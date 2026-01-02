Transferul lui Denis Alibec, râvnit de o echipă din Superliga: „Cine nu și-ar dori un jucător ca el?”
SportMedia, 2 ianuarie 2026 14:50
Transferul lui Denis Alibec (34 de ani) este râvnit de o echipă din Superliga. Prin vocea lui Gică Popescu, președintele clubului, Farul a vorbit despre Alibec și posibilitatea ca acesta să se întoarcă la malul Mării Negre. Popescu a spus că „ne-am dori oricând să se întoarcă acasă", referitor la posibilitatea atacantului a evolua din
Avalanșă de amploare la Bâlea Lac, declanșată de doi schiori. Salvamont avertizează asupra riscurilor (Video) # SportMedia
O avalanșă de mari dimensiuni s-a produs vineri în Munții Făgăraș, în zona Bâlea Lac. Masa de zăpadă a fost declanșată accidental de doi schiori. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar cei doi au reușit să se retragă în siguranță, înainte ca zăpada desprinsă de pe munte să ajungă în zona amenajată din
Transferul lui Denis Alibec, râvnit de o echipă din Superliga: „Cine nu și-ar dori un jucător ca el?” # SportMedia
Transferul lui Denis Alibec (34 de ani) este râvnit de o echipă din Superliga. Prin vocea lui Gică Popescu, președintele clubului, Farul a vorbit despre Alibec și posibilitatea ca acesta să se întoarcă la malul Mării Negre. Popescu a spus că „ne-am dori oricând să se întoarcă acasă", referitor la posibilitatea atacantului a evolua din
România trimite o aeronavă militară pentru transferul răniților grav din incendiul de la Crans-Montana # SportMedia
România se alătură efortului internațional de sprijin pentru victimele incendiului devastator din stațiunea elvețiană Crans-Montana, pregătind o aeronavă militară care va transporta șase tineri cu arsuri grave către spitale din Paris. Decizia a fost luată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, iar Ministerul Apărării subliniază că intervenția Armatei Române are loc fără calcule birocratice
Ofertă concretă pentru unul dintre golgheterii de la Universitatea Craiova: Oltenii au dat răspunsul pe loc # SportMedia
Universitatea Craiova a primit o ofertă concretă de transfer pentru unul dintre golgheterii echipei. Este vorba despre Steven Nsimba (29 de ani), atacant adus liber de contract în vară de olteni. Potrivit Fanatik, Nsimba este dorit în China de echipa unde joacă și Alexandru Mitriță, Zhejiang FC, care a făcut o ofertă de 1,2 milioane
Negocierile privind pacea în Ucraina intră din nou în linie dreaptă în acest weekend, într-un moment în care oficiali din Statele Unite, Europa și Ucraina încearcă să treacă de la declarații politice generale la detaliile concrete ale unui eventual armistițiu. Potrivit unei analize semnate de Alex Raufoglu pentru Kyiv Post, accentul cade acum pe garanții
Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse a învins-o pe australianca Alana Subasic, cu un sec 6-1, 6-0, vineri, în prima rundă a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 500 de la Brisbane, dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari americani. Ruse (28 ani, 88 WTA) a avut nevoie de doar 53 de
Veste proastă la început de an: Telefoanele și laptopurile s-ar putea scumpi semnificativ # SportMedia
De la smartphone-uri și laptopuri până la televizoare inteligente sau echipamente medicale, multe dintre dispozitivele folosite zilnic ar putea costa mai mult în 2026. Motivul este scumpirea accelerată a memoriei RAM, o componentă esențială care, până recent, era printre cele mai ieftine dintr-un computer, dar al cărei preț a crescut de câteva ori într-un interval
Avertizări de vreme rea: vânt puternic și viscol până sâmbătă seară. Strat de zăpadă de până la 50 cm la munte # SportMedia
Iarna își face simțită prezența în aproape toată țara. Meteorologii avertizează că, până sâmbătă seară, vom avea parte de ninsori consistente, vânt puternic și episoade de viscol, mai ales la munte. În zonele înalte, stratul de zăpadă proaspăt depus poate ajunge chiar și la 50 de centimetri. Avertizările vizează atât zonele montane, cât și mai
