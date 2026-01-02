Distrigaz Sud Reţele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze într-un imobil din Sectorul 3. Sunt afectaţi 165 de clienţi

11:50

Locuitorii din Crans-Montana - care are distincţia de a fi nu doar o atracţie populară pentru schiori, ci şi pentru jucătorii de golf - sunt în stare de şoc după incendiul din noaptea de Anul Nou, în urma căruia au murit cel puțin 40 de oameni. Mulţi dintre localnici aveau cunoştințe printre victime, iar unii au spus că au fost norocoşi că nu au fost ei înşişi acolo.