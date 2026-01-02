Jonathan Tetelman, tenor celebru, căsătorit cu româncă: „Relaxare rustică și căldură”

02:10

Dmitri Kuleba, fostul ministru de Externe al Ucrainei, afirmă că șansele ca războiul să se încheie în 2026 sunt zero. El subliniază că, fără un armistițiu până la sfârșitul iernii, Putin va continua să încerce să redevină Ucraina sub controlul Rusiei. Kuleba consideră că independența Ucrainei este cheia victoriei.