Banii europeni, testul decisiv al României în 2026. Avertisment de la vicepreședintele Parlamentului European # SportMedia
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, avertizează că 2026 va fi un an-cheie pentru modul în care România gestionează fondurile europene. Miza, spune acesta, nu mai este doar volumul banilor disponibili, ci capacitatea autorităților de a-i transforma în proiecte cu impact real pentru oameni și economie. „2026 este un an decisiv pentru banii europeni de care
Inter pregătește primele transferuri pentru Cristi Chivu: Numele de pe lista italienilor # SportMedia
Odată cu intrarea în noul an, 2026, s-a deschis și perioada de transferuri în Europa. Urmează o lună agitată pentru echipele importante, iar Inter are deja planul făcut pentru a-i oferi întăriri lui Cristi Chivu în lupta la titlu. Lider cu Inter în Serie A la final de 2025, Cristi Chivu vrea titlul cu „nerazzurrii",
Trump avertizează Iranul: „Suntem înarmați și pregătiți să intervenim” dacă protestatarii pașnici sunt uciși # SportMedia
Președintele american Donald Trump a transmis vineri un avertisment dur autorităților de la Teheran, afirmând că Statele Unite ar putea interveni dacă forțele iraniene vor reprima violent protestele pașnice. Într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social, Trump a scris că, „dacă Iranul va trage asupra manifestanților pașnici și îi va ucide în mod violent,
FCSB, pariu îndrăzneț: Scoate la iveală un puști-minune cu care e convinsă că a dat lovitura # SportMedia
FCSB are un nou pariu, un fotbalist tânăr cu care este convins că a dat lovitura. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a numit fotbalistul în care are mare încredere pentru viitor. Este vorba despre David Popa (18 ani), jucător pe care Becali l-a remarcat în duelurile FCSB U19 din Youth League și
Radu Drăgușin (23 de ani) a intrat pe lista încă unui club important din Europa, după ce a revenit pe teren la finalul lui 2025. Drăgușin a trecut peste accidentarea gravă la genunchi pe care a suferit-o la începutul lui 2025, a revenit pe teren în Crystal Palace – Tottenham 0-1, și nu duce lipsă
Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul FCSB, a fost întrebat despre viitorul său, la Cupa Africii. Convocat la naționala Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni, Ngezana s-a calificat în optimile de finală cu reprezentativa țării sale, iar jurnaliștii l-au întrebat despre viitor. Fundașul central de la FCSB a oferit un răspuns care lasă
Mesaj neașteptat de la Caracas: Venezuela e deschisă la discuții cu SUA pe tema traficului de droguri, în ciuda tensiunilor militare # SportMedia
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, afirmă că guvernul de la Caracas este dispus să poarte discuții cu Statele Unite pentru combaterea traficului de droguri, în pofida relațiilor extrem de tensionate dintre cele două țări și a operațiunilor militare americane recente în regiune. Declarațiile au fost făcute într-un interviu difuzat joi de televiziunea de stat venezueleană și
Starul brazilian Neymar a pus capăt speculațiilor privind o posibilă mutare la Inter Miami sau în Europa, după ce s-a înțeles cu clubul de fotbal Santos FC asupra prelungirii actualului său contract, potrivit Goal.com. Atacantul, care a revenit în ianuarie 2025 la echipa din orașul său natal, este pregătit să semneze noii termeni ai contractului
Filmul catastrofei din Elveția, cu 40 de morți și 115 răniți. „Au fost doar câteva secunde până a început să ardă” # SportMedia
Elveția este în stare de șoc după tragedia din stațiunea Crans-Montana, petrecută în noaptea de Revelion. Un incendiu devastator, izbucnit într-un bar, a provocat haos și pierderi uriașe de vieți. Cel puțin 40 de persoane au murit, iar peste 115 au fost rănite. Multe victime au arsuri grave, iar autoritățile avertizează că bilanțul este provizoriu.
