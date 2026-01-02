Timpul, o viață între „a trece” și „a veni”: Mitropolitul Ioan a vorbit despre tinerețea în Împărăția lui Dumnezeu
Basilica.ro, 2 ianuarie 2026 14:50
Mitropolitul Ioan al Banatului le-a spus credincioșilor reuniți la Catedrala Mitropolitană în noaptea dintre ani că timpul este ca o viață trăită între două verbe: „a trece” – care desemnează îmbătrânirea biologică și percepția tristă a scurgerii anilor – și „a veni”, verb care face referire la modul în care omul răspunde chemării lui Hristos.…
Acum 5 minute
15:20
Creștinismul a adus în lume splendoarea adevărului învățăturii dumnezeiești și a dat naștere civilizației iubirii: IPS Nifon # Basilica.ro
„A fi creștin reprezintă un nume de glorie, de frumusețe și de noblețe, deoarece creștinismul a adus în lume splendoarea adevărului învățăturii dumnezeiești și a dat naștere civilizației iubirii”, a spus în prima zi din noul an Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal. Ierarhul a oficiat la Catedrala din Târgoviște Sfânta…
Acum o oră
14:50
14:50
Ierarhii Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului au evidențiat importanța participării active la viața Bisericii # Basilica.ro
Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului, împreună cu Episcopul vicar Teofil Trotușanul al aceleiași eparhii au subliniat joi importanța participării active și conștiente a credincioșilor la viața liturgică a Bisericii. Sfânta Liturghie a Sf. Vasile cel Mare a fost săvârșită la Catedrala Arhiepiscopală din Roman împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Înaltpreasfințitul Părinte…
Acum 2 ore
13:50
Sărbătoarea Tăierii împrejur a Domnului la Catedrala din Sibiu: Mântuitorul Hristos a intrat cu totul în condiția umană # Basilica.ro
Chiar dacă rânduiala iudaică a fost înlocuită de Botez, totuși Biserica prăznuiește Tăierea împrejur a Domnului și amintește faptul că Mântuitorul Hristos a intrat cu totul în condiția umană, a subliniat joi, la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. „N-a vrut să înlăture nimic din ceea ce trebuia să îndeplinească un fiu…
Acum 4 ore
13:20
Sfântul Vasile cel Mare ne arată cum Domnul lucrează şi ne apară de cel rău, a spus Mitropolitul Olteniei # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a evidențiat joi lucrarea duhovnicească a Sfântului Vasile cel Mare, arătând că prin scrierile și rugăciunile sale „ne arată cum Domnul lucrează şi ne apară de cel rău”. În prima zi a anului 2026, Mitropolitul Irineu a săvârșit Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare la Catedrala Mitropolitană din Craiova.…
12:40
În prima zi a Anului Nou 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a subliniat importanța rugăciunii și a mulțumirii aduse lui Dumnezeu, ca temelie a înnoirii vieții duhovnicești. Mitropolitul Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Înaltpreasfinția Sa a subliniat în…
Acum 6 ore
11:00
PS Nichifor Botoșăneanul la Catedrala Mitropolitană din Iași: Suntem chemați să nădăjduim în cunoașterea lui Dumnezeu # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a slujit joi la Catedrala Mitropolitană din Iași. Preasfinția Sa a subliniat în predică rolul nădejdii ca rod al cunoașterii lui Dumnezeu. După citirea Sfintei Evanghelii, episcopul vicar a vorbit despre chemarea omului către Dumnezeu și despre nădejdea care se întemeiază pe trăirea vieții în Hristos.…
10:30
PS Macarie, mesaj de Anul Nou către românii din Europa de Nord: Pastorația familiei este o urgență misionară # Basilica.ro
În mesajul pastoral de Anul Nou adresat românilor din Europa de Nord, Preasfințitul Părinte Macarie a subliniat că pastorația familiei creștine reprezintă „nu doar o temă omagială, ci o urgență misionară”. Preasfințitul Părinte Macarie a explicat de ce tema familiei nu este una formală, ci una de maximă actualitate, mai ales în diaspora. „În contextul…
Acum 8 ore
09:00
Sf. Serafim de Sarov este ocrotitorul spiritual al Mitropolitului Germaniei, Europei Centrale și de Nord # Basilica.ro
