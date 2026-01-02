Simona Halep uimită de spectacolele de la Burj Khalifa în noaptea de Revelion

07:50

De la 1 ianuarie 2026, firmele din România vor plăti taxe crescută, conform Legii nr. 239/2025. Se introduc obligații stricte de conformare, iar inactivitatea fiscală va fi extinsă la noi situații. Află detalii despre noile reglementări fiscale și cum pot afecta activitatea firmei tale. De la 1 ianuarie 2026, firmele vor plăti taxe mai mari … Articolul Taxele noi pentru firme în 2026 și riscurile de inactivitate declarată de Fisc apare prima dată în Main News.