CFR Cluj vinde încă un jucător la DC United, în SUA, după Louis Munteanu (23 de ani). Plecarea lui Louis Munteanu deschide drumul către SUA pentru încă un fotbalist de la CFR Cluj. După plecările lui Emerllahu și Munteanu, Meriton Korenica (29 de ani) se pregătește și el să părăsească echipa din Gruia. CFR Cluj
Ziua 1409 Spital atacat cu drone în Cernihiv. Rusia a avansat sub 1% în 2025, cu pierderi uriașe. Kievul pregătește reuniuni-cheie pentru pace # SportMedia
Ziua 1409 a războiului din Ucraina este marcată de o intensificare a atacurilor rusești, în special în sud-estul țării. Regiunea Zaporojie a fost supusă unuia dintre cele mai masive bombardamente zilnice, cu peste 700 de lovituri raportate, în timp ce orașul Zaporojie a fost atacat direct cu drone, provocând incendii și pene de curent. Apărarea
Momentul în care izbucnește incendiul teribil din Crans-Montana. Flăcările au pornit de la tavan, zeci de oameni au murit (Foto) # SportMedia
O fotografie realizată în noaptea de Revelion în barul „Le Constellation" din Crans-Montana surprinde chiar momentul izbucnirii incendiului devastator soldat cu cel puțin 40 de morți și 115 răniți. Imaginea, transmisă postului francez BFMTV, arată primele flăcări apărând la nivelul tavanului localului, acoperit cu spumă poliuretanică inflamabilă. În fotografie se pot vedea clienți ai barului
După un 2025 marcat de conflicte prelungite, tensiuni politice și șocuri economice, anul 2026 se anunță drept unul al deciziilor-limită. De la șansele de pace în Ucraina și stabilitatea piețelor financiare, până la supraviețuirea politică a unor lideri controversați, Politico propune o radiografie a principalelor scenarii globale – nu sub formă de predicții, ci de
Inteligența artificială ar putea elimina milioane de locuri de muncă în 2026, avertizează „nașul AI” # SportMedia
Dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale riscă să provoace o schimbare majoră pe piața muncii globale, cu efecte vizibile chiar din 2026. Avertismentul vine de la Geoffrey Hinton, unul dintre pionierii inteligenței artificiale, într-un interviu citat de publicația International Business Times. Hinton, supranumit „nașul AI" pentru contribuțiile sale fundamentale la dezvoltarea rețelelor neuronale, spune că ritmul
Persoanele care au consumat zilnic aceste tipuri de lactate au avut un risc mai scăzut de demență # SportMedia
Persoanele care au consumat în mod regulat brânză și smântână cu un conținut mai ridicat de grăsimi au avut un risc mai mic de a dezvolta demență pe parcursul a 25 de ani, în timp ce produsele lactate cu conținut scăzut de grăsimi și alte lactate nu au arătat o asociere clară, potrivit unui nou
Trenurile de noapte ar fi trebuit să devină una dintre soluțiile-cheie ale Uniunii Europene pentru transportul verde și reducerea emisiilor. În realitate, „renașterea" anunțată în ultimii ani s-a blocat, iar oferta rămâne limitată, în ciuda unei cereri tot mai mari din partea pasagerilor. O analiză publicată de Politico identifică drept principali vinovați costurile uriașe, lipsa
Calitatea aerului din casă, un business cu potențial de milioane de euro. Andrei Agafița, Ecovent: Tot mai mulți oameni sunt conștienți de această nevoie # SportMedia
Nevoia este cea mai buna sursă de inspirație când vine vorba despre business de succes. Antreprenorul Andrei Agafița, spre exemplu, a descoperit o nișă care i se potrivește ca o mănușă atunci când blocul în care locuia a fost anvelopat. Astăzi are un business ce se apropie de 10 milioane de euro și este „one
Facturile la gaze, din 2026: ce se întâmplă cu plafonarea și de ce prețurile devin din ce în ce mai greu de anticipat # SportMedia
După reliberalizarea pieței de energie electrică în 2025, anul 2026 ar putea aduce și reliberalizarea pieței gazelor naturale pentru consumatorii casnici din România. Ce va însemna asta pentru facturile noastre? Vor scădea prețurile după dispariția plafonării sau, dimpotrivă, ne vom trezi cu facturi mai mari? Și ce legătură are România cu gazele aduse cu vaporul
Horoscop zilnic pentru 2 ianuarie 2026.