Sfântul Cuvios Serafim de Sarov este ocrotitorul spiritual al Mitropolitului Germaniei, Europei Centrale și de Nord. Sfântul Serafim a fost un ascet care a viețuit în Mănăstirea Sarov din Rusia. Este unul dintre cei mai cunoscuți sfinți din lumea ortodoxă, mare făcător de minuni, cultul său luând amploare în secolul 20. Data principală de prăznuire…
Acum 24 ore
00:10
Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, episcopul Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov (Harți) # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 2 ianuarie Sf. Ier. Silvestru Sfântul Silvestru s-a născut în Roma şi a fost crescut de mic în credinţa creştină, învăţând carte şi purtări bune de la preotul Cvirin. Ajungând în vârstă şi-a arătat dragostea către Dumnezeu şi către aproapele prin ajutorarea şi apărarea celor prigoniţi pentru credinţă. Pentru faptele lui alese şi…
1 ianuarie 2026
20:40
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de condoleanțe în urma tragediei petrecute la începutul anului 2026 în stațiunea elvețiană Crans-Montana. Potrivit autorităților elvețiene, aproximativ 40 de persoane au murit și cel puțin 100 au fost rănite în incendiul izbucnit în noaptea de Anul Nou într-un bar din stațiunea de schi…
16:50
PS Ignatie: Timpul-îndumnezeit este timpul-iubire, dar nu omenească, ci cea pe care Hristos a venit să ne-o împărtășească # Basilica.ro
„Timpul-îndumnezeit este timpul-iubire, dar nu omenească, ci cea pe care Hristos, întrupându-Se, a venit ca să ne-o împărtășească despre iubirea autentică a lui Dumnezeu. Este iubirea care îmbrățișează făptura, omul, cu tot cu păcatele sale, cu rupturile sale lăuntrice cu toate răvășirile și frământările pe care le poartă în lumea aceasta”, a spus Episcopul Ignatie…
16:30
„Într-o lume în care legăturile dintre oameni se fragilizează și egoismul slăbește comuniunea, familia rămâne spațiul privilegiat al întâlnirii cu Hristos și al formării unei generații noi, sănătoase duhovnicește și moral”, transmite Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord într-un mesaj la început de nou an. „Familia creștină este chemată să fie locul…
15:30
PS Timotei Prahoveanul: Trebuie să înțelegem valoarea timpului și să cerem ca Dumnezeu să-l sfințească # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a slujit în prima zi din an la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală, unde a vorbit despre Tăierea împrejur după trup a Domnului, despre Sf. Ier. Vasile cel Mare, cinstit în această zi, dar și despre semnificația timpului ca răgaz pentru lucrarea mântuirii. „Într-o zi pe…
15:30
Să-I mulțumim lui Dumnezeu mai mult, i-a îndemnat PS Timotei pe românii din Spania și Portugalia # Basilica.ro
„Să încercăm să-I mulțumim lui Dumnezeu mai mult și să trăim mai aproape de El”, i-a îndemnat pe românii din diaspora Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, în noaptea dintre ani. Preasfinția Sa a explicat rânduiala liturgică a Bisericii la cumpăna dintre ani și sensul duhovnicesc al acestui moment: „Așa cum este rânduiala, la…
Ieri
15:20
În prima zi a anului 2026, când sărbătorim Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului și pe Sfântul Vasile cel Mare, Patriarhul Daniel a proclamat Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame). Înainte de momentul solemn, în Catedrala Patriarhală, a fost oficiată Sfânta…
14:50
La finalul ceremoniei de proclamare a Anului omagial și comemorativ 2026, Grupul psaltic Tronos a intonat un imn special dedicat familiei creștine. Imnul Anului omagial 2026, compus de Preotul Cristian Alexandru, membru Tronos, a fost îndreptat și aprobat de Patriarhul României. Textul exprimă credința și recunoștința față de Maica Domnului, arătând că prin ea au fost…
14:40
Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților evidențiază importanța rugăciunii către Hristos la începutul noului an # Basilica.ro
În mesajul transmis de Anul Nou, Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților a subliniat că începutul noului an trebuie trăit în duh de rugăciune și mulțumire către Hristos. Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre începutul Anului Civil, pe care Biserica îl sfințește prin slujbe speciale. „Trecerea de la istoric la eshatologic se face în Sfânta Liturghie”,…
14:00
Patriarhul Daniel a inaugurat Anul omagial 2026: Femeia creștină, factor principal de credință, iubire darnică și evlavie # Basilica.ro
