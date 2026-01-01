Patriarhul Daniel, meditație la cumpăna dintre ani despre raportul dintre timp și eternitate în gândirea Sf. Dumitru Stăniloae
Basilica.ro, 1 ianuarie 2026 01:50
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezentat la Catedrala Patriarhală, în noaptea dintre ani, o meditație despre raportul dintre timp și eternitate în gândirea Sfântului Dumitru Stăniloae. Prima mare învățătură este că „timpul a fost și rămâne preocuparea permanentă și majoră a omului, iar acest sentiment al timpului care curge ireversibil către Împărăția Cerurilor, sau Împărăția…
• • •
Acum o oră
01:50
Acum 2 ore
01:00
„Hristos ne cheamă să răscumpărăm vremea, să facem din fiecare început un prilej de întoarcere și de înnoire. Timpul nu este doar ceva ce trece, ci este un dar care poate deveni cale de mântuire”, a spus miercuri seară Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal. „Pentru noi, creștinii, timpul nu este o simplă succesiune…
Acum 4 ore
00:10
(†) Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, şi mama sa, Sf. Emilia (Anul Nou. Tedeum) # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 1 ianuarie Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului Biserica sărbătorește în data de 1 ianuarie, la opt zile de la Nașterea Domnului, Tăierea împrejur cea după trup a Mântuitorului Hristos. Sinaxarul acestei zile amintește că: „De la Sfinții Părinți am luat obiceiul să sărbătorim, după încheierea anului calendaristic, Tăierea împrejur cea după trup…
31 decembrie 2025
22:50
Trecerea dintre ani, timp al trezviei, spune IPS Atanasie. Suntem chemați să ne așezăm viața înaintea lui Dumnezeu # Basilica.ro
„Această trecere dintre ani este și un timp al trezviei. Nu suntem chemați să ne judecăm viața cu adâncă asprime (care duce la descurajare), ci să o așezăm înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate”, transmite Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord într-un mesaj la cumpăna dintre ani. „Anul care se încheie a fost,…
Acum 6 ore
22:00
Catedrala Națională, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Capitală la final de an # Basilica.ro
Catedrala Națională este în această perioadă unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Capitală. Trinitas TV a stat de vorbă cu vizitatori proveniți atât din țară, cât și din străinătate, iar toți s-au declarat impresionați. Încă dinainte de sfințire, reprezentanții industriei turistice au confirmat că acest obiectiv va fi inclus în circuitele oferite turiștilor…
Acum 8 ore
20:00
Bilanțul binelui în Patriarhia Română: Federația Filantropia a oferit sprijin atât în plan intern, cât și extern # Basilica.ro
Patriarhia Română a continuat și în anul 2025 să ofere sprijin material persoanelor vulnerabile din România și Republica Moldova, printr-o serie de programe sociale și umanitare dedicate vârstnicilor, sinistraților și comunităților aflate în dificultate. O parte din ajutoare au ajuns și la comunități creștine afectate de conflicte sau calamități naturale pe alte meridiane ale lumii.…
18:50
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, la praznicul Tăierii împrejur după trup a Domnului, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Iar apoi, în Catedrala patriarhală, va oficia proclamarea…
Acum 12 ore
18:20
Reprezentanți ai Episcopiei Italiei au oferit daruri persoanelor din Penitenciarul din Roma # Basilica.ro
Reprezentanții Episcopiei Italiei au oferit luni daruri persoanelor private de libertate din Penitenciarul Rebibbia N.C. din Roma. Membrii delegației au distribuit pachete, care au constat în articole de îmbrăcăminte, produse de igienă personală, precum și alimente. Programul a fost organizat pentru a marca sărbătoarea Nașterii Domnului, la care au participat cetățeni ortodocși români, sârbi și…
17:20
Agenția Basilica Travel anunță tarife promoționale la pelerinajele contractate în primele luni din 2026 # Basilica.ro
Începutul de an poate fi un bun prilej de a le oferi celor dragi în dar călătorii de suflet. Birourile Agenției de pelerinaje Basilica Travel a Patriarhiei Române se vor redeschide după sărbători în 12 ianuarie, iar până în februarie inclusiv oferă tarife promoționale pentru cei care se decid să contracteze pelerinaje pentru oricare perioadă…