„În câteva secunde, tot tavanul era în flăcări”. „Nu aveam pe unde ieși”. „Oamenii ardeau din cap până în picioare” – mărturii din infernul de la Crans-Montana # SportMedia
În câteva secunde, petrecerea de Anul Nou s-a transformat într-
Anul 2026 se anunță crucial pentru viitorul politic al Europei, într-un context marcat de războiul din Ucraina, tensiuni transatlantice și ascensiunea forțelor populiste și de extremă dreapta. Euronews analizează principalele teste electorale care așteaptă UE – și nu numai – în anul ce vine. Publicația amintește că România s-a aflat în 2025 în centrul unor … The post Alegerile care vor modela Europa în 2026. Sfârșit de drum pentru Viktor Orbán? appeared first on spotmedia.ro.
Italienii, decizie fermă în legătură cu viitorul lui Cristi Chivu: „Reînnoirea pare o formalitate pentru el” # SportMedia
Cristi Chivu, antrenorul român al lui Inter Milano, a avut rezultate excepționale pe banca nerrazzurilor, terminând anul 2025 în forță, pe primul loc în Serie A. Cotidianul peninsular Tuttosport scrie în prima zi a noului an despre viitorul lui Chivu, dar și despre planurile pe care le au șefii de pe Meazza în legătură cu … The post Italienii, decizie fermă în legătură cu viitorul lui Cristi Chivu: „Reînnoirea pare o formalitate pentru el” appeared first on spotmedia.ro.
Italianul Enzo Maresca nu va mai fi antrenorul lui Chelsea Londra, decizie luată chiar cu 1 ianuarie 2026. Tensiunile acumulate recent și rezultatele slabe care au dus gruparea londoneză în afara top 4, s-au concretizat acum prin rezilierea contractului tehnicianului din Peninsulă, la un an și jumătate după ce italianul îi preluase pe albaștri. Maresca … The post Chelsea și-a dat afară antrenorul în prima zi din 2026 appeared first on spotmedia.ro.
Intrarea Bulgariei în zona euro ridică numărul statelor care folosesc moneda unică la 21, dar marchează, tot mai clar, și un punct de blocaj. Pentru cele șase țări membre ale Uniunii Europene rămase în afara euro – România, Polonia, Ungaria, Cehia, Suedia și Danemarca – adoptarea monedei unice pare, în acest moment, un obiectiv îndepărtat, … The post Bulgaria a fost ultima? De ce extinderea zonei euro devine tot mai improbabilă appeared first on spotmedia.ro.
Decizie radicală a unei țări de la Cupa Africii care și-a suspendat naționala după catastrofa de la turneul final # SportMedia
Ministerul Sportului din Gabon a luat o decizie nemaiîntâlnită și și-a suspendat propria echipă națională din toate competițiile, după catastrofa din acest an de la Cupa Africii pe Națiuni. Echipa lui Pierre-Emerick Aubameyang a fost eliminată în Maroc încă din faza grupelor, după 3 eșecuri la rând: 0-1 cu Camerun, 2-3 cu Mozambic, 2-3 cu … The post Decizie radicală a unei țări de la Cupa Africii care și-a suspendat naționala după catastrofa de la turneul final appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1408 – Atcuri masive în noaptea de Anul Nou. F-16 ridicate și RO-Alert la Tulcea. CIA contrazice Kremlinul. 10% până la pace # SportMedia
Ziua 1408 de război a fost marcată de un nou val de atacuri rusești cu drone, lansate chiar la trecerea în 2026. Cu doar câteva minute înainte de Anul Nou, Rusia a atacat infrastructura energetică din regiunea Odesa, provocând incendii, iar în vestul Ucrainei, la Luțk, un atac cu drone a declanșat un incendiu de … The post Ziua 1408 – Atcuri masive în noaptea de Anul Nou. F-16 ridicate și RO-Alert la Tulcea. CIA contrazice Kremlinul. 10% până la pace appeared first on spotmedia.ro.
Reacție emoționantă a presei britanice după auzul veștii bolii de care suferă Dan Petrescu # SportMedia
Jurnaliștii englezi au reacționat într-un mod profund emoționant la auzul veștii că Dan Petrescu este grav bolnav. Fostul jucător legendar de la Chelsea sau Bradford City suferă de cancer, iar în ultima perioadă s-a retras din viața publică, după ce a slăbit peste 30 de kilograme, în luptă cu această boală nemiloasă. Cei de la … The post Reacție emoționantă a presei britanice după auzul veștii bolii de care suferă Dan Petrescu appeared first on spotmedia.ro.
