiune de schi e...
16:10
Papa Leon de Anul Nou: Lumea nu se salvează ascuţind săbii Newsweek.ro
Papa Leon al XIV-lea a avertizat joi că lumea nu se salvează ascuţind săbii, ci prin iertare şi înţe...
15:50
Chinezii nu vor să facă mai mulţi copii, cum a ordonat partidul. Beijingul se îndreaptă spre o criză majoră Newsweek.ro
Chinezii nu vor să facă mai mulţi copii, cum a ordonat Partidul Comunist încă de acum 10 ani, aşa că...
15:40
VIDEO Polonia face prima linie de tren de mare viteză unde mergi cu 350 km/h. Viteza în România pe CFR, 50 km Newsweek.ro
Polonia construiește prima linie de tren de mare viteză unde mergi cu 350 km/h. Va costa 600.000.00...
15:30
Alertă privind prezenţa unui urs la Sinaia, aproape de Castelul Peleş Newsweek.ro
O alertă privind prezenţa unui urs a fost emisă, joi după-amiază, în staţiunea montană Sinaia, după ...
15:10
Ce să mănânci dimineața, ca să ai mai multă energie? Ce se întâmplă în corp când iei micul-dejun Newsweek.ro
Mulți oameni aleg să sară peste micul dejun pentru a mai câștiga câteva minute de somn dimineața. To...
14:50
După Bulgaria, extinderea zonei euro se confruntă cu dificultăţi în restul statelor membre UE Newsweek.ro
Bulgaria a devenit joi cel de-al 21-lea stat membru al zonei euro, în pofida opoziţiei a jumătate di...
14:40
Economia Spaniei are o mare problemă. Cum pot profita românii de acest lucru? Newsweek.ro
Spania încheie anul cu un record istoric al forței de muncă – persoane care lucrează sau caută un lo...
