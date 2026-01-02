Român dat dispărut în Elveția după tragedie, MAE verifică situația
Un român este dispărut după incendiul devastator de la restaurantul din Crans-Montana, Elveția, unde zeci de persoane au murit și sute au fost rănite în noaptea de Revelion. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) colaborează cu familia acestuia pentru a oferi asistența necesară. Detalii actualizate urmează. Ministerul Afacerilor Externe confirmă dispariția unui român în urma incendiului dintr-un
Un nou mandat de arestare a fost emis împotriva fostului președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, acuzat de „ajutor acordat inamicului" și de instaurarea legii marțiale. Detenția sa se prelungește cu maximum șase luni, iar procurorii cer 10 ani de închisoare pentru diverse acuzații. Verdictul va fi anunțat pe 16 ianuarie. Un tribunal sud-coreean a emis
Maia Sandu a felicitat Ciprul pentru preluarea Președinției UE, exprimând speranță și încredere pentru viitor. Aceasta a adus mulțumiri Danemarcei pentru leadershipul din ultimele luni. Cipru va conduce reuniuni ministeriale și va aborda subiecte importante precum sprijinul pentru Ucraina și migrația. Maia Sandu a felicitat Ciprul pentru preluarea Președinției Uniunii Europene Privind cu speranță și
Victor Ponta a reacționat vehement după tragedia din Elveția, exprimându-și condoleanțele pentru victimele incendiului din Crans Montana. El subliniază că nimeni nu ar trebui să capitalizeze politic pe seama acestei tragedii. 47 de persoane au murit, iar peste 100 au fost rănite, majoritatea fiind tineri. Victor Ponta a reacționat vehement după incendiul din Elveția, exprimând
Simona Halep a sărbătorit Revelionul 2026 la Dubai, admirând spectaculosul show de lumini de pe Burj Khalifa. La 34 de ani, fosta campioană de tenis, retrasă în 2025, a descris momentul drept impresionant. A ales Dubaiul pentru stabilitate și liniște, beneficiind de luxul oferit de orașul său de adopție. Simona Halep a petrecut Revelionul 2026
Inginerii de la Universitatea din Pennsylvania și Universitatea din Michigan au creat cel mai mic robot programabil din lume, măsurând doar 200 pe 300 de micrometri. Acest microrobot inovator poate percepe mediul și se deplasează autonom în lichide, deschizând noi perspective în robotică și tehnologie. Cel mai mic robot programabil din lume, măsurând 200×300 micrometri,
Bursele din Europa au avut un început de an spectaculos în 2026, atingând noi maxime istorice. Indicele pan-european STOXX 600 a crescut cu 0,6%, ajungând aproape de 600 de puncte, susținut de sectorul apărării. În ciuda datelor economice slabe, investitorii sunt optimiști, continuând să plaseze bani în piață. Prețurile acțiunilor europene au atins noi maxime
Forțele ruse au cucerit sub 1% din teritoriul Ucrainei în 2025, cu 4.336 km² ocupat, conform raportului DeepState. Regiunea Donețk a înregistrat cea mai mare creștere, iar Rusia controlează acum 19% din Ucraina. Pierderile rușilor au fost masive, cu peste 418.000 de soldați uciși sau răniți anul acesta. Forțele ruse au ocupat 4.336 de kilometri
Descoperă lista celor mai grave incendii din cluburi din ultimele 50 de ani, inclusiv tragediile recente din Elveția și România. Află poveștile din spatele acestor evenimente devastatoare, care au dus la pierderi umane și au schimbat standardele de siguranță în întreaga lume. Incendiul din 2023 din Elveția a ucis peste 40 de persoane în timpul
Cozi imense la vămile moldo-române, în special la Leușeni–Albița și Sculeni–Sculeni, obligă autoritățile să recomande rute alternative precum Leova–Bumbăta, Costești–Stânca și Cahul–Oancea. Serviciul Vamal din Moldova lucrează pentru fluidizarea traficului. Actualizări vor fi oferite în funcție de situație. Cozi imense de mașini la punctele de trecere Leușeni–Albița și Sculeni–Sculeni pe sensul de ieșire din Republica
Novak Djokovic a făcut urări de Anul Nou în peste 10 limbi, dar a omis româna, învățată de la Victor Ioniță, fostul său coleg de cameră. Sârbul, care se pregătește pentru Australian Open, a avut legături strânse cu România, câștigând primul său meci ATP la București în 2004. Descoperă mai multe despre această poveste interesantă.