Netflix deschide anul cu un mix de finaluri-eveniment, seriale-fenomen și premiere cu distribuții de top. Ianuarie aduce ultimul episod din Stranger Things, prima parte din sezonul 4 al Bridgerton și un thriller inspirat din fapte reale, The Rip, care îi readuce împreună pe Matt Damon și Ben Affleck. Lor li se adaugă adaptări literare, anime-uri … The post Ce vedem pe Netflix în luna ianuarie appeared first on spotmedia.ro.
Fosta campioană a României CFR Cluj, care tocmai l-a cedat pe Louis Munteanu în America la DC United, s-a mișcat repede pe piața transferurilor și a adus deja un nou atacant în lot. Ceferiștii nu au dorit să rămână descoperiți prea mult timp în atac și au făcut deja o mutare. Ardelenii îl aduc pe … The post CFR Cluj s-a mișcat repede după cedarea lui Louis Munteanu și a adus un atacant appeared first on spotmedia.ro.
Mijlocașul francez Malcom Edjouma a părăsit gruparea campioană FCSB, chiar dacă i s-a propus în ultima clipă prelungirea cu încă 6 luni a contractului scadent în iarnă. Fostul jucător de la Toulouse a dat și un mesaj după această despărțire inopinată, el dorind să mulțumească totuși oamenilor din jurul său, de la echipa roș-albastră, pentru … The post Regretul lui Malcom Edjouma după experiența de la FCSB: „Plec cu capul sus” appeared first on spotmedia.ro.
Marele șahist Magnus Carlsen vorbește despre cum avalanșa AI-ului afectează sportul minții. Ce se întâmplă cu trișorii din șah # SportMedia
Legendarul șahist norvegian în vârstă de 35 de ani, Magnus Carlsen a vorbit deschis despre provocările lumii de azi, în care inteligența artificială acaparează orice domeniu și ce se întâmplă cu oamenii care vor să trișeze în sportul minții. În această săptămână, Carlsen a mai obținut două titluri mondiale, la Campionatele Mondiale de șah rapid … The post Marele șahist Magnus Carlsen vorbește despre cum avalanșa AI-ului afectează sportul minții. Ce se întâmplă cu trișorii din șah appeared first on spotmedia.ro.
Atacantul român Louis Munteanu a fost transferat de echipa americană din MLS D.C. United, pentru 7 miliioane de dolari, iar în scurtă vreme va avea parte de un duel stelar. Cu nimeni altul decât cel mai mare fotbalist al planetei, Lionel Messi, care evoluează și el în SUA, pentru echipa patronată de David Beckham, Inter … The post Când se va duela Louis Munteanu cu Leo Messi după transferul românului la D.C. United appeared first on spotmedia.ro.
Atac rusesc asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. RO-Alert în Tulcea, avioane F-16 au fost ridicate de la sol # SportMedia
Joi dimineață a avut loc un nou atac cu drone al forțelor ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, în proximitatea frontierei cu România. Ca măsură de precauție, două aeronave de luptă F-16 au fost ridicate de la sol, iar populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-Alert. Potrivit Ministerul Apărării … The post Atac rusesc asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. RO-Alert în Tulcea, avioane F-16 au fost ridicate de la sol appeared first on spotmedia.ro.
Tragedie într-o stațiune de schi din Elveția: Zeci de morți și circa 100 de răniți, în urma unui incendiu la o petrecere de Anul Nou # SportMedia
Zeci de persoane au murit și circa 100 au fost rănite, în urma unui incendiu izbucnit în noaptea de Anul Nou în una dintre cele mai exclusiviste stațiuni montane din Elveția. Este vorba despre barul Le Constellation, situat în stațiunea de schi Crans-Montana, din cantonul Valais, unde în noaptea de Anul Nou se aflau peste … The post Tragedie într-o stațiune de schi din Elveția: Zeci de morți și circa 100 de răniți, în urma unui incendiu la o petrecere de Anul Nou appeared first on spotmedia.ro.
Americanii rup tăcerea și anunță de fapt adevărata sumă de transfer a lui Louis Munteanu la D.C. United # SportMedia
Presa americană dezvăluie adevărata sumă de transfer a lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la D.C. United, un transfer de top pentru fotbalul românesc. Louis Munteanu a acceptat până la urmă să plece de la formația clujeană, el fiind de acord cu oferta făcută de americanii de la DC United. Internaționalul român va face … The post Americanii rup tăcerea și anunță de fapt adevărata sumă de transfer a lui Louis Munteanu la D.C. United appeared first on spotmedia.ro.
