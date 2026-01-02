Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor

16:00

Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul Rapidului, a a făcut la final de an o radiografie sinceră a lui 2025, atât din punct de vedere sportiv, cât și personal. Fotbalistul a vorbit despre transformarea sa de la rezervă la jucător decisiv, despre presiunea tribunei din Giulești, dar și despre ambițiile pe termen lung.