România oferă suport Elveției prin transport medicalizat după tragedia din Crans-Montana
România oferă sprijin Elveției după tragedia din Crans-Montana, unde 40 de oameni au murit în urma unui incendiu. Raed Arafat a anunțat utilizarea unui avion militar pentru transportul medicalizat al pacienților critici. Solidari în momente dificile, România și alte state europene se unesc pentru ajutor. România va oferi sprijin Elveției pentru transportul medicalizat al pacienților
Rușii au confiscat averea campionului ucrainean Oleksandr Usyk în Crimeea, acuzându-l de „susținere a ideologiei naziste". Această măsură afectează 84 de persoane, iar Usyk, neînvins în carieră, se concentrează pe pregătirea meciurilor, evitând comentariile politice. Această situație tensionată reflectă impactul conflictului ruso-ucrainean asupra sportului. Autoritățile ruse din Crimeea au confiscat bunuri ale boxerului ucrainean Oleksandr
Germania va permite, din 2026, conducerea fără permis fizic, prin introducerea permisului de conducere digital pe smartphone. Această inovație va transforma modul în care șoferii își dovedesc dreptul de a conduce, facilitând verificarea în timp real a valabilității permisului, fără hârtii. Din 2026, șoferii din Germania nu vor mai fi obligați să poarte permisul de
Un incendiu devastator la Crans-Montana a dus la moartea a 47 de persoane, iar printre victime se numără fotbalistul Tahirys Dos Santos, de la FC Metz. Sever rănit, el a fost transportat de urgență în Germania pentru tratament. FC Metz și întreaga comunitate sportivă sunt alături de el în aceste momente dificile. Anul 2026 a
Jonathan Tetelman, renumitul tenor american căsătorit cu o româncă, vorbește despre iubirea sa pentru România și familiaritatea cu tradițiile locale. Cu un parcurs impresionant în cariera sa, el își împărtășește pasiunea pentru muzica clasică și impactul pe care l-a avut familia soției sale asupra vieții sale artistice. Jonathan Tetelman, tenor de renume mondial, este căsătorit
Rusia recunoaște oficial că 2,3 milioane de soldați și familiile lor au nevoie de ajutor în urma războiului. În raportul Kremlinului, se subliniază cererile pentru proteze, îngrijiri medicale și suport juridic, evidențiind criza veteranilor cu dizabilități și impactul social al conflictului. Problema amputărilor devine din ce în ce mai gravă. Rusia a înregistrat 2,3 milioane
Google pregătește o actualizare majoră pentru conturile Gmail, permițând utilizatorilor să își schimbe adresa @gmail.com fără a crea un cont nou. Această funcție, foarte așteptată, va păstra mesajele și datele existente. Detalii suplimentare și posibile teste în India sunt așteptate. Google pregătește posibilitatea de a schimba adresa @gmail.com fără un nou cont Mesajele trimise la
Norvegia devine lider mondial în vânzările de mașini electrice, cu 96% dintre înmatriculări în 2025. Stimulentele fiscale și impozitele pe combustibili contribuie la această tranziție rapidă. Tesla domină piața, în timp ce guvernul impune taxe mai mari pe vehiculele tradiționale. Descoperă detalii fascinante despre această schimbare. Aproape 96% din mașinile noi înmatriculate în Norvegia în
Viața secretă a lui Vladimir Putin este plină de mister, cu copii ascunși, neveste, amante și locuințe opulente. În acest articol, aflăm despre apartamentul său din Kremlin, reședința de lux de la Valdai, nepoții săi și palatele impresionante de la Marea Neagră și Crimeea. Descoperiți detalii exclusive despre familia liderului rus. Vladimir Putin își păstrează
Incendiul devastator de la barul Constellation din Crans-Montana a lăsat în urmă victime, printre care Emanuele Galeppini, talentat jucător de golf de 16 ani. În ciuda anunțurilor despre decesul său, unchiul său afirmă că acesta este pe lista persoanelor dispărute. Detalii despre tragedie și un apel al tatălui său. Emanuele Galeppini, un tânăr jucător de
China a eliminat, de la 1 ianuarie, scutirea fiscală pentru medicamentele și dispozitivele contraceptive, după trei decenii, pentru a stimula natalitatea în scădere. Rata natalității a scăzut constant, iar măsura se aliniază eforturilor de a promova căsătoria și familia, în contextul unei economii încetinite. China a eliminat scutirea fiscală pentru contraceptive, valabilă de trei decenii,
În 2025, românii au solicitat concedii medicale în valoare de un miliard de lei, conform ministrului de Finanțe Alexandru Nazare. Optimismul pentru 2026 se bazează pe stabilitatea economică și investițiile din fonduri europene, cu un accent pe dezvoltare locală și proiecte majore în infrastructură și sănătate. În 2025, România a cheltuit un miliard de lei
Adam Mosseri, CEO-ul Instagram, susține că platforma a pierdut estetica rafinată datorită imaginii generării de AI. Conținutul personal a fost înlocuit cu imagini bruteși sintetice, iar utilizatorii vor căuta acum autenticitate. Instagram trebuie să se adapteze pentru a rămâne relevant în era AI. Adam
Donald Trump a avertizat Iranul să nu reprime protestele violente, amenințând cu intervenția SUA. Protestele, declanșate de criza economică, s-au extins în întreaga țară, provocând confruntări violente, cu primele victime raportate. Situația amintește de „momentul Tiananmen”, cu manifestanți curajoși în fața forțelor de ordine. Donald Trump a amenințat Iranul cu intervenția militară a Statelor Unite … Articolul Trump avertizează Iranul: SUA sunt gata să salveze protestatarii apare prima dată în Main News.
