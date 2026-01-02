Meteorologii anunță vânt, ninsori și viscol în mai multe zone! Avertizări Cod galben și portocaliu – HARTA/ Stratul de zăpadă ar putea ajunge la 50 de centimetri, la munte

09:30

Taximetriștii măresc incredibil de mult prețul curselor în noaptea de Revelion, pentru o cursă care în mod normal nu ar face decât 20 de lei. Victimele taximetriștilor sunt petrecăreții care vor să ajungă acasă dar nu au reușit să-și comande un taxi telefonic sau din aplicație și au apelat la mașinile staționate în stradă. În […] The post Cât costă să ajungi acasă de Revelion cu taxiul. Ponturi ca să nu fii păcălit de taximetrişti first appeared on Ziarul National.