Capitala, acoperită de un „val toxic” după artificii. Vârfuri record de PM2.5 în Berceni și Militari # SportMedia
Bucureștenii au intrat în anul 2026 într-un nor dens de poluare, generat de artificiile lansate la miezul nopții. La doar câteva minute după intrarea în noul an, rețeaua independentă de monitorizare a calității aerului uRADMonitor a înregistrat creșteri abrupte ale particulelor fine PM2.5, cu valori de până la aproximativ 400 µg/m³, potrivit datelor analizate de … The post Capitala, acoperită de un „val toxic” după artificii. Vârfuri record de PM2.5 în Berceni și Militari appeared first on spotmedia.ro.
Ceea ce până nu demult părea un scenariu desprins din filmele SF începe să prindă contur în realitate. O companie britanică face pași concreți spre mutarea producției industriale dincolo de limitele Terrei, demonstrând că spațiul cosmic ar putea deveni următoarea frontieră a tehnologiei de vârf. Space Forge, o companie din Cardiff, a trimis în spațiu … The post O companie britanică a trimis o fabrică de semiconductori în spațiul cosmic appeared first on spotmedia.ro.
Unii o consideră viitorul, alții avertizează că va fi următoarea bulă a pieței bursiere. Cert este că inteligența artificială este la ora actuală prezentă în aproape toate aspectele activității noastre și va continua, fără îndoială, să transforme lumea și în 2026. În 2025, AI a depășit ecranele noastre și a început să influențeze politicile naționale, … The post În 2025, inteligența artificială a zguduit lumea. Ce urmează în 2026? appeared first on spotmedia.ro.
Echipele de fotbal ale Algeriei și Burkinei Faso au încheiat cu victorii faza grupelor Cupei Africii pe Națiuni 2025, competiție găzduită de Maroc, astfel că au ocupat primele două locuri în Grupa E. Algeria a obținut a treia sa victorie consecutivă la turneul final din Maroc, 3-1 cu Guineea Ecuatorială, miercuri, la Rabat, deși selecționerul … The post Algeria și Burkina Faso au încheiat cu victorii faza grupelor CAN 2025 appeared first on spotmedia.ro.
CIA contrazice Kremlinul: Ucraina nu a vizat reședința lui Putin, în presupusul atac cu drone – surse CNN # SportMedia
Agenția Centrală de Informații a SUA (CIA) a evaluat că Ucraina nu a încercat să lovească o reședință utilizată de președintele rus Vladimir Putin într-un recent presupus atac cu drone în nordul Rusiei, contrazicând afirmațiile făcute de Kremlin, potrivit unor oficiali americani citați de CNN. Directorul CIA, John Ratcliffe, l-a informat miercuri pe președintele SUA, … The post CIA contrazice Kremlinul: Ucraina nu a vizat reședința lui Putin, în presupusul atac cu drone – surse CNN appeared first on spotmedia.ro.
Radu Drăgușin va avea o întâlnire decisivă cu conducerea lui Tottenham pentru a-și stabili viitorul # SportMedia
Fundașul central român de 23 de ani Radu Drăgușin se pregătește de o întâlnire decisivă cu șefii lui Tottenham. După ce s-a tot scris în ultima perioadă că Spurs va renunță la el în această iarnă, el nemaifiind în planurile antrenorului danez Thomas Frank, Drăgușin trebuie să ia o decizie, dar o va lua după … The post Radu Drăgușin va avea o întâlnire decisivă cu conducerea lui Tottenham pentru a-și stabili viitorul appeared first on spotmedia.ro.
Donald Trump anunță retragerea Gărzii Naționale din Chicago, Los Angeles și Portland, după înfrângeri în justiție # SportMedia
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat miercuri retragerea trupelor Gărzii Naționale din orașele Chicago, Los Angeles și Portland, după ce desfășurarea acestora a fost contestată în instanță și blocată prin mai multe decizii judiciare. Anunțul a fost făcut într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, în care Trump a susținut că prezența trupelor a … The post Donald Trump anunță retragerea Gărzii Naționale din Chicago, Los Angeles și Portland, după înfrângeri în justiție appeared first on spotmedia.ro.