16:20
Mitropolitul Petru i-a îndemnat pe credincioșii din Basarabia să aibă grijă de viața duhovnicească # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, i-a îndemnat sâmbătă pe credincioși să acorde o atenție sporită vieții duhovnicești, subliniind importanța pregătirii lăuntrice, a spovedaniei și a împărtășirii cu Sfintele Taine. Mitropolitul Basarabiei a săvârșit Sfânta Liturghie la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Boghenii Vechi, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Slujirea…
16:10
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a sfințit marți capelele mortuare din localitățile Mijlocenii Bârgăului și Mogoșeni, județul Bistrița-Năsăud. Evenimentele au început la Mijlocenii Bârgăului, unde Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat slujba Sfeștaniei pentru noua capelă construită. Pentru activitatea administrativă și pastorală, părintele paroh Mihai Moldovan a fost hirotesit iconom stavrofor. Totodată, oficialitățile…
14:30
„Libertatea este unul din marile daruri ale lui Dumnezeu”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți. Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, din satul Corlăteni, raionul Râșcani, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Antonie a tâlcuit „Pilda celor poftiți la cină” și a accentuat că fiecare om are…
13:50
PS Teofil Trotușanul a participat la jubileul de 50 de ani al Aeroportului Internațional din Bacău # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a participat marți la evenimentul aniversar care a marcat împlinirea a 50 de ani de la deschiderea Aeroportului Internațional George Enescu. În cadrul manifestărilor dedicate jubileului, episcopul vicar a săvârșit o rugăciune de binecuvântare, mulțumind lui Dumnezeu pentru ocrotirea arătată, de-a lungul celor cinci…
Acum 24 ore
12:20
„Să nu uităm că avem un Părinte care ne îmbrățișează și, dacă suntem în grija Părintelui Ceresc, nu trebuie să ne mai simțim orfani”, i-a îndemnat Episcopul Macarie al Europei de Nord pe credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie săvârșită în biserica românească din orașul suedez Eskilstuna. Sfânta Liturghie a fost săvârșită marți, cu prilejul prăznuirii…
12:20
12:10
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2026 Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar. Prin urmare, vă propunem să descoperim lunar chipuri de sfinte femei – mame, soții, monahii și mucenițe – modele de viețuire creștină din toate timpurile. Sf. Emilia, mama Sf. Vasile cel Mare (1 ianuarie) Sfânta Emilia a trăit…
11:20
Parohia „Sfântul Ilie” – Ghencea, Protopopiat Sector 5 Capitală, îl va prăznui în data de 4 ianuarie 2026 pe Sfântul Cuvios Nichifor cel Lepros, vindecător de boli și făcător de minuni. Programul liturgic va începe sâmbătă seară, în data de 3 ianuarie 2026, ora 17:00, când va fi oficiată slujba Vecerniei unită cu Litia. Duminică,…
11:20
Slujba trecerii dintre ani la Catedrala Patriarhală 2025-2026: Vor fi aduse moaștele Sf. Vasile cel Mare # Basilica.ro
La Catedrala Patriarhală, trecerea dintre ani va fi marcată prin slujba de la miezul nopții. Vor fi aduse spre închinare moaștele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare. Programul liturgic va începe miercuri la ora 16:00, când va fi adusă în Catedrala Patriarhală racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, aflată în patrimoniul…
11:00
Arhimandritul Nicodim Petre le-a vorbit tinerilor ortodocși din Germania despre provocările vieții contemporane # Basilica.ro
Arhimandritul Nicodim Petre, starețul Mănăstirii Bucium din Iași, s-a întâlnit cu tineri ortodocși din Germania duminică, vorbindu-le despre provocările vieții contemporane și despre redescoperirea frumuseții și firescului vieții trăite cu Dumnezeu. Întâlnirea a avut loc în cadrul taberei de iarnă a Tinerilor Ortodocși Români din Germania (ATORG), organizată în stațiunea Bad Sulza, din landul Turingia,…
10:00