„Familia este nucleul de bază al comunității creștine, iar femeia creștină, soție și mamă, este factor principal de credință, iubire darnică și evlavie statornică”, a spus Patriarhul Daniel la Catedrala Patriarhală joi, când anul 2026 a fost proclamat în Patriarhia Română drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar…
13:30
Anul 2026 a fost proclamat joi drept „Anul omagial al pastorației familiei creștine” și „Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame)”. Evenimentul solemn a avut loc, în prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Catedrala Patriarhală, la finalul slujbei de Te Deum, oficiată de Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul, cu…
13:20
Biserica are misiunea de a susține și întări familia creștină: Patriarhul Daniel a proclamat Anul omagial-comemorativ 2026 # Basilica.ro
„Biserica are misiunea de a susține și de a întări familia creștină, oferind îndrumare pastorală și sprijin spiritual pentru toate etapele vieții familiale: pregătirea tinerilor pentru căsătorie, educația creștină a copiilor, rezolvarea problemelor interne și intensificarea legăturilor de iubire dintre membrii familiei”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel joi, la Catedrala Patriarhală. Cuvântul Preafericirii Sale…
12:40
Un număr 496.490 de români își serbează onomastica în data de 1 ianuarie, avându-l ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Vasile cel Mare. Dintre aceștia 420.830 sunt bărbați, iar 75.660 sunt femei, potrivit ultimei informări a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, își serbează onomastica persoanele care…
12:10
IPS Ioachim le-a mulțumit credincioșilor care au ales să întâmpine noul an în rugăciune # Basilica.ro
Anul Nou 2026 a fost întâmpinat miercuri seară cu rugăciune și la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman. Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a oficiat, împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, slujba de mulțumire și rugăciune la trecerea dintre ani. Din sobor au făcut parte…
11:40
Tăierea împrejur cea după trup a Domnului este o prefigurare a botezului creștin, a spus PS Varlaam Ploieșteanul # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a explicat, în predica rostită la Catedrala Patriarhală în prima zi a anului 2026, semnificația duhovnicească a sărbătorii Tăierii împrejur cea după trup a Domnului, arătând că acest moment din viața Mântuitorului prefigurează Taina Botezului creștin. Episcopul vicar patriarhal a explicat că acest eveniment, împlinit la opt zile…
11:40
Dumnezeu a rânduit complementaritatea bărbatului și a femeii ca drum al desăvârșirii umane: PS Ioan Casian # Basilica.ro
În mesajul de Anul Nou, Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, scrie despre ideea de înnoire și despre familie ca loc al înnoirii spirituale și comunitare. Mesajul Preasfinției sale începe cu un citat din Sf. Ap. Pavel: „Deci, dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă; cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi”…
09:40
Mesajul de Anul Nou al Episcopului Siluan pentru românii din Italia: Familia, o mică biserica # Basilica.ro
Episcopul Siluan al Italiei a transmis, la trecerea în noul an 2026, un mesaj pastoral românilor din Italia, îndemnându-i să prețuiască familia ca „o mică biserică” și să cinstească rolul acesteia în păstrarea credinței și identității în diaspora. În mesajul său de Anul Nou, Preasfinția Sa a chemat credincioșii la o reflecție profundă asupra trecerii…
08:20
În preajma Crăciunului, voluntarii Paraclisului „Sfântul Ierarh Nicolae” al Seminarului Teologic Ortodox din Râmnicu Vâlcea au vizitat persoanele private de libertate din Penitenciarul Mioveni, județul Argeș. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, voluntarii au vizitat 150 persoane private de libertate, cărora le-au oferit pachete cu alimente și produse de necesitate. „La marile sărbători de peste an,…
03:20
Credincioșii din București au participat în noaptea trecerii dintre ani la slujba de la Catedrala Patriarhală, în cadrul căreia a fost citit Acatistul Mântuitorului. Rânduiala acestei slujbe a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și soborul catedralei.