Florentin Petre, fost fotbalist la Dinamo, a trecut printr-un accident dramatic în 2001, electrocutându-se în Delta Dunării. Deși 9 din 10 pacienți cu accidente similare au murit, el a supraviețuit. Cu probleme de sănătate ulterioare, inclusiv hepatita C, povestea sa subliniază curajul și determinarea unui sportiv de elită. Florentin Petre a supraviețuit unui accident de … Articolul Florentin Petre: Miracolul din Deltă, după electrocutare. Un supraviețuitor! apare prima dată în Main News.
Află cele 7 semnale subtile de alarmă la copii care pot indica probleme medicale serioase, precum dureri osoase persistente, ganglioni limfatici umflați, oboseală excesivă sau vărsături recurente. Identificarea timpurie a acestor simptome este esențială pentru intervenția medicală rapidă și eficientă. Copiii pot prezenta simptome care par inofensive, dar pot indica probleme medicale grave Durerea osoasă … Articolul 7 semnale de alarmă la copii ce pot indica probleme medicale grave apare prima dată în Main News.
Un pacient cu arsuri este transportat vineri din România în Belgia cu un avion C-27 J Spartan al Armatei Române, în cadrul unei misiuni umanitare. Aeronava va aduce înapoi în țară doi pacienți recuperați în spitalele din Bruxelles, monitorizați pe durata zborului de o echipă medicală specializată. Un pacient cu arsuri este transportat vineri din … Articolul Transportul unui pacient cu arsuri în Belgia cu avionul Armatei Române apare prima dată în Main News.
Piața muncii din România în 2026 va aduce creșteri salariale de aproximativ 6%, conform estimărilor PwC. Totuși, inflația și măsurile fiscale ar putea afecta puterea de cumpărare. Află cele mai căutate meserii și salariile estimate pentru viitor, bazate pe date actuale de recrutare. Piața muncii din România în 2026 va fi marcată de creșteri nominale … Articolul Salariul ideal în 2026 pentru meseria ta în România: calcul complet apare prima dată în Main News.
Donald Trump își vede promisiunea campaniei spulberată, deoarece prețurile la medicamente din SUA cresc semnificativ. Majorarea afectează pacienții, asigurătorii și sistemul de sănătate, cu o creștere medie de 4% pentru 350 de medicamente esențiale. Companiile farmaceutice justifică costurile prin investițiile în cercetare și dezvoltare. Prețurile la medicamente cresc în SUA, afectând pacienții și sistemul de … Articolul Prețurile la medicamente explodează în SUA, promisiunile lui Trump se năruiesc apare prima dată în Main News.
Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu s-au împăcat după o despărțire de trei luni. Cei doi au petrecut Crăciunul și Revelionul împreună la Paris. Relația lor, începută în Milano, a fost marcată de logodnă și planuri de nuntă, însă evenimentele personale au dus la o ruptură temporară. Acum, cei doi par mai fericiți ca niciodată. Florin … Articolul Florin Răducioiu și fosta iubită, momente romantice la Paris apare prima dată în Main News.
Cinci tehnologii și tendințe auto au revoluționat experiența șoferilor în ultimii cinci ani. De la ecrane mai mari și conectivitate îmbunătățită, la răspândirea hibridelor și a mașinilor electrice accesibile, inovațiile în domeniul auto transformă modul în care ne deplasăm zilnic, oferind mai multă siguranță și eficiență. Mașinile noi dispun de mai multe ecrane, conectivitate smartphone … Articolul Tehnologii auto inovatoare care au revoluționat experiența șoferilor în 5 ani apare prima dată în Main News.