Ultima zi a din acest an marchează 136 de ani de la trecerea la Domnul a lui Ion Creangă, unul dintre cei mai mari scriitori români. S-a născut în data de 1 martie 1837, în satul Humuleşti, din judeţul Neamţ, după cum mărturisește Ion Creangă în autobiografie. Totuși, istoricii rămân împărțiți asupra datei nașterii sale,…
09:30
Pr. prof. Constantin Coman: În însoțirea unui bărbat anume cu o femeie anume există o chemare tainică dumnezeiască # Basilica.ro
Părintele Profesor Constantin Coman a acordat un interviu despre căsătorie și familie pentru Radio Trinitas, în perspectiva apropiatului An omagial 2026, dedicat pastorației familiei creștine. „Cum de m-am însoțit eu cu soția mea? Cum de s-au însoțit acești tineri pe care eu i-am cununat sau îi păstoresc? Concluzia mea, fără ezitare, este că e mâna…
08:40
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate marți pe Basilica.ro. Mesajul Patriarhului României cu prilejul Anului Nou 2026 și Sărbătorii Botezului Domnului | VIDEO Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj video cu ocazia Anului Nou 2026 și al Sărbătorii Botezului Domnului. Citește mai mult. Programul liturgic al sărbătorii…
08:10
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel este liderul creștinilor ortodocși români din țară și din diaspora, astfel că evenimentele la care participă și mesajele pe care le transmite se bucură de un interes și impact firesc în Biserică și societate. Anul acesta a fost deosebit prin faptul că atât Biserica Ortodoxă Română, cât și autoritățile de stat…
Ieri
00:00
Sf. Mc. Hermes; Sf. Cuv. Melania Romana; Odovania praznicului Naşterii Domnului (Harți. Slujba în noaptea trecerii dintre ani) # Basilica.ro
Calendar Ortodox – 31 Decembrie Sf. Mc. Hermes Sfântul Mucenic Hermes a slujit cu smerenie și adâncă evlavie lui Hristos în biserica din orașul Bononia. Aici exista un locaș sfânt și mulți închinători dintre băștinașii daco-romani, trăitori ca și acesta cu multă evlavie creștină și ascultând și urmând poruncilor adevăratului Dumnezeu. Neînfricoșându-se de asprele măsuri de…
30 decembrie 2025
20:40
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de condoleanțe marți, la slujba de înmormântare a Pr. Valerian Iliescu (1950-2025), oficiată la Capela Sfânta Ecaterina, Paraclisul Centrului de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități Sfânta Ecaterina din cadrul DGASPC Sector 1, București. „În amintirea tuturor celor care l-au cunoscut, Părintele Valerian…
20:20
20:00
Desfășurată pe tot parcursul lunii decembrie, Campania socială „Crăciunul la sat” a ajuns la peste 700 de copii din 10 localități prahovene. Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au ajutat copiii din familiile numeroase și pe cei din medii defavorizate. Ultima oprire din cadrul campaniei a avut loc în data de 26 decembrie în Parohia „Sfântul Apostol…
19:20
PS Ignatie: Dreptul Iosif este un foarte bun exemplu de a ne încredința în mâinile lui Dumnezeu în momentele de încercare # Basilica.ro
Episcopul Ignatie al Hușilor a slujit duminică în Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Bilbor, județul Harghita. „Dreptul Iosif este un foarte bun exemplu de a ne încredința în mâinile lui Dumnezeu în momentele de încercare”, a subliniat ierarhul la predică. Preasfinția Sa a vorbit despre fuga în Egipt a familiei sfinte și despre…
18:30
Preasfințitul Părinte Iustin a aniversat sâmbătă nouă ani de la întronizarea ca Episcop al Maramureșului și Sătmarului. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Andrei la Catedrala „Sfânta Treime” din Baia Mare. Alături de Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului au slujit Episcopul Iustin și Arhiereul vicar Timotei Sătmăreanul. IPS Andrei a subliniat…
17:40
La Mănăstirea Antim din Capitală a fost amenajată o chilie memorială în cinstea Sfântului Cuvios Sofian. Aceasta este deschisă publicului și poate fi vizitată. Spațiul se află pe latura de nord-est a mănăstirii, într-o zonă accesibilă pelerinilor, și a fost amenajat în contextul proclamării canonizării fostului stareț al așezământului monahal. „În această chilie, noi ne…
16:40
Elevii Seminarului Teologic din Râmnicu Vâlcea au oferit daruri persoanelor private de libertate # Basilica.ro
