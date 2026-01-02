Farmecul Ținuturilor Sălbatice, cartea care descrie frumusețea României neatinse de om

16:00

Într-un domeniu medical aflat într-o schimbare rapidă, Microbiom Center a deschis un drum nou în România. Este vorba de primul centru dedicat exclusiv tratamentului bazat pe microbiom. O inițiativă devenită un start-up de familie, în care două generații se întâlnesc cu mentalități diferite, dar un scop comun. Această ediție a podcastului Business de familie aduce […] The post Microbiom Center: Două generații se unesc la primul centru de sănătate dedicat microbiomului din România appeared first on ViaClujTV.