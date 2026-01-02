Sărbătoarea Tăierii împrejur a Domnului la Catedrala din Sibiu: Mântuitorul Hristos a intrat cu totul în condiția umană

09:30

Părintele Profesor Constantin Coman a acordat un interviu despre căsătorie și familie pentru Radio Trinitas, în perspectiva apropiatului An omagial 2026, dedicat pastorației familiei creștine. „Cum de m-am însoțit eu cu soția mea? Cum de s-au însoțit acești tineri pe care eu i-am cununat sau îi păstoresc? Concluzia mea, fără ezitare, este că e mâna…