Elevii Seminarului Teologic Ortodox din Râmnicu Vâlcea au oferit daruri persoanelor private de libertate de la Penitenciarul Mioveni, Argeș. Inițiativa a fost organizată prin Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Râmnicului. Peste 150 de persoane private de libertate din penitenciar au beneficiat de pachete din partea voluntarilor. Viorica-Adriana Iancu, consilier social al Arhiepiscopiei Râmnicului, a subliniat semnificația…
16:30
PS Macarie: Ne rugăm ca Domnul să-i protejeze pe copii și tineri de Irozii acestor vremuri # Basilica.ro
„Ne rugăm ca Domnul să-i protejeze pe copiii noștri de pretutindeni, pe tinerii noștri de pretutindeni și pe noi toți de Irozii acestor vremuri”, a spus luni Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord. Comunitatea ortodoxă din Stockholm s-a reunit în rugăciune la Paraclisul Centrului Episcopal. Preasfințitul Părinte Macarie a săvârșit Sfânta Liturghie pentru pomenirea…
16:00
Sărbătoarea Nașterii Domnului din acest an a fost cu adevărat deosebită pentru românii din Albany, capitala statului New York, Statele Unite ale Americii, deoarece, pentru prima oară, comunitatea are o misiune bisericească oficial recunoscută. În data de 10 aprilie 2025, Consiliul Eparhial al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi, prezidat de Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae,…
15:10
Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Obreja, Caraș-Severin, a marcat împlinirea a 275 de ani de la ctitorire. Bucuria celor prezenți a fost întregită de participarea Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, care a săvârșit Sfânta Liturghie. Preasfinția Sa a vorbit despre împlinirea a aproape trei secole de la ridicarea bisericii și a binecuvântat placa…
14:40
Comunitatea românească din Nürnberg, Germania, l-a cinstit anticipat pe Sfântul Vasile cel Mare # Basilica.ro
Comunitatea românească din Nürnberg, Germania l-a cinstit duminică anticipat pe Sfântul Vasile cel Mare, ocrotitorul parohiei. La eveniment a participat Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord. Din cauza distanțelor mari și a programului de lucru din timpul săptămânii, în diaspora, hramul „Sf. Ier. Vasile cel Mare” a fost sărbătorit în duminica…
14:20
Episcopul Benedict al Sălajului a resfințit sâmbătă paraclisul Parohiei „Sfântul Ștefan” din Zalău. Episcopul Sălajului a subliniat că adevărata sfințenie se descoperă în slujirea smerită, statornică și lipsită de orice dorință de afirmare personală. „Nu ni se spune despre el că ar fi ieșit în evidență prin fapte exterioare extraordinare, ci că slujea, iar această…
14:20
12:00
Programul mijloacelor de transport în comun din București în noaptea de Revelion și primele zile ale anului 2026 # Basilica.ro
A fost anunțat programul special al mijloacelor de transport în comun din București, în noaptea de Revelion și primele zile ale anului 2026. Astfel, în noaptea de 31 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026, va fi înființată linia de autobuz N41, care va circula la un interval de 30 de minute. Linia N41 va circula…
11:00
Mesajul Patriarhului României cu prilejul Anului Nou 2026 și Sărbătorii Botezului Domnului | VIDEO # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj video cu ocazia Anului Nou 2026 și al Sărbătorii Botezului Domnului. „Cu prilejul Anului Nou 2026 și al Sfintei Sărbători a Botezului Domnului, vă adresăm tuturor doriri de sănătate și fericire, pace și bucurie dimpreună cu tradiționalul salut: La mulți ani!”, a spus Patriarhul României. Anul 2026…
09:10
Evenimentele liturgice de la Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena de pe Colina Patriarhiei, prilejuite de sărbătoarea Botezului Domnului din data de 6 ianuarie 2026, se vor desfășura conform următorului program: 1. Între orele 08:30-10:30, va fi săvârșită Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena. 2. Începând cu ora 10:30, în…
08:50
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Arhiepiscopul Atanasie a slujit în cea mai veche parohie românească din Marea Britanie Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a slujit duminică în mijlocul celei mai vechi comunități…
08:40