02:50
Patriarhul Daniel: Eternitate și timp în teologia Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a susținut un cuvânt despre timp și eternitate explicate de Sf. Dumitru Stăniloae la slujba oficiată în noaptea trecerii dintre ani (2025-2026) la Catedrala Patriarhală istorică din Bucureşti. Patriarhul României amintește afirmația Sfântului Dumitru Stăniloae că „timpul reprezintă intervalul între apelul iubirii lui Dumnezeu către om și răspunsul…
01:50
Patriarhul Daniel, meditație la cumpăna dintre ani despre raportul dintre timp și eternitate în gândirea Sf. Dumitru Stăniloae # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat la Catedrala Patriarhală, în noaptea dintre ani, o meditație despre raportul dintre timp și eternitate în gândirea Sfântului Dumitru Stăniloae. Prima mare învățătură este că „timpul a fost și rămâne preocuparea permanentă și majoră a omului, iar acest sentiment al timpului care curge ireversibil către Împărăția Cerurilor, sau Împărăția…
01:00
„Hristos ne cheamă să răscumpărăm vremea, să facem din fiecare început un prilej de întoarcere și de înnoire. Timpul nu este doar ceva ce trece, ci este un dar care poate deveni cale de mântuire”, a spus miercuri seară Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal. „Pentru noi, creștinii, timpul nu este o simplă succesiune…
00:10
(†) Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, şi mama sa, Sf. Emilia (Anul Nou. Tedeum) # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 1 ianuarie Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului Biserica sărbătorește în data de 1 ianuarie, la opt zile de la Nașterea Domnului, Tăierea împrejur cea după trup a Mântuitorului Hristos. Sinaxarul acestei zile amintește că: „De la Sfinții Părinți am luat obiceiul să sărbătorim, după încheierea anului calendaristic, Tăierea împrejur cea după trup…
31 decembrie 2025
22:50
Trecerea dintre ani, timp al trezviei, spune IPS Atanasie. Suntem chemați să ne așezăm viața înaintea lui Dumnezeu # Basilica.ro
„Această trecere dintre ani este și un timp al trezviei. Nu suntem chemați să ne judecăm viața cu adâncă asprime (care duce la descurajare), ci să o așezăm înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate”, transmite Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord într-un mesaj la cumpăna dintre ani. „Anul care se încheie a fost,…
22:00
Catedrala Națională, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Capitală la final de an # Basilica.ro
Catedrala Națională este în această perioadă unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Capitală. Trinitas TV a stat de vorbă cu vizitatori proveniți atât din țară, cât și din străinătate, iar toți s-au declarat impresionați. Încă dinainte de sfințire, reprezentanții industriei turistice au confirmat că acest obiectiv va fi inclus în circuitele oferite turiștilor…
20:00
Bilanțul binelui în Patriarhia Română: Federația Filantropia a oferit sprijin atât în plan intern, cât și extern # Basilica.ro
Patriarhia Română a continuat și în anul 2025 să ofere sprijin material persoanelor vulnerabile din România și Republica Moldova, printr-o serie de programe sociale și umanitare dedicate vârstnicilor, sinistraților și comunităților aflate în dificultate. O parte din ajutoare au ajuns și la comunități creștine afectate de conflicte sau calamități naturale pe alte meridiane ale lumii.…
18:50
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, la praznicul Tăierii împrejur după trup a Domnului, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Iar apoi, în Catedrala patriarhală, va oficia proclamarea…
18:20
Reprezentanți ai Episcopiei Italiei au oferit daruri persoanelor din Penitenciarul din Roma # Basilica.ro
Reprezentanții Episcopiei Italiei au oferit luni daruri persoanelor private de libertate din Penitenciarul Rebibbia N.C. din Roma. Membrii delegației au distribuit pachete, care au constat în articole de îmbrăcăminte, produse de igienă personală, precum și alimente. Programul a fost organizat pentru a marca sărbătoarea Nașterii Domnului, la care au participat cetățeni ortodocși români, sârbi și…
17:20
Agenția Basilica Travel anunță tarife promoționale la pelerinajele contractate în primele luni din 2026 # Basilica.ro
Începutul de an poate fi un bun prilej de a le oferi celor dragi în dar călătorii de suflet. Birourile Agenției de pelerinaje Basilica Travel a Patriarhiei Române se vor redeschide după sărbători în 12 ianuarie, iar până în februarie inclusiv oferă tarife promoționale pentru cei care se decid să contracteze pelerinaje pentru oricare perioadă…
16:20