Descoperirile științifice din 2025 schimbă radical medicina și cercetarea spațială. Terapiile genice restabilesc auzul, AI descoperă antibiotice noi, iar dovezile vieții pe Marte devin mai convingătoare. Aflați cum progresele în știință și tehnologie modelează viitorul și impactul asupra mediului în articolul nostru. Terapiile genice restabilesc auzul printr-o injecție unică AI descoperă antibiotice inovatoare, reducând timpul … Articolul 9 descoperiri științifice din 2025 ce sfidează limitele imaginației apare prima dată în Main News.
Rușii au atacat din nou cu drone porturile ucrainene, aproape de granița României, pe 1 ianuarie 2026. Ministerul Apărării Naționale a activat mesajul RO-Alert în județul Tulcea, având două aeronave F-16 ridicate pentru a monitoriza situația. Nu s-au raportat pătrunderi în spațiul aerian național. Rușii au atacat porturile ucrainene cu drone, lângă granița României Mesaj … Articolul Atac cu drone rusești asupra porturilor ucrainene, alertă RO-Alert în Tulcea apare prima dată în Main News.
Într-un climat internațional tot mai tensionat, cinci zone-cheie ar putea duce la un posibil război mondial în 2026. De la Marea Caraibelor la Golful Finlandei și Insulele Kinmen, expertiza analistului Philip Ingram subliniază riscurile imense și provocările geopolitice care amenință stabilitatea globală. Conflictul global devine o realitate din ce în ce mai probabilă, cu cinci … Articolul 5 puncte fierbinți pe glob care pot provoca un război mondial în 2026 apare prima dată în Main News.
Președintele Nicolas Maduro a evitat să confirme atacul american asupra unui port din Venezuela, dar s-a declarat dispus să negocieze cu SUA. Presiunea din partea Statelor Unite crește, în contextul sancțiunilor și al intervențiilor în regiune. Maduro susține că Venezuela este pregătită pentru discuții dacă SUA sunt serioase în privința colaborării. Maduro nu confirmă atacul … Articolul Maduro neagă atacul american asupra unui port din Venezuela, dar dorește negocieri apare prima dată în Main News.
Dacia Sandriders revine la Dakar 2026, cu piloți de top precum Nasser Al-Attiyah și Sébastian Loeb în căutarea victoriei. Modelul Sandriders beneficiază de îmbunătățiri tehnice, cum ar fi o greutate redusă și performance crescută. Echipa este pregătită să facă față provocărilor din deșertul arab. Dacia revine la Raliul Dakar 2026 cu modelul Sandriders după debutul … Articolul Dacia Sandriders începe aventura Dakar 2026 în Arabia Saudită apare prima dată în Main News.
Ancheta privind avioanele MIG-urilor Armatei Române, defectate din cauza kerosenului necorespunzător, s-a finalizat înainte de Crăciun. Frații Berendel sunt acuzați de sabotaj și prejudiciu de 6,5 milioane euro. Procesul se mută la Curtea de Apel Constanța, cu prima ședință pe 4 februarie 2026. Frații Dan și Angel Berendel au fost trimiși în judecată pentru furnizarea … Articolul Finalizarea anchetei despre MIG-urile Armatei afectate de kerosen înainte de Crăciun apare prima dată în Main News.
Agenția Națională pentru Administrare Fiscală (ANAF) a publicat calendarul obligațiilor fiscale pentru luna ianuarie 2026. Descoperă formularele pe care firmele, persoanele fizice și alți contribuabili trebuie să le depună în prima lună a anului. Detalii complete și resurse utile pe StartupCafe. ANAF a publicat calendarul obligațiilor fiscale pentru ianuarie 2026 Firmele, persoanele fizice și alți … Articolul Obligații fiscale ANAF 2026 pentru firme în ianuarie: Calendar complet apare prima dată în Main News.
Donald Trump îl acuză pe Vladimir Putin că stă în calea păcii în Ucraina, afirmând că Moscova folosește amenințări pentru a evita negocierile. Schimbarea de discurs a președintelui SUA include vizita în Ucraina și reacții dure la presupusul atac ucrainean asupra reședinței lui Putin. Detalii și implicații în articol. Donald Trump acuză pentru prima dată … Articolul Trump acuză pe Putin de blocarea păcii în Ucraina: o schimbare de discurs apare prima dată în Main News.
Temperaturi minus 25°C la Sinaia au dus la întârzieri de o oră la gondolă și toalete înghețate. Administratorii domeniului schiabil au avut dificultăți la pornirea utilajelor de zăpadă, iar problemele de funcționare au generat disconfort pentru turiști în prima zi a anului. Aceste condiții extreme afectează experiența schiorilor. Temperaturi de minus 25°C în Sinaia au … Articolul Sinaia: temperaturi de -25°C, întârzieri la gondolă și toalete înghețate apare prima dată în Main News.