PS Iustin: Poporul român a primit cu bucurie mesajul Evangheliei, precum păstorii din Betleem care i s-au închinat lui Iisus # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit, duminică, Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală din Baia Mare. PS Iustin a analizat pericopa evanghelică citită în Duminica după Nașterea Domnului, constatând că Hristos nu a fost primit cu bucurie de poporul său. „Ce constatăm? Care este concluzia acestei relatări a Sfântului Evanghelist Matei? Și anume…
Mai mult de 2 zile în urmă
00:00
Calendar Ortodox – 30 decembrie Sf. Mc. Anisia fecioara Sf. Mc. Anisia era originară din Tesalonic, născută din părinți bogați și credincioși și a trăit în timpul împăratului Maximian (285-305). Rămânând orfană de ambii părinți, Anisia a moștenit o avere foarte mare, pe care a împărțit-o săracilor. Într-o dimineață, tânăra Anisia a plecat spre biserică,…
29 decembrie 2025
20:20
Anul 2025 a fost un an bogat pentru editurile Patriarhiei Române. De la titluri teologice profunde la cărți pentru familie și tineri, aparițiile editoriale duhovnicești au atras atenția pasionaților de lectură, reflectând nevoile spirituale ale credincioșilor. Lista celor mai căutate cărți de anul acesta este deschisă de Sfânta Scriptură, sub toate formatele ei, interesul…
19:30
Biserica „Sf. Andrei” din Beclean a aniversat 30 de ani de la sfințirea pietrei de temelie # Basilica.ro
Biserica „Sf. Andrei și Sfinții Martiri Brâncoveni”, supranumită Catedrala din Beclean, a aniversat duminică 30 de ani de la sfințirea pietrei de temelie. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului. Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța și rolul familiei creștine, ca temelie a credinței și a transmiterii…
17:40
Patriarhul Daniil în vizită la Patriarhia Ecumenică: Sanctitatea Sa Bartolomeu a primit Ordinul „Sf. Ioan de Rila” # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniil, Patriarhul Bulgariei, a fost primit, în data de 25 decembrie, de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic. În cadrul vizitei la Fanar, Patriarhul Daniil al Bulgariei i-a conferit Sanctității Sale Ordinul „Sf. Ioan de Rila” clasa I. Ordinul a fost oferit în semn de recunoștință pentru implicarea Patriarhului Ecumenic în depășirea schismei din…
17:00
Arhiepiscopul Atanasie a slujit în cea mai veche parohie românească din Marea Britanie # Basilica.ro
Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a slujit duminică în mijlocul celei mai vechi comunități ortodoxe românești din Marea Britanie, Parohia „Sfântul Gheorghe” din Londra – Holborn. Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre pericopa evanghelică a duminicii, care amintește de fuga în Egipt a Pruncului Iisus, împreună cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și…
16:10
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu l-a hirotonit preot pe diaconul român Sofronie Garaiacu # Basilica.ro
Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, l-a hirotonit preot, joi, la Sfânta Liturghie de Crăciun, pe diaconul Sofronie Garaicu, călugăr al Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex. Înainte de hirotonia părintelui Sofronie, Patriarhul a rostit un cuvânt în care a evidențiat caracterul supranațional al Patriarhiei Ecumenice și despre legăturile noului preot cu Sfântul Sofronie de…
16:10
Asociația „Buna Vestire” Banu Buzău a oferit în luna decembrie daruri pentru peste 600 de copii proveniți din familii vulnerabile social. Campania „Dăruiește un zâmbet pentru un copil” a ajutat la distribuirea unor pachete ce au inclus haine, dulciuri, jucării și rechizite pentru copii. Succesul acestei mobilizări de amploare s-a bazat pe un efort colectiv.…
16:00
PS Benedict: Nimic nu este mai mângâietor și mai dătător de speranță decât conștiința că Hristos este alături de noi # Basilica.ro
„Nimic nu este mai mângâietor și mai dătător de speranță decât această conștiință că Hristos este alături noi”, a spus Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, duminică. Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din localitatea natală, satul Sartăș, județul Alba. Preasfințitul Părinte Benedict a oferit o tâlcuire profundă episodului Fugii în…