Mitropolitul Petru i-a îndemnat pe credincioșii din Basarabia să aibă grijă de viața duhovnicească # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, i-a îndemnat sâmbătă pe credincioși să acorde o atenție sporită vieții duhovnicești, subliniind importanța pregătirii lăuntrice, a spovedaniei și a împărtășirii cu Sfintele Taine. Mitropolitul Basarabiei a săvârșit Sfânta Liturghie la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Boghenii Vechi, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Slujirea…
16:10
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a sfințit marți capelele mortuare din localitățile Mijlocenii Bârgăului și Mogoșeni, județul Bistrița-Năsăud. Evenimentele au început la Mijlocenii Bârgăului, unde Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat slujba Sfeștaniei pentru noua capelă construită. Pentru activitatea administrativă și pastorală, părintele paroh Mihai Moldovan a fost hirotesit iconom stavrofor. Totodată, oficialitățile…
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
„Libertatea este unul din marile daruri ale lui Dumnezeu”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți. Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, din satul Corlăteni, raionul Râșcani, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Antonie a tâlcuit „Pilda celor poftiți la cină” și a accentuat că fiecare om are…
13:50
PS Teofil Trotușanul a participat la jubileul de 50 de ani al Aeroportului Internațional din Bacău # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a participat marți la evenimentul aniversar care a marcat împlinirea a 50 de ani de la deschiderea Aeroportului Internațional George Enescu. În cadrul manifestărilor dedicate jubileului, episcopul vicar a săvârșit o rugăciune de binecuvântare, mulțumind lui Dumnezeu pentru ocrotirea arătată, de-a lungul celor cinci…
12:20
„Să nu uităm că avem un Părinte care ne îmbrățișează și, dacă suntem în grija Părintelui Ceresc, nu trebuie să ne mai simțim orfani”, i-a îndemnat Episcopul Macarie al Europei de Nord pe credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie săvârșită în biserica românească din orașul suedez Eskilstuna. Sfânta Liturghie a fost săvârșită marți, cu prilejul prăznuirii…
12:20
12:10
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2026 Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar. Prin urmare, vă propunem să descoperim lunar chipuri de sfinte femei – mame, soții, monahii și mucenițe – modele de viețuire creștină din toate timpurile. Sf. Emilia, mama Sf. Vasile cel Mare (1 ianuarie) Sfânta Emilia a trăit…
11:20
Parohia „Sfântul Ilie” – Ghencea, Protopopiat Sector 5 Capitală, îl va prăznui în data de 4 ianuarie 2026 pe Sfântul Cuvios Nichifor cel Lepros, vindecător de boli și făcător de minuni. Programul liturgic va începe sâmbătă seară, în data de 3 ianuarie 2026, ora 17:00, când va fi oficiată slujba Vecerniei unită cu Litia. Duminică,…
11:20
Slujba trecerii dintre ani la Catedrala Patriarhală 2025-2026: Vor fi aduse moaștele Sf. Vasile cel Mare # Basilica.ro
La Catedrala Patriarhală, trecerea dintre ani va fi marcată prin slujba de la miezul nopții. Vor fi aduse spre închinare moaștele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Programul liturgic va începe miercuri la ora 16:00, când va fi adusă în Catedrala Patriarhală racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, aflată în patrimoniul…
11:00
Arhimandritul Nicodim Petre le-a vorbit tinerilor ortodocși din Germania despre provocările vieții contemporane # Basilica.ro
Arhimandritul Nicodim Petre, starețul Mănăstirii Bucium din Iași, s-a întâlnit cu tineri ortodocși din Germania duminică, vorbindu-le despre provocările vieții contemporane și despre redescoperirea frumuseții și firescului vieții trăite cu Dumnezeu. Întâlnirea a avut loc în cadrul taberei de iarnă a Tinerilor Ortodocși Români din Germania (ATORG), organizată în stațiunea Bad Sulza, din landul Turingia,…
10:00
Ultima zi a din acest an marchează 136 de ani de la trecerea la Domnul a lui Ion Creangă, unul dintre cei mai mari scriitori români. S-a născut în data de 1 martie 1837, în satul Humuleşti, din judeţul Neamţ, după cum mărturisește Ion Creangă în autobiografie. Totuși, istoricii rămân împărțiți asupra datei nașterii sale,…
09:30
Pr. prof. Constantin Coman: În însoțirea unui bărbat anume cu o femeie anume există o chemare tainică dumnezeiască # Basilica.ro
Părintele Profesor Constantin Coman a acordat un interviu despre căsătorie și familie pentru Radio Trinitas, în perspectiva apropiatului An omagial 2026, dedicat pastorației familiei creștine. „Cum de m-am însoțit eu cu soția mea? Cum de s-au însoțit acești tineri pe care eu i-am cununat sau îi păstoresc? Concluzia mea, fără ezitare, este că e mâna…