Patru bărbați au fost salvați de la marginea barajului Grootdraai pe râul Vaal, în Africa de Sud, după ce barca lor a rămas blocată aproape de deversor. O vastă operațiune de salvare, coordonată de Institutul Național de Salvare pe Mare, a evitat o tragedie iminentă, cu intervenții rapide și profesionale. Patru bărbați au fost salvați … Articolul Patru bărbați salvați de la baraj de 40 de metri, aproape de tragedie apare prima dată în Main News.
Cât ar fi valorat cei mai mari fotbaliști români dacă ar fi jucat în prezent? Inteligența Artificială avansează cifre impresionante pentru legendele fotbalului românesc, precum Hagi, Dobrin, și Mutu. Descoperă evaluările lor ipotetice și cum s-ar compara cu jucătorii de top din zilele noastre. Fotbalul românesc nu a mai avut superstaruri de la Hagi și … Articolul Valoarea actuală a legendei fotbalului românesc, conform Inteligenței Artificiale apare prima dată în Main News.
Inteligența Artificială va transforma piața muncii începând cu 2026, conform expertului Geoffrey Hinton. Acesta anticipează că multe locuri de muncă, inclusiv în inginerie software și roluri administrative, vor fi înlocuite de sisteme AI avansate, capabile să îndeplinească sarcini complexe rapid și eficient. Anul 2026 va aduce îngrijorări privind impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă … Articolul Inteligența Artificială va transforma piața muncii de la 2026 apare prima dată în Main News.
De la 1 ianuarie 2026, firmele din România vor plăti taxe crescută, conform Legii nr. 239/2025. Se introduc obligații stricte de conformare, iar inactivitatea fiscală va fi extinsă la noi situații. Află detalii despre noile reglementări fiscale și cum pot afecta activitatea firmei tale. De la 1 ianuarie 2026, firmele vor plăti taxe mai mari … Articolul Taxele noi pentru firme în 2026 și riscurile de inactivitate declarată de Fisc apare prima dată în Main News.
Incendiul de Revelion din barul „Le Constellation” din Crans-Montana, Elveția, a dus la 40 de morți și 115 răniți. Martorii povestesc despre panică și haos, cu oameni care au spart geamuri pentru a scăpa. Testimoniale şocante dezvăluie cum tinerii s-au confruntat cu flăcările devastatoare. Incendiul de la petrecerea de Revelion din Crans-Montana, Elveția, a dus … Articolul Martorii de la „Colectivul” din Elveția povestesc despre evacuare dramatică apare prima dată în Main News.
Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei a sărbătorit sfârșitul anului 2025 acasă, în Moldova, participând la tradiționalul „Jocul Ursului”. Evenimentul a fost o ocazie de distracție și bucurie pentru sportivă, evidențiind legătura sa strânsă cu cultura moldovenească. Află mai multe despre experiența ei unică în articolul nostru. Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică la haltere, s-a distrat în Moldova … Articolul Mihaela Cambei se distrează în Moldova la „Jocul Ursului” apare prima dată în Main News.
Elena Udrea solicită în instanță recuperarea a 900.000 de euro din acțiunile la Evenimentul Zilei și Capital, confiscate odată cu soluția de încetare a procesului penal în dosarul Hidroelectrica. Avocatul ei susține că a fost sancționată de două ori și cere clarificări privind confiscarea specială. Elena Udrea contesta în instanță confiscarea de 900.000 euro din … Articolul Elena Udrea cere în instanță acțiunile de la EVZ și Capital, după două sancțiuni apare prima dată în Main News.
Comercianții și taximetriștii bulgari se confruntă cu haosul provocat de trecerea la euro. Clienții se plâng că magazinele nu au rest în euro, iar taximetrele dublează prețul călătoriilor. Această situație creează frustrări și confuzie pe străzile din Sofia și Plovdiv, în primele zile de utilizare a noii monede. Articolul Nebunie în Bulgaria: Taximetrele dublează prețurile după trecerea la euro apare prima dată în Main News.
Execuțiile în masă și torturile din armata rusă au fost documentate de publicația Verstka, dezvăluind condiții inumane. Soldații se confruntă cu violență extremă, execuții sumare și intimidări. Aceste abuzuri sunt motivate de conflicte personale și refuzul de a plăti mită, punându-le viața în pericol constant. Execuții sumare și tortură în armata rusă documentate de publicația … Articolul Execuții în masă în armata rusă: Cine te va împușca, ai tăi sau inamicii? apare prima dată în Main News.
